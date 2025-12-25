Meteorologii anunţă risc moderat de producere a avalanşelor în Carpaţii Meridionali, până sâmbătă seară / În zona montană se vor mai semnala ninsori slabe, iar stratul de zăpadă va mai înregistra creşteri uşoare
News.ro, 25 decembrie 2025 23:10
Meteorologii anunţă risc moderat de producere a avalanşelor, în Carpaţii Meridionali la altitudini mari, până sâmbătă seară. În zona montană se vor mai semnala ninsori slabe, iar stratul de zăpadă va mai înregistra creşteri uşoare. Joi, la ora 14.00, se înregistrau 130 cm la Vârful Omu şi 34 cm la Bâlea-Lac.
• • •
Acum o oră
23:10
Organizatorii turneului Australian Open au anunţat lista jucătoarelor înscrise pentru tabloul calificărilor, pe care se află şi o româncă.
23:10
22:50
Poliţia suedeză a anunţat că a împuşcat mortal un bărbat şi a găsit cadavrul unei femei după ce a fost chemată joi la o casă din oraşul Boden, din nordul Suediei, pentru a investiga o presupusă agresiune, relatează Reuters.
Acum 2 ore
22:20
Drumarii intervin, joi seară, pentru a îndepărta mai mulţi copaci care au fost doborâţi de greutatea zăpezii.
22:10
IFFHS, Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului, a anunţat că francezul Clement Turpin este cel mai bun arbitru din 2025 din fotbalul masculin. Românul Istvan Kovacs, care se număra printre nominalizaţi, s-a clasat pe locul 4.
22:00
Ucraina a atacat o importantă rafinărie din Rusia cu rachete britanice, au declarat joi oficialii militari şi de securitate ucraineni, potrivit Sky News.
Acum 4 ore
21:30
Sindicatul Liber al Navigatorilor din Transportul Maritim a transmis, joi seară, că estimează că 7.000 de navigatori români îşi petrec sărbătorile pe mare anul acesta. Organizaţia prezintă un bilanţ al probleme,or înregistrate în 2025, dar şi reuşitele în negocierile pentru 2026, una dintre acestea fiind creşterea salariilor.
21:00
Trei persoane au fost rănite, joi seară, într-un accident rutier produs la ieşirea din municipiul Sibiu spre Agnita. În eveniment au fost implicate două vehicule. Una dintre victime este o tânără însărcinată care a suferit traumatism abdominal.
21:00
Patru persoane au cerut ajutor, în ziua de Crăciun, după ce nu s-au mai putut deplasa în Munţii Stânişoarei. În zonă este zăpadă, iar condiţiile meteo nu sunt sigure pentru o deplasare nocturnă.
20:50
Neymar, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland... numeroase staruri ale fotbalului au postat fotografii în social media cu ocazia Crăciunului.
20:40
O maşină în care se aflau şase persoane a căzut, joi, de pe un pod în afara unui drum forestier din judeţul Argeş. La faţa locului au intervenit salvamontiştii, care constatat că toate persoanele sunt conştiente şi nu au suferit afecţiuni medicale.
20:20
Un elicopter s-a prăbuşit miercuri pe Kilimanjaro, cel mai înalt vârf din Africa şi importantă atracţie turistică din Tanzania, provocând moartea celor cinci persoane aflate la bord, printre care se numărau doi turişti cehi, au anunţat joi autorităţile tanzaniene. Aparatul de zbor s-a prăbuşit de la aproximativ 4.700 de metri altitudine, în zona taberei Barafu.
20:20
Trei persoane au fost rănite, joi seară, într-un accident rutier produs la ieşirea din municipiul Sibiu spre Agnita. În eveniment au fost implicate două vehicule. Una dintre victime este o tânără însărcinată care a suferit traumatism abdominal.
20:00
Salvamontiştii din judeţul Maramureş participă, joi seară, la o acţiune de căutare a unui vârstnic plecat de la locuinţa fiului său. Potrivit familiei, bărbatul este bolnav, suferind de demenţă şi nu este îmbrăcat potrivit condiţiilor meteo de iarnă.
20:00
Traficul rutier pe Transfăgărăşan, în zona localităţii argeşene Arefu, este blocat, joi seară, din cauza căderilor de pietre de pe versant.
19:50
Ofiţerii de la Departamentul de Combatere a Terorismului din cadrul Poliţiei din Istanbul au efectuat joi raiduri simultane în 124 delocuri şi au reţinut peste o sută de membri suspectaţi ai grupării Stat Islamic, care ar fi planificat atacuri în perioada sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou, relatează AP.
Acum 6 ore
19:40
Preşedintele Federaţiei Cameruneze de Fotbal, Samuel Eto'o, a vorbit recent despre zvonurile legate de ambiţiile sale politice la conducerea ţării. O chestiune care ar cauza „99% din problemele” fostului atacant vedetă al "Lions Indomptables", relatează RMC Sport.
