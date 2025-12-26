SUA lovesc Statul Islamic în Nigeria. Trump anunță un atac „puternic și mortal” și avertizează: „Urmează și altele”
Lumea Politică, 26 decembrie 2025 09:50
Statele Unite au lansat un atac aerian împotriva militanților Statului Islamic din nord-vestul Nigeriei, într-o operațiune coordonată cu autoritățile de la Abuja. Informația a fost confirmată joi de președintele american Donald Trump și de armata SUA, într-un context tensionat marcat de violențe repetate și dispute privind caracterul religios al atacurilor din această regiune a Africii
Acum 5 minute
10:30
Nu sunt bani pentru nimic, dar guvernul Bolojan a găsit peste 1 miliard de lei în plus pentru înarmare # Lumea Politică
Guvernul a aprobat, în şedinţa de marţi seară, două hotărâri de suplimentare a bugetului Ministerului Apărării Naţionale. Bolojan a decis să majoreze cu 1,3 miliarde de lei bugetulul de consolidare a Armatei României. Pentru continuarea procesului de transformare structurală şi calitativă a Armatei României au fost alocate alte 300 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat al
Acum 15 minute
10:20
Cătălin Predoiu susține că legile justiției pe care le-a promovat au avut girul Comisiei de la Veneția și al comisarului european pentru Justiție # Lumea Politică
Cătălin Predoiu, actual ministru de Interne și fost ministru al Justiției, a susținut într-o postare pe rețelele sociale că legile justiției pe care le-a promovat și care sunt criticate dur acum ar fi avut girul partenerilor instituționali, printre care și al Comisiei de la Veneția și al comisarului european pentru Justiție. În realitate, Comisia de
Acum 30 minute
10:10
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și-a tăiat singur bradul de Crăciun, într-un exercițiu de imagine care s-a viralizat rapid # Lumea Politică
Președintele Poloniei Karol Nawrocki a publicat un clip pe contul oficial de pe platforma X, care-l înfățișează în timp ce taie singur un brad Crăciun. Karol Nawrocki s-a filmat în timp ce merge într-o zonă rurală din Polonia, pentru a-și procura singur bradul de Sărbători. Președintele este înfățișat în timp ce vorbește și dă mâna,
Acum o oră
09:50
SUA lovesc Statul Islamic în Nigeria. Trump anunță un atac „puternic și mortal” și avertizează: „Urmează și altele” # Lumea Politică
Statele Unite au lansat un atac aerian împotriva militanților Statului Islamic din nord-vestul Nigeriei, într-o operațiune coordonată cu autoritățile de la Abuja. Informația a fost confirmată joi de președintele american Donald Trump și de armata SUA, într-un context tensionat marcat de violențe repetate și dispute privind caracterul religios al atacurilor din această regiune a Africii
09:40
CSM, salarii uriașe într-o perioadă de austeritate. Sporul pentru „risc și suprasolicitare” sare de 11.000 de lei lunar # Lumea Politică
În timp ce Guvernul vorbește despre reduceri de cheltuieli, reforme dureroase și disciplină bugetară, datele oficiale arată că, în unele instituții-cheie ale statului, veniturile rămân la niveluri extrem de ridicate. La Consiliul Superior al Magistraturii, salariile brute, completate de sporuri consistente, ajung să depășească 60.000 de lei pe lună. România traversează una dintre cele mai
Acum 2 ore
09:20
„Atacați”, dar bine plătiți. Cât câștigă, de fapt, magistrații de la Curtea de Apel București, în plin scandal al justiției # Lumea Politică
În timp ce conducerea Curții de Apel București vorbește despre „demonizare" și „linșaj mediatic", datele oficiale arată un sistem judiciar cu venituri consistente, susținute de sporuri și beneficii neimpozabile. O analiză a documentelor salariale scoate la iveală cât câștigă judecătorii și personalul auxiliar, într-un moment în care încrederea publică în justiție este puternic zdruncinată. Justiția
09:00
Ce au pățit vloggerii Cristi și Denisa, la intrarea în Rusia, pentru că trecuseră înainte prin Ucraina: „După 9 ore, am ieșit în sfârșit” # Lumea Politică
