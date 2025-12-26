Ce faci cu cadourile nedorite de Crăciun? 5 soluții pentru a scăpa de ele
Jurnalul.ro, 26 decembrie 2025 15:50
Cei mai mulți dintre noi am primit cel puțin un cadou de Crăciun care a ratat ținta - un pulover care nu se potrivește, un ornament urât sau un parfum care nu ne place.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 15 minute
15:50
Cei mai mulți dintre noi am primit cel puțin un cadou de Crăciun care a ratat ținta - un pulover care nu se potrivește, un ornament urât sau un parfum care nu ne place.
Acum o oră
15:30
Incendiu într-un bloc din Giurgiu. Zeci de persoane au fost evacuate, pompierii au salvat un câine # Jurnalul.ro
Un incendiu a izbucnit vineri într-un bloc din Giurgiu. Zeci de persoane au fost evacuate. În timpul misiunii pompierii au salvat un câine.
15:10
Patru zodii se bucură de abundență și noroc important în ianuarie 2026, o lună marcată de influența puternică a lui Saturn, planeta responsabilității, maturizării și construcției pe termen lung. Saturn cere responsabilitate, dar răsplătește din plin efortul susținut.
Acum 2 ore
14:50
Inteligența Artificială transformă rapid piața muncii, automatizând sarcini care până de curând erau exclusiv umane. În timp ce unele domenii se restrâng, altele câștigă o valoare neașteptată.
14:30
Polițiștii de frontieră au făcut, în ultimele 24 de ore, formalitățile pentru aproximativ 52.690 de persoane și peste 10.610 mijloace de transport la frontiera externă a României.
14:10
Forțele rusești din Kupiansk sunt pe punctul prăbușirii complete. Doar câteva zeci de soldați mai rezistă în orașul din nord-estul Ucrainei. Trupe izolate, fără aprovizionare, se predau din ce în ce mai mult.
14:10
Accident grav în Constanța: 10 victime, dintre care patru copii, duse la spital. O persoană în comă # Jurnalul.ro
Accident rutier grav vineri pe DN2A, la intersecția cu DJ223, în zona localității Horia, județul Constanța. Zece persoane, dintre care patru copii, au fost duse la spital.
Acum 4 ore
14:00
Dramaturgul Radu F. Alexandru s-a stins din viață în a doua zi de Crăciun. TNB: „Lasă în urmă o prodigioasă creație dramaturgică și cinematografică”.
13:50
La fiecare început de an, milioane de oameni din întreaga lume își promit că vor fi mai buni, mai sănătoși, mai organizați sau mai fericiți.
13:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că se va întâlni „în viitorul apropiat” cu președintele SUA, Donald Trump, în contextul intensificării eforturilor Washingtonului de a media un acord de pace între Kiev și Moscova.
13:30
Un pachet software aparent legitim pentru WhatsApp Web a fost descărcat de zeci de mii de utilizatori și permite accesul complet la mesaje, fișiere, contacte și parole, fără ca victima să observe ceva neobișnuit.
13:10
Mulți oameni caută constant trucuri sau strategii pentru a atrage mai mulți bani în viața lor.
13:00
Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului (IFFHS) l-a desemnat pe francezul Clement Turpin cel mai bun arbitru din lume în 2025. Arbitrul român Istvan Kovacs s-a clasat pe locul 4, cu 54 de puncte, ratând podiumul la 11 puncte.
12:50
Cum bifează România investițiile: Tronsonul București-Ajud, deschis deși lucrările NU sunt finalizate # Jurnalul.ro
Tronsonul Focșani-Adjud a fost deschis marți, astfel că va fi posibil să se circule fără întreruperi pe 250 de kilometri între București și Adjud, scrie presa maghiară. Odată cu deschiderea sa, rețeaua de autostrăzi din România a ajuns la 1.416 kilometri. Dintre aceștia, 146 de kilometri au fost deschiși în 2025.
12:30
Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, împlinește astăzi 52 de ani. Ea a fost eliberată de curând din închisoare, după ce a fost condamnată în dosarul Gala Bute.
12:10
La început de an, mulți dintre noi ne facem liste cu lucruri de eliminat din viață: mâncatul nesănătos, lipsa sportului, obiceiurile proaste.
Acum 6 ore
11:50
O ființă rară, care trăiește de obicei în Marea Mediterană, a fost descoperită în apele din sudul Angliei. Este vorba despre un limax de mare curcubeu, extrem de rar, inclusiv în arealul său.
