Reacție de la Kremlin după ce Zelenski i-a urat lui Putin „să piară”
Cotidianul de Hunedoara, 26 decembrie 2025 09:20
„Împărtășim cu toții un vis. Și ne punem o dorință împreună. «Fie ca el să piară!», ne gândim cu toții în mințile noastre”, a spus Zelenski în urarea sa cu ocazia Crăciunului. The post Reacție de la Kremlin după ce Zelenski i-a urat lui Putin „să piară” appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
09:40
„A fost înregistrat doar un apel din apropierea municipiului Tulcea care a cerut informaţii suplimentare despre sunetele provocate de explozii.” The post Atac cu drone la granița României. Armata a ridicat două avioane appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
09:20
„Împărtășim cu toții un vis. Și ne punem o dorință împreună. «Fie ca el să piară!», ne gândim cu toții în mințile noastre”, a spus Zelenski în urarea sa cu ocazia Crăciunului. The post Reacție de la Kremlin după ce Zelenski i-a urat lui Putin „să piară” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
08:40
Cum se circulă pe drumurile din țară. Trafic blocat pe DN17 din cauza unui accident # Cotidianul de Hunedoara
Circulația rutieră este blocată pe DN17 după un accident mortal, în timp ce restul drumurilor din țară se desfășoară preponderent pe carosabil uscat și cu vizibilitate bună, anunță Centrul INFOTRAFIC. The post Cum se circulă pe drumurile din țară. Trafic blocat pe DN17 din cauza unui accident appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Acțiunea vine la o lună după ce liderul de la Casa Albă a cerut Departamentului Apărării să se pregătească pentru o posibilă intervenție militară menită să protejeze comunitățile creștine din Nigeria. The post SUA atacă teroriștii ISIS din Nigeria. Trump: Va fi iadul de plătit appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
07:30
Discuția, care a durat aproape o oră, a avut loc cu Steve Witkoff și Jared Kushner și a adus „idei noi” legate de formatul negocierilor, posibile întâlniri și un calendar pentru apropierea unei „păci reale”. The post Negocierile de pace. Ce a discutat Zelenski cu emisarii lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Daniel Nițoi își așază demersul la intersecția dintre artă și reflecție academică, pledând pentru etică și profunzime într-un teatru care caută adevărul uman, asemenea mesajului profund al Crăciunului. The post Sub semnul Crăciunului: Daniel Nițoi – scenă, etică și cercetare appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:40
Crăciun în jurul lumii. Fotografii inedite cu atmosfera de sărbătoare de pe mai multe continente # Cotidianul de Hunedoara
Crăciunul a fost sărbătorit în toate colțurile lumii. The post Crăciun în jurul lumii. Fotografii inedite cu atmosfera de sărbătoare de pe mai multe continente appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Mesajul de crăciun al Nadiei Comăneci: Sărbători fericite! Sărbători frumoase # Cotidianul de Hunedoara
„Zeița de la Montreal” a transmis, prin intermediul rețelelor sociale, un mesaj de sărbători. The post Mesajul de crăciun al Nadiei Comăneci: Sărbători fericite! Sărbători frumoase appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Internaţionalii Hagi, Mihăilă şi Drăguş, mesaje din Turcia de Sărbători: Aveţi încredere în noi! # Cotidianul de Hunedoara
Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Denis Drăguş şi Teodora Nicoară au transmis mesaje pentru suporteri de Sărbători. The post Internaţionalii Hagi, Mihăilă şi Drăguş, mesaje din Turcia de Sărbători: Aveţi încredere în noi! appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
19:40
Primul rege al României, tradiții moderne de Crăciun: Brad împodobit și cadouri # Cotidianul de Hunedoara
În anul 1866, prințul Carol I aducea în România obiceiuri moderne de Crăciun. The post Primul rege al României, tradiții moderne de Crăciun: Brad împodobit și cadouri appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Regele Charles al III-lea, apel pentru unitate în diversitate în mesajul său de Crăciun # Cotidianul de Hunedoara
Regele Charles al III-lea a subliniat importanța unității în diversitate în mesajul său anual de Crăciun. The post Regele Charles al III-lea, apel pentru unitate în diversitate în mesajul său de Crăciun appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Duet emoționat de Crăciun: Prințesa de Wales a cântat la pian alături de fiica sa, Charlotte # Cotidianul de Hunedoara
Interpretarea a putut fi urmărită la televizor, fiind denumită „moment muzical special”. The post Duet emoționat de Crăciun: Prințesa de Wales a cântat la pian alături de fiica sa, Charlotte appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Jurnalistul Mihai Isac, corespondentul Cotidianul.ro din Republica Moldova, a rezumat cele mai importante evenimente care s-au petrecut în țară. The post Republica Moldova: Patriarhul rus Kirill și soția sa secretă appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Polițiștii s-au sesizat din oficiu după două mașini au pătruns pe un drum închis de pe Transfăgărășan. The post Inconștiență: Au intrat cu mașinile pe Transfăgărășanul închis appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Donald Trump, în dialog cu copiii: Vrem să ne asigurăm că nu se infiltrează în țara noastră un Moș Crăciun rău # Cotidianul de Hunedoara
