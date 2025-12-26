"Numărul 1" de la FCSB, dat dispărut la noua echipă: "Nici antrenorul nu dă un răspuns concret"
Sport.ro, 26 decembrie 2025 20:50
William Baeten (28 de ani), jucătorul plecat în vară de la FCSB, nu reușește să se impună la noua echipă.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 10 minute
21:10
Gabi Balint, Crăciun tradițional la Bistrița: „În Ardeal e cel mai frumos”. Amintiri fabuloase din copilărie # Sport.ro
Gabi Balint își petrece sărbătorile de iarnă acasă, la Bistrița, unde retrăiește atmosfera copilăriei.
21:10
Stoperul campioanei a fost titular și integralist într-un meci foarte strâns din etapa a 2-a a grupelor Cupei Africii pe Națiuni: Egipt – Africa de Sud (1-0).
Acum 30 minute
20:50
"Numărul 1" de la FCSB, dat dispărut la noua echipă: "Nici antrenorul nu dă un răspuns concret" # Sport.ro
William Baeten (28 de ani), jucătorul plecat în vară de la FCSB, nu reușește să se impună la noua echipă.
Acum o oră
20:30
Cupa Africii pe Națiuni a programat, astăzi, o partidă incendiară din etapa a 2-a din faza grupelor.
20:30
Speranțele fanilor din Giulești de a-l vedea pe Nicolae Stanciu îmbrăcând tricoul vișiniu au fost spulberate chiar a doua zi de Crăciun.
Acum 2 ore
20:10
Florin Tănase ar putea pleca de la FCSB în această iarnă, la un an și jumătate după ce a revenit la formația roș-albastră.
20:00
Nici Roma și nici Fiorentina! Gazzetta dello Sport a dezvăluit la ce echipă poate ajunge Radu Drăgușin # Sport.ro
Radu Drăgușin (23 de ani) ar putea fi protagonistul unei mutări spectaculoase în această iarnă.
19:40
Ngezana, ratare agonizantă: starul FCSB-ului a fost pe punctul de a deveni eroul Africii de Sud # Sport.ro
Stoperul de 28 de ani a fost aproape de a aduce egalarea pentru naționala țării sale într-o partidă sufocantă, în fața Egiptului, la Cupa Africii pe Națiuni.
19:30
Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, le-a transmis jucătorilor săi să nu exagereze la masa de Crăciun, însă avertismentul nu a fost valabil și pentru el.
Acum 4 ore
19:00
Elogiu în presa iberică pentru Ionuț Radu: „Un an visat de mult timp, a convins pe toată lumea” # Sport.ro
Portarul român Ionuț Radu a fost protagonistul unui material amplu în presa spaniolă la acest final de an, jurnaliștii iberici lăudându-i parcursul remarcabil din 2025 la Celta Vigo.
18:40
Turcia, zguduită înaintea barajului cu România: ia amploare scandalul care a îngrozit țara! # Sport.ro
Fotbalul turc traversează o perioadă groaznică înainte ca naționala să joace primul baraj de calificare pentru Cupa Mondială, pe 26 martie, cu România, la Istanbul.
18:40
În câteva zile, fereastra de mercato se va deschide în cele mai importante campionate din Europa, iar Radu Drăgușin ar putea fi unul dintre protagoniști.
18:30
Ioan Varga tună după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul rivalei FCSB: „Un gest lipsit de creier!” # Sport.ro
Finanțatorul celor de la CFR Cluj, Ioan Varga, a reacționat dur după apariția în spațiul public a unor imagini cu Louis Munteanu îmbrăcat în echipamentul celor de la FCSB la un turneu amical din Vaslui.
18:30
Craiova atacă titlul: oltenii și-au stabilit amicalele iernii, după ce au încheiat anul pe locul 1 # Sport.ro
Formația din Bănie are gânduri mari pentru 2026.
18:00
Florin Niță (38 de ani), fostul portar de la FCSB, a comentat sezonul dificil traversat de campioana României.