19:40
O tânără de 22 de ani a murit, joi seară, într-un accident rutier produs pe DN 72, în judeţul Dâmboviţa. Maşina în care se afla s-a răsturnat, iar victima a fost găsită inconştientă şi nu a putut fi resuscitată.
19:30
Fostul preşedinte brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro - care ispăşeşte o pedeapsă de 27 de ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de o tentativă de lovitură de stat - a fost operat ”cu succes” de o hernie inghinală, într-o clinică, la Braslia, anunţă soţia sa, Michelle Bolsonaro, relatează AFP.
19:20
Regele Charles al III-lea îndeamnă joi, de Crăciun, la ”preţuirea valorilor compasiunii şi reconcilierii” într-o lume incertă, care ”pare să se învârtă tot mai repede”, în discursul său tradiţional de Crăciun, axat pe dialogul interreligios, relatează AFP.
19:10
19:10
Un turist din Bucureşti a avut nevoie, joi, de intervenţia salvamontiştilor, după ce a fost implicat într-un accident cu ATV-ul pe un drum forestier din Munţii Baiului.
19:10
19:00
Jucătorii români s-au calificat, joi, în ziua de Crăciun, în optimile de finală ale turneului ITF masculin din Antalya, cu premii de 15.000 de dolari.
18:30
Oficialii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova, care intervin încă de miercuri seară în toate zonele unde se înregistrează ninsori, avertizează şoferii să nu depăşească utilajele de deszăpezire şi nu circule în imediata apropiere a acestora.
18:10
Un bărbat de 36 de ani a fost omorât în bătaie, în noaptea de miercuri spre joi, în timpul unui conflict pe o stradă din localitatea Blăjel, judeţul Sibiu, la care au luat parte mai mult de 20 de persoane. Patru persoane sunt urmărite penal pentru omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, iar alte şase persoane pentru cea din urmă infracţiune. Patru persoane au fost reţinute.
18:10
California a declarat starea de urgenţă la Los Angeles şi în mai multe localităţi din sudul acestui stat american, din cauza unor ploi torenţiale care alimentează temeri cu privire la inundaţii periculoase în oraş de Crăciun, relatează AFP.
18:00
O femeie de 45 de ani, din oraşul Ianca, judeţul Brăila, pe numele căreia autorităţile italiene au emis o semnalare privind săvârşirea unui jaf armat, în 22 decembrie, pe teritoriul Italiei, a fost reţinută, la propunerea poliţiştilor brăileni, de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, fiind ulterior plasată cub control judiciar pentru 30 de zile în baza unei decizii judecătoreşti.
17:50
Luca Zidane, fiul campionului mondial francez Zinedine, a declarat că bunicul său l-a susţinut în decizia de a schimba afilierea internaţională către Algeria, după ce a jucat pentru Franţa la nivel de juniori, relatează Reuters.
Acum 8 ore
17:20
Atacuri ale armatei ruse în portul Odesa, în sudul Ucrainei, au provocat o poluare - cu ulei de floarea-soarelui - pe coasta Mării Negre, care ucide fauna marină, a constatat AFP.
17:10
Un bătrân din municipiul Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, a fost găsit mort în casă. Un vecin a făcut descoperirea, anchetatorii care au mers la locuinţa bătrânului constatând că acesta are urme de violenţă în zona capului.
17:10
Un grav accident s-a produs, în ziua de Crăciun, pe o pârtie din staţiunea Predeal, unde o femeie care se dădea cu sania a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost lovită de o sanie, în urma impactului rănita pierzându-şi starea de conştienţă.
17:00
Un bărbat de 36 de ani a fost omorât în bătaie, în noaptea de miercuri spre joi, în timpul unui conflict pe o stradă din localitatea Blăjel, judeţul sibiu, la care au luat parte mai mult de 20 de persoane. Patru persoane sunt urmărite penal pentru omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, iar alte şase persoane pentru cea din urmă infracţiune.
16:40
Grupul prorus de hackeri Noname057(16) a revendicat responsabilitatea unui atac care a perturbat serviciul poştal naţional francez în perioada de Crăciun, au anunţat procurori francezi, relatează Euronews.
16:40
Poliţiştii din judeţul Argeş anunţă că fac verificări, după ce mai mulţi şoferi au intrat cu maşinile pe Transfăgărăşan, pe un sector de drum închis, imagini filmate fiind postate online. Poliţia aminteşte că nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor rutiere de interzicere sau restricţie a circulaţiei, precum şi pătrunderea pe un drum public închis circulaţiei, constituie contravenţii şi se sancţionează conform legii.
16:30
Cristiano Ronaldo şi partenera sa Georgina îşi fac cadouri frumoase de Crăciun. Cu câteva zile înainte de sfârşitul anului, cuplul vedetă şi-a cumpărat două vile în valoare de 8 milioane de euro, relatează Le Figaro.
