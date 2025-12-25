Alex Dobre și mâncarea lui preferată de Crăciun: „Am foarte mare grijă”
Gazeta Sporturilor, 25 decembrie 2025 14:50
Alexandru Dobre (27 de ani), extremă dreapta la Rapid, a oferit un interviu inedit pentru cititorii Gazetei Sporturilor, în care a vorbit despre modul în care își petrece Crăciunul, amintirile din copilărie legate de colindat și mesajul de sărbători pentru suporterii giuleșteni.Alex Dobre își amintește cu plăcere de Crăciunul din copilărie, când mergea la colindat cu prietenii, subliniază că are grijă la alimentație și nu face excese. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
15:30
Necunoscutul venit de peste Atlantic a rupt toate barierele, ajungând titular în Superligă și internațional U21: „Nici nu-mi vine să cred, a fost un an superb!” # Gazeta Sporturilor
Pentru fundașul dreapta Mark Țuțu (21 ani), românul care la vârsta de un an și jumătate s-a mutat cu familia în Canada, la Montreal, anul 2025 a fost unul cu totul special.Anul trecut a venit în România cu gândul de a încerca să pătrundă în fotbalul românesc, după ce anterior jucase la echipa de tineret a portughezilor de la Varzim.Nu cunoștea pe nimeni, nu i-a fost deloc ușor. În cele din urmă a ajuns în Liga a 2-a la Ceahlăul. ...
Acum 30 minute
15:10
Mihai Lixandru și Florin Tănase au vorbit despre sărbătoarea Crăciunului » „Nu a fost un an ușor” + „De la Moș Crăciun să ne aducă cel puțin…” # Gazeta Sporturilor
Mijlocașii celor de la FCSB, Mihai Lixandru (24 de ani) și Florin Tănase (30 de ani), au vorbit despre sărbătorile de iarnă, despre cum trăiau Crăciunul în copilărie, dar și despre modul în care îl petrec acum, ca fotbaliști profesioniști.În plus, Lixandru a atins și subiectul unui an dificil din punct de vedere personal, marcat de accidentări. ...
Acum o oră
15:00
„Nu m-au arestat pentru asta!” » După 6 ani, Gabriel Tamaș dezvăluie adevăratele motivele pentru care a făcut pușcărie în Israel: „Abia se prelingea apa pe perete” # Gazeta Sporturilor
Gabriel Tamaș (42 de ani) a vorbit pentru prima dată despre adevăratele motivele pentru care a fost cu arestat în Israel, în 2019, atunci când evolua pentru Hapoel Haifa. CONTEXTÎn martie 2019, Gabriel Tamaș gonea cu 205 km/h pe autostradă, într-o porțiune unde limita de viteză era de numai 90.El a fost oprit de polițiști după câțiva kilometri. Agenții au simțit miros de alcool când au ajuns în dreptul geamului șoferului. ...
15:00
Jose Mourinho (62 de ani), antrenorul Benficăi, s-a enervat la conferința de presă de după succesul de marți cu Famalicao, scor 1-0, în etapa 15 din campionatul Portugaliei. Acesta a intrat în conflict cu un jurnalist.Unicul gol al partidei a fost marcat de Vangelis Pavlidis, și a venit în minutul 34, după ce a transformat o lovitură de la 11 metri. ...
14:50
Eliud Kipchoge, dublu campion olimpic la maraton, are o nouă misiune: să facă viața mai bună oamenilor. # Gazeta Sporturilor
Legendarul Eliud Kipchoge (41 de ani), campion olimpic la Tokyo și Rio, și-a dezvăluit proiectele celor de la BBC, acestea incluzând protecție pentru oamenii din toate colțurile lumii, dar și pentru tinerii atleți. ...
14:50
Alexandru Dobre (27 de ani), extremă dreapta la Rapid, a oferit un interviu inedit pentru cititorii Gazetei Sporturilor, în care a vorbit despre modul în care își petrece Crăciunul, amintirile din copilărie legate de colindat și mesajul de sărbători pentru suporterii giuleșteni.Alex Dobre își amintește cu plăcere de Crăciunul din copilărie, când mergea la colindat cu prietenii, subliniază că are grijă la alimentație și nu face excese. ...
