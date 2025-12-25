Stațiunile de schi din Bulgaria rămân printre cele mai ieftine din Europa
SportMedia, 25 decembrie 2025 21:20
Pentru încă o iarnă, stațiunile de schi de top din Bulgaria continuă să se claseze printre cele mai accesibile destinații montane din Europa. Borovets și Bansko se află din nou în topul celor mai ieftine cinci stațiuni de pe continent, scrie Novinite. Odată cu deschiderea oficială a sezonului 2025-2026 la Bansko, interesul se concentrează acum
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum 30 minute
21:20
21:20
Un elicopter s-a prăbuşit pe Kilimanjaro, cel mai înalt vârf din Africa şi importantă atracţie turistică din Tanzania, provocând moartea celor cinci persoane aflate la bord. Aparatul de zbor s-a prăbuşit de la aproximativ 4.700 de metri altitudine, în zona taberei Barafu. Cauzele accidentului nu sunt încă cunoscute. Potrivit unui comandant al poliţiei locale, Simon
Acum 4 ore
19:20
Accident grav pe pârtie la Predeal: O femeie a leșinat, după ce a fost lovită de o sanie # SportMedia
Un grav accident s-a produs în ziua de Crăciun, pe o pârtie din staţiunea Predeal. O femeie care se dădea cu sania a fost lovită din spate de o altă persoană aflată, de asemenea, pe sanie. În urma impactului, victima a suferit pierderea temporară a cunoștinței. Din această cauză a fost nevoie de intervenția echipajelor
19:20
Raed Arafat, informații despre situația generată de ninsorile și vântul puternic din ultimele ore # SportMedia
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat că, în urma ninsorilor din ultimele ore, nu au fost înregistrate situații grave sau cu impact major la nivel național, intervențiile autorităților desfășurându-se în parametri normali. Potrivit lui Raed Arafat, două drumuri din județul Olt au fost închise parțial, însă circulația nu a fost întreruptă.
Acum 6 ore
17:20
Probleme pentru șoferii care au vrut să urce pe Transalpina cu autovehiculele fără lanțuri # SportMedia
Ninsoarea din ultimele ore a făcut ca zăpada să se depună pe Transalpina, astfel încât şoferii care au vrut să urce pe acest tronson de drum fără a avea autovehiculele echipate cu lanţuri antiderapante au avut probleme. Accesul lor a fost interzis, pentru câteva zeci de minute. A nins mult, joi, în zona de munte
17:20
Avioanele poloneze au interceptat un avion rus de spionaj care zbura aproape de granițele spațiului aerian al Poloniei, deasupra Mării Baltice, a anunțat joi armata țării. Flancul estic al NATO rămâne în continuare în stare de alertă maximă pentru posibile încălcări ale spațiului aerian, după incidentele din septembrie. Atunci, trei avioane rusești au pătruns în
17:20
Denis Drăguș nu duce lipsă de oferte, chiar dacă nu a dat niciun gol în acest sezon la Eyupspor. Conform informațiilor publicate de DigiSport, Denis Drăguș se află pe radarul mai multor echipe din Spania și Italia, dar și al unei formații de top din Arabia Saudită. Zilele următoare ar fi decisive în stabilirea viitorului
17:20
Președintele clubului Fenerbahce Istanbul, Sadettin Saran, a fost eliberat sub control judiciar, joi, după ce fusese reținut în seara precedentă, în cadrul unei anchete privind consumul de stupefiante, informează mass-media turcă, citată de DPA. Saran a fost arestat la Istanbul, după ce procurorii l-au acuzat de 'procurare de droguri', 'facilitarea consumului de droguri' și 'consum