”Ei bine, noi îl urmărim pe Moș Crăciun peste tot în lume. Vrem să ne asigurăm că Moș Crăciun se poartă frumos, că nu se infiltrează în țara noastră un Moș Crăciun rău”. The post Donald Trump, în dialog cu copiii: Vrem să ne asigurăm că nu se infiltrează în țara noastră un Moș Crăciun rău appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Ce spune ministrul Sănătății despre „taxa pe horoscop” introdusă la Suceava # Cotidianul de Hunedoara
Reprezentanții unui spital din Suceva spun că au fost asaltați de numeroase persoane care solicită informații despre stabilirea orei exacte a nașterii, întrucât vor să stabilească ascendentul nou născuților. The post Ce spune ministrul Sănătății despre „taxa pe horoscop” introdusă la Suceava appeared first on Cotidianul RO.
16:40
„Comunitatea evreiască de la St Kilda şi Melbourne nu se simte în siguranţă. Nici în propriile case și nici în propria ţară”, a spus rabinul comunității locale din Melbourne. The post O mașină cu pancarta „Hanuka fericită!”, incendiată appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Turcia a arestat 115 oameni cu legături cu Statul Islamic. Ar fi plănuit atentate de Sărbători # Cotidianul de Hunedoara
Autoritățile turce încă sunt în căutarea a altor 22 de suspecți. Acești presupuși membrii ai Statului Islamic ar fi pregătit atentate care vizau mai ales oamenii de altă religie decât cea musulmană. The post Turcia a arestat 115 oameni cu legături cu Statul Islamic. Ar fi plănuit atentate de Sărbători appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Unii proprietari sunt dispuși să negocieze prețurile cu doritorii. „Preţurile sunt aceleaşi pe care le practic in restul anului (...) şi totuşi e primul an în care nu am oaspeţi de Crăciun”, a spus un proprietar al unei cazări de pe Valea Prahovei într-o postare pe Facebook. The post Zeci de pensiuni goale pe Valea Prahovei de Crăciun appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Boc, la cuțite cu USR: N-am cu cine purta o dispută. Așa, cu amatori, e mai greu # Cotidianul de Hunedoara
Primarul din Cluj-Napoca a avut un schimb de replici aprins cu consilierii locali USR, într-o ședință extraordinară. Boc le-a spus consilierilor că orașul pe care îl conduce „joacă în altă ligă” față de Timișoara. The post Boc, la cuțite cu USR: N-am cu cine purta o dispută. Așa, cu amatori, e mai greu appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Armata din Polonia a mai anunțat că în noaptea de miercuri spre joi au fost observat obiecte care au intrat dinspre Belarus în spaţiul aerian polonez. The post Polonia a interceptat un avion rus de spionaj în spațiul său aerian appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Un cuplu din SUA au fost opriți în trafic în SUA. Cei doi erau îmbrăcați în Moș Crăciun și soția sa, doamna Crăciun. Filmulețul a fost postat chiar de departamentul de poliție. The post Moș Crăciun, tras pe dreapta pentru că era prea grăbit în trafic VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
14:10
“Mă emoționează amintirile despre mama. Îmi dăruiesc determinare și forță amintirile despre tata” – Maia Morgenstern INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
Într-o lume grăbită, în care fragilitatea este adesea ascunsă sub măști de siguranță, Maia Morgenstern rămâne un reper de autenticitate. The post “Mă emoționează amintirile despre mama. Îmi dăruiesc determinare și forță amintirile despre tata” – Maia Morgenstern INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Coreea de Nord a participat activ la efortul de război al Rusiei, furnizând soldaţi pentru a respinge avansul ucrainean în regiunea Kursk. The post Vladimir Putin, Kim Jong Un și prietenia lor „invincibilă” appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Regizorul Stere Gulea: Pesemne că România va trece printr-un regim autocratic # Cotidianul de Hunedoara
„Chiar dacă a fost îmbrăţişat legionarismul, la un moment dat, de nişte intelectuali români de seamă, mi-e greu să înţeleg”, a mai spus regizorul filmului „Moromeții” într-un interviu pentru News.ro. The post Regizorul Stere Gulea: Pesemne că România va trece printr-un regim autocratic appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Imani Smith a fost actriță în copilărie și a jucat în versiunea de pe Broadway a „The Lion King” (Regele leu). Partenerul acesteia a fost reținut sub suspiciunea de crimă. The post Partenerul unei actrițe din „The Lion King” ar fi înjunghiat-o mortal appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Fritz, mesaj în șase limbi de Crăciun: Mulțumesc pentru faptul că nu vă pierdeți speranța și curajul # Cotidianul de Hunedoara
