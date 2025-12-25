Argeş: Verificări ale Poliţiei, după ce mai mulţi şoferi au intrat cu maşinile pe Transfăgărăşan, pe un sector de drum închis - VIDEO
News.ro, 25 decembrie 2025 16:40
Poliţiştii din judeţul Argeş anunţă că fac verificări, după ce mai mulţi şoferi au intrat cu maşinile pe Transfăgărăşan, pe un sector de drum închis, imagini filmate fiind postate online. Poliţia aminteşte că nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor rutiere de interzicere sau restricţie a circulaţiei, precum şi pătrunderea pe un drum public închis circulaţiei, constituie contravenţii şi se sancţionează conform legii.
Acum 5 minute
17:00
Sibiu: Bărbat de 36 de ani, omorât în bătaie pe o stradă din localitatea Blăjel, în timpul unui conflict în care au fost implicate mai mult de 20 de persoane/ Măsurile luate de anchetatori # News.ro
Un bărbat de 36 de ani a fost omorât în bătaie, în noaptea de miercuri spre joi, în timpul unui conflict pe o stradă din localitatea Blăjel, judeţul sibiu, la care au luat parte mai mult de 20 de persoane. Patru persoane sunt urmărite penal pentru omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, iar alte şase persoane pentru cea din urmă infracţiune.
Acum 30 minute
16:40
Grupul prorus de hackeri Noname057(16) revendică atacul cibernetic vizând Poşta franceză. DGSI preia ancheta # News.ro
Grupul prorus de hackeri Noname057(16) a revendicat responsabilitatea unui atac care a perturbat serviciul poştal naţional francez în perioada de Crăciun, au anunţat procurori francezi, relatează Euronews.
16:40
Poliţiştii din judeţul Argeş anunţă că fac verificări, după ce mai mulţi şoferi au intrat cu maşinile pe Transfăgărăşan, pe un sector de drum închis, imagini filmate fiind postate online. Poliţia aminteşte că nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor rutiere de interzicere sau restricţie a circulaţiei, precum şi pătrunderea pe un drum public închis circulaţiei, constituie contravenţii şi se sancţionează conform legii.
Acum o oră
16:30
Cristiano Ronaldo şi partenera sa Georgina îşi fac cadouri frumoase de Crăciun. Cu câteva zile înainte de sfârşitul anului, cuplul vedetă şi-a cumpărat două vile în valoare de 8 milioane de euro, relatează Le Figaro.
Acum 2 ore
16:00
Tânăr reţinut de poliţiştii din Huedin după ce ar fi bătut cu o bâtă un bărbat de 44 de ani şi l-ar fi lăsat inconştient în stradă/ Incidentul, semnalat la 112/ În conflict ar fi intervenit şi un minor de 17 ani # News.ro
Un tânăr de 23 de ani, din Sălaj, a fost reţinut de poliţiştii din Huedin pentru loviri sau alte violenţe, fiind acuzat că a bătut cu o bâtă un bărbat de 44 de ani, în urma unui conflict spontan, lăsându-l inconştient în stradă. În conflict, ar fi intervenit şi un minor de 17 ani, care l-ar fi lovit pe acelaşi bărbat, informează IPJ Cluj. Incidentul a fost semnalat la Serviciul de urgenţă 112, victima fiind dusă la spital.
16:00
Kosovo şi Serbia ”au nevoie să-şi normalizeze” relaţiile, consideră premierul în exerciţiu kosovar Albin Kurti, cu câteva zile înaintea alegerilor de de duminică # News.ro
Kosovo şi Serbia ”au nevoie să-şi normalizeze” relaţiile, consideră premierul kosovar în exerciţiu Albin Kurti, cu câteva zile înaintea unor alegeri legislative din care speră să iasă învingător, relatează AFP.
15:30
O casă dintr-un sat din judeţul Vâlcea a ars în întregime în prima zi de Crăciun/ Pompierii au găsit, printre resturi arse, „părţi şi ţesuturi posibil umane”/ Vecinii spun că în imobil locuia o persoană în vârstă # News.ro
O casă din localitatea Sineşti, judeţul Vâlcea, a ars în întregime în prima zi de Crăciun, iar la finalul intervenţiei pompierii care au stins flăcările au găsit, printre elementele carbonizate, „părţi, fragmente şi ţesuturi posibil umane”. Analizele de specialitate vor stabili dacă în incendiu a murit un om, în condiţiile în care vecinii susţin că în imobil locuia o persoană în vârstă.
