Jurnal Antena Sport | Simfonia peluzelor

16:50

Olimpiu Moruțan (26 de ani) e gata să schimbe echipa înaintea barajului României cu Turcia. Internaționalul român nu s-a adaptat la Aris Salonic, echipă la care s-a transferat la începutul sezonului. Agentul lui Olimpiu Moruțan caută echipe pentru acesta, Aris luând în calcul chiar varianta unui transfer definitiv al românului. Olimpiu Moruțan, gata să schimbe echipa înaintea barajului cu […] The post Olimpiu Moruțan, gata să schimbe echipa înaintea barajului cu Turcia. În ce campionat s-ar putea întoarce appeared first on Antena Sport.