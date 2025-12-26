Jurnal Antena Sport | Marius Niculae, “șef de șantier” pe noul stadion Dinamo
Antena Sport, 26 decembrie 2025 20:50
Crește tensiunea la Real Madrid! Dorința lui Xabi Alonso, ignorată. Ce a decis conducerea
Real Madrid nu traversează deloc o perioadă bună, iar situația lui Xabi Alonso devine complicată. După mai multe rezultate satisfăcătoare în ultima perioadă, în Spania s-a scris despre faptul că fostul jucător de pe Bernabeu, ajuns acum pe banca tehnică, nu mai este pe placul vestiarului. Acum, Xabi Alonso a primit o adevărată lovitură și […]
Armand Duplantis, dublu campion olimpic la săritura cu prăjina, a fost ales cel mai bun sportiv european al anului 2025, în celei de-a 68-a ediţii a anchetei organizate de Agenţia Poloneză de Ştiri (PAP), în timp ce înotătorul român David Popovici s-a clasat pe locul 18, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. În ancheta la care […]
Fabrizio Romano a anunţat care sunt echipele din Serie A care vor negocia transferul lui Radu Drăguşin în ianuarie
Radu Drăguşin (23 de ani) a revenit în lotul lui Tottenham la 11 luni de la teribila accidentare, dar şansele ca el să prindă un loc de titular sunt reduse, ţinând cont de forma în care se află Van de Ven şi Romero. Astfel că românul cotat la 22 de milioane va lua în calcul […]
Nota primită de Siyabonga Ngezana în Egipt – Africa de Sud 1-0. Golul lui Salah a făcut diferența
Africa de Sud, naționala lui Siyabonga Ngezana, a pierdut duelul contra Egiptului condus de Mohamed Salah. Naționala vedetei de la Liverpool s-a impus cu 1-0, grație unui gol marcat chiar de către Salah, dintr-un penalty. La naționala Bafana Bafana, Siyabonga Ngezana a fost integralist, dar nu a făcut cea mai bună partidă. La finalul celor […]
Naționala lui Mario Marinică, egal la Cupa Africii pe Națiuni! Poate obține calificarea în meciul contra echipei lui Ngezana
Reprezentativa Zimbabwe, antrenată de românul Marian Marinică, a remizat cu Angola, 1-1, vineri, la Marrakech, în Grupa B a Cupei Africii pe Naţiuni 2025 la fotbal, competiţie găzduită de Maroc, transmite Reuters. Angola a deschis scorul prin Gelson Dala (24), dar "războinicii" zimbabweni au egalat chiar înainte de pauză, prin Knowledge Musona (45+6). Angola – […]
A vorbit din nou despre oferta refuzată de Cristi Chivu, înainte să preia Inter: "Asta a fost dorinţa lui"
Marius Niculae a vorbit din nou despre oferta pe care FRF i-a făcut-o lui Cristi Chivu pentru a prelua naţionala U21 a României, ajunsă ulterior sub comanda lui Daniel Pancu. "A vrut să antreneze o echipă de club", susţine "Săgeată". "Este un lucru foarte bun pentru România, pentru antrenorii din România, Cristi să fie la […]
Despărțirea de Ferrero, primul pas spre retragere? Avertisment pentru Carlos Alcaraz: "Sunt îngrijorată"
Carlos Alcaraz a luat prin surprindere lumea tenisului la finalul anului 2025, atunci când a anunțat că se va despărți de Juan Carlos Ferrero, antrenorul alături de care a lucrat în ultimii 7 ani și alături de care a devenit numărul 1 mondial și a cucerit 6 turnee de Grand Slam. Lumea tenisului este împărțită, […]
David Popovici a avut parte de un an extraordinar, încununat cu cele două medalii de aur câştigate la Campionatele Mondiale, la probele de 100 şi 200 de metri liber. Jurnaliştii americani de la swimmingworldmagazine.com au inclus cursa prin care David a cucerit aurul la 100 de metri cu un timp senzaţional de 46,51 secunde în […]
Roy Hodgson, impresionat de Mircea Lucescu! Reacția englezului în L'Equipe: "Unii nu au asta în gene"