16:00
Un tânăr de 23 de ani, din Sălaj, a fost reţinut de poliţiştii din Huedin pentru loviri sau alte violenţe, fiind acuzat că a bătut cu o bâtă un bărbat de 44 de ani, în urma unui conflict spontan, lăsându-l inconştient în stradă. În conflict, ar fi intervenit şi un minor de 17 ani, care l-ar fi lovit pe acelaşi bărbat, informează IPJ Cluj. Incidentul a fost semnalat la Serviciul de urgenţă 112, victima fiind dusă la spital.
16:00
Kosovo şi Serbia ”au nevoie să-şi normalizeze” relaţiile, consideră premierul kosovar în exerciţiu Albin Kurti, cu câteva zile înaintea unor alegeri legislative din care speră să iasă învingător, relatează AFP.
Acum 12 ore
15:30
O casă din localitatea Sineşti, judeţul Vâlcea, a ars în întregime în prima zi de Crăciun, iar la finalul intervenţiei pompierii care au stins flăcările au găsit, printre elementele carbonizate, „părţi, fragmente şi ţesuturi posibil umane”. Analizele de specialitate vor stabili dacă în incendiu a murit un om, în condiţiile în care vecinii susţin că în imobil locuia o persoană în vârstă.
15:30
Poliţia australiană anchetează cu privire la un ”incendiu suspect”, după ce o maşină care arbora pe capotă o pancartă care sărbătorea Hanuka evreiască a fost incendiată joi, de Crăciun, la Melbourne, la zece zile după un atentat antisemit la Sydney, relatează AFP.
15:30
Cluburile CFR 1907 Cluj şi FC Polissya Zhytomyr au ajuns la un acord privind transferul definitiv al mijlocaşului Lindon Emerllahu la formaţia ucraineană.
15:20
Avioane poloneze de vânătoare au interceptat un avion rus de recunoaştere deasupra Mării Baltice, care zbura n apropierea spaţiului aerian polonez, anunţă joi, de Crăciun, armata poloneză, relatează AFP.
15:20
Ninsoarea din ultimele ore a făcut ca zăpada să se depună, pe Transalpina, astfel încât şoferii care au vrut să urce pe acest tronson de drum fără a avea autovehiculele echipate cu lanţuri antiderapante au avut probleme, accesul lor fiind interzis, pentru câteva zeci de minute. La ora transmiterii acestei ştiri, Poliţia anunţă că pe Transalpina se poate urca şi fără lanţuri.
15:10
Zeci de unităţi de cazare de pe Valea Prahovei au rămas cu camerele neocupate, anul acesta, de Crăciun, fapt greu de imaginat în urmă cu câţiva ani, când rezervările se făceau din octombrie, noiembrie, sau chiar de la un an la altul. Pentru a mai câştiga clienţi, marile hoteluri au făcut discounturi, pe ultima sută de metri, iar proprietarii de mici afaceri în turism au fost dispuşi chiar să negocieze cu clienţii preţurile pentru cazare. Lipsa zăpezii, dar mai ales a banilor, afectează grav afacerile, spun operatorii din turism.
15:00
Forţele siriene au arestat, împreună cu coaliţia internaţională antijihadistă condusă de către Statele Unite, un conducător de rang înalt al organizaţiei Statul Islamic (SI) în regiunea Damasc, a anunţat un reprezentant al forţelor de securitate siriene, relatează AFP.
14:40
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, joi, în prima zi de Crăciun, un mesaj pentru români în care îndeamnă la regăsirea liniştii sufleteşti, a puterii „de a fi mai buni, mai înţelepţi şi mai înţelegători”, pentru ca, împreună, să-şi recapete „forţa unei naţiuni conştiente de identitatea sa şi hotărâte să îşi construiascä viitorul cu încredere”. „Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne aminteşte de acasă, de magia copilăriei şi ne readuce mai aproape de esenţa valorilor care dau sens vieţii noastre”, mai spune preşedintele în mesajul de Crăciun.
14:20
Un grav accident de circulaţie s-a produs, în dimineaţa de Crăciun, în satul Petin, comuna Păuleşti, din judeţul Satu Mare, când un autoturism BMW a intrat cu viteză într-o casă avariind-o serios, după ce şoferul maşinii a pierdut controlul direcţiei într-o curbă. Proprietarul casei avariate, Attila Bertici, a postat pe pagina sa de Facebook imagini cu momentul accidentului, înregistrate de o cameră video de supraveghere. El susţine că şoferul maşinii era beat şi că, iniţial, i-ar fi spus să nu cheme Poliţia. Proprietarul imobilului mai spune că maşina a lovit chiar peretele unde este amplasat un dormitor al locuinţei.
14:20
Dragoş Nicolae Cazacu, cap de serie numărul 7, s-a calificat, joi, de Crăciun, în turul doi al turneului ITF din Antalya, cu premii de 15.000 de dolari.
14:20
Rusia a făcut o ”propunere” Franţei în dosarul cercetătorului francez Laurent Vinatier, încarcerat în Rusia din iunie 2024, care ar putea să fie judecat cu privire la ”spionaj”, anunţă joi, de Crăciun, Kremlinul, relatează AFP.
14:00
