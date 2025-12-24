Jurnal Antena Sport | FCSB sună bine pentru Kevin
Antena Sport, 24 decembrie 2025 20:40
The post Jurnal Antena Sport | FCSB sună bine pentru Kevin appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
21:10
Atletico Madrid, contactată pentru transferul lui Horațiu Moldovan. Echipa care insistă pentru transfer # Antena Sport
Atletico Madrid a fost contactată pentru transferul lui Horațiu Moldovan. Portarul român este dorit cu insistență de Spezia, echipă de Serie B. Horațiu Moldovan aparține de Atletico Madrid, fiind în acest sezon împrumutat la Real Oviedo. Portarul nu a reușit să se impună la formația din La Liga, fiind rezervă în meciurile de campionat. Atletico Madrid, contactată de Spezia pentru transferul lui […] The post Atletico Madrid, contactată pentru transferul lui Horațiu Moldovan. Echipa care insistă pentru transfer appeared first on Antena Sport.
Acum 15 minute
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Un Crăciun pe datorie appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Cozonacul campionilor de la fitness și culturism appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Moș Crăciun, cu sacul plin la dinamoviști appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
20:40
The post Jurnal Antena Sport | FCSB sună bine pentru Kevin appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | O iubire alb-albastră appeared first on Antena Sport.
20:30
Mircea Lucescu, replică pentru Nicolae Stanciu: „Îl aștept să joace la club, să ajute naționala” # Antena Sport
Mircea Lucescu a venit cu o nouă replică pentru Nicolae Stanciu, după declarațiile făcute de căpitanul naționalei. Selecționerul a transmis că îl așteaptă pe mijlocaș să bifeze cât mai multe meciuri la Genoa pentru a-i ajuta pe „tricolori”. Totul a pornit după ce Mircea Lucescu a declarat că fotbalul din Arabia Saudită nu l-a ajutat […] The post Mircea Lucescu, replică pentru Nicolae Stanciu: „Îl aștept să joace la club, să ajute naționala” appeared first on Antena Sport.
20:20
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1 # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat o revoluţie pe piaţa tranferurilor în perioada de mercato de iarnă, mai ales că accederea FCSB în play-off-ul Ligii 1 pare din ce în ce mai aproape, după victoria din derby-ul cu Rapid (2-1). Primul pe lista latifundiarului este Kevin Ciubotaru, pentru care FCSB e dispusă să plătească clauza de reziliere […] The post Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
20:00
„Ar fi o prostie”. Avertismentul lui Sorin Cârțu după ce Universitatea Craiova a încheiat anul pe primul loc # Antena Sport
Sorin Cârțu a oferit o reacție clară despre lupta pentru play-off, după ce Universitatea Craiova a încheiat anul pe primul loc. Președintele oltenilor a declarat că ar fi o „prostie” ca primele patru echipe din clasament să piardă play-off-ul, în 2026. De asemenea, Sorin Cârțu a declarat că Universitatea Craiova va avea o misiune extrem de dificilă în a-și […] The post „Ar fi o prostie”. Avertismentul lui Sorin Cârțu după ce Universitatea Craiova a încheiat anul pe primul loc appeared first on Antena Sport.
19:20
„Există precedent, la Ronaldo”. Mircea Lucescu a anunțat ce se întâmplă cu suspendarea lui Denis Drăguș, înainte de baraj # Antena Sport
Mircea Lucescu a oferit declarații despre situația lui Denis Drăguș, înaintea barajului cu Turcia pentru calificare la World Cup 2026. După eliminarea din meciul cu Bosnia, atacantul a primit o suspendare de două partide. Drăguș a ispășit deja un meci de suspendare în finalul calificărilor, el nefiind în lotul „tricolorilor” pentru meciul cu San Marino. […] The post „Există precedent, la Ronaldo”. Mircea Lucescu a anunțat ce se întâmplă cu suspendarea lui Denis Drăguș, înainte de baraj appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
19:00
Gică Craioveanu, sfat important pentru Radu Drăgușin: „Să plece acum de la Tottenham” # Antena Sport
Gică Craioveanu i-a dat un sfat important lui Radu Drăgușin. Fostul jucător a declarat că fundașul de 23 de ani ar trebui să plece de la Tottenham chiar din această iarnă. Radu Drăgușin s-a recuperat după accidentarea teribilă suferită la finalul lunii ianuarie. Fundașul a fost în lotul lui Tottenham la duelul din runda trecută cu Liverpool. Gică […] The post Gică Craioveanu, sfat important pentru Radu Drăgușin: „Să plece acum de la Tottenham” appeared first on Antena Sport.