Cristi și Denisa, doi vloggeri români cunoscuți pentru clipurile lor de călătorie, au relatat o experiență extrem de tensionată la intrarea în Rusia, unde au fost reținuți timp de nouă ore de autoritățile de imigrare. Totul a pornit după ce funcționarii ruși au observat, în documentele lor, că anterior călătoriseră în Ucraina. Cei doi povestesc
08:50
Sondaj: Zelenski ar pierde alegerile prezidențiale în Ucraina daca s-ar organiza acum # Lumea Politică
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, alături de fostul comandant al Armatei ucrainene și actual ambasador la Londra, Valeri Zalujnîi, ar ajunge în turul doi al alegerilor prezidenţiale dacă acestea ar avea loc în viitorul apropoat, potrivit unui sondaj al institutului SOCIS, a relatat The Kyiv Independent. În plus, rezultatele cercetării arată că, în final, Valeri Zalujnîi ar
08:40
Teo despre umorul politic: „Clasa politică pe care o avem acum este aproape de necaricaturizat pentru că arată deja a caricatură”. „O mocirlă infectă” # Lumea Politică
Claudiu Teohari, cunoscut publicului drept Teo, spune că umorul politic nu mai este blocat de frică sau autocenzură, ci de realitatea însăși. În opinia sa, discursul și comportamentul politicienilor români au ajuns atât de absurde, încât satira nu mai are unde să meargă mai departe. Unul dintre cei mai apreciați comedianți din România, Claudiu Teohari
08:40
Un lider AUR acuza Guvernul Bolojan că taie de la educație ca să protejeze multinaționalele # Lumea Politică
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a taiat fondurile de Ministerul Educației pentru a le vira în buzunarele susținătorilor săi din cadrul confederației Concordia. „Guvernul Bolojan taie din banii de învățământ pentru a-și răsplăti susținătorii din confederația Concordia: bugetele educației se reduc, pentru a scădea impozitele multinaționalelor. A trecut
Acum 4 ore
08:20
Nostalgicii lui Ceaușescu, fideli ritualului anual: flori, tablouri și discursuri politice, în viscolul din București # Lumea Politică
Înfruntând frigul și ninsoarea, câțiva nostalgici ai comunismului au mers, ca în fiecare an, la mormântul lui Nicolae Ceaușescu. Puțini la număr, dar consecvenți, participanții au adus flori, tablouri și nemulțumiri legate de prezentul României, transformând comemorarea într-un prilej de discurs politic și amintiri din trecut. Aproximativ zece persoane s-au strâns, și anul acesta, la
Ieri
16:10
Bolojan, subiectul unui colind satiric, după măsurile de austeritate: „Meșter la tăiat, dar și la taxat!” # Lumea Politică
Mircea Chirilă, un cunoscut jurnalist bihorean, a creat un colind dedicat lui Ilie Bolojan, pe fondul măsurilor de austeritate anunțate recent de Guvern. Versurile ironizează parcursul politic al premierului, de la Oradea la București, subliniind reducerile de personal, creșterea TVA și înghețarea pensiilor. Colindul compus de Mircea Chirilă, redactor-șef al publicației ebihoreanul.ro, apare ca o reacție
15:50
Guvernul a adoptat ordonanța „trenuleț”. Ilie Bolojan încheie anul în glorie: tăieri fericite tuturor! # Lumea Politică
Guvernul adoptă, marți, în ședința de guvern, Ordonanța de Urgență care reglementează un set de măsuri pentru elaborarea bugetului pe anul 2026. Cunoscută ca „Ordonanța Trenuleț", OUG reglementează mai multe măsuri printre care valoarea salariului minim, termene pentru facturarea în E-Factura și… o serie de tăieri, printre care sumele forfetare ale parlamentarilor sau banii pentru
15:50
Volodimir Zelenski a făcut public planul de pace în 20 de puncte în forma sa actuală # Lumea Politică
Președintele Volodimir Zelenski a prezentat public miercuri, pentru prima dată, un proiect de document în 20 de puncte privind încetarea războiului, pe care l-a numit un document-cadru sau un „document de bază" între Ucraina, Statele Unite, Europa și Rusia, transmit publicațiile Ukrinform, Pravda și Suspilne. Zelenski a făcut anunțul într-o discuție cu mai mulți ziariști.