17:50
De Rossi nu iartă fosta conducere a Romei înainte de duelul direct: „Nu am meritat demiterea!” # Sport.ro
Daniele De Rossi, actualul antrenor al celor de la Genoa, a prefațat vineri duelul de luni seară cu AS Roma, echipa sa de suflet, mărturisind într-un interviu pentru DAZN că demiterea sa de pe banca „giallorossilor” a fost una nedreaptă.
17:40
Primul selecționer român al Emiratelor Arabe Unite a lăsat un impact puternic asupra jucătorilor într-un mandat relativ scurt.
17:20
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al campioanei FCSB, a dezvăluit prin intermediul unui clip devenit viral pe TikTok, că singurul cadou pe care și-l dorește cu adevărat pentru anul 2026 este un nou titlu în Superliga.
Acum 6 ore
17:10
Antrenorul lui Udinese a anunțat decizia în cazul lui Răzvan Sava, după ce românul a încasat 5 goluri # Sport.ro
Răzvan Sava (23 de ani) a avut ocazia de a reveni în poarta lui Udinese, însă goalkeeper-ul român a încasat 5 goluri de la ultima clasată Fiorentina.
17:10
Cupa Africii pe Națiuni programează, astăzi, o întâlnire de interes și pentru noi, de la ora 17:00.
16:50
„Reghe“, fotbal de PlayStation: imagini spectaculoase de la ultima sa victorie, în Rwanda # Sport.ro
Al-Hilal Omdurman (Sudan) e o echipă fără teren propriu, fără campionat intern și fără vacanță. Și totuși, în ciuda unor probleme unice, formația pregătită de Laurențiu Reghecampf (50 de ani) se descurcă destul de bine.
16:30
Gest emoționant al lui Liverpool pentru familia lui Diogo Jota, înaintea meciului cu Wolves # Sport.ro
Liverpool și Wolves, cele două echipe din Premier League la care a jucat Diogo Jota, se vor înfrunta sâmbătă, de la ora 17:00, în direct pe VOYO.
16:30
Louis Munteanu în tricoul FCSB! Gigi Becali a reacționat imediat: „Acum chiar mă gândesc să îl iau” # Sport.ro
Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat vineri, 26 decembrie 2025, că este din nou interesat de transferul lui Louis Munteanu, după ce atacantul de 23 de ani al celor de la CFR Cluj a fost surprins purtând tricoul campioanei.
16:10
Fostul selecționer a preluat Al-Arabi Doha, o echipă „muribundă“, și a „resuscitat-o“ de o manieră incredibilă, imediat după ce a ajuns pe bancă.
16:00
Cristi Chivu, lăudat de starul lui Inter Milano: „Este foarte inteligent, a înțeles asta” # Sport.ro
Mkhitaryan, mijlocașul veteran al lui Inter Milano, a vorbit despre impactul decisiv pe care Cristi Chivu l-a avut asupra vestiarului „nerazzurrilor” de la numirea sa în funcție.
15:40
Manchester United, ofertă uriașă pentru Real Madrid și salariu faraonic pentru Jude Bellingham! Florentino Perez s-a decis # Sport.ro
Manchester United este dispusă să facă o investiție uriașă pentru a-l transfera pe Jude Bellingham de la Real Madrid.
15:20
Sepsi OSK a oferit șocul sezonului 2024-2025, când a retrogradat în Liga 2.
Acum 8 ore
15:10
Finalul unei ere la Real Madrid: Dani Carvajal și-a ales următoarea destinație în carieră.
15:00
Ionuț Radu, ales de fani cel mai bun fotbalist român din decembrie! Mesajul portarului + Clasamentul # Sport.ro
Ionuț Radu a fost ales tricolorul lunii decembrie de către fanii echipei naționale de fotbal a României.
14:40
Andrei Cordea a explicat ce l-a ajutat să devină golgheter la CFR Cluj în 2025: „Nu sunt disperat”.
14:10
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, s-a lăsat pozat în tricoul celor de la FCSB, formație care a încercat, recent, transferul său.
