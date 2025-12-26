Ucraina se grăbește să repare scutul de protecție împotriva radiațiilor al centralei de la Cernobîl, avariat de ruși

19:45

Un sudor român din Spania a relatat cum, pentru un job, i s-a oferit salariul minim - 1.800 de euro - în ciuda faptului că angajatorul cerea experiență, disponibilitate totală, iar postul presupunea ture neregulate. Bărbatul i-a încurajat pe lucrătorii calificați să nu accepte astfel de „mizerii”.