15:40
Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj clar către președinta SOS România, Diana Șoșoacă și a somat-o să-și ceară scuze pentru jignirile aduse lui Călin Georgescu și susținătorilor acestuia, înainte de a exista orice discuție despre unitatea suveraniștilor. „Ca de la coleg la coleg, ca de la președinte de partid la președinte de partid, îi
15:40
Care este răspunsul ministrului Justiției privind referendumul magistraților anunțat de Nicușor Dan # Lumea Politică
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat luni că președintele Nicușor Dan nu a prezentat până în acest moment modalitatea concretă prin care ar intenționa să organizeze un referendum în rândul magistraților, precizând că abia după clarificarea acestui demers se va putea stabili dacă procedura este sau nu legală. El a adăugat că nu a fost invitat la
15:30
Cine este Marilen Pirtea, acuzat de plagiat și apropiat al lui Coldea, ar putea deveni ministrul Educației. Bolojan ar fi propus numirea în funcție # Lumea Politică
Marilen Pirtea, deputat PNL și consilier onorific al premierului Bolojan pe Educație, este vehiculat că ar putea lua loc ministrului Daniel David. De numele lui Pirtea se leagă mai multe controverse, ce vizează acuzații de plagiat, dar și strânse conexiuni cu fostul adjunct SRI, Florian Coldea. Demisia ministrului Educației Daniel David l-a readus în atenție pe
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
Cât îi costă pe români Crăciunul în 2025. Masa, bradul și cadourile „modeste” împing bugetul unei familii spre o sumă deloc neglijabilă # Lumea Politică
Crăciunul din 2025 vine cu o notă de plată semnificativ mai mare pentru majoritatea gospodăriilor din România. Chiar și în scenariul unui Crăciun cumpătat – cu mâncare pregătită acasă, un brad natural obișnuit, decorațiuni simple și cadouri fără excese – costurile totale ajung ușor în jurul a 2.500 de lei, potrivit unei analize realizate de
08:10
CSM, semnal de alarmă din interiorul sistemului judiciar. Aproape toți judecătorii reclamă o campanie publică împotriva Justiției. Cine este indicat drept principal vinovat pentru prescripții # Lumea Politică
Consiliul Superior al Magistraturii a făcut publică, marți, o analiză preliminară a chestionarului transmis judecătorilor, document lansat în contextul apariției investigației Recorder – „Justiție capturată". Potrivit CSM, 2.583 de judecători, reprezentând 56,5% din corpul activ, au răspuns întrebărilor, Consiliul anunțând că va reveni ulterior cu o analiză detaliată bazată pe răspunsurile deschise. Campanie publică împotriva
08:00
Prefectul de Olt și subprefectul, chemați în fața procurorilor militari. Exercițiu de mobilizare transformat într-un dosar penal # Lumea Politică
Prefectul județului Olt, Cosmin Florescu (PSD), și subprefectul Ștefan Nicolae (PNL) au fost audiați de procurorii militari, într-o anchetă care vizează presupuse fapte comise în cadrul unui exercițiu oficial de mobilizare desfășurat la Caracal. Cei doi sunt cercetați pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și pentru uz de armă fără drept, după ce ar fi
07:20
Românii, între nemulțumire și resemnare. De ce nu se văd proteste majore în stradă, în ciuda crizei economice. Sociolog: „E un butoi cu pulbere” # Lumea Politică
Deși nemulțumirea socială atinge cote ridicate, România rămâne o țară a protestelor rare și pașnice. Cel mai recent sondaj CURS arată că 75% dintre români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, însă această percepție nu s-a transformat, până acum, în manifestații de amploare, așa cum s-a întâmplat în alte state europene. Contextul economic
07:10
Ce deficit a înregistrat România în noiembrie, după ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. „Primele consultări pentru elaborarea bugetului pe 2026 încep în ianuarie” # Lumea Politică
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că discuțiile pentru construcția bugetului de stat pe 2026 vor debuta la începutul anului viitor. Oficialul a prezentat și cele mai recente date privind execuția bugetară, arătând că deficitul înregistrat în luna noiembrie este mai mic decât cel de anul trecut. Alexandru Nazare a făcut declarațiile marți seara, la
07:00
Guvernul a adoptat „Ordonanța trenuleț”. Alexandru Nazare a anunțat reducerea impozitului pe cifra de afaceri și alte tăieri de cheltuieli # Lumea Politică
