Pițurcă, dezamăgit după ce a văzut cine a câștigat premiul pentru fotbalistul anului în România: "Asta spune multe"
Sport.ro, 27 decembrie 2025 12:20
Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al naționalei, nu a putut oferi un răspuns la întrebarea legată de cel mai bun fotbalist român al anului.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 10 minute
12:30
Liverpool pregătește o nouă campanie spectaculoasă de transferuri în iarnă.
Acum 30 minute
12:20
Pițurcă, dezamăgit după ce a văzut cine a câștigat premiul pentru fotbalistul anului în România: "Asta spune multe" # Sport.ro
Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al naționalei, nu a putut oferi un răspuns la întrebarea legată de cel mai bun fotbalist român al anului.
12:10
Etapa a 18-a din Premier League, analizată pe VOYO.
Acum o oră
11:50
„Atunci o sun pe mama” Ștefan Grasu explică la Poveștile Sport.ro cum îl ajută Nicoleta Grasu în cariera de baschetbalist # Sport.ro
Ștefan Grasu, dezvăluiri emoționante, la Poveștile Sport.ro, despre ajutorul pe care i-l oferă mama sa, Nicoleta Grasu.
11:50
Dennis Politic (25 de ani) a fost transferat cu surle și trâmbițe la FCSB, după ce Gigi Becali l-a dorit insistent.
11:50
E-MIL prezintă știrile zilei | Louis Munteanu a dat de belea la CFR Cluj, iar FCSB poate rămâne fără Florin Tănase # Sport.ro
E-MIL prezintă Pastila de Sport de sâmbătă, 27 decembrie 2025. E-MIL e un proiect Sport.ro.
11:40
Plecat de la Universitatea Craiova, Alisson Safira a devenit golgheter și a schimbat din nou echipa # Sport.ro
Alisson Safira (30 de ani), atacantul brazilian care a jucat la Universitatea Craiova în prima parte a anului 2025, a schimbat din nou echipa.
Acum 2 ore
11:10
Liverpool și Wolves se înfruntă în runda a 18-a din Premier League, sâmbătă, de la ora 17:00, în direct pe VOYO.
11:00
Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a avut o ”mențiune specială” pentru un jucător din echipa sa.
10:50
După ce și-a încheiat socotelile cu turcii de la Gençlerbirliği, acolo unde a ajuns de la FCSB, Daniel Popa (30 de ani) este gata să revină în România.
10:40
Inter Milano este lider în Serie A, iar echipa lui Cristi Chivu va reveni duminică pe teren pentru meciul cu Atalanta.
Acum 4 ore
10:20
Nottingham Forest - Manchester City, ora 14:30, LIVE pe VOYO. ”Cetățenii” continuă cursa pentru titlu # Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
10:10
Gigi Becali este dispus să le mai ofere o șansă unor jucători de la FCSB care au dezamăgit în prima parte a acestui sezon.
09:50
Stadionul Camp Nou a fost redeschis recent, dar la o capacitate redusă, pentru că lucrările de modernizare continuă. Barcelona s-a întors deja acolo, unde dispută meciurile de pe teren propriu.
09:20
Robert Lewandowski, întrebat direct dacă Barcelona i-a interzis să marcheze pentru a evita un bonus # Sport.ro
Robert Lewandowski (37 de ani), atacantul Barcelonei, a comentat un episod controversat din sezonul 2022/2023.
09:00
Cotidianul francez L'Equipe şi-a desemnat câştigătorii trofeului "Campionul campionilor" Franţei pentru anul 2025, care recompensează performanţele de excepţie din sportul francez, iar învingătorul a fost atacantul echipei Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, care a pus capăt dominaţiei de doi ani a înotătorului Leon Marchand.
08:50
Răzvan Raț a analizat lupta la titlu din Superliga. Cine e "candidata serioasă" și cine e "surpriza campionatului" # Sport.ro
Fostul internațional Răzvan Raț (44 de ani) se așteaptă la o luptă la titlu foarte echilibrată în Superliga.
