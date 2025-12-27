Exporturile de GPL rusesc către fostele republici sovietice și Afganistan s-au dublat
Profit.ro, 27 decembrie 2025 12:50
Exporturile de gaze petroliere lichefiate (GPL) către fostele republici sovietice din Asia Centrală și către Afganistan în perioada ianuarie–noiembrie s-au majorat cu aproape 100%, ajungând la 1,016 milioane de tone metrice.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
13:30
Acționarul majoritar eMAG lansează un semnal de alarmă și își condiționează viitoarele strategii de dezvoltare: politicile de concurență UE afectează expansiunea economică # Profit.ro
Directorul general Prosus, acționar majoritar al eMAG, lansează un semnal de alarmă privind modul în care politicile de concurență UE afectează expansiunea economică.
Acum 30 minute
13:10
Banca centrală a Rusiei își diminuează intervențiile pe piața valutară în apărarea rublei # Profit.ro
Rubla nu va mai beneficia de același sprijin din partea Băncii Centrale a Rusiei, care a anunțat că își va reduce la jumătate intervențiile pe piața valutară începând cu noul an.
Acum o oră
12:50
Gmail vă pregătește o schimbare majoră - Apar noi informații privind schimbarea adresei de e-mail # Profit.ro
Noi informații, în continuare neoficiale, relevă că cel mai folosit serviciu de e-mail, deținut de Google, se pregătește să introducă o schimbare majoră.
12:50
Exporturile de gaze petroliere lichefiate (GPL) către fostele republici sovietice din Asia Centrală și către Afganistan în perioada ianuarie–noiembrie s-au majorat cu aproape 100%, ajungând la 1,016 milioane de tone metrice.
Acum 2 ore
12:30
Viscolul și vântul puternic vor lovi mai multe zone din România de sâmbătă seară până luni dimineață, a anunțat ANRM, actualizând prognoza inițială.
11:50
Nu mai puțin de 19 persoane au fost rănite în urma unor explozii puternice care au zguduit sâmbătă Kievul provocate de un atac rusesc cu rachete. Aproape o treime din cetățenii capitalei ucrainene nu au căldură, iar unele zone se confruntă cu întreruperi de curent.
Acum 4 ore
11:30
Autoritatea americană de reglementare în domeniu a lansat o investigație privind un posibil defect la Tesla Model 3, ca urmare a dificultății accesibilității și identificării în situații critice a sistemelor de deschidere de urgență a ușilor.
11:00
Guvernul chinez va solicita companiilor autohtone să aducă în țară sumele obținute din finanțările rezultate din listarea pe piețele de capital externe, potrivit unor noi reglementări de supraveghere a finanțărilor transfrontaliere, în contextul eforturilor Beijingului de a gestiona riscurile financiare și de a menține stabilitatea economică.
10:20
După Uniunea Europeană și Japonia, Apple a fost forțată să pună în aplicare reguli similare privind modul de distribuție și plată a aplicațiilor și în Brazilia.
09:40
Argintul a sărit vineri în premieră pragul de 75 de dolari pe uncie, în timp ce aurul și platina au atins noi recorduri istorice.
09:40
Asistență avansată la condus: Autopilot Tesla vs sisteme similare de la Volvo, BMW și alții # Profit.ro
Sistemele de asistență avansată la condus au devenit un argument de vânzare important în zona mașinilor electrice.
Acum 6 ore
09:10
Alphabet, Apple și Microsoft conduc topul global al profitabilității, fiecare depășind 100 de miliarde de dolari profit net.
09:10
Vinul zilei: un crémant obținut din Chenin Blanc și Chardonnay, un vin elegant și complex, cu arome de mere verzi, caise, pâine prăjită, la care se adaugă tente de miere și tapenadă de măsline # Profit.ro
Excellence Crémant de Loire Blanc este un spumant premiat, realizat în stil tradițional din Chenin Blanc și Chardonnay
08:40
Cele mai rele perspective. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
01:50
Moscova ar amplasa noi rachete balistice hipersonice cu capacitate nucleară.
Acum 24 ore
00:00
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atenționează că de Sărbători apare un nou tip de fraudă, prin care se încearcă să fie obținute date sensibile de la persoanele care nu sunt atente.
