Trump, mai popular decât Macron chiar la francez acasă. Presa din Franța l-a menționat pe președintele american de mai multe ori. Ce loc ocupă Putin

21:20

Un ofițer din cadrul Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina a fost reținut vineri seară de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, după ce ar fi încercat să violeze un elev. Băiatul, care s-a ales cu hainele rupte, ar fi reușit să scape după ce l-ar fi păcălit pe agresor. […]