Executivul a aprobat marți seara Ordonanța de urgență privind noile măsuri fiscal-bugetare, cunoscută drept „Ordonanța trenuleț". Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat principalele decizii, subliniind că documentul combină reducerea cheltuielilor bugetare cu măsuri de relansare economică și sprijin pentru mediul privat. Guvernul a dat undă verde pachetului de măsuri fiscal-bugetare care va produce efecte până
23 decembrie 2025
16:40
Bolojan, atac voalat la PSD și Grindeanu: „Eu nu mi-am propus să claxonez, claxoanele fac multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a comentat tensiunile din coaliția de guvernare spunând că refuză să răspundă atacurilor venite din partea unor aliați. „Nu mi-am propus să claxonez, claxoanele fac multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă", a declarat Bolojan. Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre tensiunile din coaliția de guvernare. El a spus că tensiunile pot fi înlăturate prin
16:30
Ludovic Orban critică referendumul anunțat de Nicușor Dan: „Este un demers inutil, care poate deveni chiar contraproductiv” # Lumea Politică
Ludovic Orban, fost consilier al lui Nicușor Dan, a sugerat că președintele nu are o bază constituțională și legală pentru a-i face pe magistrați să participe la referendumul pe care a anunțat că îl va iniția în luna ianuarie. Orban, care a plecat de la Cotroceni, în noiembrie, la inițiativa lui Nicușor Dan, a descris
09:30
Ce facilități fiscale vor avea angajații plătiți cu salariul minim în 2026. Prevederile din „ordonanța-trenuleț” # Lumea Politică
Angajații încadrați cu salariul minim brut pe economie vor beneficia și în 2026 de facilități fiscale, potrivit proiectului de Ordonanță de urgență privind măsurile fiscal-bugetare, cunoscut sub numele de „ordonanța-trenuleț", pus recent în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor. Măsura vizează menținerea scutirilor de taxe pentru o parte din venit, în anumite condiții stricte, pe parcursul
08:40
De la validarea noului Parlament, partidele din Opoziție, în frunte cu AUR, au folosit intens instrumentul moțiunii parlamentare pentru a ataca miniștrii Guvernelor Ciolacu și Bolojan. Deși au fost inițiate zeci de demersuri, rezultatele concrete au fost limitate, iar nicio moțiune de cenzură nu a reușit să doboare Executivul. De la alegerile parlamentare din 1
08:30
George Simion spune că Nicușor Dan „nu dă doi bani pe independența Justiției”: „Bătălia este pentru cine numește șefii Serviciilor și șefii Parchetelor. Îi interesează controlul total” # Lumea Politică
George Simon, liderul AUR, a reacționat după ce președintele Nicușor Dan a inițiat referendum în justiție. Simon a declarat că șeful statului "nu dă doi bani pe independența justiției" și că "inventează reguli neconstituționale". Președintele AUR a scris că
08:20
„Referendumul magistraților”, sub tirul criticilor. De ce inițiativa lui Nicușor Dan este considerată neconstituțională și riscă să declanșeze suspendarea # Lumea Politică
Inițiativa președintelui Nicușor Dan de a convoca un referendum în rândul magistraților privind activitatea CSM a stârnit reacții dure din partea juriștilor și politologilor. Specialiștii avertizează că demersul ar încălca Constituția și ar putea deschide calea unei proceduri de suspendare a șefului statului. În urma scandalului generat de documentarul Recorder, „Justiție capturată”, care a scos […] The post „Referendumul magistraților”, sub tirul criticilor. De ce inițiativa lui Nicușor Dan este considerată neconstituțională și riscă să declanșeze suspendarea first appeared on Lumea Politică.
08:10
Nicușor Dan dezvăluie că magistrații au rugat să fie preluați din benzinării, ca să vină la Cotroceni, să discute despre Justiție: „Totuși, nu vorbim de rețele de trafic de persoane” # Lumea Politică
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că unii dintre magistrații care au trimis sesizări privind problemele din sistemul de justiție s-au temut atât de mult să participe la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, încât au cerut să fie preluați din benzinării, să intre separat sau să nu se întâlnească între ei, pentru a evita orice expunere […] The post Nicușor Dan dezvăluie că magistrații au rugat să fie preluați din benzinării, ca să vină la Cotroceni, să discute despre Justiție: „Totuși, nu vorbim de rețele de trafic de persoane” first appeared on Lumea Politică.
