Louis Munteanu s-a pozat în tricoul lui FCSB! » O „aroganță” la adresa lui Varga sau urmează transferul?
Gazeta Sporturilor, 26 decembrie 2025 13:50
Louis Munteanu (23 de ani), vedeta celor de la CFR Cluj, s-a fotografiat în vacanța de Crăciun în tricoul rivalei de la FCSB!În ce context s-a întâmplat? Louis Munteanu este originar din Vaslui și a ales să petreacă acolo vacanța de sărbători. A fost prezent la un eveniment fotbalistic în care ASC Ivacec Vaslui, echipa locală, a înfruntat o echipă formată din mai mulți jucători originari din Vaslui. Evenimentul are loc în fiecare an.GALERIE FOTO. ...
• • •
Acum 5 minute
14:30
Ioan Varga „a luat foc” când l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul de la FCSB: „Gest lipsit de creier” # Gazeta Sporturilor
Ioan Varga (66 de ani), patronul celor de la CFR Cluj, a reacționat virulent după ce l-a văzut pe Louis Munteanu (23 de ani), liderul grupării din Gruia, fotografiat în vacanța de Crăciun în tricoul rivalei de la FCSB, echipă care l-a dorit insistent în ultimele luni. Louis Munteanu continuă să fie subiectul unui transfer în această perioadă, dar „pista” FCSB pare momentan închisă. Gigi Becali l-a dorit insistent, însă mutarea nu s-a concretizat. ...
Acum 15 minute
14:20
Roy Hodgson, în L'Equipe, despre Mircea Lucescu: „Ah, da...este unul, la 80 de ani. Unii n-au...” # Gazeta Sporturilor
Fost selecționer al Angliei și al Elveției, printre altele, Roy Hodgson s-a retras în 2024, la 76 de ani, de la Crystal Palace.Roy Hodgson le-a declarat celor de la prestigiosul cotidian francez L'Equipe că, în ceea ce-l privește, consideră că momentul în care s-a retras din fotbal, la 76 de ani, a fost „cel potrivit. Sunt fericit că am avut o carieră atât de lungă și bună, de care am profitat. ...
14:20
Shakespeare, un agricultor și o încurcătură poștală » Originile numelui echipei lui Radu Drăgușin, Tottenham # Gazeta Sporturilor
Tottenham, grupare la care activează internaționalul român Radu Drăgușin (23 de ani), echipă din nordul Londrei, are o istorie curioasă care a dus la numele oficial și final, în primii ani fiind cunoscută doar ca Hotspur FC.Din aprilie 1884, la doi ani după înființarea clubului, numele oficial al lui Tottenham este Tottenham Hotspur Football Club. ...
Acum o oră
13:50
Louis Munteanu s-a pozat în tricoul lui FCSB! » O „aroganță" la adresa lui Varga sau urmează transferul?
Louis Munteanu (23 de ani), vedeta celor de la CFR Cluj, s-a fotografiat în vacanța de Crăciun în tricoul rivalei de la FCSB!În ce context s-a întâmplat? Louis Munteanu este originar din Vaslui și a ales să petreacă acolo vacanța de sărbători. A fost prezent la un eveniment fotbalistic în care ASC Ivacec Vaslui, echipa locală, a înfruntat o echipă formată din mai mulți jucători originari din Vaslui. Evenimentul are loc în fiecare an.GALERIE FOTO. ...
13:50
Al Fong și Armine Barutyan, un cuplu de antrenori care a antrenat numeroși medaliați olimpici și mondiali din SUA, au fost suspendați de SafeSport pentru „conduită necorespunzătoare fizică și emoțională”.Al Fong și Armine Barutyan au primit suspendări diferite, el până pe 22 decembrie 2030, iar ea până pe 22 decembrie 2026.Ei sunt fondatorii Great American Gymnastics Express (GAGE Center) din Blue Springs, Missouri. ...