18:20
Ionuț Lupescu știe de ce are nevoie Dinamo pentru a se lupta la titlu: „Atunci vor avea o șansă” # Antena Sport
Ionuț Lupescu știe de ce are nevoie Dinamo pentru a se lupta la titlu în 2026. Fostul internațional a transmis că pentru „câini” ar fi ideal dacă FCSB și CFR Cluj nu ar prinde play-off-ul. În acest context, Lupescu a declarat că Dinamo s-ar putea duela cu Universitatea Craiova și Rapid pentru a cuceri un […] The post Ionuț Lupescu știe de ce are nevoie Dinamo pentru a se lupta la titlu: „Atunci vor avea o șansă” appeared first on Antena Sport.
18:00
„Te oprești și asculți”. Imagini savuroase cu Radu Drăgușin la Tottenham. Românul, în centrul atenției # Antena Sport
Radu Drăguşin este protagonistul unor imagini inedite distribuite de Tottenham în social media. Participant la un “concurs de talente”, Drăguşin îşi arată abilităţile la cimpoi. “Când Radu Drăguşin ia cimpoiul, te opreşti şi asculţi”, notează Tottenham pe Facebook, amuzându-se de situaţie. Imagini savuroase cu Radu Drăgușin la Tottenham Întregul flmuleţ a fost postat de club pe YouTube. Alături de Drăguşin, la “concursul de talente” participă Rodrigo Bentancur, Antonin Kinsky, Archie Gray, Dominic Solanke. Cei patru şi-au arătat abilităţile în domenii care le-au […] The post „Te oprești și asculți”. Imagini savuroase cu Radu Drăgușin la Tottenham. Românul, în centrul atenției appeared first on Antena Sport.
17:40
Ionuț Radu, interviu în spaniolă la jumătate de an după ce a semnat cu Celta: „E top” # Antena Sport
Ionuț Radu a oferit un interviu în limba spaniolă, la jumătate de an după ce a semnat cu Celta Vigo. Portarul român de 28 de ani a oferit declarații despre toate celelalte echipe la care a evoluat în cariera lui. Ionuț Radu a dezvăluit că se simte excelent la Celta Vigo, el fiind titular indiscutabil […] The post Ionuț Radu, interviu în spaniolă la jumătate de an după ce a semnat cu Celta: „E top” appeared first on Antena Sport.
17:20
Strălucitoare încă de la începutul sezonului de Cupă Mondială, americanca în vârstă de 41 de ani Lindsey Vonn este oficial selecţionată pentru Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina D’Ampezzo. Vonn, care a revenit în competiţie în urmă cu puţin peste un an, după o pauză de mai bine de cinci ani, a atins în această iarnă […] The post Lindsey Vonn va participa pentru a cincea oară la Jocurile Olimpice de iarnă appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
17:10
Cristi Chivu, încurajat înainte de finalul de an: “A reuşit să scoată echipa din presiunea psihologică” # Antena Sport
Ioan Andone a recunoscut că nu a anticipat parcursul foarte bun pe care Cristi Chivu îl are la Inter în prima parte a primului său sezon la cârma nerazzurrilor. Echipa de pe Meazza venea după ce a pierdut dramatic titlul şi a fost spulberată de PSG în finala Ligii Campionilor (0-5), dar Chivu a redresat […] The post Cristi Chivu, încurajat înainte de finalul de an: “A reuşit să scoată echipa din presiunea psihologică” appeared first on Antena Sport.