15:30
Poliţia australiană anchetează cu privire la un ”incendiu suspect”, după ce o maşină care arbora pe capotă o pancartă care sărbătorea Hanuka evreiască a fost incendiată joi, de Crăciun, la Melbourne, la zece zile după un atentat antisemit la Sydney, relatează AFP.
15:30
Cluburile CFR 1907 Cluj şi FC Polissya Zhytomyr au ajuns la un acord privind transferul definitiv al mijlocaşului Lindon Emerllahu la formaţia ucraineană.
15:20
Avioane poloneze de vânătoare au interceptat un avion rus de recunoaştere deasupra Mării Baltice, care zbura n apropierea spaţiului aerian polonez, anunţă joi, de Crăciun, armata poloneză, relatează AFP.
15:20
Probleme pentru şoferii care au vrut să urce pe Transalpina cu autovehiculele fără lanţuri sau fără tracţiune integrală - VIDEO # News.ro
Ninsoarea din ultimele ore a făcut ca zăpada să se depună, pe Transalpina, astfel încât şoferii care au vrut să urce pe acest tronson de drum fără a avea autovehiculele echipate cu lanţuri antiderapante au avut probleme, accesul lor fiind interzis, pentru câteva zeci de minute. La ora transmiterii acestei ştiri, Poliţia anunţă că pe Transalpina se poate urca şi fără lanţuri.
15:10
Crăciun pe Valea Prahovei: Zeci de unităţi de cazare şi-au aşteptat în zadar oaspeţii, în acest an. Proprietarii de pensiuni, dispuşi să negocieze preţurile # News.ro
Zeci de unităţi de cazare de pe Valea Prahovei au rămas cu camerele neocupate, anul acesta, de Crăciun, fapt greu de imaginat în urmă cu câţiva ani, când rezervările se făceau din octombrie, noiembrie, sau chiar de la un an la altul. Pentru a mai câştiga clienţi, marile hoteluri au făcut discounturi, pe ultima sută de metri, iar proprietarii de mici afaceri în turism au fost dispuşi chiar să negocieze cu clienţii preţurile pentru cazare. Lipsa zăpezii, dar mai ales a banilor, afectează grav afacerile, spun operatorii din turism.
Acum 4 ore
15:00
Liderul Statului Islamic în regiunea Damasc, Taha al-Zoubi, arestat de forţe siriene şi coaliţia antijihadistă # News.ro
Forţele siriene au arestat, împreună cu coaliţia internaţională antijihadistă condusă de către Statele Unite, un conducător de rang înalt al organizaţiei Statul Islamic (SI) în regiunea Damasc, a anunţat un reprezentant al forţelor de securitate siriene, relatează AFP.
14:40
Nicuşor Dan, mesaj de Crăciun: Să ne regăsim puterea de a fi mai buni, mai înţelepţi şi mai înţelegători pentru ca, împreună, să ne recăpătăm forţa unei naţiuni conştiente de identitatea sa şi hotărâte să îşi construiascä viitorul cu încredere # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, joi, în prima zi de Crăciun, un mesaj pentru români în care îndeamnă la regăsirea liniştii sufleteşti, a puterii „de a fi mai buni, mai înţelepţi şi mai înţelegători”, pentru ca, împreună, să-şi recapete „forţa unei naţiuni conştiente de identitatea sa şi hotărâte să îşi construiascä viitorul cu încredere”. „Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne aminteşte de acasă, de magia copilăriei şi ne readuce mai aproape de esenţa valorilor care dau sens vieţii noastre”, mai spune preşedintele în mesajul de Crăciun.
