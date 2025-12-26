De Rossi nu iartă fosta conducere a Romei înainte de duelul direct: „Nu am meritat demiterea!”
Sport.ro, 26 decembrie 2025 17:50
Daniele De Rossi, actualul antrenor al celor de la Genoa, a prefațat vineri duelul de luni seară cu AS Roma, echipa sa de suflet, mărturisind într-un interviu pentru DAZN că demiterea sa de pe banca „giallorossilor” a fost una nedreaptă.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 15 minute
18:00
Florin Niță (38 de ani), fostul portar de la FCSB, a comentat sezonul dificil traversat de campioana României.
Acum 30 minute
17:50
De Rossi nu iartă fosta conducere a Romei înainte de duelul direct: „Nu am meritat demiterea!” # Sport.ro
Daniele De Rossi, actualul antrenor al celor de la Genoa, a prefațat vineri duelul de luni seară cu AS Roma, echipa sa de suflet, mărturisind într-un interviu pentru DAZN că demiterea sa de pe banca „giallorossilor” a fost una nedreaptă.
Acum o oră
17:40
Primul selecționer român al Emiratelor Arabe Unite a lăsat un impact puternic asupra jucătorilor într-un mandat relativ scurt.
17:20
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al campioanei FCSB, a dezvăluit prin intermediul unui clip devenit viral pe TikTok, că singurul cadou pe care și-l dorește cu adevărat pentru anul 2026 este un nou titlu în Superliga.
Acum 2 ore
17:10
Antrenorul lui Udinese a anunțat decizia în cazul lui Răzvan Sava, după ce românul a încasat 5 goluri # Sport.ro
Răzvan Sava (23 de ani) a avut ocazia de a reveni în poarta lui Udinese, însă goalkeeper-ul român a încasat 5 goluri de la ultima clasată Fiorentina.
17:10
Cupa Africii pe Națiuni programează, astăzi, o întâlnire de interes și pentru noi, de la ora 17:00.
16:50
„Reghe“, fotbal de PlayStation: imagini spectaculoase de la ultima sa victorie, în Rwanda # Sport.ro
Al-Hilal Omdurman (Sudan) e o echipă fără teren propriu, fără campionat intern și fără vacanță. Și totuși, în ciuda unor probleme unice, formația pregătită de Laurențiu Reghecampf (50 de ani) se descurcă destul de bine.
16:30
Gest emoționant al lui Liverpool pentru familia lui Diogo Jota, înaintea meciului cu Wolves # Sport.ro
Liverpool și Wolves, cele două echipe din Premier League la care a jucat Diogo Jota, se vor înfrunta sâmbătă, de la ora 17:00, în direct pe VOYO.
16:30
Louis Munteanu în tricoul FCSB! Gigi Becali a reacționat imediat: „Acum chiar mă gândesc să îl iau” # Sport.ro
Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat vineri, 26 decembrie 2025, că este din nou interesat de transferul lui Louis Munteanu, după ce atacantul de 23 de ani al celor de la CFR Cluj a fost surprins purtând tricoul campioanei.
Acum 4 ore
16:10
Fostul selecționer a preluat Al-Arabi Doha, o echipă „muribundă“, și a „resuscitat-o“ de o manieră incredibilă, imediat după ce a ajuns pe bancă.
16:00
Cristi Chivu, lăudat de starul lui Inter Milano: „Este foarte inteligent, a înțeles asta” # Sport.ro
Mkhitaryan, mijlocașul veteran al lui Inter Milano, a vorbit despre impactul decisiv pe care Cristi Chivu l-a avut asupra vestiarului „nerazzurrilor” de la numirea sa în funcție.
15:40
Manchester United, ofertă uriașă pentru Real Madrid și salariu faraonic pentru Jude Bellingham! Florentino Perez s-a decis # Sport.ro
Manchester United este dispusă să facă o investiție uriașă pentru a-l transfera pe Jude Bellingham de la Real Madrid.
15:20
Sepsi OSK a oferit șocul sezonului 2024-2025, când a retrogradat în Liga 2.