Acum 2 ore
14:30
Paradoxul Transfermarkt » Internaționalul român e în plină ascensiune, dar cota lui a „înghețat” # Gazeta Sporturilor
După actualizarea recentă a cotelor pentru jucătorii din Superliga, Transfermarkt a publicat și noile evaluări ale stranierilor români.Un paradox sare imediat în ochi: Vlad Dragomir, internaționalul român, titular incontestabil în faza grupelor din Liga Campionilor, campion în Cipru și om de bază la echipa sa de club, rămâne evaluat la aceeași cotă, stagnând, conform site-ului de specialitate. ...
14:30
Fiul lui Zinedine Zidane a schimbat naționala și a avut un debut de vis sub privirile tatălui # Gazeta Sporturilor
Portarul Luca Zidane (27 de ani), fiul marelui Zinedine, a debutat miercuri pentru naționala Algeriei, la Cupa Africii pe Națiuni. Și a avut parte de o primă prestație solidă, întrucât naționala lui a învins-o la scor de prezentare pe cea din Sudan, scor 3-0.Luca, unul dintre cei 4 copii ai lui Zinedine Zidane, câștigase Euro U17 cu reprezentativa de tineret a Franței, în 2015. Născut în Franța, și-a început cariera la academia lui Real Madrid. ...
14:30
Au scăpat de Origi abia după 2 ani și jumătate. În sfârșit, amiabil! » Suma câștigată stând degeaba e imensă # Gazeta Sporturilor
AC Milan și Divock Origi (30 de ani) au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului. Fosta vedetă a lui Liverpool bifase ultima apariție în rossonero în primăvara lui 2023.Divock Origi semnase cu AC Milan în 2022, după despărțirea de Liverpool. Însă „mariajul” său cu multipla campioană a Italiei a fost un dezastru de la bun început. ...
14:10
Curtat de FCSB și Rapid, Denis Drăguș e aproape de mutarea iernii: „Dornic să revină” # Gazeta Sporturilor
Internaționalul român Denis Drăguș (26 de ani) este aproape de o revenire la Gaziantep, echipa la care a avut cele mai bune cifre în carieră. Atacantul, care aparține de Trabzonspor, a evoluat în acest sezon sub formă de împrumut la Eyupspor, unde a bifat 12 apariții în prima ligă a Turciei, fără vreo reușită. ...
14:00
Gest superb făcut de Lamine Yamal în vacanța din Dubai » A jucat fotbal pe plajă alături de niște copii # Gazeta Sporturilor
Lamine Yamal, superstarul Barcelonei, a oferit un moment memorabil unor copii din Dubai, după ce a fost surprins jucând fotbal alături de ei pe plajă, în timpul vacanței de iarnă.Fotbalistul de 18 ani se află în Emiratele Arabe Unite atât pentru relaxare, cât și pentru a participa la gala Globe Soccer Awards, programată pe 28 decembrie, însă nu a ezitat să se oprească din programul său pentru a face o bucurie unor tineri pasionați de fotbal.VIDEO. ...
13:50
Scandal monstru » Când antrenorul lui Dinamo a fost „curățat” de căpitan: „Voia la FCSB! Atunci am răbufnit” # Gazeta Sporturilor
Florin Bratu, 45 de ani, acum antrenor la CS Dinamo, în Liga a 2-a, admite că „nu sunt la nivelul la care mi-aș fi dorit”.În 2018, Bratu activa ca A1 la Dinamo din Superliga. Câștiga play-out-ul cu „câinii”, însă nu rezista mai mult de 9 etape din campionatul următor. O despărțire cu cântec, detaliază mai jos Bratone, care i-a afectat drastic parcursul de tehnician. ...
13:50
Gino Iorgulescu recunoaște în premieră „blatul” politic cu liderii PSD: „Benefic pentru tot sportul românesc” # Gazeta Sporturilor
Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a vorbit deschis despre ceea ce s-a întâmplat înainte să preia această funcție, în 2013, după ce l-a învins pe Dumitru Dragomir.La acea vreme, Victor Ponta era prim-ministrul României și, alături de Liviu Dragnea, a participat la întâlniri cu președinții de cluburi pentru a-l susține pe Gino Iorgulescu. ...
