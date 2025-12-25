Adriana Petrescu, zi de naștere de lux la Dubai: „Vă iubesc”
Gazeta Sporturilor, 25 decembrie 2025 21:50
Adriana, soția lui Dan Petrescu, a împlinit vârsta de 49 de ani, și a serbat-o la Dubai, în Emiratele Arabe Unite. Soția și fețița lui Dan Petrescu locuiesc la Dubai, iar antrenorul român nu a fost prezent alături de ele de această dată. Adriana Petrescu și-a sărbătorit ziua de naștere alături de prieteni și apropiați. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 10 minute
22:10
Colegul lui Drăgușin poate plăti scump » Motivul pentru care poate primi o suspendare severă # Gazeta Sporturilor
Comisia de Disciplină a Asociației de Fotbal din Anglia (FA) a inițiat o procedură împotriva căpitanului lui Tottenham, Cristian Romero, pentru ceea ce a fost descris drept „comportament inadecvat” după eliminarea sa în meciul din etapa a 17-a a Premier League împotriva lui Liverpool, scor 1-2.Pe 20 decembrie, la Londra, fotbaliștii lui Liverpool au învins-o pe Tottenham cu 2-1, iar Romero a primit cartonaș roșu în minutul 90+3. ...
Acum 30 minute
21:50
Acum o oră
21:30
Gigi Becali surprinde: „Eu la Athos nu mai merg” + Unde susține că „pentru mine acolo e cel mai sfânt loc de pe pământ” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei României, a făcut o serie de dezvăluiri chiar în ziua de Crăciun și a anunțat că a luat decizia să nu mai meargă în pelerinaj la Muntele Athos, preferând să se roage doar la bisericile din București. ...
Acum 2 ore
20:50
Vă mai amintiți de el? „Olteanul” Mariko Daouda ne spune 7 jucători care trebuie urmăriți la Cupa Africii » Cu ce se ocupă azi # Gazeta Sporturilor
Mariko Daouda, 44 de ani, ivorianul care a jucat la U Craiova - echipa dezafiliată - dar și la Dinamo, FC Argeș și CS Mioveni, urmărește din fosta capitală Abidjan, unde păstorește o academie de fotbal, meciurile de la Cupa Africii, competiție în plină desfășurare, care se va încheia pe 18 ianuarie. Timp de aproape o lună, fotbalul internațional stă cu ochii și pe Cupa Africii, reputata competiție ajunsă la cea de-a 35-a ediție. ...
20:40
„Păcat pedepsit cu moartea!” » Scandal uriaș înainte de Cupa Mondială: vor să BOICOTEZE meciul # Gazeta Sporturilor
Un scandal de proporții a izbucnit în jurul unui meci special de la Campionatul Mondial. Orașul gazdă Seattle, din Statele Unite, a declarat 27 iunie 2026 drept o celebrare a drepturilor homosexualilor, mai ales că în acea zi se va juca un meci de Cupă Mondială în oraș. Însă Iranul și Egiptul, care ar trebui să se înfrunte atunci la Seattle, nu sunt deloc de acord.Campionatul Mondial din 2026 va avea loc în 3 țări: SUA, Mexic și Canada. ...
20:40
Panagiotis Tachtsidis și-a îndeplinit obiectivul și a plecat de la echipă: „Am promovat în Serie A” # Gazeta Sporturilor
Panagiotis Tachtsidis (34 de ani), mijlocașul care a jucat în Superliga pentru CFR Cluj, a rămas liber de contract, după despărțirea de brazilienii de la Remo. Panagiotis Tachtsidis s-a despărțit în vară de CFR Cluj, pentru care jucase timp de doi ani, și a semnat cu Remo, divizionara secundă din Brazilia. A reușit cu aceasta să obțină promovarea în primul eșalon. ...
Acum 4 ore
20:10
Decizie istorică luată de „Boxing Day” » Nu s-a mai întâmplat din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial # Gazeta Sporturilor
Manchester United - Newcastle va fi singurul meci al zilei care, în mod tradițional, era sinonim cu după-amiezi și seri de fotbal neîntrerupt în Anglia. Partida este programată pentru vineri, 26 decembrie, de la ora 22:00. De decenii, „Boxing Day” este unul dintre cele mai puternice simboluri ale fotbalului englez. ...