14:20
Accident rutier grav într-un sat din judeţul Satu Mare/ Şoferul unui BMW a pierdut controlul volanului şi a intrat cu maşina într-o casă, pe care a avariat-o serios/ Maşina a lovit chiar peretele unde este amplasat un dormitor al locuinţei - VIDEO # News.ro
Un grav accident de circulaţie s-a produs, în dimineaţa de Crăciun, în satul Petin, comuna Păuleşti, din judeţul Satu Mare, când un autoturism BMW a intrat cu viteză într-o casă avariind-o serios, după ce şoferul maşinii a pierdut controlul direcţiei într-o curbă. Proprietarul casei avariate, Attila Bertici, a postat pe pagina sa de Facebook imagini cu momentul accidentului, înregistrate de o cameră video de supraveghere. El susţine că şoferul maşinii era beat şi că, iniţial, i-ar fi spus să nu cheme Poliţia. Proprietarul imobilului mai spune că maşina a lovit chiar peretele unde este amplasat un dormitor al locuinţei.
14:20
Tenis: Mai mulţi români joacă de Crăciun la un turneu ITF în Antalya. Dragoş Cazacu a obţinut o victorie # News.ro
Dragoş Nicolae Cazacu, cap de serie numărul 7, s-a calificat, joi, de Crăciun, în turul doi al turneului ITF din Antalya, cu premii de 15.000 de dolari.
14:20
Kremlinul anunţă că a făcut o ”propunere” Parisului cu privire la Laurent Vinatier, încarcerat în Rusia din iunie 2024. ”Mingea este în terenul Franţei acum” # News.ro
Rusia a făcut o ”propunere” Franţei în dosarul cercetătorului francez Laurent Vinatier, încarcerat în Rusia din iunie 2024, care ar putea să fie judecat cu privire la ”spionaj”, anunţă joi, de Crăciun, Kremlinul, relatează AFP.
14:00
Avioane poloneze de vânătoare au interceptat un avion rus de recunoaştere deasupra Mării Baltice, care zbura n apropierea spaţiului aerian polonez, anunţă joi, de Crăciun, armata poloneză, relatează AFP.
13:50
Papa Leon al XIV-lea denunţă, în predica de Crăciun, în Bazilica Sf.. Petru, ”absurditatea” discursurilor belicoase şi ”rănile deschise” lăsate de războaie în lume # News.ro
Papa Leon al XIV-lea denunţă joi, în predica de Crăciun, în Bazilica Sf. Petru, la Vatican, ”absurditatea” discursurilor belicoase şi ”rănile deschise” lăsate de războaie în lume, evocând situaţia din Fâşia Gaza, într-un mesaj de pace în întreaga lume şi în favoarea încetării masacrelor, relatează AFP.
13:50
Eduardo Camavinga a înfiinţat o academie de fotbal în Angola: "Să dau ţării mele înapoi ceea ce mi-a oferit” # News.ro
Mijlocaşul echipei Real Madrid, Eduardo Camavinga, a anunţat că a deschis o academie de fotbal în Angola, ţara sa natală.
13:40
Papa Leon al XIV-lea denunţă, în predica de Crăciun, în Bazilica Sf.. Petru, ”absurditatea” discursurilor belicoase şi ”rănile deschide” lăsate de războaie în lume # News.ro
Papa Leon al XIV-lea denunţă joi, în predica de Crăciun, în Bazilica Sf. Petru, la Vatican, ”absurditatea” discursurilor belicoase şi ”rănile deschide” lăsate de războaie în lume, evocând situaţia din Fâşia Gaza, într-un mesaj de pace în întreaga lume şi în favoarea încetării masacrelor, relatează AFP.
Acum 6 ore
12:50
Israelul respinge drept ”reprobabil din punct de vedere moral” un apel prin care 14 ţări îi cer să înceteze extinderea colonizării în Cisiordania # News.ro
Israelul respinge un apel prin care 14 ţări îi cer să înceteze extinderea coloniilor în Cisiordania ocupată, pe care-l denunţă drept ”reprobabil din punct de vedere moral”, după ce aceste ţări, între care Franţa, Regatul Unit, Canada şi Japonia, au condamnat, în Ajunul Crăciunului, aprobarea a 19 noi colonii în acest teritoriu palestinian relatează AFP.
12:30
O femeie a suferit arsuri uşoare în urma unui incendiu izbucnit la o cabană sin localitatea Beliş, din judeţul Cluj.