13:40
David Popovici a vorbit de Crăciun despre dorința pe care a avut-o dintotdeauna: „Mi-ar plăcea foarte mult” # Gazeta Sporturilor
David Popovici (21 de ani), desemnat de 3 ori „Sportivul Anului” în ancheta Gazetei Sporturilor, a dezvăluit că visul său este să traverseze Statele Unite ale Americii cu mașina.Dublul campion mondial în probele de 100 și 200 de metri liber la Singapore susține că vrea să viziteze parcurile naționale din Statele Unite, dar este tentat și de o călătorie în Canada. ...
Acum 4 ore
13:30
După actualizarea recentă a cotelor pentru jucătorii din Superliga, Transfermarkt a publicat și noile evaluări ale stranierilor români.Un paradox sare imediat în ochi: Vlad Dragomir, internaționalul român, titular incontestabil în faza grupelor din Liga Campionilor, campion în Cipru și om de bază la echipa sa de club, rămâne evaluat la aceeași cotă, stagnând, conform site-ului de specialitate. ...
13:20
Trei românce pe tabloul principal la Australian Open + Miriam Bulgaru, singura tricoloră din calificări # Gazeta Sporturilor
Jaqueline Cristian (27 de ani, 39 WTA), Sorana Cîrstea (35 de ani, 43 WTA) și Gabriela Ruse (28 de ani, 88 WTA) sunt cele trei jucătoare din România care vor fi prezente pe tabloul principal de la Australian Open (18 ianuarie – 1 februarie). Miriam Bulgaru (27 de ani, 200 WTA) va intra în calificări (12–18 ianuarie).Primul turneu de Mare Șlem se apropie, iar organizatorii au publicat listele cu jucătoarele care vor evolua la Melbourne între 12 ianuarie și 1 februarie. ...
13:10
Poetul Robert Șerban: „Am fost nebun după baschet, în liceu jucam ore în șir, până nu mai vedem coșul” # Gazeta Sporturilor
Robert Șerban (54 de ani) este unul dintre cei mai traduși, mai apreciați, ba chiar iubiți poeți români contemporani. Printre calitățile sale se numără și aceea că este foarte pasionat de sport.În faimosul film de cinema „Il Postino”, personajul Pablo Neruda (marele poet chilian, laureat al Nobelului pentru Literatură) spune aceste cuvinte: „Noi, poeții, suntem toți obezi”. Neruda era într-adevăr obez. Dar nu avea dreptate. ...
13:10
Tribunalul a luat decizia în cazul președintelui lui Fenerbahce acuzat de trafic de droguri! # Gazeta Sporturilor
Sadettin Saran (61 de ani), președintele clubului turc Fenerbahce, a fost arestat miercuri seară la Istanbul, sub suspiciunea de trafic de droguri și consum de cocaină.După ce și-a petrecut noaptea de miercuri spre joi în arest, Sadettin Saran a fost adus în această dimineață la tribunalul Çağlayan, unde a dat declarații în fața procurorului desemnat să instrumenteze dosarul său. ...
13:00
„Ați fost celebri” » Cutremur de Crăciun pe scena ultras din România! Cu „prada” etalată pe câmp, Dinamo se laudă că i-a dat lovitura de grație Stelei # Gazeta Sporturilor
Lovitură de teatru pe scena ultras din România! Peluza Sud Dinamo revendică o lovitură majoră în conflictul cu galeria Stelei. „Câinii” se laudă că au capturat mai multe steaguri care ar aparține grupării de ultrași „Shadows”, una dintre cele mai respectate din tabăra celor care susțin clubul roș-albastru din Liga 2.Joi, în ziua de Crăciun, Peluza Sud Dinamo a publicat pe rețelele de socializare imagini cu zeci de materiale expuse pe un câmp. ...
12:50
Sunt 101 ani de presă scrisă la Gazeta Sporturilor. În vârtejul filmulețelor de 60 de secunde, ne încăpățânăm să prețuim cuvântul scris. Reporterii GSP fac o listă de cărți, mai mult sau mai puțin actuale, care i-au impresionat de-a lungul anului. Iată-le mai jos:„Departe de planeta tăcută” – C.S. Lewis (editura Art, traducere Andrei Dîrlău)Sebastian Culea, reporter SpecialO recomandare curioasă. Curioasă pentru mine, în orice caz. ...