19:50
„În ce zi a săptămânii suntem azi?” » Așa și-a primit numele jucătorul din Superliga născut acasă: „Am plecat de acasă la 13 ani” # Gazeta Sporturilor
Monday Etim (27 de ani), nigerianul din atacul Universității Craiova, are o poveste extrem de interesantă. Al șaselea copil al familiei, născut acasă, în camera mamei, a rămas fără nume, a primit unul provizoriu și până la urmă nu l-a mai schimbat niciodată.El și alți doi frați au primit nume zile ale săptămânii. Născut lunea și cu părinți care deja nu mai aveau inspirație cum să își boteze copiii, Etim a primit numele Monday. ...
19:30
Cea mai sexi antrenoare din România nu s-a abținut nici de Crăciun » Cum a apărut # Gazeta Sporturilor
Mihaela Evi, antrenoare la academia de handbal de la Gloria Bistrița, a pozat într-o ținută festivă cu ocazia Crăciunului. Mihaela Evi este cunoscută pentru aparițiile sale extrem de spectaculoase. Antrenoarea nu s-a lăsat mai prejos nici cu ocazia Crăciunului. GALERIE FOTO. ...
19:00
Surpriză în Premier League » Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Alexander Isak și e gata să plătească 20 de milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Liverpool se confruntă cu provocări serioase după accidentarea atacantului Alexander Isak (26 de ani), dar conducerea clubului de pe „Anfield” caută o soluție.Suedezul a fost deja operat la gleznă, după intrarea dură a lui Van de Ven. Va începe procesul de recuperare și nu va mai juca în următoarele 8 săptămâni. Liverpool e interesată de atacantul Dusan VlahovicAceastă situație i-a forțat pe „cormorani” să reacționeze urgent pe piața transferurilor. ...
19:00
Din cușcă pe front și înapoi în octogon » Povestea campionului ucrainean care a debutat fulminant în UFC: „Dacă nu știi ce e războiul, mai bine taci!” # Gazeta Sporturilor
Yaroslav Amosov, 32 de ani, unul dintre cei mai promițători luptători ucraineni de MMA, prezent și pe front, în 2022, când a particpat la campania de apărare a Kievului, l-a învins fără probleme pe Neil Magny, în debutul său în UFC, criticând apoi clișeele despre „războinici” des întâlnite în artele marțiale mixte, scrie Kyiv Post. ...
18:50
Uluiți când au auzit salariul pe care îl oferă Gigi Becali: „O sumă de neimaginat” # Gazeta Sporturilor
Jurnaliștii ciprioți au rămas surprinși când au auzit cât câștigă conaționalul lor, Elias Charalambous (45 de ani), ca antrenor principal la FCSB, campioana României. Elias Charalambous a fost convins în vară de patronul Gigi Becali să își prelungească contractul și este plătit regește la gruparea roș-albastră. ...
18:50
Florin Prunea (57 de ani), fostul mare portar al României, a spus care este, în opinia lui, cel mai bun jucător român din anul 2025. În Ancheta Gazetei Sporturilor, Andrei Rațiu a fost ales fotbalistul român a anului. Florin Prunea are altă opinie și i-a acordat distincția lui Ionuț Radu, portarul spaniolilor de la Celta Vigo. Florin Prunea: „Ionuț Radu este fotbalistul român al anului”„Jucătorul anului? Uite, eu îl iau pe Ionuț Radu, un portar. ...
Acum 6 ore
18:10
Gică Craioveanu, legenda Craiovei, a spus care ar fi trebuit să fie pasul făcut de Andrei Rațiu (27 de ani, fundaș dreapta) în vară. În vară s-a vehiculat că Andrei Rațiu ar putea facea pasul la o echipă mult mai mare, precum Barcelona, însă a rămas la Rayo Vallecano. Gică Craioveanu a spus că cea mai bună alegere pe care Rațiu o putea face ar fi fost un transfer la Villarreal, echipă la care a fost legitimat în trecut. ...