13:50
Uganda a prezentat Stadionul Hoima, în valoare de 130 de milioane de dolari, finanțat integral de guvern, ca parte a pregătirilor pentru AFCON 2027.Președintele Yoweri Kaguta Museveni a inaugurat oficial miercuri noul Stadion Hoima City, o realizare de referință în pregătirile Ugandei pentru a co-organiza Cupa Africii pe Națiuni (AFCON) 2027 alături de Kenya și Tanzania.FOTO. ...
13:40
Anul 2025 se apropie de final, iar Gazeta Sporturilor îți prezintă mai jos cum arată topul celor mai buni marcatori, respectiv pasatori din Superliga, de-a lungul întregului an. În ediția de campionat 2024-2025, Louis Munteanu, atacantul celor de la CFR Cluj, a fost golgheterul sezonului, terminând cu 23 de goluri. ...
Acum 2 ore
13:10
Chelsea ar putea renunța la mai mulți jucători în timpul perioadei de transferuri din ianuarie pentru a strânge fonduri pentru potențiale achiziții.Până la șase jucători ar putea să o părăsească pe Chelsea în perioada următoare, într-un moment în care antrenorul Enzo Maresca încearcă să-și consolideze echipa. ...
13:10
Mesajul președintelui FRF, Răzvan Burleanu, la finalul anului 2025: „Mai avem doi pași” # Gazeta Sporturilor
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, a transmis un mesaj la finalul anului 2025, în care a făcut o scurtă recapitulare a celor mai importante realizări la nivel de echipe naționale, de la seniori și până la loturile de juniori, amintind indiscutabil despre marea provocare din 2026, calificarea la Campionatul Mondial. Barajul Turcia - România se joacă pe 26 martie 2026, la Istanbul, pe Beșiktaș Arena. ...
13:10
Nick Woltemade, atacantul pe care Newcastle a dat 85 de milioane de euro în vară, a avut o ascensiune de-a dreptul stelară în 2025.Fostul director executiv al lui Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a rămas „de poveste” cu comentariul său din vară, despre transferul lui Nick Woltemade la Newcastle United. ...
12:40
„Am fost furat de români!” » Fostul șef din Superliga acuză: „Am luat o țeapă mare” # Gazeta Sporturilor
Cristian Balaj (54 de ani) a demisionat de la CFR Cluj, iar în perioada următoare nu mai ia în calcul revenirea în fotbalul românesc. Invitat la „Prietenii lui Ovidiu”, fostul conducător din Gruia a explicat că are de gând să se implice mai degrabă în proiecte personale, decât în sportul rege.După patru ani pe care i-a petrecut în funcția de președinte al celor de la CFR Cluj, Cristi Balaj a decis să iau o pauză de la fotbal. „Psihic am fost dărâmat. ...
Acum 4 ore
12:20
Privire în interiorul celei mai populare platforme pentru aduți » Jucătoarele din Franța au vorbit despre experiențele lor # Gazeta Sporturilor
Chloé Paquet (31 de ani), Océane Dodin (29 de ani) și Jonathan Eysseric (35 de ani) și-au împărtășit experiențele cu cea mai populară platformă pentru adulți, în cotidianul L’Équipe.Cunoscută la nivel mondial pentru conținutul său erotic și pornografic, rețeaua socială OnlyFans pătrunde în lumea tenisului, sponsorizând din ce în ce mai mulți jucători și jucătoare din circuit. Francezii sunt destul de numeroși, iar L’Équipe a vorbit cu unii dintre ei. ...
12:10
Atacantul lui Manchester City, Erling Haaland, l-a liniștit pe Pep Guardiola în privința kilogramelor cu o poză de pe cântar și asigurarea că totul e ok.Înainte de a se despărți de jucători, la plecarea în vacanța de Crăciun, Pep Guardiola i-a avertizat în privința kilogramelor în plus: „Cine se întoarce cu surplus nu va face deplasarea pentru meciul cu Nottingham Forest, de sâmbătă”. ...