12:20
Plaje exotice vs bradul tradițional » Fotbalul românesc s-a împărțit de Crăciun: imagini din vacanță # Gazeta Sporturilor
Fotbaliștii români au ales pentru vacanța de Crăciun diferite destinații, mai mult sau mai puțin exotice. Majoritatea le-au împărtășit fanilor imagini din locurile vizitate sau de acasă, alături de familii, cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului. ...
12:20
Derby-ul Espanyol - Barcelona este programat pe 3 ianuarie, în prima sâmbătă a lui 2026, pe stadionul RCDE.Șefii lui Espanyol vor să creeze toate condițiile pentru ca „șocul” cu liderul La Liga să fie lipsit de incidente reprobabile. Iar prima măsură luată a fost să instaleze plase în spatele porților de pe stadionul RCDE!Joan Garcia va fi „inamicul numărul 1” al suporterilor lui Espanyol în derby-ul din 3 ianuarieMotivul este cât se poate de justificat. ...
12:20
Scene sfâșietoare pe stadionul lui Ajax după ce iubita unui fotbalist a murit într-un accident rutier # Gazeta Sporturilor
Vestea tragică vine din Olanda. Elisa, în vârstă de doar 21 de ani, iubita fotbalistului Mark Verkuijl (19 ani), jucător al echipei de tineret a lui Ajax, și-a pierdut viața într-un accident rutier cutremurător.Tragedia s-a petrecut joi, 18 decembrie, între localitățile Ede și Veenendaal, în centrul Olandei. Tânăra a fost lovită de un autoturism în timp ce alerga, iar șoferul a fugit de la locul accidentului. ...
12:20
Pițurcă exclude un nume mare din lupta la titlu: „Aici se va da bătălia! Vă spun cine mi-aș dori să câștige” # Gazeta Sporturilor
Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al României, a analizat lupta la titlu din Superliga. Craiova lui Coelho a terminat pe primul loc 2025, cu 40 de puncte, urmată de Rapid și FC Botoșani, 39 și 38. Dinamo a terminat anul pe 4, cu 38.Pițurcă și-ar dori ca trupa din Bănie să câștige titlul în acest sezon, însă e convins de faptul că se va da o luptă aprigă în fruntea clasamentului.Tehnicianul o exclude pe Dinamo din această luptă. ...
12:10
Sportivii români se bucură de vacanța de Crăciun alături de familie, iar majoritatea le-au împărtășit fanilor imagini din locurile vizitate, sau de acasă alături de familie, cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului. ...
12:00
Vești pentru Zeljko Kopic: ce se întâmplă cu accidentații Alex Musi și Adrian Mazilu # Gazeta Sporturilor
Adrian Mazilu (20 de ani), transferat în această vară de Dinamo de la Brighton pentru 400.000 de euro, a început să adune minute în „haită” pe fondul problemelor de lot apărute spre finalul anului. „Câinii” s-au confruntat cu mai multe indisponibilități, printre care Musi, Karamoko și Caragea, iar tânărul mijlocaș a profitat de context. ...
11:50
Antrenorul lui David Popovici, mențiune într-un top al unui site reputat de înot # Gazeta Sporturilor
Adrian Rădulescu este pe lista celor mai buni antrenori europeni ai lui 2025 în cadrul premiilor SwimSwam.David Popovici a avut un 2025 plin de reușite, două medalii de aur la 100 și 200 m liber, iar antrenorul său, Adrian Rădulescu, nu avea cum să lipsească din ierarhiile finalului de an. SwimSwam, unul dintre cele mai citite site-uri de înot, acordă la finalul fiecărui an o serie de premii. ...
11:50
3 accidentări grave, 3 ani și jumătate pe tușă, acum golgheter în Liga 2! » Cristian Măgerușan a primit trofeul „Dincolo de Medalii” # Gazeta Sporturilor
Studiile arată că până la 40% dintre tinerii sportivi care suferă o ruptură a ligamentului încrucișat anterior al genunchilor nu mai ating nivelul dinaintea accidentării. Dar după două? Dar după a treia operație la același genunchi și 1.254 de zile de pauză?Pare o poveste SF, genul care să servească drept motivație pentru cei care parcurg propriile procese de recuperare, dar este mai mult de atât. ...