11:30
Prognoza meteo, 29 decembrie 2025 - 26 ianuarie 2026: Regiunea cea mai afectată de valul de ger # Jurnalul.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri estimările meteorologice pentru perioada 29 decembrie 2025 - 26 ianuarie 2026. Avertizează că va fi ger persistent în întreaga țară.
11:10
Horoscop zilnic, sâmbătă 27 decembrie 2025: Disconfort pentru Tauri, indecizie pentru Săgetători și blocaje pentru Pești # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, sâmbătă 27 decembrie 2025: Racii evită responsabilitățile, Fecioarele primesc ajutor, iar Balanțele se învârt în cerc.
11:00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza specială pentru Capitală, valabilă între 26 decembrie, ora 10:00, și 29 decembrie, ora 10:00.
10:50
Maratonul gastronomic de sărbători. Avertismentul unui chirurg: „Colecistul primește rapid nota de plată, va durea tare” # Jurnalul.ro
Sărbătorile de iarnă înseamnă, pentru cei mai mulți, mese întinse alături de cei dragi. Pentru organism, însă, „maratonul gastronomic”, care cuprinde de la sarmalele tradiționale și piftie, până la cozonacul cald, reprezintă un test de efort extrem, avertizează medicul Constantin Truș.
10:30
Calendar ortodox, 26 decembrie 2025: Soborul Maicii Domnului și Sfântul Nicodim de la Tismana # Jurnalul.ro
Credincioșii ortodocși sărbătoresc astăzi, 26 decembrie, Soborul Maicii Domnului și îl cinstesc pe Sfântul Nicodim de la Tismana, călugărul care a ridicat primele mănăstiri cu rânduială athonită din Țara Românească.
10:10
Horoscop săptămânal, 28 decembrie 2025 – 3 ianuarie 2026: intrăm în Noul An cu decizii importante # Jurnalul.ro
Horoscop săptămânal, 28 decembrie 2025 – 3 ianuarie 2026: Trecerea dintre ani ne găsește în plin sezon Capricorn, o perioadă care ne cere maturitate, realism și decizii asumate.
Acum 8 ore
09:50
UPDATE Atacuri ale forțelor ruse în apropierea frontierei României: RO Alert de Crăciun în Tulcea. Localnicii au auzit explozii puternice # Jurnalul.ro
Un mesaj RO Alert a fost emis în noaptea de joi spre vineri în județul Tulcea. Au fost vizați locuitorii din nordul județului. Mesajul a fost emis în urma atacurilor rusești asupra localităților ucrainene din apropierea frontierei cu România.
09:30
Ți s-a întâmplat vreodată să derulezi poze de călătorie la 2 noaptea și să te întrebi dacă vei ajunge vreodată acolo?
09:10
Gemeni, horoscopul tău pentru 2026 anunță un an revoluționar, în care marile tale intenții și manifestări prind contur. Nu doar că te aștepți la neașteptat — îl și accepți pe deplin.
08:50
Căsătoria este o schimbare majoră care nu influențează doar relația de cuplu, ci întreaga ta viață.
08:40
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare nivometeorologică valabilă în perioada 25-27 decembrie, ora 20.00, avertizând asupra riscului de avalanșe în masivele montane, mai ridicat în Carpații Meridionali.
08:30
Luna decembrie nu aduce doar luminițe, cadouri și reuniuni de familie, ci și un fenomen emoțional frecvent observat de psihologi: reaprinderea iubirilor vechi sau apariția unor sentimente intense, aparent „din senin”.
08:10
Schimbați mentalitatea! Prosus avertizează că Europa riscă să piardă competiția cu SUA și China # Jurnalul.ro
Directorul general al Prosus, Fabricio Bloisi, a declarat că regulile de concurență ale Uniunii Europene limitează planurile grupului de a investi până la 15 miliarde de dolari în Europa, în urma aprobării preluării Just Eat Takeaway pentru 4,1 miliarde de euro, potrivit Financial Times.
Acum 12 ore
08:00
Accident cu doi morți, în Bistrița-Năsăud, după ce două mașini s-au ciocnit frontal la Prundu Bârgăului # Jurnalul.ro
„Accident rutier produs în localitatea Prundu Bârgăului, fiind implicate două autoturisme. Din primele informații, În urma impactului au rezultat patru victime încarcerate”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița Năsăud.
07:50
De ce Anul Nou începe la 1 ianuarie? Cum s-au modificat calendarele de-a lungul secolelor # Jurnalul.ro
Anul Nou începe la 1 ianuarie în aproape toate țările din lume dar strămoșii noștri se orientau după alte calendare.