12:00
Fostul fundaș central Cristi Săpunaru (41 de ani) a enumerat rivalii cu care ducea cele mai înverșunate lupte în derby-urile din Superliga. Cristi Săpunaru a fost jucătorul Rapidului timp de 8 ani, iar în acest timp a dus lupte grele cu rivalii de la FCSB și Dinamo. Alex Chipciu, Mirel Rădoi, Sorin Paraschiv și Florentin Petre sunt jucătorii pentru care Săpunaru avea cea mai mare antipatie pe terenul de fotbal, chiar dacă în afară se înțelegeau bine. ...
11:50
Și-au pus mâinile pe cap! » „Foarfeca” incredibilă de la Cupa Africii pe Națiuni, prezentată din toate unghiurile: „E regele” # Gazeta Sporturilor
Ayoub El Kaabi (32 de ani) a fost protagonistul meciului de debut la Cupa Africii pe Națiuni, conducând Marocul spre o victorie cu 2-0 împotriva Insulelor Comore. Intrat din postura de rezervă, atacantul lui Olympiacos nu a întârziat să-și pună amprenta și a stabilit scorul final cu o execuție rară, care candidează pentru cel mai frumos gol al anului. ...
11:50
Mutare spectaculoasă în „Liga Florilor” » Jucătoarea naționalei Olandei a semnat în România până în 2028 # Gazeta Sporturilor
SCM Râmnicu Vâlcea a efectuat primul transfer pentru viitorului sezon competițional. La formația din Oltenia va ajunge extrema dreaptă Sarah Dekker (24 de ani), de la Team Esbjerg. Pe 25 decembrie, formația din Zăvoi a anunțat cadoul de la Moș Crăciun: primul transfer pentru sezonul 2026-2027. Jucătoarea din naționala Olandei a semnat un contract valabil până în anul 2028. Anunțul acestui transfer a fost făcut pe pagina de Facebook a clubului din sudul țării. ...
11:40
Și-au pus mâinile pe cap » „Foarfeca” incredibilă care a deschis Cupa Africii pe Națiuni, prezentată din toate unghiurile # Gazeta Sporturilor
Ayoub El Kaabi (32 de ani) a fost protagonistul meciului de debut la Cupa Africii pe Națiuni, conducând Marocul spre o victorie cu 2-0 împotriva Insulelor Comore. Intrat din postura de rezervă, atacantul lui Olympiacos nu a întârziat să-și pună amprenta și a stabilit scorul final cu o execuție rară, care candidează pentru cel mai frumos gol al anului. ...
11:20
Pe ce loc a terminat Istvan Kovacs anul 2025 în clasamentul arbitrilor » Românul a scris istorie și dezvăluie: „Acum, acesta e noul meu țel” # Gazeta Sporturilor
Istvan Kovacs (41 de ani), arbitrul numărul unu al României, a terminat anul 2025 pe locul 4 în clasamentul celor mai buni „centrali”. Istvan Kovacs este de ani buni în topul celor mai buni „centrali” din lume. A fost inclus și în acest an în ancheta făcută de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului. ...
11:20
Poveste ULUITOARE! Fotbalistul care vede cu un singur ochi și-a salvat echipa la Cupa Africii # Gazeta Sporturilor
Echipa națională a Burkinei Faso a învins Guineea Ecuatorială cu scorul de 2:1 în primul meci din grupa E la Cupa Africii pe Națiuni. Meciul a fost marcat de povestea de viață incredibilă a unui jucător.Guineea Ecuatorială a condus cu 1-0 până în minutul 95, grație golului lui Marvin Anieboh, dar Burkina Faso a reușit să întoarcă rezultatul cu goluri în minutele 95 și 98. ...
11:10
De Laurentiis, în modul „atac”! » Patronul lui Napoli se ia de șefii fotbalului: „Sunt prea legați de...” # Gazeta Sporturilor
Regizorul Aurelio De Laurentiis, numărul 1 la Napoli, vrea ca patronii cluburilor să decidă cât anume joacă vedetele pe care ei le plătesc cu bani grei.Patronul actualei campioane a Italiei a profitat de invitația pe care i-a făcut-o postul „Radio CRC” și, pe lângă tradiționalul „Sărbători Fericite” adresat suporterilor lui Napoli, s-a lansat într-un atac violent la adresa conducătorilor fotbalului. ...
