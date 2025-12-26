Zile norocoase în ianuarie pentru fiecare zodie. Când îți vor merge toate ca pe roate la început de 2026

20:50

Ai observat vreodată cum câinele tău își îngroapă cu mare atenție recompensa sub o pătură, după o pernă sau într-o groapă proaspăt săpată în curte? Deși pentru oameni acest comportament pare ciudat sau amuzant, în realitate el are o explicație clară și vine direct din trecutul evolutiv al speciei.