12:30
Luptătorul MMA camerunez Francis Ngannou a dezvăluit că a pariat 320.000 de euro pe victoria finală a naţionalei Camerunului la CAN 2025.
12:30
INTERVIU - Regizorul Stere Gulea: Pesemne că România va trece printr-un regim autocratic. Societatea, oamenii sunt cam de nivelul ăsta, să ştiţi! Ca aspiraţie! N-au aspiraţiile occidentale # News.ro
România va trece, probabil, printr-un regim autocratic, pentru că acesta e nivelul de aspiraţie al majorităţii populaţiei, estimează regizorul Stere Gulea (82 de ani) într-un interviu acordat News.ro. Din nefericire, cel mult 30% din populaţie are aspiraţii şi valori occidentale. Restul, nu, adaugă Stere Gulea.
12:00
Ambasadorul Poloniei în Franţa, Jan Emeryk Rosciszewski, suspendat din funcţie în cadrul unei anchete cu privire la emiterea unor diplome false. El a fost arestat pe aeroport la Varşovia şi audiat de Biroul Central Anticorupţie # News.ro
Ambasadorul Poloniei în Franţa, Jan Emeryk Rosciszewski, a fost suspendat din funcţie în aşteptarea concluziilor unei anchete cu privire la trafic de influenţă în vederea eliberării unor diplome false, a anunţat Ministerul polonez de Externe, relatează AFP.
11:30
”«Să piară», ne-am putea gândi”, spune Zelenski în mesajul de Crăciun, referindu-se la Putin # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pare să-şi exprime, într-un mesaj televizat de Crăciun, difuzat în Ajunul Crăciunului, dorinţa ca alter egoul său rus Vladimir Putin ”să piară”, relatează AFP.
11:10
Internaţionalii Hagi, Mihăilă şi Drăguş, mesaje din Turcia de Sărbători: Aveţi încredere în noi! Cu siguranţă nu vom da greş şi ne vedem cu siguranţă la vară în America - VIDEO # News.ro
Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Denis Drăguş şi Teodora Nicoară au transmis mesaje pentru suporteri de Sărbători. Ei sunt încrezători în şansele de calificare la Cupa Mondială cu susţinerea fanilor tricolori.
Acum 8 ore
11:00
ISU Vaslui a fost solicitat joi să intervină pentru scoaterea unei femei căzute într-o fântână din satul Banca. Femeia nu căzuse în apă, rămânând blocată în fântâna cu diametrul de 80 de cm şi cu adâncimea de 15 metri.
10:40
Autoritatea italiană pentru concurenţă a anunţat, miercuri, într-un comunicat, că a solicitat gigantului american Meta, compania-mamă a WhatsApp, dar şi a Facebook şi Instagram, „suspendarea condiţiilor care exclud chatbot-urile AI concurente de WhatsApp”, conform AFP.
10:30
Cadou de neuitat de Sărbători pentru un jucător la loterie din SUA: A câştigat un jackpot de 1,817 miliarde de dolari, al doilea în topul celor mai mari din istorie # News.ro
Un jucător la loteria Powerball din Arkansas primeşte un cadou de neuitat pentru sărbători - a nimerit toate cele şase numere şi a câştigat un jackpot de 1,817 miliarde de dolari - al doilea în topul celor mai mari premii la loterie din SUA, relatează AP şi ABC News.
10:30
Meteorologii au emis joi o avertizare cod portocaliu de vânt pentru Hunedoara şi Caraş Severin.
10:20
Celine Dion a parodiat un monolog din „Grinch” şi a cântat „All by Myself” în costum verde, în Ajunul Crăciunului - VIDEO # News.ro
Cântăreaţa Celine Dion a publicat, miercuri, pe Instagram, un videoclip în care apare stând lângă şemineu, îmbrăcată într-un costum de Grinch, completat de un machiaj detaliat, de un verde strălucitor. Ea începe videoclipul cântând refrenul piesei „All by Myself”, înainte de a lansa o parodie a monologului lui Grinch despre programul său din filmul „How the Grinch Stole Christmas” (2000), cu Jim Carrey în rolul principal.