17:20
Rusia sub președintele Vladimir Putin este mai puțin stabilă decât Uniunea Sovietică, a declarat joi istoricul rus Irina Șerbakova, cofondatoare a organizației pentru drepturile omului Memorial. Expertă în crimele comise în epoca stalinistă, Șerbakova a explicat că, deși sistemul sovietic a fost putred și lipsit de credibilitate, au existat reguli clare pentru cei aflați la
Acum 8 ore
15:20
Obuzierele Bogdana, produse în Ucraina, reprezintă în prezent aproximativ 40% din totalul sistemelor de artilerie folosite de Forțele Armate ucrainene pe linia frontului. Informația a fost confirmată de Andrii Juravliov, adjunct al șefului de stat major al Comandamentului Forțelor de Rachete și Artilerie ale Ucrainei, într-un interviu acordat RBC-Ukraine. Datele reflectă situația din octombrie 2025
15:20
CFR Cluj a anunțat plecarea unui titular în ziua de Crăciun. Ardelenii și FC Polisia Jitomir au bătut palma pentru transferul definitiv al mijlocașului Lindon Emerllahu la gruparea din Ucraina. Internaționalul kosovar, în vârstă de 23 de ani, a ajuns în Gruia în iarna trecută și s-a impus rapid drept unul dintre cei mai apreciați
15:20
Zaharova acuză Bloomberg de fake news, după ce a scris că Moscova respinge planul de pace # SportMedia
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, a declarat că informațiile publicate de Bloomberg privind o presupusă modificare a planului de pace pregătit de SUA şi Ucraina sunt false. Zaharova a susținut că Bloomberg nu are surse de încredere apropiate Kremlinului și se bazează doar pe surse nesigure, scrie presa azeră. Anterior,
15:20
Pe măsură ce schimbările climatice încălzesc planeta, iernile cu zăpadă devin tot mai rare în Europa. Admiratorii tradițiilor clasice de Crăciun învață să se adapteze. Când a plecat din Stockholm spre sud, acum un deceniu, Erika Lundell a fost frapată să vadă cât accent se punea în decorațiunile de Crăciun din noul ei oraș, Malmö,
15:20
Dennis Man a fost analizat de presa din Olanda dupa evoluțiile pe care le-a avut în prima jumătate a sezonului pentru PSV Eindhoven. Fostul jucător de la FCSB a bifat 18 apariții pentru PSV în actuala stagiune, în toate competițiile. Internaționalul român a contribuit cu 4 goluri și 5 assist-uri, însă prestațiile sale au fost
Acum 12 ore
13:20
Zinedine Zidane, fostul playmaker al selecționatei Franței, a urmărit din tribune primul meci al fiului său Luca la Cupa Africii pe Națiuni la fotbal, în poarta echipei naționale a Algeriei, care a învins cu scorul de 3-0 formația Sudanului, miercuri la Rabat, informează L'Equipe. 'Zizou' a fost însoțit la această partidă de soția sa, Veronique,
13:20
„Ai grijă ce-ți dorești, s-ar putea să se împlinească", spune o fabulă a lui Esop. Iar orice american care strigă alături de administrația Trump, cerând destructurarea Uniunii Europene pe motiv că ar fi un monstru birocratic acuzat că distruge identități, tradiții și civilizații, ar face bine să ia această lecție în serios, scrie Dalibor Rohac,
13:20
Germania se confruntă cu o criză de cadre didactice și explorează potențialul profesorilor proveniți din rândul imigranților cu pregătire pedagogică. Un program derulat la Köln caută să le creeze condițiile necesare. Dacă Germania ar fi să caute o profesoară bine pregătită din străinătate, aceasta ar avea, mai mult ca sigur, profilul doamnei Inge Pizarro Krause.
