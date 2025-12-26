„Scut invizibil” împotriva dronelor rusești. Polonia dezvoltă un sistem care le distruge în câteva secunde

Newsweek.ro, 26 decembrie 2025 10:50

O echipă de oameni de știință din Polonia a dezvoltat un sistem revoluționar capabil să distrugă apr...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
11:20
Drone rusești au lovit nave sub pavilioanele Slovaciei, Palau și Liberiei care navigau pe Marea Neagră Newsweek.ro
În ultimele săptămâni, Rusia şi-a intensificat atacurile asupra regiunii sudice Odesa, iar oficiali ...
Acum 30 minute
11:10
Greșeala care îți mărește factura la căldură. Unde nu trebuie montat termostatul Newsweek.ro
Unde trebuie montat termostatul în casă este o întrebare esențială pentru oricine vrea confort termi...
Acum o oră
10:50
„Scut invizibil” împotriva dronelor rusești. Polonia dezvoltă un sistem care le distruge în câteva secunde Newsweek.ro
O echipă de oameni de știință din Polonia a dezvoltat un sistem revoluționar capabil să distrugă apr...
Acum 2 ore
10:20
Atac rusesc la granița României. MApN a ridicat două avioane F-16. RO-Alert în Tulcea: „Adăpostiți-vă!” Newsweek.ro
Atac la granița României în dimineața celei de-a doua zi de Crăciun. Armata Română a ridicat de urge...
10:20
„Plasturi” de lux pentru 200 de euro? Hermès este ridiculizat pentru noile apariții din piele de miel Newsweek.ro
Ceea ce pare o glumă vine de fapt de la brandul de lux Hermès – și provoacă discuții aprinse, ridicu...
10:10
Vremea 26-27 decembrie. Pericol de avalanșe la peste 1.800 m în Carpații Meridionali. Cât e stratul de zăpadă Newsweek.ro
ANM a emis o informare nivometeorologică valabilă până pe 27 decembrie, ora 20.00, avertizând asupra...
09:50
Rusia &#34;se jură&#34; că nu va ataca NATO, în timp ce amenință Europa. Zaharova: &#34;Semnăm și un act de neagresiune&#34; Newsweek.ro
Rusia este pregătită să discute și să negocieze forma unui document care să confirme lipsa intențiil...
Acum 4 ore
09:20
Trump reia &#34;războiul sfânt&#34; contra grupării ISIS. Armata SUA lovește ținte ale teroriștilor în Nigeria Newsweek.ro
Donald Trump, anunță reluarea acțiunilor militare împotriva Statului Islamic, după ce armata SUA a e...
09:10
Noi perspective pentru pacea din Ucraina. Zelenski laudă noile propuneri ale SUA: „Un calendar clar de pace&#34; Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski salută noile „idei noi” privind încheierea războiului cu R...
08:50
Ce nu trebuie să încălzești niciodată în cuptorul cu microunde. Pot elibera substanțe periculoase în mâncare Newsweek.ro
Specialiștii avertizează că anumite obiecte nu trebuie încălzite niciodată în cuptorul cu microunde....
08:30
Top 8 remedii pentru mahmureala de după Crăciun sau Revelion. Cum elimini mai repede alcoolul din organism Newsweek.ro
Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași rapizi și mulți români caută să-și facă din timp „provizii” ...
08:00
Putin a dezvăluit că Trump vrea să împartă cu Rusia centrala nucleară de la Zaporojie. Cu ce se alege Ucraina? Newsweek.ro
Președintele rus a declarat că Rusia discută gestionarea comună a centralei cu SUA fără participarea...
07:50
Povestea vilei puștiului Kevin din „Singur Acasă”, vândută chiar de Crăciun pentru o sumă impresionantă Newsweek.ro
Una dintre cele mai faimoase case din istoria filmelor de Crăciun, locuința lui Kevin McCallister di...
07:30
Horoscop 27 decembrie. Luna în Berbec aduce o zi cu emoții intense Peștilor. Racii, flirt neașteptat Newsweek.ro
Horoscop 27 decembrie. Luna în Berbec aduce o zi cu emoții intense Peștilor. Racii, flirt neașteptat...
Acum 6 ore
07:10
Ce sumă infimă iei la pensie dacă ai muncit pe 3.500 lei net timp de 30 ani? Ce a pățit un pensionar Newsweek.ro
Un pensionar care a lucrat 30 de ani pe un salariu de 3.500 de lei net pe lună a fost uimit de pensi...