13:50
„Nu poți să te bați cu țările cele mai puternice în condițiile în care ai două săli în toată țara”. Unfost campion al României, reacție fermă # Sport.ro
Mihai Donisan a explicat care sunt standardele spre care țara noastră ar trebui să tindă pentru a face față competiției cu marile puteri ale atletismului mondial.
13:30
Vâlcea a dat lovitura pe piața transferurilor! Liga Florilor se vede pe Pro Arena și VOYO # Sport.ro
Meciurile din Liga Florilor sunt transmise de Pro Arena și VOYO.
13:20
Universitatea Cluj, trei meciuri de pregătire în cantonamentul de iarnă.
Acum 12 ore
13:00
Dinamo a încheiat anul 2025 pe locul patru, chiar dacă a avut ocazia de a se clasa pe primul loc.
12:50
Istvan Kovacs, printre cei mai buni arbitri din lume! Locul de vis ocupat în clasamentul pe 2025 # Sport.ro
Centralul din Carei se află printre cei mai buni arbitri din lume, potrivit topului pentru anul 2025.
12:40
Meciurile din Premier League pot fi urmărite LIVE pe VOYO.
12:30
Alexandru Musi, la final de 2025: „E cea mai mare realizare”. În ce costum se va îmbrăca dacă Dinamo va câștiga titlul # Sport.ro
Alexandru Musi a spus ce i-a adus cea mai mare fericire în 2025 și ce va face dacă Dinamo va câștiga primul campionat din 2007.
12:20
Attila Hadnagy vede o absență mare în play-off-ul din Superligă: ”Nu cred că vor fi acolo” # Sport.ro
Attila Hadnagy, directorul sportiv de la Sepsi OSK, urmărește în continuare tot ce se întâmplă în Superliga României.
12:00
Florin Matache (43 de ani) a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.
11:50
Cele 3 calități cu care Sergiu Hanca și-a cucerit soția. Andreea a spus ce a impresionat-o cel mai tare # Sport.ro
Sergiu și Andreea Hanca formează un cuplu de peste 10 ani. Detaliile care au făcut diferența la începutul relației lor.
11:30
Mihaela Cambei, an excepțional pentru România. Ce spune președintele Federației de Haltere # Sport.ro
Mihaela Cambei a avut un sezon minunat în haltere.
11:20
Șosetele lui Mihai Donisan. Pentru mulți pare o glumă, dar fostul sportiv evidențiază una din marile dificultăți ale carierei # Sport.ro
Invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro, fostul atlet Mihai Donisan.
11:10
Andrei Rațiu și Radu Drăgușin, din iarnă coechipieri?! Gigantul din Europa i-a pus pe lista de transferuri # Sport.ro
Andrei Rațiu și Radu Drăgușin se află pe lista de transferuri de iarnă a unei echipe cu pretenții din Europa.
10:50
Doi jucători din Superligă au reușit să-l impresioneze pe Adrian Mutu: ”Au crescut foarte mult” # Sport.ro
Adrian Mutu (46 de ani) urmărește atent tot ce se întâmplă în Superliga României.
10:50
Mesajul special al lui Răzvan Burleanu: ”Fără voi, nimic din toate astea nu ar fi fost posibil” # Sport.ro
Președintele Federației Române de Fotbal a transmis un mesaj special.
10:20
Tricolorul în care Costel Pană își pune încrederea în barajul Turcia - România: "E primul!" # Sport.ro
România dă de Turcia, în primul obstacol din baraj spre CM 2026.
10:20
Manchester United - Newcastle, de la 22:00 (VOYO). Echipe probabile + cote la pariuri + analiza și pariul lui Dan Chilom # Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
10:20
Premier League revine de sărbători! Manchester United - Newcastle, exclusiv pe VOYO, astăzi, de la 22:00. Echipele probabile # Sport.ro
Manchester United și Newcastle deschid etapa din Premier League astăzi, de la ora 22:00, în exclusivitate pe VOYO și Sport.ro.
10:10
Liber de contract din vară, George Pușcaș (29 de ani) este foarte aproape de o revenire.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.