11:40
Feblețea lui Dan Petrescu a intrat pe lista de transferuri a lui Dinamo! A fost convocat și la echipa națională # Gazeta Sporturilor
Pe lista de transferuri a lui Dinamo apare un nume surprinzător pentru ofensivă: Daniel Paraschiv, 26 de ani. Atacantul român este în prezent împrumutat de Real Oviedo în La Liga 2 la Cultural Leonesa, însă aportul lui a fost aproape inexistent în ultima perioadă: doar aproximativ 30 de minute jucate pe parcursul lunii decembrie.Paraschiv rămâne totuși un fotbalist cu o cotă interesantă pentru Superliga. În 2022, Dan Petrescu îl numea „cel mai bun atacant român”. ...
11:40
Camerun a învins naționala din Gabon, scor 1-0, în prima etapă de la Cupa Africii pe Națiuni, grupa F. Devis Epassy (32 de ani), portarul lui Dinamo, a închis poarta camerunezilor.În lipsa titularului Andre Onana (29 de ani), neconvocat pentru această competiție, Epassy a profitat și a fost titularizat de selecționerul David Pagou, iar dinamovistul i-a răsplătit încrederea și n-a încasat niciun gol.De altfel, Gabon a șutat de două ori pe poarta naționalei din Camerun. ...
Acum 6 ore
11:30
De Laurentiis, schimbare de macaz în „războiul rece” cu Antonio Conte » Mutarea președintelui # Gazeta Sporturilor
Patronul lui Napoli, Aurelio De Laurentiis, este gata să-o ofere lui Antonio Conte un contract până-n 2029.De la sosirea la Napoli, în iulie 2024, Antonio Conte a insistat asupra faptului că, pentru a face performanță îi trebuie și un lot pe măsură. ...
11:10
Declară deschis că-l vrea pe Alibec de la FCSB: „Ne-ar ajuta foarte mult. Și Blănuță ar fi bun!” # Gazeta Sporturilor
Denis Alibec (34 de ani) nu mai are viitor la FCSB. Mihai Stoica (60 de ani) i-a anunțat plecarea în această iarnă, după ce atacantul n-a oferit randamentul așteptat. Prin vocea patronului Valeriu Iftime, FC Botoșani e primul club din Superliga ce și-a manifestat intenția de a-l transfera.Alibec n-a mai jucat de două luni pentru campioana României din cauza unei accidentări. Nu a reușit să se impună, apoi a fost acuzat de Becali că s-a operat fără să anunțe clubul. ...
10:40
Valentin Mihăilă (25 de ani) a făcut pasul cel mare în viața personală și s-a logodit cu partenera sa, Ami Colhon. Cererea în căsătorie a avut loc în Dubai, iar momentul a fost oficializat printr-o postare pe Instagram, publicată chiar de logodnica fotbalistului.Postarea a fost însoțită de mesajul: „Toată inima mea pentru toată viața mea”FOTO. ...
10:40
Transfer oficializat în ziua de Crăciun » Jucătorul dorit de FCSB pleacă din Superliga # Gazeta Sporturilor
Așa cum GSP.ro a anunțat în exclusivitate în urmă cu o săptămână, Lindon Emerllahu (23 de ani), mijlocașul de la CFR Cluj, a plecat la Polissya Zhytomyr, în prima ligă din Ucraina. Ardelenii au bătut palma cu gruparea ucraineană pentru transferul definitiv al mijlocașului kosovar, chiar în ziua de Crăciun.În această vară, FCSB s-a interesat de Emerllahu, însă CFR Cluj nu a dorit să audă de o eventuală mutare la campioana României. ...
10:30
Ousmane Dembele, Balonul de Aur 2025, are contract cu PSG până-n 2028, dar clubul vrea să i-l prelungească în condiții noi.După plecarea lui Lionel Messi și a lui Neymar din club, PSG și-a revizuit complet politica „de cadre”. Nu doar că a mizat tot mai apăsat pe tinere talente, dar a umblat și la contracte, așezându-le pe o bază complet nouă: salariu de bază mai mic, bonusuri de performanță mai mari. ...