07:30
Sfântul Ștefan este una dintre cele mai importante figuri ale creștinismului timpuriu și primul martir al Bisericii.
07:10
De la fișa medicală, la astrogramă: Alexandru Rogobete, despre „Taxa de horoscop” de la Spitalul din Suceava # Jurnalul.ro
Ministerul Sănătății a reacționat public după ce a apărut informația potrivit căreia Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava percepe o taxă pentru eliberarea documentelor care atestă ora exactă a nașterii, informație solicitată frecvent de persoane interesate de horoscop sau de realizarea astrogramei.
06:50
Previziunile atribuite celebrei clarvăzătoare bulgare Baba Vanga pentru anul 2026 sunt considerate, de mulți, printre cele mai tulburătoare din toate timpurile.
06:30
Alegerea unui nume pentru copil este un moment special, plin de emoție și semnificație pentru orice familie.
06:10
Pe 26 decembrie 2025, Universul transmite un mesaj esențial către patru zodii, sub influența lui Chiron retrograd.
Acum 24 ore
00:50
India alocă sute de milioane de dolari pentru construirea de drumuri, tuneluri și piste de aterizare în Himalaya, într-un efort de a-și consolida capacitatea militară de-a lungul frontierei disputate cu China, relatează The Wall Street Journal.
00:40
Cum vor evolua consumul și producția de energie electrică în România în următorii ani? # Jurnalul.ro
Consumul de energie electrică este estimat să crească modest în următorii opt ani, în concordanță cu perspectivele de evoluție a Produsului Intern Brut (PIB), în timp ce capacitățile de producție, în sepecial din surse regenerabile, sunt prevăzute să aibă un avans mai consistent.
00:20
După masa bogată de Crăciun, frigiderul este adesea plin de fripturi, salate, garnituri și prăjituri rămase.
00:10
După 26 decembrie 2025, viața începe să prindă contur într-un mod vizibil mai bun pentru trei zodii. Luna în creștere (Waxing Crescent) readuce motivația și aprinde idei creative, iar influența Peștilor adaugă profunzime emoțională și intuiție clară.
25 decembrie 2025
23:50
O surpriză regală: prințesa Kate și fiica sa, prințesa Charlotte, au interpretat împreună o melodie la pian în timpul transmisiunii televizate de miercuri seara a concertului de colinde de Crăciun organizat de soția prințului moștenitor William al Marii Britanii, transmite AFP.
23:40
Jair Bolsonaro îl susține din închisoare pe fiul său, în cursa prezidențială de anul viitor # Jurnalul.ro
Jair Bolsonaro, fostul președintele al Braziliei, a anunțat că îl susține pe fiul său, senatorul Flavio Bolsonaro, drept candidat la alegerile prezidențiale din 2026, relatează Reuters.
23:30
Lamine Yamal, starul Barcelonei, a ajuns la o valoare de piață de 200 de milioane de euro, alături de Mbappé și Haaland. Tânărul de 18 ani a dezvăluit pe noul său canal YouTube motivul neobișnuit pentru care este singur.
23:10
Prima zi de Crăciun adună familia în jurul mesei, iar preparatele tradiționale sunt vedetele momentului.
23:00
Documente declasificate care redau conversații private purtate între Vladimir Putin și fostul președinte american George W. Bush, în perioada 2001–2008, sugerează că liderul de la Kremlin avea de mult timp o viziune revizionistă asupra Ucrainei și a spațiului post-sovietic.
22:50
Într-un gest inedit de apropiere față de cultura locală, ambasadorul Regatului Unit la București, Giles Portman, a oferit românilor un moment muzical special de sărbători.
22:30
Atac terorist în Moscova, revendicat de Ucraina. Volodimir Zelenski vrea zonă demilitarizată în Donețk # Jurnalul.ro
Președintele ucrainean se declară dispus să retragă trupele din estul Donețk-ului pentru crearea unei zone demilitarizate. Serviciile secrete ucrainene revendică atacul din Moscova care a ucis doi polițiști.
22:10
Papa Leon al XIV-lea face apel la încetarea conflictelor din întreaga lume în primul său discurs de Crăciun # Jurnalul.ro
În primul său discurs de Crăciun, la Vatican, Papa Leon al XIV-lea a făcut apel la încetarea tuturor conflictelor din întreaga lume. Suveranul Pontif a deplâns condițiile în care trăiesc persoanele fără adăpost din întreaga lume, dar și pagubele cauzate de conflicte.
21:30
Românii din mai multe județe se vor confrunta anul viitor cu facturi mai mari la apă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.