15:10
Finalul unei ere la Real Madrid: Dani Carvajal și-a ales următoarea destinație în carieră.
15:00
Ionuț Radu, ales de fani cel mai bun fotbalist român din decembrie! Mesajul portarului + Clasamentul # Sport.ro
Ionuț Radu a fost ales tricolorul lunii decembrie de către fanii echipei naționale de fotbal a României.
14:40
Andrei Cordea a explicat ce l-a ajutat să devină golgheter la CFR Cluj în 2025: „Nu sunt disperat”.
Acum 6 ore
14:10
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, s-a lăsat pozat în tricoul celor de la FCSB, formație care a încercat, recent, transferul său.
13:50
„Nu poți să te bați cu țările cele mai puternice în condițiile în care ai două săli în toată țara”. Unfost campion al României, reacție fermă # Sport.ro
Mihai Donisan a explicat care sunt standardele spre care țara noastră ar trebui să tindă pentru a face față competiției cu marile puteri ale atletismului mondial.
13:30
Vâlcea a dat lovitura pe piața transferurilor! Liga Florilor se vede pe Pro Arena și VOYO # Sport.ro
Meciurile din Liga Florilor sunt transmise de Pro Arena și VOYO.
13:20
Universitatea Cluj, trei meciuri de pregătire în cantonamentul de iarnă.
13:00
Dinamo a încheiat anul 2025 pe locul patru, chiar dacă a avut ocazia de a se clasa pe primul loc.
12:50
Istvan Kovacs, printre cei mai buni arbitri din lume! Locul de vis ocupat în clasamentul pe 2025 # Sport.ro
Centralul din Carei se află printre cei mai buni arbitri din lume, potrivit topului pentru anul 2025.
12:40
Meciurile din Premier League pot fi urmărite LIVE pe VOYO.
12:30
Alexandru Musi, la final de 2025: „E cea mai mare realizare”. În ce costum se va îmbrăca dacă Dinamo va câștiga titlul # Sport.ro
Alexandru Musi a spus ce i-a adus cea mai mare fericire în 2025 și ce va face dacă Dinamo va câștiga primul campionat din 2007.
12:20
Attila Hadnagy vede o absență mare în play-off-ul din Superligă: ”Nu cred că vor fi acolo” # Sport.ro
Attila Hadnagy, directorul sportiv de la Sepsi OSK, urmărește în continuare tot ce se întâmplă în Superliga României.
Acum 8 ore
12:00
Florin Matache (43 de ani) a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.
11:50
Cele 3 calități cu care Sergiu Hanca și-a cucerit soția. Andreea a spus ce a impresionat-o cel mai tare # Sport.ro
Sergiu și Andreea Hanca formează un cuplu de peste 10 ani. Detaliile care au făcut diferența la începutul relației lor.
11:30
Mihaela Cambei, an excepțional pentru România. Ce spune președintele Federației de Haltere # Sport.ro
Mihaela Cambei a avut un sezon minunat în haltere.
11:20
Șosetele lui Mihai Donisan. Pentru mulți pare o glumă, dar fostul sportiv evidențiază una din marile dificultăți ale carierei # Sport.ro
Invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro, fostul atlet Mihai Donisan.
11:10
Andrei Rațiu și Radu Drăgușin, din iarnă coechipieri?! Gigantul din Europa i-a pus pe lista de transferuri # Sport.ro
Andrei Rațiu și Radu Drăgușin se află pe lista de transferuri de iarnă a unei echipe cu pretenții din Europa.
10:50
Doi jucători din Superligă au reușit să-l impresioneze pe Adrian Mutu: ”Au crescut foarte mult” # Sport.ro
Adrian Mutu (46 de ani) urmărește atent tot ce se întâmplă în Superliga României.
10:50
Mesajul special al lui Răzvan Burleanu: ”Fără voi, nimic din toate astea nu ar fi fost posibil” # Sport.ro
Președintele Federației Române de Fotbal a transmis un mesaj special.
10:20
Tricolorul în care Costel Pană își pune încrederea în barajul Turcia - România: "E primul!" # Sport.ro
România dă de Turcia, în primul obstacol din baraj spre CM 2026.