10:20
Campionul european cu Spania a rememorat pentru GSP unul dintre cele mai tari meciuri din istoria fotbalului românesc: „Suporterii erau gata să explodeze” # Gazeta Sporturilor
Marcos Senna, 49 de ani, campion european cu Spania în 2008 și legendă a clubului Villarreal, alături de care a jucat o semifinală de Liga Campionilor, a acordat un interviu în exclusivitate pentru GSP. Fostul mijlocaș, cu peste 250 de meciuri și aproximativ 30 de contribuții ofensive în La Liga, a rememorat episodul FCSB - Villarreal din Cupa UEFA, partidă amânată din cauza ninsorii.VIDEO. ...
10:20
Surprize majore în cel mai bun prim „11” din Superliga, conform Wyscout: o echipă la 6 puncte de play-off dă cei mai mulți jucători! # Gazeta Sporturilor
La finele lui 2025, GSP.ro prezintă „11”-le ideal alcătuit de compania de monitorizare Wyscout pentru primele 21 de etape din această stagiune de Superligă, iar lista conține mai multe surprize uriașe, cum ar fi cei doi jucători de la Farul, echipă situată pe locul 10, la 6 puncte distanță de ocupanta ultimului loc de play-off, Oțelul Galați: Ișfan și Ganea. ...
09:40
Îngrijorare pentru Leo Messi! Dezvăluiri șocante despre sora lui, rănită grav într-un accident rutier # Gazeta Sporturilor
Maria Sol (32 de ani), sora mai mică a lui Lionel Messi (38 de ani), a trebuit să-și amâne nunta după ce a suferit multiple răni, urmarea unui accident rutier.Sora lui Lionel Messi se afla la Miami în momentul în care a pierdut controlul mașinii pe care o conducea și a intrat într-un zid. ...
Acum 8 ore
09:00
Radu Drăgușin (23 de ani) n-a mai jucat de aproximativ un an pentru Tottenham, după ruptura de ligament încrucișat suferită la finele lui ianuarie 2025.Internaționalul român a fost pe bancă în ultimul meci disputat de Spurs în Premier League, 1-2 cu Liverpool, și speră să primească în sfârșit șansa de reveni pe teren într-un meci oficial eventual duminică, împotriva lui Crystal Palace. ...
Acum 24 ore
23:00
Se mai răzgândește Gigi Becali? Fotbalistul a recunoscut: „Bineînțeles că vreau să vin la FCSB!” # Gazeta Sporturilor
Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul stânga de la Hermannstadt, a recunoscut public că își dorește să joace pentru FCSB. Gigi Becali se înțelesese cu Hermannstadt pentru transferul lui Kevin Ciubotaru în schimbul sumei de 450.000 de euro și rămăsese ca discuțiile cu jucătorul să fie purtate după ultima etapă din acest an. Doar că patronul campioanei a spus că a auzit că Ciubotaru nu vrea să vină la FCSB și a declarat: „Eu am vorbit cu tatăl lui Ciubotaru. ...
22:20
Fosta mare handbalistă Aurelia „Mika” Brădeanu (46 de ani) a ajuns la un acord de principiu cu CSM București și e foarte aproape să devină noul team-manager al campioanei. Ea o va înlocui pe Cristina Vărzaru (46), care a demisionat pe data de 4 noiembrie 2025, în aceeași zi în care a fost anunțată despărțirea de antrenorul Adrian Vasile (43). ...
21:40
Scandalul anului: Președintele unui club mare a fost arestat pentru consum de cocaină # Gazeta Sporturilor
Sadettin Saran, președintele clubului turc Fenerbahce, a fost arestat la Istanbul sub suspiciunea de trafic ilegal de droguri și consum de cocaină.Un scandal de proporții zguduie clubul de fotbal Fenerbahe și fotbalul din Turcia, după ce președintele Sadettin Saran a fost arestat de poliție. Clubul a reacționat imediat pe rețelele de socializare. ...
