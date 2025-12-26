Așa schimbăm România (I). Cum au reușit 25 de cetățeni să înfrângă lobby-ul drujbelor din Parlamentul României, într-un moment decisiv al luptei pentru păduri

20:20

120 de lei a costat, până acum, fiecare familie din România, construirea unor proiecte ilegale și/sau distructive de mediu ale Hidroelectrica. Bani cu care s-au umflat facturile la energie plătite de cetățeni. O recunoaște chiar o persoană considerată expert în energie, care încearcă să profite de criza de la Paltinu pentru a solicita continuarea lor! […] Articolul Fiecare familie din România a pierdut câte 120 de lei din cauza Hidroelectrica. Ce spune un expert în energie, după criza apei de la Paltinu apare prima dată în România curată.