Roy Hodgson, fost antrenor al lui Liverpool și selecționer al Angliei, printre altele, s-a retras din activitate în 2024, la 76 de ani, ultima sa echipă fiind Crystal Palace. Francezii de la L'Equipe au realizat un interviu cu fostul antrenor englez, care se bucură de viață la această vârstă, fiind mult mai liniștit acum față […]
Marius Niculae e sigur că Denis Alibec (34 de ani) s-a pripit atunci când a ales să revină la FCSB, la începutul acestui sezon, după despărţirea de Farul Constanţa. Denis Alibec, jucătorul cotat la 500.000 de euro, a bifat doar 13 meciuri pentru FCSB, în toate competițiile, în acest sezon. Atacantul a marcat un gol […]
Mihai Stoica a anunțat ce obiectiv are FCSB în 2026! A răspuns fără să stea pe gânduri
Mihai Stoica, directorul sportiv al celor de la FCSB, a dezvăluit ce obiectiv are echipa sa în 2026, după o a doua jumătate de 2025 modestă a roș-albaștrilor. Chiar dacă a câștigat campionatul anul acesta, FCSB s-a chinuit în noul sezon, mai ales pe plan intern, cu mai multe rezultate dezamăgitoare. Cu toate acestea, echipa […]
Nicuşor Dan, întâlnire specială la Paris cu Virginia Ruzici: "Una dintre cele mai mari sportive ale României"
Nicuşor Dan afirmă, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că a avut bucuria unei întâlniri „speciale", la Paris, cu fosta jucătoare profesionistă de tenis Virginia Ruzici, care, „la fel ca alte personalităţi", „a dus mai departe, prin profesionalism, pasiune şi consecvenţă, o imagine autentică şi respectată" a României. „În cadrul vizitelor externe din ultimele […]
Cotidianul francez L'Equipe şi-a desemnat câştigătorii trofeului "Campionul campionilor" Franţei pentru anul 2025, care recompensează performanţele de excepţie din sportul francez, iar învingătorul a fost atacantul echipei Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, care a pus capăt dominaţiei de doi ani a înotătorului Leon Marchand. Ciclista Pauline Ferrand-Prevet, câştigătoare a Turului Franţei, a fost desemnată la categoria […]
Parchetul din Istanbul a anunţat, vineri, arestarea a 30 de noi persoane implicate în fotbalul turc, inclusiv 14 jucători şi fostul vicepreşedinte al echipei Galatasaray, Erden Timur, acuzaţi de implicarea în afacerea meciurilor trucate din Turcia, relatează cotidianul L'Equipe. Ancheta parchetului din Istanbul, care zguduie fotbalul din Turcia de câteva luni, a dus deja la […]
Gigi Becali, veste de ultim moment despre transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu atacantul în tricoul FCSB-ului
Gigi Becali a oferit declarații despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB. Patronul campioanei a reacționat după ce atacantul a fost fotografiat în tricoul campioanei. Vârful de la CFR Cluj a purtat tricoul FCSB-ului la un eveniment fotbalistic la care a participat de Sărbători, la Vaslui. El a fost prezent la un meci de fotbal […]
Iuliu Mureşan, după ce Louis Munteanu s-a îmbrăcat în tricoul FCSB: "Sigur nu va ajunge acolo. S-a încheiat"
Iuliu Mureşan a avut o primă reacţie după ce Louis Munteanu a fost fotografiat în tricoul rivalei FCSB. Preşedintele lui CFR susţine că atacantul cotat la 4.5 milioane de euro nu va mai ajunge la echipa lui Gigi Becali. Totul s-a produs în contextul în care atacantul a participat la un eveniment unde echipa locală, […]
„Lipsit de creier". Neluțu Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Anunț despre transfer
Neluțu Varga a „luat foc" după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Atacantul a purtat tricoul campioanei la un eveniment fotbalistic la care a participat de sărbători, la Vaslui. Totul s-a produs în contextul în care atacantul a participat la un eveniment unde echipa locală, ASC Ivacec, a disputat un meci cu echipa […]