21:10
„Așteptăm naționala aici!” » După anunțul CNI, primarul jubilează și i-o întoarce lui Bolojan: „Nu era și cazul nostru” # Gazeta Sporturilor
Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, e în culmea fericirii după ce Compania Națională de Investiții a dat undă verde pentru începerea lucrărilor la arena „Nicolae Dobrin”, demolată încă din toamna lui 2023. În exclusivitate pentru GSP.ro, edilul a vorbit despre ce urmează la noul stadion al lui FC Argeș, explicându-și campania pe care a dus-o în ultimele luni în goana după obținerea cofinanțării.19 ianuarie 2026 nu e o dată istorică doar pentru Dinamo. ...
21:10
Cadou de Crăciun incredibil de la Lyon pentru o echipă amatoare pe care a eliminat-o # Gazeta Sporturilor
Olympique Lyon a făcut un gest minunat, oferind o sumă incredibilă de bani echipei amatoare Saint-Cyr Collonges, pe care a eliminat-o din Cupa Franței, scor 3-0, cu 4 zile înaintea Crăciunului.O Saint-Cyr Collonges evoluează în liga a șaptea franceză și a primit un sprijin financiar neașteptat din partea lui Lyon, de aproximativ 140.000 de euro.+1 FOTOOlympique Lyon a oferit aproximativ 140. ...
20:30
Condamnat după ce a cumpărat un Audi furat, fostul campion al României L-a găsit pe Dumnezeu: „Copilul cine îl crește?” # Gazeta Sporturilor
Într-un interviu acordat recent Gazetei Sporturilor, Andrei Mărgăritescu, 45 de ani, fost campion în Liga 1 alături de Dinamo, în 2007, vorbește deschis despre perioada cea mai grea a vieții sale, marcată de dosarul penal legat de achiziția unei mașini de lux, care figura drept furată.Episodul l-a afectat profund, mai ales pentru că soția lui era însărcinată la acel moment. ...
20:30
Igiraneza Aime Gueric, mijlocașul echipei Les Guepiers du Lac, club din Burundi, a decedat în timpul unui meci împotriva formației LLB Amasipiri Never Give Up, scor 0-3. Potrivit martorilor prezenți la fața locului, decesul ar fi fost cauzat de o monedă pe care jucătorul a înghițit-o chiar pe teren. ...
20:20
„El e numărul 1!” » Marele Țețe Moraru i-a comparat pe Ionuț Radu și Ștefan Târnovanu # Gazeta Sporturilor
Dumitru Moraru, 69 de ani, fostul mare goalkeeper al lui Dinamo și al echipei naționale, a analizat, într-un interviu acordat Gazetei în Ajunul Crăciunului, situația celor mai importanți portari români ai momentului, Ionuț Radu, 28 de ani, transformat în „revelație” la Celta Vigo, și Ștefan Târnovanu, 25 de ani, titularul incontestabil de la FCSB. ...
19:50
Ilie Bolojan a semnat azi ordinul de eliberare din funcție » Cine va conduce de acum ANS # Gazeta Sporturilor
Ilie Bolojan, prim-ministrul României, a semnat astăzi, 24 decembrie, ordinul de eliberare din funcție al lui Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport, numindu-l interimar pe Thomas-Răzvan Moldovan.Actual vicepreședinte al ANS, Răzvan Moldovan va prelua funcția de președinte din data de 28 decembrie 2025. Bogdan Matei și-a prezentat demisia pe data de 18 decembrie. ...
19:50
Gică Craioveanu (57 de ani), legenda Craiovei, i-a dat un sfat lui Radu Drăgușin (23), fundașul central de la Tottenham. În contextul în care Radu Drăgușin are o concurență acerbă la Tottenham, cu Cristian Romero și Micky van de Ven, pe același post cu el, Gică Craioveanu îș sfătuiește pe stoperul naționalei să schimbe echipa. ...
19:50
„Fără el, era «balamuc» la Dinamo!” » Gloria „câinilor” trage concluziile la final de an: „Acolo le-ar mai trebui jucători” # Gazeta Sporturilor
Dumitru „Țețe” Moraru, 69 de ani, fost portar la Dinamo între 1981 și 1980, a comentat situația la zi a „câinilor”, șansele echipei în lupta infernală la titlu din Superligă, pronunțându-se asupra strategiei pe care Kopic ar trebui s-o pună la punct în mercato. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.