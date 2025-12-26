Ce tunsori se poartă în 2026? Hairstylist-ul Adrian Perjovski: „Arămiu, roșu și mov sunt culorile hit”

20:10

Obișnuit cu luptele dure și cu disciplina extremă, Andrei Stoica își arată cea mai sensibilă latură atunci când vorbește despre soția lui, Andra, și despre cei trei copii ai lor. O poveste de dragoste începută acum 19 ani, crescută odată cu ei și consolidată prin dialog, răbdare și multă iubire. Au