Louis Munteanu, surprins în tricoul FCSB! Cum s-a ajuns la aşa ceva? Gigi Becali forţează transferul
Louis Munteanu s-a fotografiat în tricoul FCSB-ului. Atacantul de la CFR Cluj a purtat tricoul rivalei în vacanța de sărbători pe care și-a petrecut-o la Vaslui. Totul s-a produs în contextul în care atacantul a participat la un eveniment fotbalistic, unde echipa locală, ASC Ivacec, a disputat un meci cu echipa formată din jucătorii originari […]
"Mă urc pe buldozer!" Marius Niculae aşteaptă să vadă noua arenă de lux a lui Dinamo: "1-0 de la început"
Marius Niculae e în culmea fericirii după ce Compania Națională de Investiții a anunțat că lucrările pentru noul stadion al lui Dinamo vor începe pe 19 ianuarie 2026. "Mă urc pe buldozer", susţine "Săgeată", care acum este manager al naționalei de tineret. "Vine stadionul, din ce am văzut și ce știu, oricum știam că se […]
Risc pentru jucători şi fani, la World Cup 2026: "Vrem să putem interveni în caz de căldură extremă"
Organizatorii World Cup 2026, programată între 11 iunie şi 19 iulie în Statele Unite, Mexic şi Canada, exclusiv în Universul Antena, anticipează temperaturi ridicate, cu un risc pentru jucători şi suporteri, o provocare organizatorică ce prezintă încă unele incertitudini, relatează AFP. La începutul lunii decembrie, în interiorul
Universitatea Craiova și-a stabilit amicalele iernii. Ce partide vor disputa oltenii în cantonamentul din Antalya # Antena Sport
Universitatea Craiova va efectua un stagiu de pregătire în Antalya (Turcia), în perioada 2-12 ianuarie, în care va susţine două meciuri amicale, a anunţat liderul Superligii, vineri, pe pagina sa de Facebook. Delegaţia Ştiinţei va decola pe 2 ianuarie de pe Aeroportul Internaţional Craiova şi va fi cazată la Hotelul Regnum Carya. Universitatea Craiova și-a stabilit amicalele iernii Universitatea va disputa partide de pregătire pe 7 […] The post Universitatea Craiova și-a stabilit amicalele iernii. Ce partide vor disputa oltenii în cantonamentul din Antalya appeared first on Antena Sport.
Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român # Antena Sport
George Ţucudean (34 de ani) a avut parte de un episod neplăcut în cariera sa de fotbalist. Fostul atacant a fost umilit la începutul lui 2013, când ajungea să evolueze pentru Standard Liege, în Belgia. Sub conducerea lui Mircea Rednic, Ţucudean ajungea alături de Adrian Cristea. A fost momentul în care căpitanul de atunci al […] The post Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român appeared first on Antena Sport.
Marie-Helene Sajka a semnat un contract valabil pe perioada 2026-2028 cu SCM Râmnicu Vâlcea. Sajka este şi componentă a naţionalei Franţei, medaliată cu bronz mondial în această lună, şi vine de la OCG Nice. Sajka evoluează pe postul de inter dreapta, are 1.85 metri şi 28 de ani. Este medaliată cu bronz la Campionatul Mondial […] The post Super-jucătoarea din naţionala Franţei care a semnat cu SCM Râmnicu Vâlcea appeared first on Antena Sport.
Cristi Săpunaru și-a ales rivalul cu care avea cele mai dure dueluri: „Îl mușcam de gât, dacă puteam” # Antena Sport
Cristi Săpunaru și-a ales rivalul cu care avea cele mai dure dueluri. Fostul căpitan din Giulești a dezvăluit că a dus lupte grele cu Mirel Rădoi. În ciuda bătăliilor duse pe teren cu fostul său rival, Cristi Săpunaru a dezvăluit că are o relație excelentă cu Mirel Rădoi. Cristi Săpunaru a ales rivalul cu care […] The post Cristi Săpunaru și-a ales rivalul cu care avea cele mai dure dueluri: „Îl mușcam de gât, dacă puteam” appeared first on Antena Sport.