18:10
Ce nebunie! O echipă a câștigat la loto de Crăciun și visează să îl transfere pe Vinicius # Gazeta Sporturilor
Echipa de fotbal din La Baneza, Spania, a câștigat premiul loteriei de Crăciun, în valoare de 468 de milioane de euro și... acum îl vrea pe brazilianul Vinicius (25 de ani).Orașul La Baneza, din provincia Leon, a trăit o transformare incredibilă în doar câteva ore. Dintr-un an dificil, a devenit un simbol al speranței grație celebrei „Loterii de Crăciun” din Spania. ...
17:50
Căpitanul naționalei României se transferă la echipa care vrea să devină noua forță din handbalul feminin # Gazeta Sporturilor
Cristina Laslo (29 de ani), căpitanul naționalei României, jucătoare legitimată în prezent la Gloria Bistrița, va evolua, cel mai probabil, din sezonul viitor, la Dunărea Brăila.Dunărea Brăila, ocupanta locului 4 în actualul sezon competițional, are planuri mari pentru viitoare stagiune. Și lucrează deja la transferuri, pentru a întări lotul și a lupta la titlu din viitorul sezon. Iar Cristina Laslo va ajunge și ea la gruparea de pe malul Dunării, potrivit fanatik.ro. ...
17:20
Complimentul suprem! Elvețianul trecut prin Superligă face declarații la superlativ despre România: „A doua mea casă, îmi lipsește țara voastră!” # Gazeta Sporturilor
Ivan Martic, ex-Universitatea Craiova și U Cluj, un elvețian cu peste 100 de meciuri acumulate în România, s-a retras din fotbal în 2025, la vârsta de 35 de ani, după o ultimă experiență bifată în ligile inferioare din țara natală. Fostul fundaș al juveților a vorbit cu recunoștință despre perioada petrecută în țara noastră, într-un interviu acordat reporterilor GSP.ro. ...
17:10
Inter pregătește primul transfer din 2026 » Jucătorul dorit de Chivu e și pe lista lui Real Madrid # Gazeta Sporturilor
Inter lucrează la aducerea unuia dintre cei mai talentați tineri fotbaliști croați. Este vorba despre Branimir Mlacic (18 ani), fundașul central al celor de la Hajduk Split. „Nerazzurrii" vor încerca să-l transfere pe Branimir Mlacic, de la Hajduk Split, încă din ianuarie. Branimir Mlacic este urmărit și de Real Madrid și Lyon Există un interes serios de la mai multe echipe din Europa pentru tânărul fundaș. ...
17:10
Tragedie în prima zi de Crăciun! Legenda din Premier League, de două ori câștigător al Ligii Campionilor, a murit la 72 de ani # Gazeta Sporturilor
Este doliu la Nottingham Forest, ocupanta locului 17 din Premier League, în chiar prima zi de Crăciun, după ce legendarul John Robertson a încetat din viață la vârsta de 72 de ani.Familia Nottingham Forest a anunțat dispariția emblematicului fost fotbalist al clubului, John Robertson, dublu câștigător al Ligii Campionilor. ...
17:00
16:50
Ștefan Baiaram (22 de ani), unul dintre liderii Universității Craiova, a ales să își petreacă ziua de Crăciun în America, la New York.Oltenii au încheiat anul pe primul loc în Superliga, după succesul clar cu Csikszereda, scor 5-0, luni seara, pe „Ion Oblemenco”. Imediat după meci, elevii lui Filipe Coelho au intrat în vacanță, având mai puțin de două săptămâni libere, înainte de reunire și de cantonamentul de la Belek, care va avea loc între 2 și 12 ianuarie. ...
16:50
De la Minerul Vulcan la Bayern Munchen și Marseille! » A antrenat din SUA până în Tunisia. Mormântul său a fost refăcut recent de guvernul maghiar # Gazeta Sporturilor
Andrej Prean Nagy s-a născut în localitatea Vulcan, în județul Hunedoara, a jucat în naționala Ungariei, a fost legitimat la cluburi importante - Ferencvaros, Bayern Munchen, Marseille -, a fost adversarul celor de la Real Madrid la primul joc în cupele europene al madrilenilor, apoi a antrenat din SUA până în Tunisia.Andrej Prean Nagy, eroul actualului episod din „Istorii neștiute”, este un nume aproape necunoscut microbiștilor români. ...