26 decembrie 2025
23:00
SURPRIZĂ Apă gratuită în metrou, aeroport, gări. Toate instituțiile publice, de la școli, spitale, până la ANAF, primării, judecătorii, gări și autogări - obligate să asigure apă potabilă prin dozatoare certificate - nou proiect # Profit.ro
Instituțiile și autoritățile publice, unitățile sanitare publice, unitățile de învățământ, precum și operatorii economici care administrează stații de metrou, gări feroviare, autogări și aeroporturi vor avea obligația de a asigura accesul gratuit la apă potabilă pentru publicul vizitator, călători, pacienți sau beneficiari ai serviciilor publice.
22:40
Bolt a lansat în România serviciul de lux Bolt Chauffeur, prin care curse cu un grad ridicat de lux pot fi rezervate în avans.
22:40
Moscova ar amplasa noi rachete balistice hipersonice cu capacitate nucleară.
21:30
Macron s-a prăbușit ca încredere. Urările de Revelion, așteptate de foarte puțini. Cel mai scăzut nivel din 2017 # Profit.ro
Cota de încredere a președintelui francez, Emmanuel Macron, s-a prăbușit.
21:20
Președintele Nicușor Dan petrece sărbătorilor alături de familie, în județul Brașov.
21:10
ULTIMA ORĂ România - implicată în favoarea Ucrainei în cea mai mare și discretă operațiune logistică de până acum a UE: relocarea unei centrale termice complete # Profit.ro
Comisia Europeană a finalizat cea mai mare operațiune logistică de până acum - relocarea unei centrale termice complete din Lituania în Ucraina.
20:50
Ministru român sincer la debut: Degeaba scrie pe hârtie că producem ceva anume dacă dăm multe rateuri și nu avem calitate # Profit.ro
Noul ministru al Economiei, Irineu Darău, spune că analiza referitoare la producția de armament în România trebuie să se bazeze pe indicatori de calitate.
20:20
Magazinul La Cocoș din Ploiești a fost vizitat, înainte de Crăciun, de Cătălin Petroșanu, care practică sport dintr-un scaun rulant.
20:00
ULTIMA ORĂ Apare un nou tip de concediu plătit, pentru ”refacere profesională”, cu scopul prevenirii epuizării profesionale/ burnout # Profit.ro
Angajatorii vor avea obligația să informeze salariații cu privire la riscurile de epuizare profesională și la metodele de prevenire, iar cei cu peste 50 de salariați vor trebuie să elaboreze anual un plan de prevenire a epuizării profesionale, cu o evaluare intemă specifică și cu un mecanism intem confidențial și accesibil pentru sesizarea riscurilor și situațiilor de epuizare profesională.
19:30
Secretarul general al NATO respinge ideea unei separări totale a UE de SUA în domeniul apărării.
18:50
Case încălzite cu bălegar de vacă. Soluția căutată de multe state stă sub picioarele fermierilor # Profit.ro
Marea Britanie caută, alături de multe alte state, soluții durabile pentru încălzire și reducerea emisiilor de carbon.
18:20
Veste proastă pentru salariile românilor anul viitor. România - singurul din 25 de state europene analizate care va avea un declin GRAFIC # Profit.ro
România este singurul dintre cele 25 de state europene analizate pentru care se estimează un declin al veniturilor reale și în 2026.
18:10
Instalațiile de transport pe cablu din Sinaia au fost parțial oprite.
17:50
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ordonat extinderea și modernizarea producției de rachete a țării.
17:40
Un grav accident rutier, cu 10 mașini în care se aflau aproape 30 de persoane, a fost semnalat pe DX 12, în zona localității Optași Măgura, din județul Olt.
17:40
Procurorii turci au dispus reținerea a încă 29 de persoane, într-o anchetă privind pariurile în fotbalul profesionist.
17:30
VIDEO Vedetă TV în fața lui Putin cu recunoștință pentru război deși nu a fost niciodată pe front și are 5 case în Italia # Profit.ro
Vladimir Soloviov, propagandist rus și vedetă TV, spune în fața lui Putin că „bărbatul este creat pentru războI”.
