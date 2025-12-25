Meteorologii anunţă risc moderat de producere a avalanşelor în Carpaţii Meridionali, până sâmbătă seară / În zona montană se vor mai semnala ninsori slabe, iar stratul de zăpadă va mai înregistra creşteri uşoare

14:40

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, joi, în prima zi de Crăciun, un mesaj pentru români în care îndeamnă la regăsirea liniştii sufleteşti, a puterii „de a fi mai buni, mai înţelepţi şi mai înţelegători”, pentru ca, împreună, să-şi recapete „forţa unei naţiuni conştiente de identitatea sa şi hotărâte să îşi construiascä viitorul cu încredere”. „Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne aminteşte de acasă, de magia copilăriei şi ne readuce mai aproape de esenţa valorilor care dau sens vieţii noastre”, mai spune preşedintele în mesajul de Crăciun.