08:10
Volodimir Zelenski anunță un pas decisiv pentru încheierea războiului: Suntem foarte aproape de un rezultat concret # Lumea Politică
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că negocierile purtate cu Statele Unite și țările europene în vederea încheierii războiului cu Rusia, care durează de aproape patru ani, sunt „foarte aproape de un rezultat concret”, informează Reuters. Negociatorii ucraineni, conduși de înaltul oficial Rustem Umerov, împreună cu reprezentanți din Europa, au avut o serie de […] The post Volodimir Zelenski anunță un pas decisiv pentru încheierea războiului: Suntem foarte aproape de un rezultat concret first appeared on Lumea Politică.
08:00
Premierul ilie Bolojan face, astăzi, un grup de lucru la Guvern cu mai mulți membrii au coaliției pentru a vedea ce modificări legislative ar putea fi aduse pentru legile justiției. Întâlnirea vine în contextul scandalului izbucnit în justiție, în care o parte dintre magistrați acuză presiuni pentru soluționarea unor dosare, iar o altă parte acuză […] The post Bolojan face „un grup de lucru” la Guvern pentru modificarea legilor justiției first appeared on Lumea Politică.
08:00
Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus în 2026. Anunţul a fost făcut de ministrul Muncii # Lumea Politică
Pensionarii vulnerabili ar putea primi sprijin și în 2026, chiar dacă Guvernul Bolojan a înghețat pensiile în primul pachet de măsuri fiscale pe care și l-a asumat. Florin Manole, ministrul Muncii, a declarat, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că se discută despre acordarea unui ajutor financiar pentru milioane de pensionari, care sunt puternic afectați acum […] The post Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus în 2026. Anunţul a fost făcut de ministrul Muncii first appeared on Lumea Politică.
08:00
Manole îl contrazice pe Bolojan după anunțul privind concedierile din instituții: „Acesta este Ministerul Muncii, nu al concedierilor” # Lumea Politică
Ministrul Muncii respinge ferm ideea reducerilor de personal în structurile din subordinea sa, după ce premierul Ilie Bolojan a vorbit public despre concedieri în aparatul bugetar. Florin Manole susține că ministerul se confruntă deja cu un deficit de angajați și avertizează că orice tăiere ar afecta direct serviciile oferite cetățenilor. Florin Manole (PSD), ministrul Muncii, […] The post Manole îl contrazice pe Bolojan după anunțul privind concedierile din instituții: „Acesta este Ministerul Muncii, nu al concedierilor” first appeared on Lumea Politică.
07:50
NATO avertizează: Garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să descurajeze orice nou atac al Rusiei # Lumea Politică
Alianța Nord-Atlantică transmite un mesaj ferm Moscovei: viitorul cadru de securitate al Ucrainei trebuie construit astfel încât Kremlinul să nu mai poată lua în calcul o nouă agresiune. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, subliniază că doar o combinație de forță militară ucraineană, sprijin european și implicare americană poate garanta pacea pe termen lung. Secretarul […] The post NATO avertizează: Garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să descurajeze orice nou atac al Rusiei first appeared on Lumea Politică.
07:30
Daniel David pleacă de la Educație. Demisia ministrului deschide lupta pentru succesiune în Guvern # Lumea Politică
Ministerul Educației rămâne fără titular, după ce Daniel David a decis să facă un pas înapoi. Surse politice vorbesc despre un conflict legat de buget și refuzul unor noi tăieri în sistemul universitar. În același timp, în interiorul coaliției sunt deja vehiculate primele nume pentru preluarea portofoliului. Daniel David și-ar fi depus demisia din funcția […] The post Daniel David pleacă de la Educație. Demisia ministrului deschide lupta pentru succesiune în Guvern first appeared on Lumea Politică.
22 decembrie 2025
16:40
„O nebunie juridică și constituțională”. Avocatul Toni Neacșu a reacționat după ce Nicușor Dan a anunțat un referendum în rândul magistraților # Lumea Politică
Adrian Toni Neacșu, fost judecător al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a reacționat după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că va iniția un referendum în justiție. Avocatul a declarat, pentru Gândul, că este inacceptabil ca șeful statului să vină cu o astfel de propunere și să încerce să demită magistrații. Avocatul Toni Neacșu a transmis că […] The post „O nebunie juridică și constituțională”. Avocatul Toni Neacșu a reacționat după ce Nicușor Dan a anunțat un referendum în rândul magistraților first appeared on Lumea Politică.