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova # Antena Sport
Universitatea Craiova a ales să-l ţină în acest sezon pe Ştefan Baiaram, chiar dacă oltenii au avut oferte pentru vedeta de 22 de ani cotată la 4.5 milioane de euro. Motivele erau legate de dorinţa de a câştiga titlul în Liga 1 şi de a merge cât mai departe în Conference League. Lucrurile s-ar putea […] The post Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
Replica lui Erling Haaland, după avertismentul lui Pep Guardiola. Imaginea virală postată # Antena Sport
Fotbalistul echipei Manchester City, Erling Haaland, a postat o fotografie cu greutatea sa afişată pe cântar în ziua de Crăciun, pentru a-şi linişti, cu umor, antrenorul. Pep Guardiola ameninţase că nu îi va folosi jucătorii care depăşesc limita impusă de club în ceea ce priveşte greutatea ideală la reluarea antrenamentelor. Replica lui Erling Haaland, după avertismentul lui Pep Guardiola Pep Guardiola nu glumeşte când vine vorba de abateri de la reguli. Nici măcar în perioada […] The post Replica lui Erling Haaland, după avertismentul lui Pep Guardiola. Imaginea virală postată appeared first on Antena Sport.
Rafael Nadal, anunț despre viitorul lui la un an de la retragere: „Să fiu căpitanul echipei? De ce nu!” # Antena Sport
Fostul mare tenismen spaniol Rafael Nadal, cu 22 de titluri de Grand Slam în palmares, nu a exclus ideea de a antrena sau de a deveni căpitan al echipei de Cupa Davis a Spaniei, dar a explicat că este încă prea devreme, conform unui interviu acordat cotidianului spaniol AS, după un an de la retragerea sa din tenisul […] The post Rafael Nadal, anunț despre viitorul lui la un an de la retragere: „Să fiu căpitanul echipei? De ce nu!” appeared first on Antena Sport.
Pe ce loc s-a clasat Istvan Kovács în topul celor mai buni arbitri din lume în 2025: „Cel mai bun sezon din carieră” # Antena Sport
IFFHS, Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului, a anunţat că francezul Clement Turpin este cel mai bun arbitru din 2025 din fotbalul masculin. Românul Istvan Kovacs, care se număra printre nominalizaţi, s-a clasat pe locul 4. Pentru prima dată, arbitrul francez Turpin, care se află de mulţi ani în top 10 mondial (locul 4 în 2024, locul 3 în 2023 şi 2022, locul 6 în 2021, locul 8 în […] The post Pe ce loc s-a clasat Istvan Kovács în topul celor mai buni arbitri din lume în 2025: „Cel mai bun sezon din carieră” appeared first on Antena Sport.
Italienii au numit marea problemă de la Inter, după ce Cristi Chivu a dus echipa pe primul loc: „Un defect evident” # Antena Sport
Italienii au numit marea problemă de la Inter, după ce Cristi Chivu a dus echipa pe primul loc. Aceștia susțin că formația antrenorului român nu reușește să câștige duelurile cu echipele mari. În acest sezon, Inter a pierdut derby-urile cu Juventus, Napoli și AC Milan, iar în ultima etapă de Champions League, echipa lui Cristi […] The post Italienii au numit marea problemă de la Inter, după ce Cristi Chivu a dus echipa pe primul loc: „Un defect evident” appeared first on Antena Sport.
Ionuț Radu i-a cucerit pe spanioli. Dezvăluirile lui Ioan Andone: „A fost o surpriză pentru oricine” # Antena Sport
Ioan Andone a dezvăluit că Ionuț Radu (28 de ani) i-a cucerit pe spanioli, după sezonul avut la Celta Vigo. Portarul român a avut prestații de senzație pentru formația din La Liga, inclusiv în victoria cu Real Madrid, de la începutul acestei luni. Ioan Andone a subliniat că toți spaniolii au fost surprinși de evoluțiile […] The post Ionuț Radu i-a cucerit pe spanioli. Dezvăluirile lui Ioan Andone: „A fost o surpriză pentru oricine” appeared first on Antena Sport.