Acum 24 ore
21:50
Ce alimente să eviți dacă ai peste 50 de ani și vrei o viață sănătoasă. Te ajută să scapi de inflamații Newsweek.ro
După vârsta de 50 de ani, alimentația joacă un rol esențial în menținerea sănătății. Specialiștii re...
21:40
VIDEO Racheta britanică Storm Shadow, vedeta atacurilor Ucrainei de Crăciun. I-a lăsat pe ruși fără benzină Newsweek.ro
Forțele Aeriene ale Ucrainei au atacat rafinăria de petrol Novoșahtinsk din regiunea Rostov din Rusi...
21:20
Ce lucruri nu ar trebui să ții în mașină iarna. Temperaturile de îngheț pot face unele obiecte să explodeze Newsweek.ro
Temperaturile scăzute pot transforma unele obiecte obișnuite în adevărate pericole. Recipientele sub...
21:00
METEO Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și frig. Prognoza pentru Anul Nou Newsweek.ro
Directorul ANM, Elena Mateescu, a dat informații despre starea vremii în următoarele zile și a spus ...
20:50
Tragedie aviatică. Un elicopter s-a prăbuşit pe Muntele Kilimanjaro de la 4700 de metri altitudine. 5 morți Newsweek.ro
Un elicopter s-a prăbuşit miercuri pe Muntele Kilimanjaro, cel mai înalt vârf al Africii şi o destin...
20:30
VIDEO Dezastru pentru Putin. A pierdut Kupiansk. Au mai rămas doar 40 de soldați ruși fără aprovizionare Newsweek.ro
Doar în jur de 40 de soldați ruși au mai rămas în orașul Kupiansk, din nord-estul țării, fără linii ...
20:20
Putin spune că rușii ar vrea să plătească taxe mai mari în 2026 dacă banii ar fi folosiți în război Newsweek.ro
Cetățenii ruși vor reacționa pozitiv la o creștere a poverii fiscale în 2026 dacă banii strânși vor ...
20:00
Risc de avalanșe la munte. Unde este pericolul cel mai mare? Newsweek.ro
Meteorologii avertizează asupra unui risc moderat de avalanșe în Carpații Meridionali, la altitudini...
19:40
Regele Charles, mesaj emoționat de Crăciun: „Să prețuim valorile compasiunii și reconcilierii” Newsweek.ro
Regele Charles a făcut apel la reconciliere după un an de adâncire a diviziunii, spunând în discursu...
19:20
Termostatul amplasat în locul nepotrivit crește factura la încălzire. Unde trebuie să-l pui? Newsweek.ro
Oamenii ar trebui să acorde atenție amplasării corecte a termostatului pentru a reduce costurile de ...
19:10
Luca Zidane: „Bunicul m-a încurajat să joc pentru Algeria”. Zinedine i-a susținut decizia Newsweek.ro
Luca Zidane, fiul campionului mondial francez Zinedine, spune că bunicul său l-a susţinut în decizia...
18:50
Stare de urgenţă de Crăciun la Los Angeles. Risc mare de inundații: „Vieţi şi bunuri sunt într-un pericol” Newsweek.ro
California a declarat starea de urgenţă la Los Angeles şi în mai multe localităţi din sudul acestui ...
18:40
METEO. Iarnă grea în mai multe zone din țară. Drumurile sunt greu de circulat. La ce pericole se expun șoferii Newsweek.ro
Sunt avertizări de vreme rea în mai multe zone din țară. Drumurile sunt greu practicabile, iar autor...
18:20
Noapte tensionată în Polonia. Avion de vânătoare al Rusiei aproape de graniță, spațiu aerian închis Newsweek.ro
Polonia a raportat o „noapte tensionată” pentru armata sa din cauza reperării unui avion militar rus...
18:10
Probleme de Crăciun. Accident grav pe pârtie, la Predeal. O femeie a leșinat. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Mjlți români sunt de Crăciun la Munte. Unii și-au petrecut ziua pe pârtii, iar în unele cazuri, dist...
17:50
Ce pensie are Cornel Dinu după 40 de ani la Dinamo? „Pensia mea nu e dintre cele nesimțite. E corectă” Newsweek.ro
Cornel Dinu, nume celebru în fotbalul din România, are o pensie despre care spune că nu este „nesimț...
17:40
Putin voia să-l convingă pe Bush să accepte aderarea Rusiei la NATO. Amenința cu război în Ucraina din 2008 Newsweek.ro
Statele Unite au publicat mai multe transcrieri ale discuțiilor dintre liderul Kremlinului, Vladimir...
