Adriana Bahmuțeanu a râs cu un ochi și a plâns cu altul de Crăciun. Ce a pățit bruneta: „Timpul va rezolva și acest lucru”
Cancan.ro, 27 decembrie 2025 12:50
Toate vedetele și-au ținut prietenii virtuali la curent cu atmosfera din casele de Crăciun, cadourile pe care le-au primit și fericirea pe care au simțit-o. Printre ele s-a numărat și Adriana Bahmuțeanu, doar că nu a […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 15 minute
13:20
Relaxarea de sărbători continuă și echipa CANCAN.ro vă aduce un nou banc savuros în această zi. De data asta, vă prezentăm discuția prin mesaje a unui cuplu de îndrăgostiți care, sperăm noi, au rămas împreună […]
13:20
Și-a cerut iubita de soție, de Crăciun! Fotbalistul român și-a făcut, în sfârșit, curaj iar artista a spus marele „Da!” # Cancan.ro
Horațiu Moldovan, în vârstă de 27 de ani și aflat în prezent sub formă de împrumut de la Atletico Madrid la Real Oviedo, a făcut pasul cel mare în viața personală. Portarul român și-a cerut […]
Acum o oră
12:50
Adriana Bahmuțeanu a râs cu un ochi și a plâns cu altul de Crăciun. Ce a pățit bruneta: „Timpul va rezolva și acest lucru” # Cancan.ro
Toate vedetele și-au ținut prietenii virtuali la curent cu atmosfera din casele de Crăciun, cadourile pe care le-au primit și fericirea pe care au simțit-o. Printre ele s-a numărat și Adriana Bahmuțeanu, doar că nu a […]
12:40
Ce a pățit o româncă după ce fost chemată de o conațională ca să fie badantă în Italia. Când a ajuns în aeroport nu i-a venit să creadă # Cancan.ro
O postare apărută într-o comunitate online dedicată îngrijitoarelor românce din Italia a generat numeroase reacții, după ce a fost relatată o situație considerată de autoare drept una șocantă. În mesaj este descris cazul unei femei […]
Acum 2 ore
12:10
Sezonul rece aduce anual dificultăți pentru conducătorii auto, iar una dintre cele mai întâlnite situații neplăcute este formarea gheții pe parbriz și pe geamurile laterale. Fenomenul poate provoca întârzieri semnificative dimineața și poate afecta vizibilitatea […]
12:10
Sărbătorile de iarnă sunt momentul perfect în care gospodinele să își etaleze preparatele delicioase și să își bucure familia cu delicatese. Una dintre vedetele mesei de Crăciun este toba de porc, nelipsită din meniul românilor. […]
11:40
Cele 4 zodii care vor renaște ca din cenușă în 2026! Universul este de partea lor și aduce abundență # Cancan.ro
Anul 2026 vine cu schimbări radicale pentru toate zodiile, dar patru dintre acestea vor ieși în evidență penru modul în care vor renaște ca din cenușă. Se anunță oportunități de neratat, obstacole distruse definitiv și dorințe împlinite. […]
Acum 4 ore
11:30
Cine sunt tinerii care au murit în accidentul din Bistriţa. De ce a plecat Diana de acasă în pijamale și de unde se întorcea Alex # Cancan.ro
Două familii din Bistrița-Năsăud trăiesc o dramă cumplită după un accident rutier produs în dimineața de Crăciun, în urma căruia doi tineri de 21 de ani au murit. Băiatul se întorcea de la o petrecere […]
11:10
Mesajul postat de sora artistului Ion Drăgan, cu o zi înainte de înmormântarea acestuia: „Ne-ai distrus pe toți” # Cancan.ro
Ion Drăgan s-a stins din viață pe data de 25 decembrie 2025 și a lăsat în urmă multă durere și întrebări fără răspuns. Toți cei care l-au cunoscut personal, dar și fanii, sunt îndurerați de această […]
11:00
Prizele din locuințe ajung frecvent să fie suprasolicitate, mai ales atunci când televizoarele și computerele sunt lăsate conectate permanent la rețea. Deși pare un detaliu minor, menținerea acestor dispozitive în priză contribuie la un consum […]
10:40
Mesaje și urări de Sfântul Ștefan. Cui trebuie să spui azi „La mulți ani!” Idei de SMS-uri pentru rude și prieteni # Cancan.ro
Credicionșii ortodocși îl sărbătoresc astăzi, 27 decembrie, pe Sfântul Ștefan. Peste jumătate de milion de români îi poartă numele acestuia – Ștefan, Ștefania, Fănel, Fănică, și altele. Dacă și tu ai pe cineva care poartă numele Sfântului, […]
10:30
Imaginile durerii: zeci de coroane de flori au fost aduse la priveghiul artistului Ion Drăgan! Este doliu masiv în comuna Bălești, după Crăciun # Cancan.ro