„Crăciun fericit, Frohe Weihnachten, Boldog karácsonyt, Buon Natale, Joyeux Noël, Merry Christmas”, a scris președintele USR. The post Fritz, mesaj în șase limbi de Crăciun: Mulțumesc pentru faptul că nu vă pierdeți speranța și curajul appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Prin hotărârea instanței, FRF a obținut avizul pentru afilierea a 262 de membri noi, cluburi și asociații județene de fotbal, dar și pentru dezafilierea a 67 de cluburi. The post FRF și-a actualizat actele constitutive după 23 de ani appeared first on Cotidianul RO.
12:20
„Cerem pace în Ucraina. Luptăm pentru ea. Şi ne rugăm pentru ea”, a concluzionat președintele ucrainean, după ce a bătut un apropo la moartea lui Putin. The post Zelenski bate apropouri către Putin în mesajul de Crăciun: Să piară! appeared first on Cotidianul RO.
12:10
George Simion: Nașterea Domnului să ne aducă victoria luminii, eu rămân aici și continui să muncesc # Cotidianul de Hunedoara
„Haideți și voi, căci dezbinați suntem slăbănogi”, continuă mesajul liderului AUR. The post George Simion: Nașterea Domnului să ne aducă victoria luminii, eu rămân aici și continui să muncesc appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Norocosul jucător a câștigat al doilea cel mai mare premiu din istoria loteriei americane. Este al doilea câștig de peste un miliard de dolari din 2025. The post Moș Crăciun i-a adus jackpotul la loterie appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Putin, în 2001: „Sunt popular în Rusia și îți spun de ce: pentru că sunt în contact cu oamenii. Oamenii din Rusia se simt înșelați de schimbările de amploare care au adus mai multă libertate, dar de care nu se pot bucura. Nu doar cei săraci, ci și elita se simte frustrată.” The post Trump declasifică discuțiile lui Putin cu Bush: Ucraina, stat artificial appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Președintele lui Fenerbahce, reținut în cadrul unei anchete privind traficul de narcotice # Cotidianul de Hunedoara
De la începutul lunii decembrie, peste o duzină de persoane au fost arestate în cadrul unei anchete conduse de Parchetul General din Istanbul. The post Președintele lui Fenerbahce, reținut în cadrul unei anchete privind traficul de narcotice appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Aproape de tragedie în ziua de Crăciun. O femeie a rămas blocată într-o fântână adâncă de 15 metri # Cotidianul de Hunedoara
Femeia a fost extrasă din fântână de către Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Banca, cu ajutorul cetățenilor. The post Aproape de tragedie în ziua de Crăciun. O femeie a rămas blocată într-o fântână adâncă de 15 metri appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Președintele Nicușor Dan, mesaj de sărbători: În aceste zile speciale, să ne regăsim liniștea sufletească, puterea de a fi mai buni, mai înțelepți și mai înțelegători # Cotidianul de Hunedoara
„Nașterea lui Hristos este pentru noi, creștinii, sărbătoarea speranței, a luminii și a adevărului credinței”. The post Președintele Nicușor Dan, mesaj de sărbători: În aceste zile speciale, să ne regăsim liniștea sufletească, puterea de a fi mai buni, mai înțelepți și mai înțelegători appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Știați că în Rusia nu vine Moș Crăciun? Sau că în Italia locul său este luat de Bafana? Dar că în Suedia Jultomten ține loc de Moș Crăciun? Află cine duce daruri copiilor cuminți! The post Moș Crăciun și omologii săi appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Bolojan: Vă doresc tuturor un Crăciun liniștit, cu sănătate, speranță și credință într-un viitor mai bun # Cotidianul de Hunedoara
Este primul Crăciun în calitate de premier pentru fostul edil al Oradei. The post Bolojan: Vă doresc tuturor un Crăciun liniștit, cu sănătate, speranță și credință într-un viitor mai bun appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Roger Federer e urmașul lui Ion Țiriac. La ce capitol îl secondează pe fostul mare tenismen român # Cotidianul de Hunedoara
Bogăţia lui Federer se extinde mult dincolo de cariera sa pe terenul de tenis. The post Roger Federer e urmașul lui Ion Țiriac. La ce capitol îl secondează pe fostul mare tenismen român appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Sorin Grindeanu: Crăciunul ne aduce aproape de cei dragi și ne amintește de lucrurile simple # Cotidianul de Hunedoara
„Ne amintește că, dincolo de agitația zilnică, rămân lucrurile simple: o masă împărțită cu cei dragi, o vorbă bună, o îmbrățișare, un gest de grijă”, a tranmis șeful PSD. The post Sorin Grindeanu: Crăciunul ne aduce aproape de cei dragi și ne amintește de lucrurile simple appeared first on Cotidianul RO.