13:20
Louis Munteanu este tot mai aproape de despărțirea de CFR Cluj în această perioadă de mercato de iarnă. În ultimele luni, fotbalistul a fost intens curtat de mai multe cluburi, iar o eventuală plecare din Gruia pare tot mai probabilă. Inițial, patronul Ioan Varga a cerut 18 milioane de euro pentru transfer, însă contextul financiar
13:20
Un american a câștigat de Crăciun 1,8 miliarde de dolari la loterie, dar nu primește nici jumătate # SportMedia
Un american din Arkansas a primit un cadou de neuitat de Crăciun, după ce a nimerit toate cele şase numere şi a câştigat 1,817 miliarde de dolari la loteria Powerball. Este al doilea cel mai mare premiu câştigat vreodată la o loterie din SUA, relatează AP şi ABC News. Numerele câştigătoare extrase miercuri, în ajunul
11:20
70-80 de pacienți cu gripă în fiecare zi, la Matei Balș. Programul de vizite a fost restricționat la Gomoiu. Care sunt simptomele la copii # SportMedia
Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș" și Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu" din București înregistrează un număr crescut de cazuri de gripă în fiecare zi, iar autoritățile medicale avertizează că sezonul gripal este departe de a se încheia. Zeci de pacienți cu gripă zilnic Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului „Matei Balș", a explicat
11:20
FCSB a anunțat ce decizie a luat în cazul lui Daniel Bîrligea, după criza de nervi de la meciul cu Rapid. Campioana a decis să nu-l amendeze pe Birligea, deși acesta a înjurat de mai multe ori în momentul schimbării. "Și dacă a ieșit nervos…. Știți că amenzile le dau… Aia, o va lua, de
11:20
Renii lui Moș Crăciun – tot ce trebuie să știi despre faimoșii săi reni. De ce Rudolph e special # SportMedia
Renii lui Moș Crăciun fac parte din magia Crăciunului și sunt la fel de cunoscuți ca sania și sacul cu daruri. Află care este originea acestei povești, cum au apărut renii lui Moș Crăciun și care este povestea lui Rudolph, cel mai iubit ren. Atunci când ne gândim la Crăciun, imaginea este aproape mereu aceeași:
11:20
În ziua 1401 de război este Crăciun, dar armele nu tac. Au fost atacuri cu drone de ambele părţi. Ruşii spun că au doborât 141 de drone ucrainene în cursul nopții, iar forțele de apărare ale Kievului au neutralizat 106 drone de atac rusești, în timp ce 22 au lovit efectiv 15 obiective. Incendii au
11:20
Președintele Volodimir Zelenski a adresat națiunii un mesaj emoționant de Crăciun, evocând tradiția potrivit căreia în ajunul Crăciunului cerurile se deschid și fiecare ucrainean îşi poate pune o dorință. „«Să piară», poate gândi fiecare dintre noi", a spus Zelenski, referindu-se la președintele rus Vladimir Putin. „Dar atunci când ne îndreptăm spre Dumnezeu, cerem, desigur, ceva
11:20
Președintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj de Crăciun în care a subliniat semnificația sărbătorii Nașterii Domnului pentru credincioși și pentru întreaga comunitate. În mesajul său, liderul de la Palatul Cotroceni a amintit că „Nașterea lui Hristos este pentru noi, creștinii, sărbătoarea speranței, a luminii și a adevărului credinței. Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne amintește
11:20
Juri Cisotti a vorbit despre viitorul său de la FCSB, după ce se pregătește să intre în ultimul an de contract. Fotbalistul italian a afirmat că FCSB nu i-a oferit prelungirea contractului, dar că se simte bine la campioana României. „Cred că încă este destul de devreme să vorbim despre acest lucru. Personal nu am
09:20
Mircea Lucescu a anunțat decizia pe care a luat-o în cazul lui Denis Drăguș, după ce UEFA l-a suspendat pentru două meciuri. Drăguș a fost eliminat în Bosnia și ar trebui să rateze duelul cu Turcia și următorul meci, dacă România se va califica în finala barajului. Totuși, Lucescu a anunțat că FRF va depune
09:20
FCSB este pe cale să finalizeze al doilea transfer din această iarnă. Deși inițial a ezitat să accepte oferta de la FCSB, Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt s-a răzgândit. El a anunțat că își dorește să joace pentru FCSB și așteaptă reluarea negocierilor. „Da, mi-ar plăcea să joc la FCSB, este o echipă foarte bună,
09:20
Armand Goșu: În Ucraina, miniștrii nu au facultăți dubioase și lupta anticorupție e parte din război # SportMedia
Chiar dacă presiunea de pe frontul de est rămâne uriașă, societatea și politica din Ucraina continuă să funcționeze la cote înalte, iar lupta împotriva corupției este percepută ca o componentă esențială a rezistenței, susţine analistul politic Armand Goșu. „Politica în Ucraina a fost întotdeauna foarte intensă, incomparabil mai intensă cu ce este în România. Acolo
09:20
Denis Alibec nu duce lipsă de oferte după ce a
Acum 24 ore
07:20
Tradiții de Crăciun în lume: De la „roata focului” la „slujba cocoșului” și „buturuga de Crăciun” # SportMedia
Bradul și darurile nu lipsesc în cele mai multe zone ale lumii, dar fiecare țară are o tradiție unică. Naşterea lui Iisus a început să fie sărbătorită din secolul al III-lea în lumea creştină și primele sărbători de Crăciun se derulau timp de mai multe zile, din luna noiembrie şi până în ianuarie. Alegerea acestei … The post Tradiții de Crăciun în lume: De la „roata focului” la „slujba cocoșului” și „buturuga de Crăciun” appeared first on spotmedia.ro.