17:00
Șoc la viitoarea adversară a FCSB-ului. Președintele echipei, depistat pozitiv la testele antidrog # Antena Sport
Preşedintele clubului Fenerbahce, Sadettin Saran, a fost supus unei intensificări a controlului juridic după ce procurorii turci au confirmat că o probă de păr prelevată în timpul unei anchete privind stupefiantele a fost testată pozitiv la cocaină. Rezultatul, verificat de Institutul de Medicină Legală şi trimis parchetului din Istanbul, marchează o escaladare semnificativă a unei anchete care a plasat deja […] The post Șoc la viitoarea adversară a FCSB-ului. Președintele echipei, depistat pozitiv la testele antidrog appeared first on Antena Sport.
16:50
Olimpiu Moruțan, gata să schimbe echipa înaintea barajului cu Turcia. În ce campionat s-ar putea întoarce # Antena Sport
Olimpiu Moruțan (26 de ani) e gata să schimbe echipa înaintea barajului României cu Turcia. Internaționalul român nu s-a adaptat la Aris Salonic, echipă la care s-a transferat la începutul sezonului. Agentul lui Olimpiu Moruțan caută echipe pentru acesta, Aris luând în calcul chiar varianta unui transfer definitiv al românului. Olimpiu Moruțan, gata să schimbe echipa înaintea barajului cu […] The post Olimpiu Moruțan, gata să schimbe echipa înaintea barajului cu Turcia. În ce campionat s-ar putea întoarce appeared first on Antena Sport.
16:30
Florentin Petre și-a pus marea dorință de Crăciun: „Să ne pună Moșul vreo 3-4 jucători sub brad” # Antena Sport
Florentin Petre și-a pus marea dorință de Crăciun la Dinamo. Secundul lui Zeljko Kopic își dorește ca Moșul să le aducă câțiva noi jucători, pentru a ataca titlul în 2026. Dinamo a încheiat anul pe locul patru, fiind învinsă în ultima etapă din 2025 de UTA, scor 0-2. Florentin Petre și-a pus marea dorință de Crăciun Florentin Petre […] The post Florentin Petre și-a pus marea dorință de Crăciun: „Să ne pună Moșul vreo 3-4 jucători sub brad” appeared first on Antena Sport.
16:10
Jucătorul de la FCSB pe care Leo Grozavu l-ar transfera la Botoșani, pentru a cuceri un titlu istoric cu moldovenii: „Admirabil” # Antena Sport
Leo Grozavu a dezvăluit ce jucător de la FCSB ar transfera la Botoșani, pentru a cuceri un titlu istoric alături de moldoveni. Antrenorul revelației din Liga 1 s-a declarat încântat de Juri Cisotti. Italianul este jucător de bază la FCSB, el fiind transferat de la Oțelul în sezonul trecut. Leo Grozavu l-ar transfera pe Juri Cisotti la Botoșani Leo Grozavu a declarat că Juri Cisotti e […] The post Jucătorul de la FCSB pe care Leo Grozavu l-ar transfera la Botoșani, pentru a cuceri un titlu istoric cu moldovenii: „Admirabil” appeared first on Antena Sport.
16:00
Ionuț Radu i-a dat pe spate pe spanioli! Românul, în echipa lui în La Liga: “Nu a mai făcut-o nimeni în ultimii ani” # Antena Sport
Ionuț Radu a avut un final de an 2025 excelent. Transferul la Celta Vigo s-a dovedit a fi o mutare inspirată pentru portarul român, care în luna decembrie nu a primit gol în cele trei partide de campionat pe care le-a disputat. Performanța este una impresionantă, în condițiile în care unul dintre meciuri a avut […] The post Ionuț Radu i-a dat pe spate pe spanioli! Românul, în echipa lui în La Liga: “Nu a mai făcut-o nimeni în ultimii ani” appeared first on Antena Sport.