10:50
VIDEO Celine Dion, parodie de Crăciun. Melodia „All by myself”, cântată în costum de Grinch # Cotidianul de Hunedoara
Aceasta a parodiat monologul lui Grinch despre programul său din filmul „How the Grinch Stole Christmas” (2000), cu Jim Carrey în rolul principal, The post VIDEO Celine Dion, parodie de Crăciun. Melodia „All by myself”, cântată în costum de Grinch appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Orașul, cândva o destinație de basm pe tot parcursul anului, cu tematică de Moș Crăciun și Crăciun, seamănă acum cu un oraș militar The post Satul lui Moș Crăciun din Finlanda devine o bază militară appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Peskov: Dacă Putin și Trump vor să vorbească de Crăciun, organizăm rapid discuția # Cotidianul de Hunedoara
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a spus că nu este programată vreo convorbire în această perioadă între cei doi președinți, deși SUA teoretic a trimis planul de pace în 20 de puncte către Kremlin în Ajunul Crăciunului. The post Peskov: Dacă Putin și Trump vor să vorbească de Crăciun, organizăm rapid discuția appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Fotografiile au fost difuzate de mass-media de stat de la Phenian. The post Cum arată submarinul nuclear al lui Kim Jong Un appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Crăciunul nu e complet fără un film bun, iar dacă te-ai plictisit de „Singur Acasă”, e timpul să schimbi canalul! The post Magia Crăciunului în cinci filme de neratat appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Europarlamentara a făcut o urare în stil caracteristic pentru „toate instituțiile statului român”. Șoșoacă i-a urat lui Ilie Bolojan să petreacă sărbătorile „cu mâinile goale” și să aibă un 2026 cu „frig în casă”. The post Șoșoacă, „urare” pentru Bolojan: Să aveți un an plin de frig în case appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
09:50
„Performanțele MAI în ceea ce privește ”grija” și ”respectul” manifestat față de actualii sau foștii angajați, precum și față de urmașii acestora ajung să nu ne mai surprindă.” The post Sindicat: Predoiu dă afară din locuințe familiile polițiștilor decedați appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitală se confruntă cu un aflux de pacienți, pe fondul sezonului gripal. The post Val de infecții respiratorii la Matei Balș. Sute de pacienți în 24 de ore appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Papa Leon, mesaj de Crăciun: Nu este loc pentru Dumnezeu dacă nu este loc pentru oameni # Cotidianul de Hunedoara
Americanul este la primul Crăciun în funcția de Papă. Leon a criticat de mai multe ori politica anti-imigranți a președintelui Trump. The post Papa Leon, mesaj de Crăciun: Nu este loc pentru Dumnezeu dacă nu este loc pentru oameni appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Imagini inedite cu ninsoarea în Oltenia și zonele montane. Drumarii luptă cu viscolul – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Oltenia și zonele montane sunt sub cod galben de ninsori viscolite și vânt puternic. The post Imagini inedite cu ninsoarea în Oltenia și zonele montane. Drumarii luptă cu viscolul – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Oferta Kievului de pace. Zonă demilitarizată în schimbul retragerii Rusiei # Cotidianul de Hunedoara
Volodimir Zelenski face un nou pas spre o posibilă soluție de pace a războiulu din Ucraina. The post Oferta Kievului de pace. Zonă demilitarizată în schimbul retragerii Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.