11:10
A analizat anul lui Djokovic și a tras concluzia: „Este ridicol! A fost un tenismen part-time” # Gazeta Sporturilor
Andy Roddick (43 de ani), fost număr 1 ATP, campion de Grand Slam, a declarat că este „incredibil de impresionant” faptul că Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a părut un „jucător part-time” în acest an, dar a rămas, în mod evident, al treilea cel mai bun tenismen din lume.Novak Djokovic a participat la doar 13 turnee în sezonul recent încheiat, înregistrând un bilanț de 39 de victorii și 11 înfrângeri. ...
10:50
Rafael Nadal (39 de ani) a acordat un interviu cotidianului spaniol AS, în care a vorbit despre tenisul actual, dar și despre cum se simte la un an după retragerea sa.Rafael Nadal a pus punct unei cariere extraordinare la finalul lui 2024. ...
10:50
Ce ce loc a terminat Istvan Kovacs anul 2025 în clasamentul arbitrilor » Românul a scris istorie # Gazeta Sporturilor
Istvan Kovacs (41 de ani), arbitrul numărul unu al României, a terminat anul 2025 pe locul 4 în clasamentul celor mai buni „centrali”. Istvan Kovacs este de ani buni în topul celor mai buni „centrali” din lume. A fost inclus și în acest an în ancheta făcută de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului. ...
10:50
Cum se menține Victor Pițurcă în formă la 69 de ani: „După 4 sarmale, faceți asta” » Cristi Borcea îi este partener # Gazeta Sporturilor
Fostul selecționer al naționalei României, Victor Pițurcă (69 de ani), continuă să se mențină într-o formă excepțională. Secretul acestuia este o viață echilibrată și practicarea zilnică a sportului. Nici de sărbători nu a făcut vreo excepție. ...
Acum 6 ore
10:20
Arne Slot, despre marea slăbiciune a lui Liverpool: „Cu un asemenea bilanț, e imposibil să terminăm în primele patru, cinci” # Gazeta Sporturilor
Liverpool a avut o cădere abruptă în acest sezon. Campioana en titre a Angliei se află acum pe locul 5 în Premier League.Înaintea Crăciunului, echipa le-a oferit suporterilor trei victorii consecutive. Numai că acestea n-au reușit să șteargă senzația unui sezon sub așteptări până acum, mai ales după o campanie de transferuri de peste 500 de milioane de euro în vară. ...
09:40
Vitinha (25 de ani), de la PSG, a devenit obiectivul numărul unu al lui Real Madrid pentru întărirea liniei de mijloc.Calitățile portughezului, printre jucătorii decisivi ai lui PSG în triumful din Liga Campionilor, dar și în campionat, l-au convins pe Florentino Perez că e omul potrivit pentru a aduce un plus în linia mediană a lui Real Madrid. ...
08:50
Gazzetta dello Sport dezvăluie cele 4 probleme pe care trebuie să le rezolve Cristi Chivu # Gazeta Sporturilor
Inter e lider în Serie A, are un punct în fața lui Milan înaintea etapei din week-end, dar în prima jumătate a sezonului nu totul a mers ca pe roate.Gazzetta dello Sport scrie că în ciuda locului 1 în Serie A și a faptului că echipa se află între primele opt în Champions League, la Inter „există un vag sentiment de incomplet”. ...
Acum 24 ore
23:00
Șapca pe Cupă » O incursiune altfel printr-o parte din istoria echipei de fotbal Universitatea Cluj # Gazeta Sporturilor
„Șapca pe Cupă”, o apariție editorială recentă de la Cluj (de la editura Casa Cărții de Știință), semnată de Marius Mureșan, asistent universitar doctor în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai, abordează într-un stil aparte o parte a istoriei echipei de fotbal Universitatea Cluj.Autorul a analizat în amănunt primele patru ediții din Cupa României în care U Cluj a contat. ...