15:30
Adversarul României pune condiții pentru a-și prelungi contractul! Diferență de 1 milion de euro față de dorința jucătorului # Antena Sport
Turcul Kenan Yildiz a pus două condiţii pentru a-şi prelungi contractul cu Juventus Torino: să devină cel mai bine plătit jucător al echipei şi să primească garanţii cu privire la ambiţiile mari ale clubului în următorii ani, scrie La Gazzetta dello Sport, citată de site-ul Football Italia. Se aşteaptă ca Juventus să reia discuţiile pentru […] The post Adversarul României pune condiții pentru a-și prelungi contractul! Diferență de 1 milion de euro față de dorința jucătorului appeared first on Antena Sport.
15:20
Ion Ţiriac (86 de ani) deţine una dintre cele mai spectaculoase colecţii de maşini din Europa, iar ea s-a îmbogăţit de Crăciunul din 2023 cu un model de Mercedes în valoare de 2.7 milioane de euro. Chiar dacă a trebuit să aştepte cinci ani pentru a pune mâna pe un Mercedes AMG Project One, un […] The post Cel mai tare cadou de Crăciun pe care şi l-a făcut Ion Ţiriac appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
15:00
Dorin Rotariu, gol fabulos în Ajunul Crăciunului! Execuție direct sub transversală în Cupa Turciei # Antena Sport
Dorin Rotariu și-a făcut un cadou superb în Ajunul Crăciunului. Atacantul ajuns la 30 de ani evoluează la Igdir, în Turcia, iar în meciul de Cupă contra celor de la Aliaga a marcat o bijuterie de gol. Partida dintre Igdir și Aliaga s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, în prima etapă a grupelor Cupei Turciei. […] The post Dorin Rotariu, gol fabulos în Ajunul Crăciunului! Execuție direct sub transversală în Cupa Turciei appeared first on Antena Sport.
15:00
Gică Craioveanu, după ce a văzut Craiova pe locul 1 la final de an. “Nu vreau să mă duc dincolo fără să mai luăm un titlu” # Antena Sport
Universitatea Craiova a profitat de paşii greşiţi făcuţi în ultima etapă din 2025 de Rapid, Botoşani şi Dinamo şi a terminat anul pe primul loc, lucru care nu s-a mai întâmplat în Oltenia din 1990, atunci când Ştiinţa a luat şi ultimul titlu. Craioveanu susţine că cel mai mare adversar al Universităţii este chiar Universitatea […] The post Gică Craioveanu, după ce a văzut Craiova pe locul 1 la final de an. “Nu vreau să mă duc dincolo fără să mai luăm un titlu” appeared first on Antena Sport.
14:20
Achiziție spectaculoasă pentru o echipă din Liga 3 chiar în Ajunul Crăciunului: “Un club serios înseamnă și condiții” # Antena Sport
Politehnica Timișoara a primit un cadou chiar în Ajunul Crăciunului. Echipa din Liga 3 se pregătește să aibă un stadion nou, care va costa peste 130 de milioane de euro. Până atunci, bănățenii se vor bucura de condiții mai bune. De astăzi, Politehnica Timișoara are un nou autocar, iar anunțul a fost făcut de Alfred […] The post Achiziție spectaculoasă pentru o echipă din Liga 3 chiar în Ajunul Crăciunului: “Un club serios înseamnă și condiții” appeared first on Antena Sport.
13:30
Cadoul perfect de Crăciun pentru Dinamo! CNI a anunțat când încep lucrările la noul stadion: “Visul devine realitate” # Antena Sport
Fanii dinamoviști au primit cadoul perfect de Crăciun. Chiar în Ajun, Compania Națională de Investiții a anunțat că lucrările pentru noul stadion al lui Dinamo vor începe pe 19 ianuarie 2026. Astfel, după ani de zile de promisiuni și dezamăgiri, visul dinamoviștilor prinde contur, după ce Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere […] The post Cadoul perfect de Crăciun pentru Dinamo! CNI a anunțat când încep lucrările la noul stadion: “Visul devine realitate” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
12:50
Complexul San Antonio! Campioana Oklahoma City Thunder, o nouă înfrângere în fața lui Spurs # Antena Sport
După zece zile de la semifinala Cupei NBA, San Antonio Spurs, echipa vedetei franceze Victor Wembanyama, a învins-o din nou pe Oklahoma City Thunder, campioana en titre, impunându-se cu scorul de 130-110, marţi pe propriul teren, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet, informează AFP. Oklahoma City, cea mai bună echipă a momentului din […] The post Complexul San Antonio! Campioana Oklahoma City Thunder, o nouă înfrângere în fața lui Spurs appeared first on Antena Sport.