10:20
Manchester United - Newcastle, de la 22:00 (VOYO). Echipe probabile + cote la pariuri + analiza și pariul lui Dan Chilom # Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
10:20
Premier League revine de sărbători! Manchester United - Newcastle, exclusiv pe VOYO, astăzi, de la 22:00. Echipele probabile # Sport.ro
Manchester United și Newcastle deschid etapa din Premier League astăzi, de la ora 22:00, în exclusivitate pe VOYO și Sport.ro.
Acum 12 ore
10:10
Liber de contract din vară, George Pușcaș (29 de ani) este foarte aproape de o revenire.
09:50
Problemele financiare au afectat pregătirea sportivilor, Petrache afirmând că au fost cazuri în care rugbiștii au participat la competiții după doar două-trei zile de la loc reunirea loturilor.
09:50
Specialiștii au dat verdictul! În scădere dramatică, FCSB are cel mai valoros lot din Superligă. Clasamentul complet # Sport.ro
Transfermarkt a actualizat la finalul anului clasamentul pe echipe al cotelor de piață din Superliga României.
09:40
Regulile ciudate ale „Bătăliei Sexelor” dintre Sabalenka și Kyrgios: schimbările majore anunțate pentru meciul din 28 decembrie # Sport.ro
Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios se vor duela în Dubai, în data de 28 decembrie.
09:30
FCSB a încheiat anul 2025 cu o victorie spectaculoasă, 2-1 în derby-ul cu Rapid, și visează din nou la titlu.
09:20
Dennis Politic (25 de ani) a fost transferat cu surle și trâmbițe în vară de Gigi Becali la FCSB.
09:10
„Păstorul” care a refuzat să fie „ultimul om”! Kadi Bulgakov scrie despre un „Nietzsche” autohton # Sport.ro
La final de an aruncăm un ochi șăgalnic spre ceea ce a fost și nu putem să nu zâmbim gândindu-ne la ce va fi.
08:50
Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.
08:30
„Te trezești într-o altă lume” Tranziția dură de la juniori la seniori, explicată de Ștefan Grasu la Poveștile Sport.ro # Sport.ro
Ștefan Grasu a dezvăluit care sunt obstacolele pe care le-a trecut pentru a face pasul spre baschetul profesionist.
Acum 24 ore
23:10
Decizie radicală anunțată de Florin Niță, după 6 luni fără echipă: "Știu ceea ce pot și știu cine sunt!" # Sport.ro
Florin Niță (38 de ani) a rămas fără angajament în vară, după despărțirea de formația saudită Damac.
22:40
Diana Șucu a dezvăluit ce lipsește pentru un Crăciun perfect: „Rugăciunea mea e mai puternică decât a rivalilor” # Sport.ro
Diana Șucu a vorbit deschis chiar în ziua de Crăciun despre dorința supremă a familiei sale, mărturisind că sărbătorile ar fi fost desăvârșite dacă Rapid termina anul 2025 pe prima poziție în Superliga.
22:40
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră" # Sport.ro
Monica Roșu e dublă campioană olimpică la gimnastică.
22:10
Istvan Kovacs dezvăluie rețeta mentală după un meci ratat și anunță obiectivul suprem: „Vreau la Mondial!” # Sport.ro
Istvan Kovacs, cel mai valoros arbitru român al momentului, a vorbit despre metodele prin care se remontează psihic după o prestație mai puțin reușită.
22:00
"Gata, ești șef acum!" Pițurcă dezvăluie ce mesaj i-a trimis lui Chivu: "Eu i-am zis de la început" # Sport.ro
Victor Pițurcă (69 de ani) a dezvăluit că discută adesea cu Cristi Chivu (45), cel care a devenit antrenor la Inter în această vară.
21:40
Cristi Chivu domină Italia! Românul încheie anul cu cea mai mare notă dintre toți antrenorii din Serie A # Sport.ro
Cristi Chivu (45 de ani) a pus stăpânire pe fotbalul italian în primele șase luni de mandat la Inter Milano, fiind desemnat cel mai bun antrenor din Serie A la finalul anului 2025.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.