Cu Dinamo pe urmele lui, George Pușcaș a ales unde vrea să joace: „Asta e cea mai probabilă destinație” # Antena Sport
George Pușcaș a ales unde vrea să joace, după ce a fost pe lista de transferuri de la Dinamo. Atacantul de 29 de ani este la un pas de o mutare în China, la Dalian Yingbo. George Pușcaș este liber de contract din septembrie. La momentul respectiv, atacantul și-a încheiat contractul cu Bodrumspor și nu și-a mai găsit o […] The post Cu Dinamo pe urmele lui, George Pușcaș a ales unde vrea să joace: „Asta e cea mai probabilă destinație” appeared first on Antena Sport.
„E un jucător valoros”. Sfat direct pentru Dennis Politic. De ce are nevoie pentru a se impune la FCSB # Antena Sport
Dennis Politic (25 de ani) a primit un sfat din partea lui Iosif Rotariu. Fostul internațional știe de ce are nevoie mijlocașul pentru a se impune la FCSB. Iosif Rotariu a declarat că Dennis Politic are nevoie să i se ofere mai multă încredere la FCSB. Acesta a subliniat că după transferul la o nouă […] The post „E un jucător valoros”. Sfat direct pentru Dennis Politic. De ce are nevoie pentru a se impune la FCSB appeared first on Antena Sport.
Victorie fără emoții pentru Houston în seara de Crăciun la capătul unui meci în care echipa oaspete a condus în permanență. Amen Thompson, cu 26 puncte, a fost cel mai bun marcator la primul meci din cariera lui jucat în ziua de Crăciun. Pentru Kevin Durant, aflat la al 18-lea sezon în NBA, a fost al 13-lea. […] The post Houston Rockets – LA Lakers 119-96. Victorie fără emoții în seara de Crăciun appeared first on Antena Sport.
„Cât mai curând”. Englezii, anunț despre plecarea lui Radu Drăgușin de la Tottenham. Echipele care îl doresc # Antena Sport
Englezii au oferit detalii despre posibila plecare a lui Radu Drăgușin de la Tottenham. Internaționalul român de 23 de ani s-ar putea despărți de Spurs chiar în această iarnă. Drăgușin s-a recuperat complet după accidentarea teribilă suferită la finalul lunii ianuarie, ruptură de ligamente încrucișate. Fundașul român a fost în lotul lui Tottenham la duelul din runda trecută cu Liverpool. […] The post „Cât mai curând”. Englezii, anunț despre plecarea lui Radu Drăgușin de la Tottenham. Echipele care îl doresc appeared first on Antena Sport.
Gică Craioveanu a numit campionatul de top care i s-ar potrivi lui Louis Munteanu: „E foarte talentat” # Antena Sport
Gică Craioveanu știe în ce campionat de top s-ar putea transfera Louis Munteanu (23 de ani). Fostul jucător a transmis că atacantul de la CFR Cluj s-ar putea impune în prima ligă din Spania. Louis Munteanu a fost aproape de o plecare de la CFR Cluj în vară, atunci când Neluțu Varga cerea suma de […] The post Gică Craioveanu a numit campionatul de top care i s-ar potrivi lui Louis Munteanu: „E foarte talentat” appeared first on Antena Sport.
Zeljko Kopic și-a făcut toate poftele de Crăciun. Care e marea „slăbiciune”: „Abia le aștept” # Antena Sport
Zeljko Kopic și-a amintit de cum petrecea Crăciunul în copilărie. Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit că cel mai mult îi plăceau mingile de fotbal, pe care le primea de Sărbători. Tehnicianul croat al „câinilor” a dezvăluit că „tradiția” pe care o respectă de Crăciun e să meargă acasă pentru a petrece alături de familie. El a mai […] The post Zeljko Kopic și-a făcut toate poftele de Crăciun. Care e marea „slăbiciune”: „Abia le aștept” appeared first on Antena Sport.
