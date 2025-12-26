Elena Udrea, la aniversare: Niciun regret!

16:50

"Ei bine, noi îl urmărim pe Moș Crăciun peste tot în lume. Vrem să ne asigurăm că Moș Crăciun se poartă frumos, că nu se infiltrează în țara noastră un Moș Crăciun rău".