17:10
ULTIMA ORĂ România va atrage pe bani mai mulți voluntari în armată - Funcționarii publici își vor putea rotunji veniturile cu 6.000 euro # Profit.ro
Funcționarii publici din ministere sau alte instituții publice vor avea dreptul de a se pregăti ca rezervist voluntar, în urma unui program care va presupune 4 luni de pregătire militară și în urma căruia vor fi plătiți cu 6.000 euro.
16:40
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, la Paris, cu fosta jucătoare profesionistă româncă de tenis Virginia Ruzici.
16:30
Un vehicul Maglev - trenul cu levitație magnetică - a accelerat în China de la 0 la 700 de kilometri pe oră (km/h) în doar două secunde.
16:30
Rusia, cu o economie puternic afectată de război, va apela la economiile contribuabililor, anul viitor,
16:20
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, vrea să aibă duminică o nouă întâlnire cu președintele american, Donald Trump.
16:00
Bulgaria are o stațiune turistică ce funcționează integral cu energie verde.
15:30
Rusia a reluat contactele cu Statele Unite, după analizarea planului de pace revizuit în 20 de puncte.
15:00
Moldovenii cer ca ajutorul dat de România să ajungă direct la ei, nu să fie gestionat de autorități # Profit.ro
Majoritatea populației Republicii Moldova vrea ca ajutorul oferit de România să ajungă direct la beneficiari, nu să fie gestionat de autoritățile centrale.
14:50
Președintele rus Putin se teme de o revoluție decembristă, la fel ca țarii ruși acum două secole.
14:50
Guvernul japonez a aprobat un buget record pentru următorul an fiscal.
14:40
FOTO Este pregătită cea mai mare clinică de psihiatrie pediatrică din România. Nouă etapă de construcție # Profit.ro
Șantierul celei mai mari clinici de psihiatrie pediatrică din România este într-o nouă etapă. La acest moment a început să se toarne furndația.
14:30
ULTIMA ORĂ Explozia blocului din Rahova aduce o schimbare la asigurări: Includerea riscului de explozie accidentală de gaze în asigurarea obligatorie a locuințelor (PAD) # Profit.ro
Asigurarea obligatorie a locuințelor (PAD) ar urma să includă și riscul de explozie accidentală de gaze, conform unui proiect redactat în urma exploziei din cartierul Rahova al Capitalei.
14:30
Bulgarii stau la mari cozi de schimb valutar pentru leva în euro. De ce se înghesuie acum, înainte de 1 ianuarie # Profit.ro
Companiile și cetățenii fac ajustări de ultim moment pentru schimbul valutar, în condițiile în care Bulgaria se pregătește să adopte moneda euro de la 1 ianuarie 2026.
14:00
Un nou lot al Autostrăzii Moldovei poate fi deschis în următoarele luni, dacă vremea va permite.
Ieri
13:30
Gmail vă pregătește o schimbare majoră, așteptată de mulți ani - Veți putea modifica adresa de e-mail fără pierderi # Profit.ro
Cel mai folosit serviciu de e-mail, deținut de Google, se pregătește să introducă o schimbare majoră și mult așteptată de utilizatori.
13:10
Presa maghiară atacă România pe tema auostrăzilor: Așa ceva se întâmplă doar la ei: nici măcar nu e gata, dar deja au dat autostrada nouă în circulație – nu au vrut să piardă banii europeni!" # Profit.ro
"Așa ceva se întâmplă doar în România: nici măcar nu e gata, dar deja au dat autostrada nouă în circulație – nu au vrut să piardă banii europeni!", semnalează presa maghiară faptul că România a deschis, luna treccută, un nou tronson din Autostrada Moldovei.
12:50
FOTO Record și căutări ciudate pe eMAG: Nevasta rea câinele, Bunica proteică, Cum să fii vagabond, Stai treaz de Crăciun, Ajutor, nu-mi înțeleg copilul adolescent, Mă duc la Galați și ce fac # Profit.ro
Românii au comandat anul acesta pe eMAG produse pentru orice nevoi, dar au continuat și să genereze unele dintre cele mai surprinzătoare căutări.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.