16:40
Propunerea momentului în Serie A » Schimb de jucători între AC Milan și Juventus # Gazeta Sporturilor
AC Milan este gata să le propună un schimb de jucători rivalilor de la Juventus. Îl doresc pe fundașul central Federico Gatti, iar Samuele Ricci ar urma să ajungă la Torino în schimbul acestuia. Antrenorul principal al lui Milan, Massimiliano Allegri, dorește să-și întărească apărarea și vrea să-l aducă pe Federico Gatti de la Juventus în fereastra de transferuri din ianuarie. ...
16:30
Ștefania Uță este „Promisiunea anului” GSP » Atleta din Vâlcea scrie istorie pentru România: „Să vă setați un obiectiv și să sacrificați totul pentru el” # Gazeta Sporturilor
La doar 17 ani, Ștefania Uță a cucerit Europa! A devenit campioană europeană U20 la 400 de metri garduri, a stabilit noul record al competiției, 55,55 secunde. Pentru performanțele ei din 2025 și pentru că viitorul sună fabulous pentru sportive din Râmnicu Vâlcea, Gazeta Sporturilor a decis să-I acorde trofeul „Promisiunea anului”.- Ștefania, felicitări pentru anul perfect pe care l-ai avut în atletism! Gazeta Sporturilor îți oferă trofeul "Promisiunea anului 2025". ...
Acum 8 ore
15:40
Un fost jucător al lui Inter crede că știe de ce Chivu nu câștigă împotriva granzilor # Gazeta Sporturilor
Francezul Stephane Dalmat (46 de ani) a îmbrăcat tricoul lui Inter timp de 4 sezoane, între 2001 și 2005. A mai jucat, printre altele, la Marseille, PSG, Tottenham și Bordeaux, înainte de a se retrage, în 2013, de la Nimes. Interul lui Cristi Chivu n-a câștigat în acest sezon niciunul dintre meciurile susține împotriva echipelor de top, cu excepția unei victorii în fața Romei (1-0). ...
15:40
A făcut cel mai scump cadou la nunta lui Venus Williams » Incredibil ce le-a dăruit Serena mirilor! # Gazeta Sporturilor
Venus Williams (45 de ani), septupla campioană de Grand Slam, s-a căsătorit zilele trecute cu actorul și fostul model italian Andrea Preti. Ceremonia a avut loc în Florida, iar evenimentul în sine a durat 5 zile, după nunta simbolică organizată în Italia, în septembrie.La nuntă a fost prezentă și Serena Williams, fosta mare jucătoare de tenis, sora lui Venus. Aceasta a oferit cel mai scump cadou, un iaht de lux!FOTO. ...
15:30
Necunoscutul venit de peste Atlantic a rupt toate barierele, ajungând titular în Superligă și internațional U21: „Nici nu-mi vine să cred, a fost un an superb!” # Gazeta Sporturilor
Pentru fundașul dreapta Mark Țuțu (21 ani), românul care la vârsta de un an și jumătate s-a mutat cu familia în Canada, la Montreal, anul 2025 a fost unul cu totul special.Anul trecut a venit în România cu gândul de a încerca să pătrundă în fotbalul românesc, după ce anterior jucase la echipa de tineret a portughezilor de la Varzim.Nu cunoștea pe nimeni, nu i-a fost deloc ușor. În cele din urmă a ajuns în Liga a 2-a la Ceahlăul. ...
15:10
Mihai Lixandru și Florin Tănase au vorbit despre sărbătoarea Crăciunului » „Nu a fost un an ușor” + „De la Moș Crăciun să ne aducă cel puțin…” # Gazeta Sporturilor
Mijlocașii celor de la FCSB, Mihai Lixandru (24 de ani) și Florin Tănase (30 de ani), au vorbit despre sărbătorile de iarnă, despre cum trăiau Crăciunul în copilărie, dar și despre modul în care îl petrec acum, ca fotbaliști profesioniști.În plus, Lixandru a atins și subiectul unui an dificil din punct de vedere personal, marcat de accidentări. ...