16:20
Zegrean îi critică pe judecătorii care „se tem de șefi”: „Dacă sunt așa fricoși trebuiau să se facă preoți sau călugări” # Lumea Politică
Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale a României, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că președintele Nicușor Dan nu poate organiza un referendum în Justiție și nu poate demite CSM, pentru că „nu e în fișa postului”. De asemenea, fostul judecător constituțional i-a criticat pe judecătorii care se plâng acum că „au fost obligați să […] The post Zegrean îi critică pe judecătorii care „se tem de șefi”: „Dacă sunt așa fricoși trebuiau să se facă preoți sau călugări” first appeared on Lumea Politică.
16:00
CTP critică demersul lui Nicușor Dan privind referendumul pentru justiție. „Președintele creier pane” # Lumea Politică
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a criticat dur anunțul făcut de președintele României, Nicușor Dan, privind organizarea unui referendum printre magistrați, afirmând că un astfel de demers este ilegal, neconstituțional și va avea efecte politice și internaționale serioase. Nu am altă expresie pentru ce a făcut Nicușor Dan. Nu credeam să folosesc această expresie în legătură cu […] The post CTP critică demersul lui Nicușor Dan privind referendumul pentru justiție. „Președintele creier pane” first appeared on Lumea Politică.
15:10
Se pregătește suspendarea lui Nicușor Dan. Parlamentarii AUR se reunesc marți în ședință # Lumea Politică
Deputatul AUR Ştefăniţă Avrămescu a transmis că toţi parlamentarii suveranişti se vor întâlni marţi pentru inițierea suspendării preşedintelui Nicuşor Dan, informează Agerpres. Avrămescu a fost întrebat dacă AUR susţine suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan, care ar urma să fie iniţiată de un grup de senatori şi deputaţi din Grupul PACE – Întâi România. „Mâine vom reuni […] The post Se pregătește suspendarea lui Nicușor Dan. Parlamentarii AUR se reunesc marți în ședință first appeared on Lumea Politică.
15:00
Parchetul General a fost închis de frica plângerilor penale pentru anularea alegerilor. Sute de oameni protestează. Registratura se deschide „la anul și la mulți ani” # Lumea Politică
Nemulțumiți că nu au fost lăsați să intre în sediul Parchetului General pentru a depune plângeri penale, câteva sute de persoane protestează în fața instituției. Autoritățile invocă lucrări de renovare și au suspendat activitatea cu publicul până la finalul anului. Programul de la registratură era oricum de două ore de două ori pe săptămână, iar […] The post Parchetul General a fost închis de frica plângerilor penale pentru anularea alegerilor. Sute de oameni protestează. Registratura se deschide „la anul și la mulți ani” first appeared on Lumea Politică.
15:00
„Cred că ne-am îndepărtat de subiect”. Nicușor Dan a intrat la o discuție privată cu 20 de judecători și procurori # Lumea Politică
Preşedintele României, Nicuşor Dan a discutat, luni, timp de aproape patru ore la Palatul Cotroceni, cu reprezentanţii magistraţilor, despre problemele din sistemul de justiție. Nicușor Dan: „Cred că ne-am îndepărtat de subiect” „Aveți deplină liberate să spuneți ce vreți aici, dar cred că chestiunea fundamentală pentru care ne-am întâlnit azi sunt aceste acuze, sesizări de […] The post „Cred că ne-am îndepărtat de subiect”. Nicușor Dan a intrat la o discuție privată cu 20 de judecători și procurori first appeared on Lumea Politică.
14:00
USR propune interzicerea organizațiilor și simbolurilor comuniste. Pedepse cu închisoarea pentru propaganda comunistă # Lumea Politică
Aleșii USR au depus în Parlament o inițiativă legislativă care vizează interzicerea organizațiilor și simbolurilor comuniste, precum și sancționarea propagandei comuniste, pe fondul reapariției discursului nostalgic față de regimul totalitar. Proiectul prevede pedepse cu închisoarea și extinde actuala legislație care sancționează propaganda fascistă și legionară, pentru a include și crimele comise în timpul comunismului. Proiecutl […] The post USR propune interzicerea organizațiilor și simbolurilor comuniste. Pedepse cu închisoarea pentru propaganda comunistă first appeared on Lumea Politică.