12:40
Cât costă creația artistică pe care Peluza Nord ar fi folosit-o fără acordul autorului! Alți fani plătesc pentru munca lui # Antena Sport
Peluza Nord e acuzată că a „împrumutat” fără drept creația unui designer din zona ultras pentru scenografia afișată la meciul dintre FCSB și Rapid (2-1), din etapa 21 a Ligii 1. Imediat după meciul de pe Arena Națională, Walid Designer a postat pe Instagram imaginea originală, creată de el. Designerul a adăugat un mesaj ferm: […] The post Cât costă creația artistică pe care Peluza Nord ar fi folosit-o fără acordul autorului! Alți fani plătesc pentru munca lui appeared first on Antena Sport.
12:30
Nicolae Stanciu, răspuns tăios pentru Mircea Lucescu: “Atunci nu erau probleme. Nu cred că ține” # Antena Sport
Nicolae Stanciu i-a răspuns lui Mircea Lucescu. Căpitanul naționalei României a vorbit pentru prima oară despre declarațiile selecționerului de la finalul meciului cu Cipru, din toamnă, când România a condus cu 2-0, dar tricolorii s-au întors acasă cu un singur punct. La momentul respectiv, Mircea Lucescu i-a taxat pe Răzvan Marin și Nicolae Stanciu. În […] The post Nicolae Stanciu, răspuns tăios pentru Mircea Lucescu: “Atunci nu erau probleme. Nu cred că ține” appeared first on Antena Sport.
12:00
Un fost jucător de la Stuttgart a murit după ce două cabine de telescaun s-au ciocnit # Antena Sport
Fostul fundaş german Sebastian Hertner a murit sâmbăta trecută, la vârsta de 34 de ani, în Muntenegru, victimă a unui teribil accident de telescaun, relatează RMC Sport. Hertner se afla în vacanţă la staţiunea de schi Savin Kuk, din nordul ţării. Fostul jucător al TSV 1860 München a fost victima unei defecţiuni tehnice a telescaunului […] The post Un fost jucător de la Stuttgart a murit după ce două cabine de telescaun s-au ciocnit appeared first on Antena Sport.
11:30
McDavid și Draisaitl au făcut show în “Battle of Alberta”. Victorie și pentru campioana Florida Panthers # Antena Sport
Florida Panthers, campioana en titre, şi finalista Edmonton Oilers au obţinut victorii în meciurile desfăşurate marţi în liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL). Panthers a dispus cu 5-2 de liderul Conferinţei de Est, Carolina Hurricanes, chiar la Raleigh. Niko Mikkola, Luke Kunin, Anton Lundell, Sam Bennett şi Seth Jones au marcat pentru echipa […] The post McDavid și Draisaitl au făcut show în “Battle of Alberta”. Victorie și pentru campioana Florida Panthers appeared first on Antena Sport.
11:20
Inter și Juventus pregătesc schimbul iernii! Ce jucător poate ajunge sub comanda lui Cristi Chivu # Antena Sport
Inter, echipa lui Cristi Chivu, se află pe primul loc în Serie A, înaintea ultimului meci pe care îl va disputa în 2025. Finalista UEFA Champions League din sezonul trecut caută să se întărească în iarnă, în condițiile în care Denzel Dumfries s-a operat și va fi indisponibil lunile următoare. În acest moment, Davide Frattesi, […] The post Inter și Juventus pregătesc schimbul iernii! Ce jucător poate ajunge sub comanda lui Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
10:50
Joyskim Dawa va reveni la FCSB la începutul anului 2026. Fundașul camerunez s-a accidentat la echipa națională, în luna martie, iar de atunci a fost indisponibil. Din fericire pentru jucătorul de 29 de ani, recuperarea este completă, iar el se va pregătit cot la cot cu coechipierii săi în cantonamentul din Antalya. Mihai Stoica, președintele […] The post Mihai Stoica a anunțat o revenire importantă la FCSB: “Din primul minut” appeared first on Antena Sport.