„Regreți că ai revenit la FCSB?” Răspunsul categoric dat de Denis Alibec. Atacantul, aproape de plecarea de la echipă # Antena Sport
Denis Alibec a fost întrebat dacă regretă revenirea la FCSB și a oferit un răspuns categoric. Atacantul de 34 de ani a transmis că a fost alegerea lui să joace din nou pentru formația roș-albastră. Denis Alibec a revenit la FCSB la începutul sezonului, după ce și-a încheiat contractul cu Farul. După doar o jumătate de sezon, atacantul se […] The post „Regreți că ai revenit la FCSB?” Răspunsul categoric dat de Denis Alibec. Atacantul, aproape de plecarea de la echipă appeared first on Antena Sport.
„Să-i pună nea Mircea la punct”. Miodrag Belodedici, încredere deplină în selecționer înaintea barajului cu Turcia # Antena Sport
Miodrag Belodedici are încredere deplină în Mircea Lucescu înaintea barajului cu Turcia. Fostul fundaș al naționalei a transmis că selecționerul trebuie să- organizeze pe „tricolori” în vederea calificării la World Cup 2026. România se va duela cu Turcia în martie, la Istanbul. Dacă va obține victoria, „tricolorii” vor înfrunta câștigătoarea partidei Slovacia – Kosovo, în […] The post „Să-i pună nea Mircea la punct”. Miodrag Belodedici, încredere deplină în selecționer înaintea barajului cu Turcia appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu se luptă cu Barcelona și Real Madrid pentru primul transfer al iernii la Inter. Jucătorul dorit # Antena Sport
Cristi Chivu se luptă cu Real Madrid și cu Barcelona pentru primul transfer al iernii la Inter. Antrenorul român a pus ochii pe puștiul minune de la Hajduk Split, Branimir Mlacic. Jucătorul dorit de Cristi Chivu, în această iarnă, are 18 ani și evoluează pe postul de fundaș central la formația din prima ligă din Croația. Cristi […] The post Cristi Chivu se luptă cu Barcelona și Real Madrid pentru primul transfer al iernii la Inter. Jucătorul dorit appeared first on Antena Sport.
Ionuț Nedelcearu vrea să revină la națională pentru barajul cu Turcia: „Pentru asta muncesc în fiecare zi” # Antena Sport
Ionuț Nedelcearu (29 de ani) vrea să revină la echipa națională pentru barajul cu Turcia. Fundașul care evolueazî la Akron Togliatti, în prima ligă din Rusia, a transmis că „tricolorii” visează la o calificare istorică la World Cup 2026. Ionuț Nedelcearu a fost convocat la națională ultima dată în iunie, pentru partidele cu Austria și Cipru din preliminariile World Cup 2026. […] The post Ionuț Nedelcearu vrea să revină la națională pentru barajul cu Turcia: „Pentru asta muncesc în fiecare zi” appeared first on Antena Sport.
Bănel Nicoliță, dezvăluiri dureroase de Crăciun: „Nu am primit nimic în copilărie, dar mi-am înțeles familia” # Antena Sport
Bănel Nicoliță a oferit dezvăluiri dureroase din copilărie. Fostul jucător a transmis că nu a primit niciodată un cadou de la Moș Crăciun, familia lui fiind lipsită de posibilități financiare. Bănel Nicoliță a subliniat însă faptul că lipsurile din copilărie nu l-au împiedicat să-și îndeplinească visul, acela de a deveni fotbalist. Bănel Nicoliță, dezvăluiri dureroase de Crăciun De […] The post Bănel Nicoliță, dezvăluiri dureroase de Crăciun: „Nu am primit nimic în copilărie, dar mi-am înțeles familia” appeared first on Antena Sport.
Anunț despre viitorul lui Jürgen Klopp, după ce a fost dorit la Real Madrid: „Se simte aici ca acasă” # Antena Sport
Antrenorul german Jürgen Klopp, al cărui nume a fost vehiculat în legătură cu posibila preluare a băncii tehnice a lui FC Liverpool sau Real Madrid, nu are nicio clauză de reziliere în contractul său cu Red Bull, a anunţat directorul general al producătorului de băuturi energizante, Oliver Mintzlaff. Klopp, care s-a despărţit în vara anului 2024 de FC Liverpool, după nouă sezoane de […] The post Anunț despre viitorul lui Jürgen Klopp, după ce a fost dorit la Real Madrid: „Se simte aici ca acasă” appeared first on Antena Sport.