Coroanele funerare și luminile candelelor au înlocuit atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă în comuna Bălești, unde familia, prietenii și admiratorii se pregătesc să îl conducă pe ultimul drum pe Ion Drăgan. Comunitatea locală trăiește momente […]
09:50
La sfârşit de săptămână, CANCAN.RO a pregătit un test de perspicacitate pentru adevăratele genii. Acest puzzle provocator îți pune la încercare atenția, cerându‑ți să descoperi singurul papagal fără pereche din imagine. Haosul vizual intens îți testează […]
09:40
Crăciunul s-a terminat, iar televiziunile se pregătesc pentru transmiterea programelor speciale de Revelion. Însă până atunci, în grilele se pot regăsi emisiunile obişnuite fiecărui post TV. CANCAN.RO prezintă lista completă a conţinutului care poate fi […]
Acum 6 ore
09:30
„Gardianul secretelor” din Apărarea Rusiei a murit subit de Crăciun! A fost cea mai discretă figură din anturajul lui Vladimir Putin # Cancan.ro
Moartea neașteptată a colonelului general Iuri Sadovenko, fost adjunct al ministrului rus al Apărării și una dintre cele mai puțin vizibile personalități din structurile de putere de la Kremlin, readuce în prim plan seria de […]
09:20
Ce mâncau regii Europei de Crăciun? De la festinuri medievale la meniuri regale cu tradiție # Cancan.ro
De Crăciun, mesele festive adună familii din toată lumea în jurul bucatelor preferate, iar casele regale europene nu fac excepție. Doar că, în cazul lor, tradiția se împletește cu istoria, iar farfuriile spun povești vechi […]
09:10
Doliu în showbiz! Un cântăreț renumit a murit în a doua zi de Crăciun, la vârsta de 65 de ani # Cancan.ro
Chitaristul Perry Bamonte, cunoscut pentru contribuția sa esențială la identitatea muzicală a trupei The Cure, a încetat din viață în perioada Crăciunului, la vârsta de 65 de ani. Informația a fost confirmată de reprezentanții formației, […]
09:00
Motivul real pentru care Brooklyn Beckham și-a blocat părinții pe Instagram. O persoană apropiată a dezvăluit totul # Cancan.ro
Problemele din familia fostului fotbalist David Beckham țin prima pagină a tuturor tabloidelor în ultimele săptămâni, iar acum apar noi detalii despre neînțelegerile tot mai mari dintre David și soția sa, Victoria, pe de o […]
08:50
Amendă pentru Louis Munteanu de la CFR Cluj! Gestul din vacanța de Crăciun i-a înfuriat la maximum pe patroni # Cancan.ro
Louis Munteanu, atacantul de 23 de ani al clubului CFR Cluj, se află în centrul unei controverse după ce, în timpul vacanței de Crăciun, a apărut într-o fotografie purtând tricoul formației rivale FCSB. Conducerea clubului […]
08:40
Este o tradiție la Mănăstirea Sucevița ca în a treia zi de Crăciun să se gătească borș cu găluște de brânză, după ce în prima zi se mănâncă ciorbă cu paste de casă dreasă cu […]
08:30
Care sunt orașele din România în care ninge de Revelion și de Anul Nou. Meteorologii Accuweather anunță iarnă grea # Cancan.ro
Finalul de an aduce o vreme neobișnuit de blândă în multe zone ale țării, însă orașele de la munte vor avea parte de un cu totul alt tablou. Deși începutul lunii decembrie vine cu temperaturi […]
08:20
Este sâmbătă și echipa CANCAN.ro vrea să vă binedispună cu o glumă bună. Bancul de astăzi este cu personajele preferate ale românilor: Bulă și Ștrulă! Nu vă mai ținem de vorbă și vă prezentăm anecdota […]
08:10
Runa zilei, Nauthiz inversată, aduce un mesaj puternic despre autocontrol, tentații și luptele interioare pe care le purtăm atunci când dorințele ne întunecă rațiunea. Este o zi în care emoțiile pot deveni mai puternice decât […]
08:00
Pentru Lora, Crăciunul este azi armonie și liniște, însă, cu ani în urmă, a trăit, cu zâmbetul pe buze, cele mai negre sărbători. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista vorbește despre ultimul Crăciun alături de mama […]
07:50
Calendar ortodox 27 decembrie 2025: Sfântul Mucenic Ștefan. Rugăciunea pe care e musai să o spui pentru ajutor și mângâiere # Cancan.ro