07:20
Crăciunița, o floare cu petale mari și roșii, care completează atmosfera festivă, este adesea prezentă în locuințe iarna, în preajma Crăciunului. Dacă știi cum să o îngrijești, te poți bucura de farmecul ei timp îndelungat. Descoperă în rândurile de mai jos legenda acestei flori de iarnă și câteva sfaturi pentru a-i menține prospețimea și după … The post Crăciunița, Floarea Nopții Sfinte: curiozități și sfaturi de întreținere appeared first on spotmedia.ro.
07:20
Filme de Crăciun. La ce mă duce asta cu gândul? La căldura familiei. La relaxare. La starea aia de bine din timpul sărbătorilor. Și filmele de Crăciun sunt mai frumoase atunci când le vezi cu cei mici. Voi spune mereu că a vedea filme împreună cu copilul e unul dintre cele mai bune lucruri pe … The post 10 filme de Crăciun minunate pe care să le vezi cu copilul tău appeared first on spotmedia.ro.
07:20
În timp ce se străduiește să oprească înaintarea pe teren a Rusiei, Ucraina mizează pe economie și politică pentru a-și schimba soarta. O Ucraină epuizată – dar departe de a fi înfrântă – privește spre anul 2026 cu puține opțiuni militare favorabile, chiar dacă a fost aprobat un împrumut crucial de 90 de miliarde de … The post Cea mai bună speranță a Ucrainei ar putea veni din altă parte. Nu de pe front appeared first on spotmedia.ro.
07:20
Crăciunul, una dintre cele mai mari sărbători ale creştinătăţii, celebrează de peste 2.000 de ani naşterea lui Iisus, dar este şi sărbătoarea care aduce an de an în familie obiceiuri precum colindatul şi împodobirea bradului, sub care copiii aşteaptă darurile Moşului. Cum și când a apărut Crăciunul Creştinii sărbătoresc pe 25 decembrie naşterea lui Iisus … The post Poveștile Crăciunului: Când au apărut Moșul, bradul, globurile și colindele appeared first on spotmedia.ro.
03:20
Experții sunt de acord că alcoolul e dăunător pentru organism, dar nu reușesc să se pună de acord cu privire la limita stabilită. Odată cu apropierea sărbătorilor, întâlnirea cu alcoolul este inevitabilă: fie ne îmbie un pahar de vin fiert pentru a ne încălzi la târgurile de Crăciun, fie un pahar de șampanie la masa … The post Există o cantitate de alcool care poate fi consumată fără probleme? Ce spun experții appeared first on spotmedia.ro.
03:20
Câteva gânduri de Crăciun pentru oameni buni. Cititorii și jurnaliștii n-au, întotdeauna, dreptate. Altceva îi leagă # SportMedia
De la sfârșitul lunii decembrie 1989, de când România are din nou o presă liberă, nu întotdeauna independentă și de multe ori influențată, societatea s-a schimbat profund, în multe valuri, și nu în rău, așa cum încearcă să acrediteze ideea apostolii apocalipsei, populiștii de toate culorile și nostalgicii comunismului. Profesia mea s-a modificat mult și … The post Câteva gânduri de Crăciun pentru oameni buni. Cititorii și jurnaliștii n-au, întotdeauna, dreptate. Altceva îi leagă appeared first on spotmedia.ro.