15:00
„Nu m-au arestat pentru asta!” » După 6 ani, Gabriel Tamaș dezvăluie adevăratele motivele pentru care a făcut pușcărie în Israel: „Abia se prelingea apa pe perete” # Gazeta Sporturilor
Gabriel Tamaș (42 de ani) a vorbit pentru prima dată despre adevăratele motivele pentru care a fost cu arestat în Israel, în 2019, atunci când evolua pentru Hapoel Haifa. CONTEXTÎn martie 2019, Gabriel Tamaș gonea cu 205 km/h pe autostradă, într-o porțiune unde limita de viteză era de numai 90.El a fost oprit de polițiști după câțiva kilometri. Agenții au simțit miros de alcool când au ajuns în dreptul geamului șoferului. ...
15:00
Jose Mourinho (62 de ani), antrenorul Benficăi, s-a enervat la conferința de presă de după succesul de marți cu Famalicao, scor 1-0, în etapa 15 din campionatul Portugaliei. Acesta a intrat în conflict cu un jurnalist.Unicul gol al partidei a fost marcat de Vangelis Pavlidis, și a venit în minutul 34, după ce a transformat o lovitură de la 11 metri. ...
14:50
Eliud Kipchoge, dublu campion olimpic la maraton, are o nouă misiune: să facă viața mai bună oamenilor. # Gazeta Sporturilor
Legendarul Eliud Kipchoge (41 de ani), campion olimpic la Tokyo și Rio, și-a dezvăluit proiectele celor de la BBC, acestea incluzând protecție pentru oamenii din toate colțurile lumii, dar și pentru tinerii atleți. ...
14:50
Alexandru Dobre (27 de ani), extremă dreapta la Rapid, a oferit un interviu inedit pentru cititorii Gazetei Sporturilor, în care a vorbit despre modul în care își petrece Crăciunul, amintirile din copilărie legate de colindat și mesajul de sărbători pentru suporterii giuleșteni.Alex Dobre își amintește cu plăcere de Crăciunul din copilărie, când mergea la colindat cu prietenii, subliniază că are grijă la alimentație și nu face excese. ...
14:30
Paradoxul Transfermarkt » Internaționalul român e în plină ascensiune, dar cota lui a „înghețat” # Gazeta Sporturilor
După actualizarea recentă a cotelor pentru jucătorii din Superliga, Transfermarkt a publicat și noile evaluări ale stranierilor români.Un paradox sare imediat în ochi: Vlad Dragomir, internaționalul român, titular incontestabil în faza grupelor din Liga Campionilor, campion în Cipru și om de bază la echipa sa de club, rămâne evaluat la aceeași cotă, stagnând, conform site-ului de specialitate. ...
14:30
Fiul lui Zinedine Zidane a schimbat naționala și a avut un debut de vis sub privirile tatălui # Gazeta Sporturilor
Portarul Luca Zidane (27 de ani), fiul marelui Zinedine, a debutat miercuri pentru naționala Algeriei, la Cupa Africii pe Națiuni. Și a avut parte de o primă prestație solidă, întrucât naționala lui a învins-o la scor de prezentare pe cea din Sudan, scor 3-0.Luca, unul dintre cei 4 copii ai lui Zinedine Zidane, câștigase Euro U17 cu reprezentativa de tineret a Franței, în 2015. Născut în Franța, și-a început cariera la academia lui Real Madrid. ...
14:30
Au scăpat de Origi abia după 2 ani și jumătate. În sfârșit, amiabil! » Suma câștigată stând degeaba e imensă # Gazeta Sporturilor
AC Milan și Divock Origi (30 de ani) au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului. Fosta vedetă a lui Liverpool bifase ultima apariție în rossonero în primăvara lui 2023.Divock Origi semnase cu AC Milan în 2022, după despărțirea de Liverpool. Însă „mariajul” său cu multipla campioană a Italiei a fost un dezastru de la bun început. ...
Acum 12 ore
14:10
Curtat de FCSB și Rapid, Denis Drăguș e aproape de mutarea iernii: „Dornic să revină” # Gazeta Sporturilor
Internaționalul român Denis Drăguș (26 de ani) este aproape de o revenire la Gaziantep, echipa la care a avut cele mai bune cifre în carieră. Atacantul, care aparține de Trabzonspor, a evoluat în acest sezon sub formă de împrumut la Eyupspor, unde a bifat 12 apariții în prima ligă a Turciei, fără vreo reușită. ...