10:00
Meghan Markle şi prinţul Harry lucrează la un nou proiect pentru Netflix, potrivit Deadline. Este vorba despre o comedie romantică inspirată din romanul lui Jasmine Guillory, "The Wedding Date", publicat în 2018.
10:00
AS Roma a depus proiectul noului său stadion, care va înlocui Stadio Olimpico în perspectiva Euro 2032 # News.ro
AS Roma a anunţat că a depus proiectul viitorului său stadion, care ar putea găzdui meciuri de la Euro 2032, coorganizat de Italia şi Turcia, relatează AFP.
09:40
Guvernul britanic a cheltuit peste un milion de lire sterline pe influenceri începând din 2024 # News.ro
Mai mult de jumătate de milion de lire sterline au fost cheltuite din 2024 pentru a folosi influenceri în promovarea campaniilor guvernului britanic pe diverse teme, de la mediu la bunăstare socială, scrie The Guardian.
09:40
Aprobarea pilulelor pentru slăbit va accelera reformularea produselor în industria alimentară # News.ro
Producătorii de alimente ambalate şi lanţurile de fast-food ar putea fi nevoiţi să îşi modifice semnificativ produsele anul viitor, pe măsură ce noile pastile GLP-1 cu efect de suprimare a apetitului devin disponibile în ianuarie, afirmă analiştii, citaţi de Reuters.
09:30
Nasry „Tito” Asfura, candidatul susţinut de Trump, a fost declarat noul preşedinte al Hondurasului # News.ro
Candidatul susţinut de Donald Trump, Nasry „Tito” Asfura, a fost declarat câştigător al alegerilor prezidenţiale din Honduras, după o numărătoare a voturilor care a durat aproape o lună şi a fost marcată de acuzaţii de fraudă şi critici privind interferenţa preşedintelui american.
09:20
Donald Trump s-a înfuriat pe „pateticul dezastru” Stephen Colbert şi a spus că CBS ar trebui să-i anuleze emisiunea imediat: „Trimiteţi-l la culcare!” # News.ro
După ce CBS a difuzat ceremonia Kennedy Center Honors - găzduită de Donald Trump - preşedintele american nu s-a concentrat pe rolul său istoric de maestru de ceremonii al evenimentului, care a avut loc la începutul acestei luni la ceea ce el şi aliaţii săi au redenumit Trump Kennedy Center (o mişcare pe care experţii o consideră ilegală). În schimb, Trump era marţi furios pe Stephen Colbert, prezentatorul emisiunii de noapte a CBS, care, în ultimul sezon al „The Late Show” difuzate de acest post, continuă să-l ridiculizeze fără încetare pe preşedinte. Trump a îndemnat CBS să oprească emisiunea lui Colbert „NOW” în loc să o încheie în luna mai, scrie Variety.
Acum 12 ore
09:00
Nadia Comăneci străluceşte din nou de Crăciun. Mesajul “zeiţei de la Montreal” înaintea anului olimpic 2026 - VIDEO # News.ro
Nadia Comăneci, cel mai titrat sportiv român la Jocurile Olimpice, a postat în social media un mesaj de Sărbători, în care menţionează faptul că urmează un an olimpic.
08:50
Catherine, prinţesa de Wales, şi fiica sa Charlotte au cântat la pian în duet pentru slujba de Crăciun - VIDEO # News.ro
Catherine, prinţesa de Wales, şi fiica sa Charlotte au interpretat un duet la pian, difuzat miercuri în cadrul slujbei de Crăciun care a celebrat „dragostea în toate formele sale”, potrivit Palatului Kensington.
08:50
Sanofi cumpără compania americană Dynavax pentru 2,2 miliarde de dolari, preluând un vaccin aprobat împotriva hepatitei B # News.ro
Sanofi a anunţat miercuri achiziţia producătorului american de vaccinuri Dynavax Technologies într-o tranzacţie de aproximativ 2,2 miliarde dolari (1,9 miliarde euro), preluare care îi oferă acces la un vaccin aprobat împotriva hepatitei B, transmite Reuters.
08:30
Bombardiere strategice ruseşti au efectuat un zbor „planificat” deasupra mărilor Norvegiei şi Barents, în Arctica, determinând „avioane de vânătoare din ţări străine” să le escorteze, a declarat joi Ministerul Apărării rus, citat de agenţiile ruse, scrie AFP.