10:40
Nebunie în Cupa Ligii Angliei! Arsenal s-a calificat în semifinale, după 16 lovituri de departajare executate # Antena Sport
Arsenal s-a calificat cu emoţii în semifinalele Cupei Ligii engleze la fotbal, după ce a trecut de Crystal Palace, cu 8-7 la loviturile de departajare, marţi seara, pe Emirates Stadium, într-un meci în care scorul a fost 1-1 la finalul timpului regulamentar. Fundaşul francez Maxence Lacroix, de la Crystal Palace, a fost artizanul involuntar al […] The post Nebunie în Cupa Ligii Angliei! Arsenal s-a calificat în semifinale, după 16 lovituri de departajare executate appeared first on Antena Sport.
10:20
Nicolae Stanciu a prins doar 6 meciuri la Genoa în acest sezon, iar minutele puține primite de căpitanul naționalei României au dus la discuții în țară legate de o eventuală venire a sa la Rapid. Dan Șucu, patronul celor de la Genoa, este acționar majoritar și la clubul din Giulești. Pentru Rapid, venirea lui Stanciu […] The post “E Rapid o variantă?” Nicolae Stanciu, anunț despre viitorul său: “E plăcut să auzi” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:30
Radu Drăguşin e aproape de marea revenire. Poate fi stâlpul apărării României, cu Turcia: “Ne-am luat deja bilete” # Antena Sport
Radu Drăguşin a revenit în lotul lui Liverpool după 11 luni de la accidentarea care l-a ţinut departe de teren în 2025. Fundaşul de 23 de ani a fost doar rezervă în duelul cu Liverpool, dar are şanse să prindă primele minute curând. Sora stopperului cotat la 22 de milioane de euro, Meira Drăguşin, susţine […] The post Radu Drăguşin e aproape de marea revenire. Poate fi stâlpul apărării României, cu Turcia: “Ne-am luat deja bilete” appeared first on Antena Sport.
22:50
Louis Munteanu este dorit de un club uriaș din La Liga, anume Valencia. „Liliecii” l-au mai avut pe lista de transferuri pe atacantul român și în vară, însă mutarea nu s-a concretizat la momentul respectiv. Louis Munteanu a rămas în atenția celor de la Valencia, spaniolii fiind în continuarea în căutarea unui atacant. Louis Munteanu, […] The post Louis Munteanu, dorit de un club uriaș. Cu cine se luptă pentru transferul carierei appeared first on Antena Sport.
22:20
Denis Drăguș a luat decizia finală, după ofertele primite. La ce echipă vrea să se transfere # Antena Sport
Denis Drăguș a luat decizia finală după ofertele primite. Atacantul român nu mai este dorit la Eyupspor, turcii anunțând că el ar fi dorit de Kocaelispor și Gaziantep. Denis Drăguș se află sub contract cu Trabzonspor, el fiind împrumutat la Eyuspor la începutul sezonului. El nu a reușit însă să se impună la echipa din Istanbul, dat fiind faptul că nu […] The post Denis Drăguș a luat decizia finală, după ofertele primite. La ce echipă vrea să se transfere appeared first on Antena Sport.
21:50
Cristi Borcea, gata să revină la Dinamo. Anunțul făcut de fostul conducător al „câinilor”: „Abia așteaptă” # Antena Sport
Cristi Borcea e gata să revină la Dinamo. Constantin Dănilescu s-a declarat convins de faptul că fostul șef al „câinilor” se va întoarce alături de echipa din Ștefan cel Mare. Dănilescu a transmis că Borcea e dispus să revină la Dinamo după ce se va construi noul stadion, însă nu el va investi direct, ci fiul său, Patrick. […] The post Cristi Borcea, gata să revină la Dinamo. Anunțul făcut de fostul conducător al „câinilor”: „Abia așteaptă” appeared first on Antena Sport.