22:40
„Nu poate MApN să țină sechestrat un stadion” » Fostul președinte din Liga 1: „La CSA sunt niște nostalgici fără obiectiv care toacă bani publici” # Gazeta Sporturilor
Ioan Horoba, fost președinte la Gaz Metan Mediaș și Gloria Bistrița, unul dintre oamenii cu implicații puternice în controversata eră a „Cooperativei”, vorbește fără menajamente despre realitățile economice ale sportului de provincie. ...
22:40
22:20
Direct de la masa de Crăciun, Gabriela Ruse a plecat cu mama ei în Australia: „Am mâncat de toate, dar am încercat să nu exagerez. Sper să fiu în top 50” # Gazeta Sporturilor
Gabriela Ruse (28 de ani, 88 WTA) a plecat pe 25 decembrie seara, în prima zi de Crăciun, alături de mama ei, în Australia, unde se va pregăti pentru primul turneu de Grand Slam al anului 2026, de pe hardul de la Melbourne, Australian Open. Direct de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, Ruse a oferit un scurt interviu. ...
22:10
Colegul lui Drăgușin poate plăti scump » Motivul pentru care poate primi o suspendare severă # Gazeta Sporturilor
Comisia de Disciplină a Asociației de Fotbal din Anglia (FA) a inițiat o procedură împotriva căpitanului lui Tottenham, Cristian Romero, pentru ceea ce a fost descris drept „comportament inadecvat” după eliminarea sa în meciul din etapa a 17-a a Premier League împotriva lui Liverpool, scor 1-2.Pe 20 decembrie, la Londra, fotbaliștii lui Liverpool au învins-o pe Tottenham cu 2-1, iar Romero a primit cartonaș roșu în minutul 90+3. ...
21:50
Adriana, soția lui Dan Petrescu, a împlinit vârsta de 49 de ani, și a serbat-o la Dubai, în Emiratele Arabe Unite. Soția și fețița lui Dan Petrescu locuiesc la Dubai, iar antrenorul român nu a fost prezent alături de ele de această dată. Adriana Petrescu și-a sărbătorit ziua de naștere alături de prieteni și apropiați. ...
21:30
Gigi Becali surprinde: „Eu la Athos nu mai merg” + Unde susține că „pentru mine acolo e cel mai sfânt loc de pe pământ” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei României, a făcut o serie de dezvăluiri chiar în ziua de Crăciun și a anunțat că a luat decizia să nu mai meargă în pelerinaj la Muntele Athos, preferând să se roage doar la bisericile din București. ...
20:50
Vă mai amintiți de el? „Olteanul” Mariko Daouda ne spune 7 jucători care trebuie urmăriți la Cupa Africii » Cu ce se ocupă azi # Gazeta Sporturilor
Mariko Daouda, 44 de ani, ivorianul care a jucat la U Craiova - echipa dezafiliată - dar și la Dinamo, FC Argeș și CS Mioveni, urmărește din fosta capitală Abidjan, unde păstorește o academie de fotbal, meciurile de la Cupa Africii, competiție în plină desfășurare, care se va încheia pe 18 ianuarie. Timp de aproape o lună, fotbalul internațional stă cu ochii și pe Cupa Africii, reputata competiție ajunsă la cea de-a 35-a ediție. ...
20:40
„Păcat pedepsit cu moartea!” » Scandal uriaș înainte de Cupa Mondială: vor să BOICOTEZE meciul # Gazeta Sporturilor
Un scandal de proporții a izbucnit în jurul unui meci special de la Campionatul Mondial. Orașul gazdă Seattle, din Statele Unite, a declarat 27 iunie 2026 drept o celebrare a drepturilor homosexualilor, mai ales că în acea zi se va juca un meci de Cupă Mondială în oraș. Însă Iranul și Egiptul, care ar trebui să se înfrunte atunci la Seattle, nu sunt deloc de acord.Campionatul Mondial din 2026 va avea loc în 3 țări: SUA, Mexic și Canada. ...