24 decembrie 2025
23:20
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte și vrea să-l rescrie. Moscova cere restricții mai dure pentru Ucraina – surse # SportMedia
Rusia nu acceptă în forma actuală planul de pace în 20 de puncte pregătit de Ucraina și Statele Unite și intenționează să ceară modificări substanțiale. Potrivit unei surse apropiate Kremlinului, citată de Bloomberg, Moscova consideră documentul doar „un punct de plecare” pentru negocieri, susținând că planul „nu include prevederi esențiale pentru Rusia și nu răspunde … The post Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte și vrea să-l rescrie. Moscova cere restricții mai dure pentru Ucraina – surse appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
21:20
Precizări de la Poliție: când, unde și cum poți folosi artificii. Petardele sunt interzise, amenzile ajung până la 6.000 de lei # SportMedia
Poliția Română a transmis miercuri o serie de recomandări privind folosirea materialelor pirotehnice, după ce numeroase incidente din ultimii ani s-au soldat cu răni grave, atât pentru cei care le folosesc, cât și pentru persoanele din jur. Ce au voie să folosească persoanele fizice Potrivit legislației în vigoare, persoanele fizice pot achiziționa și utiliza exclusiv … The post Precizări de la Poliție: când, unde și cum poți folosi artificii. Petardele sunt interzise, amenzile ajung până la 6.000 de lei appeared first on spotmedia.ro.
21:20
A intrat în vigoare legea care simplifică procedura de obținere a permisului de conducere, după ce a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial. Actul normativ modifică OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și introduce excepții clare de la susținerea probei teoretice, acolo unde experiența practică este deja dovedită. Legea a fost inițiată de deputatul … The post Modificări la obținerea permisului de conducere: când scapi de proba teoretică appeared first on spotmedia.ro.
21:20
Avertizare MAE: Bulgaria impune restricții pentru camioane de Crăciun până pe 4 ianuarie # SportMedia
Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe cetățenii români că Bulgaria introduce restricții temporare de circulație pentru camioanele de peste 12 tone, în perioada 24 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, pe fondul traficului intens din perioada sărbătorilor. Unde se aplică restricțiile Restricțiile vizează: Măsura nu se aplică transportului public de pasageri. Zile cu interdicții totale … The post Avertizare MAE: Bulgaria impune restricții pentru camioane de Crăciun până pe 4 ianuarie appeared first on spotmedia.ro.
21:20
SUA: Donald Trump critică dur emisiunile umoristice și amenință canalele tv cu ridicarea licențelor # SportMedia
Donald Trump a criticat din nou dur așa-numitele „late shows”, emisiuni umoristice televizate a căror țintă predilectă este, și la modul mai general canalele de televiziune, amenințând din nou cu anularea licențelor. Președintele american a ales un vocabular în mod special ostil pentru a cere încetarea difuzării emisiunii lui Stephen Colbert de la CBS, într-un … The post SUA: Donald Trump critică dur emisiunile umoristice și amenință canalele tv cu ridicarea licențelor appeared first on spotmedia.ro.
21:20
Zelenski face primul pas spre compromisuri majore. Mingea este acum în terenul lui Putin # SportMedia
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnalat o disponibilitate nouă, aceea de a face concesii majore în negocierile de pace cu Rusia, prezentând detalii concrete dintr-un plan de acord și afirmând că următorul pas aparține Moscovei. Într-o întâlnire amplă și neobișnuit de deschisă cu jurnaliștii, Zelenski a vorbit despre un plan în 20 de puncte, pe … The post Zelenski face primul pas spre compromisuri majore. Mingea este acum în terenul lui Putin appeared first on spotmedia.ro.