21:20
„Poate să fie și Guardiola”. Cristi Săpunaru l-a taxat pe Costel Gâlcă. Discurs categoric al fostului căpitan din Giulești # Antena Sport
Cristi Săpunaru nu a trecut peste declarațiile lui Costel Gâlcă, de la finalul partidei FCSB – Rapid 2-1. Antrenorul giuleștenilor a transmis că își dorește mai multă calitate în lotul său, și a cerut transferuri de urgență în pauza de iarnă. Discursul avut l-a făcut pe Cristi Săpunaru să intervină. Fostul căpitan din Giulești l-a […] The post „Poate să fie și Guardiola”. Cristi Săpunaru l-a taxat pe Costel Gâlcă. Discurs categoric al fostului căpitan din Giulești appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | CFR Cluj, echipa Moșului appeared first on Antena Sport.
Ieri
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Copiii lui Mihai Covaliu duc povestea mai departe appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Alberto Hangan, un actor războinic appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Pofta lui Adrian Mutu appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Eduard Ionescu se bucură de cele mai frumoase Sărbători appeared first on Antena Sport.
20:50
Vladislav Blănuță pleacă de la Dinamo Kiev. Ucrainenii au anunțat unde se va transfera # Antena Sport
Vladislav Blănuță pleacă de la Dinamo Kiev. Atacantul de 23 de ani nu a impresionat la formația din Ucraina și oficialii echipei sunt gata să renunțe la el, în această pauză de iarnă. Vladislav Blănuță a fost transferat de Dinamo Kiev la începutul sezonului. Ucrainenii le-au plătit suma de 2,6 milioane de euro celor de la FCU Craiova. Vladislav Blănuță pleacă […] The post Vladislav Blănuță pleacă de la Dinamo Kiev. Ucrainenii au anunțat unde se va transfera appeared first on Antena Sport.
20:20
Breaking Bad! Fostul jucător al lui OM e închis pentru trafic de droguri: „În două luni câștigi cât într-un an de fotbal!” # Antena Sport
În 2016, Sergio Contreras Pardo, cunoscut drept Koke în fotbalul spaniol, agăța ghetele în cui. Era finalul unei cariere importante, care l-a purtat pe jucătorul născut la Málaga pe la cluburi precum Olympique Marseille, Sporting Lisabona sau Rayo Vallecano. Astăzi, fostul fotbalist este în închisoare, condamnat pentru că era șeful unei rețele internaționale de trafic […] The post Breaking Bad! Fostul jucător al lui OM e închis pentru trafic de droguri: „În două luni câștigi cât într-un an de fotbal!” appeared first on Antena Sport.
20:10
Cei doi copii ai lui Mihai Covaliu vor să scrie istorie pentru România: „În fiecare zi muncim pentru asta” # Antena Sport
Vlad Covaliu, desemnat cel mai bun sportiv al Federaţiei Române de Scrimă în 2025, are ca obiective de viitor câştigarea a cât mai multor medalii pentru România şi calificarea cu echipa la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles. Federaţia Română de Scrimă şi-a desemnat marţi laureaţii pentru anul 2025. Amalia Covaliu a fost desemnată cea mai bună junioară, în timp ce fratele […] The post Cei doi copii ai lui Mihai Covaliu vor să scrie istorie pentru România: „În fiecare zi muncim pentru asta” appeared first on Antena Sport.
20:00
Alexandru Chipciu, anunț despre retragere. Ce planuri are fundașul ajuns la 36 de ani # Antena Sport
Alexandru Chipciu a făcut anunțul despre retragere. Fundașul ajuns la vârsta de 36 de ani a dezvăluit că nu se gândește să agațe ghetele-n cui, în perioada următoare. Alexandru Chipciu și-a prelungit contractul cu U Cluj pe încă un sezon. Fundașul a transmis că își dorește să vadă cum se simte în fiecare an, înainte […] The post Alexandru Chipciu, anunț despre retragere. Ce planuri are fundașul ajuns la 36 de ani appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.