20:40
Panagiotis Tachtsidis și-a îndeplinit obiectivul și a plecat de la echipă: „Am promovat în Serie A” # Gazeta Sporturilor
Panagiotis Tachtsidis (34 de ani), mijlocașul care a jucat în Superliga pentru CFR Cluj, a rămas liber de contract, după despărțirea de brazilienii de la Remo. Panagiotis Tachtsidis s-a despărțit în vară de CFR Cluj, pentru care jucase timp de doi ani, și a semnat cu Remo, divizionara secundă din Brazilia. A reușit cu aceasta să obțină promovarea în primul eșalon. ...
20:10
Decizie istorică luată de „Boxing Day” » Nu s-a mai întâmplat din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial # Gazeta Sporturilor
Manchester United - Newcastle va fi singurul meci al zilei care, în mod tradițional, era sinonim cu după-amiezi și seri de fotbal neîntrerupt în Anglia. Partida este programată pentru vineri, 26 decembrie, de la ora 22:00. De decenii, „Boxing Day” este unul dintre cele mai puternice simboluri ale fotbalului englez. ...
19:50
„În ce zi a săptămânii suntem azi?” » Așa și-a primit numele jucătorul din Superliga născut acasă: „Am plecat de acasă la 13 ani” # Gazeta Sporturilor
Monday Etim (27 de ani), nigerianul din atacul Universității Craiova, are o poveste extrem de interesantă. Al șaselea copil al familiei, născut acasă, în camera mamei, a rămas fără nume, a primit unul provizoriu și până la urmă nu l-a mai schimbat niciodată.El și alți doi frați au primit nume zile ale săptămânii. Născut lunea și cu părinți care deja nu mai aveau inspirație cum să își boteze copiii, Etim a primit numele Monday. ...
19:30
Cea mai sexi antrenoare din România nu s-a abținut nici de Crăciun » Cum a apărut # Gazeta Sporturilor
Mihaela Evi, antrenoare la academia de handbal de la Gloria Bistrița, a pozat într-o ținută festivă cu ocazia Crăciunului. Mihaela Evi este cunoscută pentru aparițiile sale extrem de spectaculoase. Antrenoarea nu s-a lăsat mai prejos nici cu ocazia Crăciunului. GALERIE FOTO. ...
19:00
Surpriză în Premier League » Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Alexander Isak și e gata să plătească 20 de milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Liverpool se confruntă cu provocări serioase după accidentarea atacantului Alexander Isak (26 de ani), dar conducerea clubului de pe „Anfield” caută o soluție.Suedezul a fost deja operat la gleznă, după intrarea dură a lui Van de Ven. Va începe procesul de recuperare și nu va mai juca în următoarele 8 săptămâni. Liverpool e interesată de atacantul Dusan VlahovicAceastă situație i-a forțat pe „cormorani” să reacționeze urgent pe piața transferurilor. ...
19:00
Din cușcă pe front și înapoi în octogon » Povestea campionului ucrainean care a debutat fulminant în UFC: „Dacă nu știi ce e războiul, mai bine taci!” # Gazeta Sporturilor
Yaroslav Amosov, 32 de ani, unul dintre cei mai promițători luptători ucraineni de MMA, prezent și pe front, în 2022, când a particpat la campania de apărare a Kievului, l-a învins fără probleme pe Neil Magny, în debutul său în UFC, criticând apoi clișeele despre „războinici” des întâlnite în artele marțiale mixte, scrie Kyiv Post. ...
18:50
Uluiți când au auzit salariul pe care îl oferă Gigi Becali: „O sumă de neimaginat” # Gazeta Sporturilor
Jurnaliștii ciprioți au rămas surprinși când au auzit cât câștigă conaționalul lor, Elias Charalambous (45 de ani), ca antrenor principal la FCSB, campioana României. Elias Charalambous a fost convins în vară de patronul Gigi Becali să își prelungească contractul și este plătit regește la gruparea roș-albastră. ...