În fiecare zi, CANCAN.RO îți aduce cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, pilda cu tâlc care îți așază gândurile și rugăciunea zilei care te însoțește în drumul tău. Un ritual scurt, dar profund, menit să aducă […]
07:40
Cartea de Tarot a zilei de 27 decembrie 2025 este 9 de Săbii, care vorbește despre frământări interioare, neliniști și gânduri care ne pot tulbura somnul. Este un semn că mintea are nevoie de liniște, […]
Acum 8 ore
07:30
Sâmbătă, 27 decembrie 2025, Banca Națională a României (BNR) va actualiza cursul valutar pentru principalele valute, începând cu ora 13:00. Până atunci, cursul de referință rămâne cel din ziua anterioară. Banca Națională a României (BNR) […]
07:20
Victimele lui Jeffrey Epstein cer ca Prințul Andrew să fie urmărit penal. Mai multe informații secrete urmează să iasă la iveală # Cancan.ro
Victimele lui Jeffrey Epstein au cerut joi ca Prințul William să fie urmărit penal înainte de publicarea unor noi documente din acest dosar. Marina Lacerda, care avea 14 ani când a fost abuzată de Epstein, […]
07:20
Jake Paul, spectacol total după bătaia de 140 de milioane de lire! Arme de aur, munți de bani și lux obscen în avionul lui privat # Cancan.ro
Jake Paul nu pare deloc afectat că Anthony Joshua l-a trimis la podea și la chirurg, ba chiar se laudă că trăiește „visul american”, potrivit The Telegraph. La câteva ore după ce a suferit o […]
07:10
Horoscop chinezesc 27 decembrie 2025. Astăzi, energia zilei este puternic influențată de dinamismul și spiritul liber al Calului, semn care aduce dorință de mișcare, claritate în decizii și nevoia de a spune lucrurilor pe nume. […]
07:00
Cătălin Cazacu a „evacuat” din club două gazele. A rezolvat seara în stil mare: una blondă, una brunetă # Cancan.ro
Dacă e ceva ce știm sigur despre Cătălin Cazacu, e că viața lui sentimentală n-a fost niciodată monotonă. A încercat el să se facă băiat de casă, în repetate rânduri chiar, dar fără succes. Iar […]
06:50
Profesorul Vlad Ciurea atrage atenția asupra importanței alegerilor zilnice pentru sănătatea creierului, iar afirmația sa despre ceaiul verde și cafea este susținută de numeroase studii științifice. Beneficiile acestor băuturi există, însă doar atunci când sunt […]
06:40
Prognoza meteo azi, 27 decembrie 2025. Frigul a pus stăpânire pe România! Zonele în care va ninge ca în basme # Cancan.ro
Prognoza meteo azi, 27 decembrie 2025. Ziua de sâmbătă va aduce în România o vreme tipic de iarnă, cu temperaturi scăzute și un regim termic apropiat de mediile climatologice ale perioadei. Cerul va fi în […]
Acum 12 ore
01:00
Donald Trump, mesaj bizar de sărbători. „Să se bucure de ceea ce ar putea fi ultimul lor Crăciun” # Cancan.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, continuă să fie în ofensivă pe măsură ce sunt publicate tot mai multe informații în cazul Jeffrey Epstein. În noaptea de Crăciun, Trump a transmis, pe platforma sa Truth Social, […]
00:40
Crăciunul politicienilor în 1999: cabane, sarmale și liniștea dinaintea schimbării de mileniu # Cancan.ro
Crăciunul anului 1999 venea peste România cu miros de cozonac, zăpadă așteptată și emoția trecerii într-un nou mileniu. În timp ce românii obișnuiți își petreceau sărbătorile în familie, cu sarmale, cârnați, vin fiert și colinde, […]
Acum 24 ore
00:20
Horoscop 27 decembrie 2025. Află zodia care primește un semn divin, dar și previziunile pentru ceilalți nativi ai zodiacului. Berbec (21 martie 19 aprilie) Sănătate. Nivelul de energie este bun astăzi, dar corpul cere pauze […]
26 decembrie 2025
23:50
„Jaful secolului” nu l-a scos din joc. Ce s-a ales de românul care a furat tablouri de 18 milioane de euro # Cancan.ro
Alexandru Bitu, alături de Adrian Procop, Radu Dogaru și Eugen Darie, a fost implicat în celebrul „jaful secolului”, în 2012, atunci când au sustras tablouri de milioane de euro dintr-un muzeu olandez. După ce a […]
23:40
Serialul care face furori de Crăciun pe Netflix. „E atât de bun, încât spectatorii au urlat în fața ecranelor” # Cancan.ro