14:00
Gest superb făcut de Lamine Yamal în vacanța din Dubai » A jucat fotbal pe plajă alături de niște copii # Gazeta Sporturilor
Lamine Yamal, superstarul Barcelonei, a oferit un moment memorabil unor copii din Dubai, după ce a fost surprins jucând fotbal alături de ei pe plajă, în timpul vacanței de iarnă.Fotbalistul de 18 ani se află în Emiratele Arabe Unite atât pentru relaxare, cât și pentru a participa la gala Globe Soccer Awards, programată pe 28 decembrie, însă nu a ezitat să se oprească din programul său pentru a face o bucurie unor tineri pasionați de fotbal.VIDEO. ...
13:50
Scandal monstru » Când antrenorul lui Dinamo a fost „curățat” de căpitan: „Voia la FCSB! Atunci am răbufnit” # Gazeta Sporturilor
Florin Bratu, 45 de ani, acum antrenor la CS Dinamo, în Liga a 2-a, admite că „nu sunt la nivelul la care mi-aș fi dorit”.În 2018, Bratu activa ca A1 la Dinamo din Superliga. Câștiga play-out-ul cu „câinii”, însă nu rezista mai mult de 9 etape din campionatul următor. O despărțire cu cântec, detaliază mai jos Bratone, care i-a afectat drastic parcursul de tehnician. ...
13:50
Gino Iorgulescu recunoaște în premieră „blatul” politic cu liderii PSD: „Benefic pentru tot sportul românesc” # Gazeta Sporturilor
Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a vorbit deschis despre ceea ce s-a întâmplat înainte să preia această funcție, în 2013, după ce l-a învins pe Dumitru Dragomir.La acea vreme, Victor Ponta era prim-ministrul României și, alături de Liviu Dragnea, a participat la întâlniri cu președinții de cluburi pentru a-l susține pe Gino Iorgulescu. ...
13:40
David Popovici a vorbit de Crăciun despre dorința pe care a avut-o dintotdeauna: „Mi-ar plăcea foarte mult” # Gazeta Sporturilor
David Popovici (21 de ani), desemnat de 3 ori „Sportivul Anului” în ancheta Gazetei Sporturilor, a dezvăluit că visul său este să traverseze Statele Unite ale Americii cu mașina.Dublul campion mondial în probele de 100 și 200 de metri liber la Singapore susține că vrea să viziteze parcurile naționale din Statele Unite, dar este tentat și de o călătorie în Canada. ...
13:30
13:20
Trei românce pe tabloul principal la Australian Open + Miriam Bulgaru, singura tricoloră din calificări # Gazeta Sporturilor
Jaqueline Cristian (27 de ani, 39 WTA), Sorana Cîrstea (35 de ani, 43 WTA) și Gabriela Ruse (28 de ani, 88 WTA) sunt cele trei jucătoare din România care vor fi prezente pe tabloul principal de la Australian Open (18 ianuarie – 1 februarie). Miriam Bulgaru (27 de ani, 200 WTA) va intra în calificări (12–18 ianuarie).Primul turneu de Mare Șlem se apropie, iar organizatorii au publicat listele cu jucătoarele care vor evolua la Melbourne între 12 ianuarie și 1 februarie. ...
13:10
Poetul Robert Șerban: „Am fost nebun după baschet, în liceu jucam ore în șir, până nu mai vedem coșul” # Gazeta Sporturilor
Robert Șerban (54 de ani) este unul dintre cei mai traduși, mai apreciați, ba chiar iubiți poeți români contemporani. Printre calitățile sale se numără și aceea că este foarte pasionat de sport.În faimosul film de cinema „Il Postino”, personajul Pablo Neruda (marele poet chilian, laureat al Nobelului pentru Literatură) spune aceste cuvinte: „Noi, poeții, suntem toți obezi”. Neruda era într-adevăr obez. Dar nu avea dreptate. ...