08:30
70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, la Institutul Matei Balş. Din 200 de prezentări în 24 de ore, jumătate sunt infecţii respiratorii acute/ Zeci de cazuri, diagnosticate zilnic şi la Spitalul Victor Gomoiu. Programul de vizite, restricţionat # News.ro
Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală, a explicat pentru News.ro că sunt în jur de 200 de cazuri la camera de gardă, în 24 de ore. Jumătate sunt infecţii respiratorii acute, iar din această jumătate cele mai multe sunt cazurile de gripă. Noua variantă aflată în circulaţie nu are neapărat caracteristici specifice, contagiozitatea este crescută şi în acest caz ca la toate virusurile gripale şi poate crea complicaţii grave în ceea ce priveşte categoriile vulnerabile de populaţie: copii, persoane în vârstă sau pacienţii cronici. Dr. Marinescu spune că suntem în plin sezon gripal şi că este posibil ca în următoarele săptămâni să fie un număr şi mai mare de îmbolnăviri. Din păcate, spune medicul, populaţia României nu este protejată prin vaccinare într-un procent optim.
08:20
Tim Cook îşi dublează participaţia la Nike, semnalând încredere în strategia CEO-ului Elliott Hill # News.ro
Directorul general al Apple, Tim Cook, a cumpărat acţiuni Nike în valoare de aproximativ 3 milioane de dolari, aproape dublându-şi astfel participaţia personală la producătorul de echipament sportiv şi indicând sprijin pentru strategia de redresare prezentată de CEO-ul Elliott Hill, transmite Reuters.
08:10
RETROSPECTIVĂ 2025 Canotajul românesc nu a înşelat aşteptările. S-au remarcat şi Ana Bărbosu, Mihaela Cambei şi Constantin Popovici # News.ro
Anul 2025 a fost unul solid pentru sportul românesc, cu performanţe notabile mai ales în sporturi individuale, la campionate mondiale şi europene.
08:10
DOCUMENTAR - Crăciunul în Bucureşti, odinioară… Concursuri de datini româneşti, serbări, ajutoare pentru funcţionarii merituoşi, aprovizionarea cu carne şi îngrăşarea porcilor erau consemnate în gazetele vremii/ FOTO # News.ro
De la opinii, la ştiri utilitare, anunţuri sau fapte diverse, sesizări, Crăciunul apărea în Gazeta municipală, organ săptămânal de informaţie şi critică edilitară, publicaţie duminicală, în anii 1940. Nu lipseau consemnările despre colinde, obiceiuri, caricaturi, anecdote, speculă cu unt, sfaturi, contrabanda cu carne, corespondenţe din străinătate, înainte de sărbătoarea Naşterii Domnului. La sfârşitul anilor '30, Crăciunul era ilustrat ludic, cu moşi cu bărbi albe, cadouri, vitrine garnisite cu daruri, copii veseli, în poveşti şi anecdote.
07:50
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova: ”În zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire” - VIDEO # News.ro
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova trasmite joi dimineaţă că în zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire.
07:30
Coreea de Nord înregistrează progrese evidente în construcţia submarinului cu propulsie nucleară # News.ro
Coreea de Nord a afişat joi progrese evidente în construcţia unui submarin cu propulsie nucleară, fotografiile difuzate de mass-media de stat arătând o carenă în mare parte finalizată, în timp ce liderul Kim Jong Un a condamnat eforturile Coreei de Sud, rivalul său, de a achiziţiona această tehnologie, potrivit The Associated Press.
07:30
Exporturile de ţiţei ale Kazahstanului au scăzut în decembrie la cel mai redus nivel din ultimele 14 luni, după atacurile cu drone ale Ucrainei # News.ro
Exporturile Kazahstanului de ţiţei CPC Blend vor coborî în decembrie la cel mai scăzut nivel din ultimele 14 luni, pe fondul întârzierilor în reparaţiile infrastructurii ruse de încărcare, afectată luna trecută de atacurile cu drone ale Ucrainei, au declarat miercuri două surse din piaţă, citate de Reuters.