Un serial norvegian lansat anul trecut pe Netflix a devenit acum una dintre cele mai apreciate producții de pe platformă, mai ales în contextul în care a apărut cu puțin timp înainte de Crăciun și […]
23:40
Un scenarist din South Park a prevăzut mutarea lui Trump și a cumpărat din timp domeniile Trump Kennedy Center # Cancan.ro
Cu luni înainte ca Donald Trump să decidă să-și asocieze numele cu celebrul Kennedy Center din Washington, un scenarist al serialului South Park a anticipat întreaga mișcare și a cumpărat discret domeniile de internet corespunzătoare. […]
23:30
Alex Bodi pune tunurile pe Ramona Olaru după ce a spus că fuge de săraci: „Trecutul ei nu e prea wow” # Cancan.ro
Ramona Olaru a dat tonul scandalului în podcastul lui Jorge, declarând răspicat că „săracii” nu mai au ce căuta în viața ei. Vedeta nu s-a ferit să vorbească despre bani, relații și criteriile pe care […]
23:20
Cum arătau Mihai Bendeac și Sore pe vremea când se iubeau. Cuplul pe care nu l-ai fi recunoscut pe stradă # Cancan.ro
O poză scoasă de Moș Arhivă CANCAN.RO, prăfuită, ușor tremurată și extrem de sinceră, ne grăiește despre cum arătau Mihai Bendeac și Sore pe vremea când se iubeau. Dacă i-ai fi întâlnit pe stradă, între […]
23:20
Ofițer la Școala De Poliție ”Vasile Lascăr” din Câmpina, reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev # Cancan.ro
Este anchetă de amploare la Scoala de Poliție din Câmpina. Un ofițer a fost reținut și este acuzat de tentativă de viol asupra unui băiat de 20 de ani. Elevul abuzat s-a ales cu hainele […]
23:10
Fosta lui Ristei n-a vrut să mai fie singură de sărbători. Iarna asta se poartă iubirile noi pentru Naomi Hedman # Cancan.ro
Naomi Hedman apare din nou pe radarul nostru. Și o face în stil mare, nu oricum! Se pare că sezonul rece nu e definit doar de frig, colinde și bucate alese, ci și de cupluri […]
22:50
Cum arăta Andreea Bănică pe vremea când nu existau filtre. Imaginea care a rămas în istorie # Cancan.ro
Într-o lume în care Crăciunul înseamnă brad, sarmale și poze cuminți cu filtre, Moș Arhivă de la CANCAN.RO a scotocit adânc prin sertarele istoriei mondene și ne-a livrat un cadou de colecție: o fotografie veche […]
22:50
Câte zile poate fi păstrată piftia de porc în frigider, de fapt. Greșeala pe care multe gospodine o fac # Cancan.ro
Fie că este de porc sau curcan, piftia este unul dintre preparatele care nu lipsesc de pe mesele festive de Crăciun și Revelion. Acest fel de mâncare necestiă condiții speciale de depozitare și păstrare și […]
22:20
Actorul de la Hollywood, care a ajuns să trăiască pe străzi, a fost cazat la hotel de un coleg de breaslă. Ce a urmat depășește orice imaginație # Cancan.ro
După ce în spațiul public au apărut informații conform cărora Tylor Chase, fost star Nickelodeon, cândva un cunoscut actor, a ajuns pe străzi, mai multe persoane, printre care și foști colegi ai acestuia, s-au declarat […]
22:00
Ella Vișan e istorie: Andrei Lemnaru iubește din nou! Cum arată tânăra cu care și-a petrecut Crăciunul # Cancan.ro
Dacă Ella Vișan a „răzbit în viață” și a reușit să devină cât de cât „faimoasă”, comparativ cu fostul ei logodnic, ceva mai discret și nu atât de dornit de afirmare, Andrei Lemnaru a tăcut […]
20:40
Mickey Lee, o concurentă din cel mai recent sezon al reality show-ului Big Brother, a decedat. Tânăra avea numai 35 de ani. Ea a devenit cunoscută după ce a apărut în ultimul sezon al Big […]
20:30
Ea este tânăra care a murit în accidentul cumplit din Bistrița. Un șofer teribilist a intrat pe contrasens, iar Diana n-a avut nicio șansă # Cancan.ro
Diana este tânăra de 20 de ani care a murit nevinovată în accidentul rutier din Bistrița-Năsăud. Fata se ducea cu mașina la clubul din sat ca să o ia pe prietena ei și să o […]
19:50
Câte calorii are 100 de grame de cozonac, de fapt. Avertismentul făcut de dr. nutriționist Mihaela Bilic # Cancan.ro
De pe majoritates meselor festive de Crăciun nu a lipsit tradiționalul cozonac românesc. Cu nucă, cacao, rahat sau cu tot felul de creme și umpluturi sofisticate, desertul adorat de români poate fi considerat o „bombă […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.