17:20
Ce să faci dacă ai mâncat prea mult la masa de Crăciun. Este timpul să mergi la spital sau să te odihnești? Newsweek.ro
Ce să faci dacă ai mâncat prea mult la masa de Crăciun. Odihnește-te, hidratează-te și mergi puțin. ...
17:10
Horoscop ianuarie 2026 Patru zodii care primesc tot ce au cerut Universului în prima lună a anului Newsweek.ro
Patru semne zodiacale atrag abundență și noroc semnificativ în ianuarie 2026. Energia lui Saturn est...
16:50
Romsilva a investit 289 milioane lei în drumuri forestiere, depozite și utilaje moderne în 2025 Newsweek.ro
În 2025, Romsilva a realizat investiții de 289 milioane lei pentru drumuri forestiere, depozite și u...
16:40
Turcia a arestat 115 suspecți ISIS care plănuiau atacuri de sărbători, autoritățile dejucând planurile Newsweek.ro
Autoritățile din Turcia au dejucat planuri de atac pentru Crăciun și Anul Nou. Au fost arestați 115 ...
16:20
Sezon de gripă în România: spitale pline de Crăciun, medicii cer ca vizitele să fie doar pentru urgențe Newsweek.ro
România se confruntă cu o creștere semnificativă a cazurilor de gripă în perioada Crăciunului. Spita...
16:20
Crăciun pe Valea Prahovei. Hoteluri și pensiuni goale, proprietarii fac reduceri și negociază prețurile Newsweek.ro
De Crăciun, zeci de unități de cazare de pe Valea Prahovei au rămas goale, iar proprietarii oferă re...
16:10
Rusia acuză Bloomberg de fake news după articolul despre intențiile lui Putin de a modifica planul de pace Newsweek.ro
„Această instituție media nu are surse de încredere apropiate Kremlinului”, a declarat Maria Zaharov...
15:50
Taylor Swift a donat peste 2 milioane de dolari pentru lupta împotriva foametei și susținerea artiștilor Newsweek.ro
Taylor Swift a donat peste 2 milioane de dolari de Sărbători pentru a sprijini lupta împotriva foame...
15:40
Ce se întâmplă cu dosarul dacă cererea de pensie limită de vârstă a fost respinsă? Un expert explică pașii Newsweek.ro
Mulți români care solicită pensia la limită de vârstă se confruntă cu probleme legate de documentele...
15:20
Atac sinucigaș în Nigeria de Ajunul Crăciunului: 5 morți și 35 răniți într-o explozie teroristă Newsweek.ro
O explozie sinucigașă a avut loc miercuri seara în Nigeria, în Ajunul Crăciunului, în timpul unui at...
15:10
Polonia închide granița pentru rușii cu pașapoarte diplomatice și de serviciu din 1 ianuarie 2026 Newsweek.ro
Polonia pregătește restricții pentru rușii cu pașapoarte speciale. Începând cu 1 ianuarie 2026, aceș...
15:10
Este neplăcut la consum, dar antidotul împotriva virușilor și bacteriilor. Ce aliment trebuie consumat des? Newsweek.ro
Îl considerăm mai ales un condiment, dar își are locul și ca plantă medicinală. Aproape sigur îl ai ...
14:10
Noua lege a serviciului militar în Germania. Ce amenzi riscă persoanele care ignoră chestionarul? Newsweek.ro
În noul an, Forțele Armate Germane vor trimite chestionare la aproximativ 650.000 de tineri. Oricine...
13:50
Doliu în lumea televiziunii: Actorul Pat Finn, cunoscut din Friends și Seinfeld, a murit la 60 de ani Newsweek.ro
Actorul american Pat Finn, cunoscut pentru aparițiile sale în seriale populare precum Friends, Seinf...
13:40
Ambasadorul Poloniei în Franța, suspendat în urma unei anchete privind diplome false Newsweek.ro
Ambasadorul Poloniei în Franţa, Jan Emeryk Rosciszewski, a fost suspendat din funcţie în aşteptarea ...
13:20
Președintele Nicușor Dan: Să ne regăsim liniștea sufletească și puterea de a fi mai buni în aceste zile Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de Crăciun în care a subliniat importanța cr...
13:10
Momente de familie la Palatul Kensington: Catherine și Charlotte unesc inimile prin muzică Newsweek.ro
Catherine, prințesa de Wales, a cântat la pian alături de fiica sa, Charlotte, într-un duet difuzat ...
12:50
HARTA Unde poți să schiezi în vacanța de Sărbători în Europa? Doar 56 de stațiuni din 761, deschise 100% Newsweek.ro
S-au dus vremurile în care vacanța de Sărbători putea fi suprapusă cu ușurință cu cea de schi. La or...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.