11:10
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat duminică, într-o declaraţie de presă la Cotroceni, că va iniţia în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraţilor cu o singură întrebare: „CSM acţionează în interes public sau acţionează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. Legat de discuțiile de mâine cu magistrații la Cotroceni, președintele a spus […] The post Nicușor Dan anunță că inițiază, în premieră, referendum în magistratură first appeared on Lumea Politică.
09:30
Fost agent CIA: Trump ar fi sub „controlul reflexiv” al lui Putin, „operațiune secretă rusească de succes” # Lumea Politică
Criticii lui Donald Trump l-au acuzat de mult timp că nutrește o afinitate particulară pentru Rusia și liderul său, Vladimir Putin. Un fost agent CIA face dezvăluiri care zguduie SUA: Trump s-ar putea să fie sub „controlul reflexiv” al lui Putin, o operațiune secretă a Rusiei. Analiza vine de la John Sipher, care a lucrat […] The post Fost agent CIA: Trump ar fi sub „controlul reflexiv” al lui Putin, „operațiune secretă rusească de succes” first appeared on Lumea Politică.
08:50
Sondaj CURS: 75% dintre români cred că țara merge în direcția greșită. AUR ar câștiga alegerile cu 35% # Lumea Politică
România încheie anul 2025 sub un orizont de neliniște și dezamăgire. Potrivit unui sondaj național CURS realizat în decembrie, trei din patru români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Este unul dintre cele mai ridicate niveluri de pesimism social din ultimii ani și arată limpede îngrijorarea profundă din societate. Trei sferturi din populație: […] The post Sondaj CURS: 75% dintre români cred că țara merge în direcția greșită. AUR ar câștiga alegerile cu 35% first appeared on Lumea Politică.
08:50
Facturile la gaz cresc puternic din 2026: cât se scumpește după expirarea plafonării # Lumea Politică
Facturile la gaz vor deveni și mai usturătoare din 2026. Veștile nu sunt deloc liniștitoare, deoarece în unele situații tarifele cresc chiar și cu 35%. Astfel, românii trebuie să se pregătească pentru costuri mai mari. Schimbarea vine odată cu expirarea schemei de plafonare de la 1 aprilie. De la 235 lei la 272-317 lei pentru […] The post Facturile la gaz cresc puternic din 2026: cât se scumpește după expirarea plafonării first appeared on Lumea Politică.
08:30
Atac dur la adresa planului lui Nicușor Dan privind justiția. Fost membru CSM: „Nebunia unui dictatoraș de operetă” # Lumea Politică
Inițiativa președintelui de a consulta magistrații prin referendum provoacă reacții explozive în sistem. Un fost membru al CSM acuză un derapaj constituțional și cere intervenția Curții Constituționale. Propunerea lansată de Nicușor Dan privind organizarea unui referendum adresat magistraților a declanșat o reacție extrem de dură din partea lui Adrian Toni Neacșu, fost membru al Consiliul […] The post Atac dur la adresa planului lui Nicușor Dan privind justiția. Fost membru CSM: „Nebunia unui dictatoraș de operetă” first appeared on Lumea Politică.
08:20
Ministrul Educației, tot mai aproape de ieșirea din Guvern. Dilema lui Daniel David # Lumea Politică
Mandatul său nu a fost gândit ca unul de lungă durată, iar dilema plecării devine tot mai concretă. Ministrul Educației spune deschis că nu își dorește o carieră politică și că rămânerea sa depinde de o decizie-cheie: cine va construi bugetul pentru 2026. Ministrul Educației, Daniel David, a recunoscut public că se gândește serios la […] The post Ministrul Educației, tot mai aproape de ieșirea din Guvern. Dilema lui Daniel David first appeared on Lumea Politică.
19 decembrie 2025
19:20
Decizie finală în dosarul fostului primar general al Capitalei. Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au respins recursul în casație formulat de Sorin Oprescu, menținând condamnarea de 10 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție. Hotărârea este definitivă și confirmă sentința pronunțată de Curtea de Apel București în mai […] The post Lovitură pentru Sorin Oprescu. Ce s-a întâmplat cu condamnarea la închisoare first appeared on Lumea Politică.