21:20
Ajunul Crăciunului şi sărbătoarea Naşterii Domnului sunt marcate în România prin cântece şi jocuri, urări care fac referire la belşug şi sănătate, iar majoritatea colindelor se referă la viaţa pământească a lui Iisus, de la Naştere la Răstignire, la cele şapte Taine şi la mila creştină. Pițărăii – Alaiul magic al Ajunului Pițărăii sunt o … The post Obiceiuri și tradiții de Ajun și de Crăciun la români appeared first on spotmedia.ro.
21:20
Și Polonia are un scandal cu diplome false: Ambasadorul la Paris a fost suspendat și arestat de Biroul Anticorupție # SportMedia
Ambasadorul Poloniei la Paris a fost suspendat din funcție, în așteptarea concluziilor unei anchete pentru trafic de influență referitor la emiterea unor diplome false, a anunțat miercuri Ministerul de Externe polonez. Jan Emeryk Rosciszewski, aflat la post la Paris din 2022, a fost arestat marți la sosirea la aeroportul Frederic Chopin din Varșovia și audiat … The post Și Polonia are un scandal cu diplome false: Ambasadorul la Paris a fost suspendat și arestat de Biroul Anticorupție appeared first on spotmedia.ro.
19:20
Conflict SUA – UE: Macron denunță sancțiunile împotriva lui Thierry Breton. UE ia în calcul contramăsuri. Extrema dreaptă invocă România # SportMedia
Președintele francez Emmanuel Macron denunță sancțiunile impuse de SUA împotriva fostului comisar european Thierry Breton (foto), în timp ce Uniunea Europeană cere explicații oficiale și ia în calcul contramăsuri. În Franța, însă, există și voci care găsesc justificări pentru decizia Washingtonului. Este vorba despre extrema dreaptă, care invocă inclusiv România ca argument. Statele Unite au … The post Conflict SUA – UE: Macron denunță sancțiunile împotriva lui Thierry Breton. UE ia în calcul contramăsuri. Extrema dreaptă invocă România appeared first on spotmedia.ro.
19:20
Netflix a lansat primul trailer oficial pentru filmul Peaky Blinders: The Immortal Man, continuarea cinematografică a celebrului serial britanic. Producția îl readuce în prim-plan pe Cillian Murphy în rolul lui Tommy Shelby, liderul clanului care a făcut istorie în televiziune. La patru ani după finalul serialului, universul Peaky Blinders revine pe marele ecran. Filmul va … The post A fost lansat primul trailer pentru „Peaky Blinders: The Immortal Man” (Video) appeared first on spotmedia.ro.
19:20
Ședință de urgență la DSU din cauza viscolului și gerului. Autoritățile activează măsuri pentru trafic și persoanele fără adăpost # SportMedia
Șeful Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a convocat miercuri după-amiază o videoconferință de urgență cu prefecții și instituțiile din țară, în contextul Codului galben de viscol și temperaturi scăzute. Scopul întâlnirii a fost stabilirea clară a măsurilor pentru perioada următoare. Prioritățile stabilite sunt siguranța circulației rutiere, ordinea publică, informarea populației și, în … The post Ședință de urgență la DSU din cauza viscolului și gerului. Autoritățile activează măsuri pentru trafic și persoanele fără adăpost appeared first on spotmedia.ro.
19:20
Noua platformă din Sănătate, 65% gata: rețetele pe hârtie dispar, pacientul își vede dosarul medical online # SportMedia
Proiectul pentru realizarea noii Platforme Informatice de Asigurări de Sănătate, finanțat prin PNRR, a ajuns într-o fază avansată de implementare, a anunțat miercuri ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Potrivit acestuia, platforma este realizată în proporție de aproape 65%, iar o primă interfață este deja disponibilă din punct de vedere tehnic. Proiectul are o valoare de 100 … The post Noua platformă din Sănătate, 65% gata: rețetele pe hârtie dispar, pacientul își vede dosarul medical online appeared first on spotmedia.ro.
19:20
Horoscop zilnic pentru 25 decembrie 2025. The post Horoscop zilnic: 25 decembrie appeared first on spotmedia.ro.