08:50
Superliga României a ajuns la final în 2025, după o etapă cu multe surprize, în care multe dintre echipele care se bat la locurile fruntașe au pierdut.
08:40
FCSB a încheiat anul 2025 cu o victorie în derby-ul cu Rapid, scor 2-1.
Acum 6 ore
08:20
Louis Munteanu, atacantul lui CFR Cluj, se află în centrul unui scandal după ce a apărut la un eveniment în tricoul lui FCSB.
07:50
Fostul fundaș al lui Dinamo dezvăluie: ”Am avut oferte de la Norwich, Aston Villa și Legia Varșovia” # Sport.ro
Fostul fundaș al lui Dinamo a dezvăluit că a primit oferte de la echipe importante din Europa.
Acum 12 ore
00:10
Salah le-a pus sare pe rana sud-africanilor: ce a povestit selecționerul Hugo Broos, incredibil! # Sport.ro
Într-o partidă pe muchie de cuțit, între Egipt și Africa de Sud, diferența a fost făcută de un gol înscris de vedeta lui Liverpool din penalty.
Acum 24 ore
23:30
Florentin Petre i-a făcut o promisiune lui Zeljko Kopic: "Da, merg cu el! Ce vrei să zic mai mult?" # Sport.ro
Colaborarea dintre Florentin Petre și Zeljko Kopic se dovedește a fi una excelentă la Dinamo, iar între cei doi s-a creat o legătură specială.
23:30
„Viitorul e asigurat!” Reacția fanilor după duelul lui Ngezana cu Salah la Cupa Africii: notele primite de stoperul FCSB # Sport.ro
Siyabonga Ngezana, fundașul central de la FCSB, a fost integralist vineri seară în partida pierdută de Africa de Sud în fața Egiptului, scor 0-1, la Cupa Africii pe Națiuni.
23:20
La Al-Hilal Omdurman (Sudan), tehnicianul român de 50 de ani trăiește un mandat cu adevărat bizar. Iar acum, după peste patru luni în care s-a luptat cu multe obstacole, fostul stelist le-a transmis șefilor un mesaj clar.
22:40
Kylian Mbappe, starul lui Real Madrid, a decis să asiste la unul dintre meciurile de la Cupa Africii pe Națiuni.
22:20
Atacantul Louis Munteanu (23 de ani) a primit nota de plată din partea conducerii lui CFR Cluj după ce a apărut la un eveniment în tricoul FCSB.
22:10
Marcelo și-a anunțat retragerea din fotbal în această vară, după ce a cucerit nu mai puțin de 25 trofee în tricoul lui Real Madrid.
22:00
Nicușor Dan, întâlnire cu o legendă vie a sportului românesc: „Una dintre cele mai mari din istoria țării!“ # Sport.ro
Șeful statului a postat o imagine-surpriză pe contul său de Facebook, după vizitele sale externe.
21:40
Devis Epassy (32 de ani), portarul titular al celor de la Dinamo, a fost inclus vineri în echipa ideală a primei runde de la Cupa Africii pe Națiuni, grație evoluției fără greșeală din victoria Camerunului împotriva Gabonului, scor 1-0.
21:30
Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al naționalei României, este liber de contract de șase ani.
21:10
Gabi Balint, Crăciun tradițional la Bistrița: „În Ardeal e cel mai frumos”. Amintiri fabuloase din copilărie # Sport.ro
Gabi Balint își petrece sărbătorile de iarnă acasă, la Bistrița, unde retrăiește atmosfera copilăriei.
21:10
Stoperul campioanei a fost titular și integralist într-un meci foarte strâns din etapa a 2-a a grupelor Cupei Africii pe Națiuni: Egipt – Africa de Sud (1-0).
20:50
"Numărul 1" de la FCSB, dat dispărut la noua echipă: "Nici antrenorul nu dă un răspuns concret" # Sport.ro
William Baeten (28 de ani), jucătorul plecat în vară de la FCSB, nu reușește să se impună la noua echipă.