18:50
Florin Prunea (57 de ani), fostul mare portar al României, a spus care este, în opinia lui, cel mai bun jucător român din anul 2025. În Ancheta Gazetei Sporturilor, Andrei Rațiu a fost ales fotbalistul român a anului. Florin Prunea are altă opinie și i-a acordat distincția lui Ionuț Radu, portarul spaniolilor de la Celta Vigo. Florin Prunea: „Ionuț Radu este fotbalistul român al anului”„Jucătorul anului? Uite, eu îl iau pe Ionuț Radu, un portar. ...
18:10
Gică Craioveanu, legenda Craiovei, a spus care ar fi trebuit să fie pasul făcut de Andrei Rațiu (27 de ani, fundaș dreapta) în vară. În vară s-a vehiculat că Andrei Rațiu ar putea facea pasul la o echipă mult mai mare, precum Barcelona, însă a rămas la Rayo Vallecano. Gică Craioveanu a spus că cea mai bună alegere pe care Rațiu o putea face ar fi fost un transfer la Villarreal, echipă la care a fost legitimat în trecut. ...
18:10
Ce nebunie! O echipă a câștigat la loto de Crăciun și visează să îl transfere pe Vinicius # Gazeta Sporturilor
Echipa de fotbal din La Baneza, Spania, a câștigat premiul loteriei de Crăciun, în valoare de 468 de milioane de euro și... acum îl vrea pe brazilianul Vinicius (25 de ani).Orașul La Baneza, din provincia Leon, a trăit o transformare incredibilă în doar câteva ore. Dintr-un an dificil, a devenit un simbol al speranței grație celebrei „Loterii de Crăciun” din Spania. ...
17:50
Căpitanul naționalei României se transferă la echipa care vrea să devină noua forță din handbalul feminin # Gazeta Sporturilor
Cristina Laslo (29 de ani), căpitanul naționalei României, jucătoare legitimată în prezent la Gloria Bistrița, va evolua, cel mai probabil, din sezonul viitor, la Dunărea Brăila.Dunărea Brăila, ocupanta locului 4 în actualul sezon competițional, are planuri mari pentru viitoare stagiune. Și lucrează deja la transferuri, pentru a întări lotul și a lupta la titlu din viitorul sezon. Iar Cristina Laslo va ajunge și ea la gruparea de pe malul Dunării, potrivit fanatik.ro. ...
17:20
Complimentul suprem! Elvețianul trecut prin Superligă face declarații la superlativ despre România: „A doua mea casă, îmi lipsește țara voastră!” # Gazeta Sporturilor
Ivan Martic, ex-Universitatea Craiova și U Cluj, un elvețian cu peste 100 de meciuri acumulate în România, s-a retras din fotbal în 2025, la vârsta de 35 de ani, după o ultimă experiență bifată în ligile inferioare din țara natală. Fostul fundaș al juveților a vorbit cu recunoștință despre perioada petrecută în țara noastră, într-un interviu acordat reporterilor GSP.ro. ...
17:10
Inter pregătește primul transfer din 2026 » Jucătorul dorit de Chivu e și pe lista lui Real Madrid # Gazeta Sporturilor
Inter lucrează la aducerea unuia dintre cei mai talentați tineri fotbaliști croați. Este vorba despre Branimir Mlacic (18 ani), fundașul central al celor de la Hajduk Split. „Nerazzurrii" vor încerca să-l transfere pe Branimir Mlacic, de la Hajduk Split, încă din ianuarie. Branimir Mlacic este urmărit și de Real Madrid și Lyon Există un interes serios de la mai multe echipe din Europa pentru tânărul fundaș. ...
17:10
Tragedie în prima zi de Crăciun! Legenda din Premier League, de două ori câștigător al Ligii Campionilor, a murit la 72 de ani # Gazeta Sporturilor
Este doliu la Nottingham Forest, ocupanta locului 17 din Premier League, în chiar prima zi de Crăciun, după ce legendarul John Robertson a încetat din viață la vârsta de 72 de ani.Familia Nottingham Forest a anunțat dispariția emblematicului fost fotbalist al clubului, John Robertson, dublu câștigător al Ligii Campionilor. ...
