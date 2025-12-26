Louis Munteanu s-a pozat în tricoul lui FCSB! » O „aroganță” la adresa lui Varga sau urmează transferul?

18:10

Gică Craioveanu, legenda Craiovei, a spus care ar fi trebuit să fie pasul făcut de Andrei Rațiu (27 de ani, fundaș dreapta) în vară. În vară s-a vehiculat că Andrei Rațiu ar putea facea pasul la o echipă mult mai mare, precum Barcelona, însă a rămas la Rayo Vallecano. Gică Craioveanu a spus că cea mai bună alegere pe care Rațiu o putea face ar fi fost un transfer la Villarreal, echipă la care a fost legitimat în trecut. ...