20:30
Cupa Africii pe Națiuni a programat, astăzi, o partidă incendiară din etapa a 2-a din faza grupelor.
20:30
Speranțele fanilor din Giulești de a-l vedea pe Nicolae Stanciu îmbrăcând tricoul vișiniu au fost spulberate chiar a doua zi de Crăciun.
20:10
Florin Tănase ar putea pleca de la FCSB în această iarnă, la un an și jumătate după ce a revenit la formația roș-albastră.
20:00
Nici Roma și nici Fiorentina! Gazzetta dello Sport a dezvăluit la ce echipă poate ajunge Radu Drăgușin # Sport.ro
Radu Drăgușin (23 de ani) ar putea fi protagonistul unei mutări spectaculoase în această iarnă.
19:40
Ngezana, ratare agonizantă: starul FCSB-ului a fost pe punctul de a deveni eroul Africii de Sud # Sport.ro
Stoperul de 28 de ani a fost aproape de a aduce egalarea pentru naționala țării sale într-o partidă sufocantă, în fața Egiptului, la Cupa Africii pe Națiuni.
19:30
Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, le-a transmis jucătorilor săi să nu exagereze la masa de Crăciun, însă avertismentul nu a fost valabil și pentru el.
19:00
Elogiu în presa iberică pentru Ionuț Radu: „Un an visat de mult timp, a convins pe toată lumea” # Sport.ro
Portarul român Ionuț Radu a fost protagonistul unui material amplu în presa spaniolă la acest final de an, jurnaliștii iberici lăudându-i parcursul remarcabil din 2025 la Celta Vigo.
18:40
Turcia, zguduită înaintea barajului cu România: ia amploare scandalul care a îngrozit țara! # Sport.ro
Fotbalul turc traversează o perioadă groaznică înainte ca naționala să joace primul baraj de calificare pentru Cupa Mondială, pe 26 martie, cu România, la Istanbul.
18:40
În câteva zile, fereastra de mercato se va deschide în cele mai importante campionate din Europa, iar Radu Drăgușin ar putea fi unul dintre protagoniști.
18:30
Ioan Varga tună după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul rivalei FCSB: „Un gest lipsit de creier!” # Sport.ro
Finanțatorul celor de la CFR Cluj, Ioan Varga, a reacționat dur după apariția în spațiul public a unor imagini cu Louis Munteanu îmbrăcat în echipamentul celor de la FCSB la un turneu amical din Vaslui.
18:30
Craiova atacă titlul: oltenii și-au stabilit amicalele iernii, după ce au încheiat anul pe locul 1 # Sport.ro
Formația din Bănie are gânduri mari pentru 2026.
18:00
Florin Niță (38 de ani), fostul portar de la FCSB, a comentat sezonul dificil traversat de campioana României.
17:50
De Rossi nu iartă fosta conducere a Romei înainte de duelul direct: „Nu am meritat demiterea!” # Sport.ro
Daniele De Rossi, actualul antrenor al celor de la Genoa, a prefațat vineri duelul de luni seară cu AS Roma, echipa sa de suflet, mărturisind într-un interviu pentru DAZN că demiterea sa de pe banca „giallorossilor” a fost una nedreaptă.
17:40
Primul selecționer român al Emiratelor Arabe Unite a lăsat un impact puternic asupra jucătorilor într-un mandat relativ scurt.
17:20
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al campioanei FCSB, a dezvăluit prin intermediul unui clip devenit viral pe TikTok, că singurul cadou pe care și-l dorește cu adevărat pentru anul 2026 este un nou titlu în Superliga.
17:10
Antrenorul lui Udinese a anunțat decizia în cazul lui Răzvan Sava, după ce românul a încasat 5 goluri # Sport.ro
Răzvan Sava (23 de ani) a avut ocazia de a reveni în poarta lui Udinese, însă goalkeeper-ul român a încasat 5 goluri de la ultima clasată Fiorentina.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.