13:10
Tribunalul a luat decizia în cazul președintelui lui Fenerbahce acuzat de trafic de droguri! # Gazeta Sporturilor
Sadettin Saran (61 de ani), președintele clubului turc Fenerbahce, a fost arestat miercuri seară la Istanbul, sub suspiciunea de trafic de droguri și consum de cocaină.După ce și-a petrecut noaptea de miercuri spre joi în arest, Sadettin Saran a fost adus în această dimineață la tribunalul Çağlayan, unde a dat declarații în fața procurorului desemnat să instrumenteze dosarul său. ...
13:00
„Ați fost celebri” » Cutremur de Crăciun pe scena ultras din România! Cu „prada” etalată pe câmp, Dinamo se laudă că i-a dat lovitura de grație Stelei # Gazeta Sporturilor
Lovitură de teatru pe scena ultras din România! Peluza Sud Dinamo revendică o lovitură majoră în conflictul cu galeria Stelei. „Câinii” se laudă că au capturat mai multe steaguri care ar aparține grupării de ultrași „Shadows”, una dintre cele mai respectate din tabăra celor care susțin clubul roș-albastru din Liga 2.Joi, în ziua de Crăciun, Peluza Sud Dinamo a publicat pe rețelele de socializare imagini cu zeci de materiale expuse pe un câmp. ...
12:50
Sunt 101 ani de presă scrisă la Gazeta Sporturilor. În vârtejul filmulețelor de 60 de secunde, ne încăpățânăm să prețuim cuvântul scris. Reporterii GSP fac o listă de cărți, mai mult sau mai puțin actuale, care i-au impresionat de-a lungul anului. Iată-le mai jos:„Departe de planeta tăcută” – C.S. Lewis (editura Art, traducere Andrei Dîrlău)Sebastian Culea, reporter SpecialO recomandare curioasă. Curioasă pentru mine, în orice caz. ...
12:20
Plaje exotice vs bradul tradițional » Fotbalul românesc s-a împărțit de Crăciun: imagini din vacanță # Gazeta Sporturilor
Fotbaliștii români au ales pentru vacanța de Crăciun diferite destinații, mai mult sau mai puțin exotice. Majoritatea le-au împărtășit fanilor imagini din locurile vizitate sau de acasă, alături de familii, cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului. ...
12:20
Derby-ul Espanyol - Barcelona este programat pe 3 ianuarie, în prima sâmbătă a lui 2026, pe stadionul RCDE.Șefii lui Espanyol vor să creeze toate condițiile pentru ca „șocul” cu liderul La Liga să fie lipsit de incidente reprobabile. Iar prima măsură luată a fost să instaleze plase în spatele porților de pe stadionul RCDE!Joan Garcia va fi „inamicul numărul 1” al suporterilor lui Espanyol în derby-ul din 3 ianuarieMotivul este cât se poate de justificat. ...
12:20
Scene sfâșietoare pe stadionul lui Ajax după ce iubita unui fotbalist a murit într-un accident rutier # Gazeta Sporturilor
Vestea tragică vine din Olanda. Elisa, în vârstă de doar 21 de ani, iubita fotbalistului Mark Verkuijl (19 ani), jucător al echipei de tineret a lui Ajax, și-a pierdut viața într-un accident rutier cutremurător.Tragedia s-a petrecut joi, 18 decembrie, între localitățile Ede și Veenendaal, în centrul Olandei. Tânăra a fost lovită de un autoturism în timp ce alerga, iar șoferul a fugit de la locul accidentului. ...
12:20
Pițurcă exclude un nume mare din lupta la titlu: „Aici se va da bătălia! Vă spun cine mi-aș dori să câștige” # Gazeta Sporturilor
Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al României, a analizat lupta la titlu din Superliga. Craiova lui Coelho a terminat pe primul loc 2025, cu 40 de puncte, urmată de Rapid și FC Botoșani, 39 și 38. Dinamo a terminat anul pe 4, cu 38.Pițurcă și-ar dori ca trupa din Bănie să câștige titlul în acest sezon, însă e convins de faptul că se va da o luptă aprigă în fruntea clasamentului.Tehnicianul o exclude pe Dinamo din această luptă. ...
