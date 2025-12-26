Case încălzite cu bălegar de vacă. Soluția căutată de multe state stă sub picioarele fermierilor
Profit.ro, 26 decembrie 2025 18:50
Marea Britanie caută, alături de multe alte state, soluții durabile pentru încălzire și reducerea emisiilor de carbon.
• • •
Veste proastă pentru salariile românilor anul viitor. România - singurul din 25 de state europene analizate care va avea un declin GRAFIC # Profit.ro
România este singurul dintre cele 25 de state europene analizate pentru care se estimează un declin al veniturilor reale și în 2026.
Instalațiile de transport pe cablu din Sinaia au fost parțial oprite.
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ordonat extinderea și modernizarea producției de rachete a țării.
Un grav accident rutier, cu 10 mașini în care se aflau aproape 30 de persoane, a fost semnalat pe DX 12, în zona localității Optași Măgura, din județul Olt.
Procurorii turci au dispus reținerea a încă 29 de persoane, într-o anchetă privind pariurile în fotbalul profesionist.
VIDEO Vedetă TV în fața lui Putin cu recunoștință pentru război deși nu a fost niciodată pe front și are 5 case în Italia # Profit.ro
Vladimir Soloviov, propagandist rus și vedetă TV, spune în fața lui Putin că „bărbatul este creat pentru războI”.
ULTIMA ORĂ România va atrage pe bani mai mulți voluntari în armată - Funcționarii publici își vor putea rotunji veniturile cu 6.000 euro # Profit.ro
Funcționarii publici din ministere sau alte instituții publice vor avea dreptul de a se pregăti ca rezervist voluntar, în urma unui program care va presupune 4 luni de pregătire militară și în urma căruia vor fi plătiți cu 6.000 euro.
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, la Paris, cu fosta jucătoare profesionistă româncă de tenis Virginia Ruzici.
Un vehicul Maglev - trenul cu levitație magnetică - a accelerat în China de la 0 la 700 de kilometri pe oră (km/h) în doar două secunde.
Rusia, cu o economie puternic afectată de război, va apela la economiile contribuabililor, anul viitor,
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, vrea să aibă duminică o nouă întâlnire cu președintele american, Donald Trump.
Bulgaria are o stațiune turistică ce funcționează integral cu energie verde.
Rusia a reluat contactele cu Statele Unite, după analizarea planului de pace revizuit în 20 de puncte.
Moldovenii cer ca ajutorul dat de România să ajungă direct la ei, nu să fie gestionat de autorități # Profit.ro
Majoritatea populației Republicii Moldova vrea ca ajutorul oferit de România să ajungă direct la beneficiari, nu să fie gestionat de autoritățile centrale.
Președintele rus Putin se teme de o revoluție decembristă, la fel ca țarii ruși acum două secole.
Guvernul japonez a aprobat un buget record pentru următorul an fiscal.
FOTO Este pregătită cea mai mare clinică de psihiatrie pediatrică din România. Nouă etapă de construcție # Profit.ro
Șantierul celei mai mari clinici de psihiatrie pediatrică din România este într-o nouă etapă. La acest moment a început să se toarne furndația.
ULTIMA ORĂ Explozia blocului din Rahova aduce o schimbare la asigurări: Includerea riscului de explozie accidentală de gaze în asigurarea obligatorie a locuințelor (PAD) # Profit.ro
Asigurarea obligatorie a locuințelor (PAD) ar urma să includă și riscul de explozie accidentală de gaze, conform unui proiect redactat în urma exploziei din cartierul Rahova al Capitalei.
Bulgarii stau la mari cozi de schimb valutar pentru leva în euro. De ce se înghesuie acum, înainte de 1 ianuarie # Profit.ro
Companiile și cetățenii fac ajustări de ultim moment pentru schimbul valutar, în condițiile în care Bulgaria se pregătește să adopte moneda euro de la 1 ianuarie 2026.
Un nou lot al Autostrăzii Moldovei poate fi deschis în următoarele luni, dacă vremea va permite.
Gmail vă pregătește o schimbare majoră, așteptată de mulți ani - Veți putea modifica adresa de e-mail fără pierderi # Profit.ro
Cel mai folosit serviciu de e-mail, deținut de Google, se pregătește să introducă o schimbare majoră și mult așteptată de utilizatori.
Presa maghiară atacă România pe tema auostrăzilor: Așa ceva se întâmplă doar la ei: nici măcar nu e gata, dar deja au dat autostrada nouă în circulație – nu au vrut să piardă banii europeni!" # Profit.ro
"Așa ceva se întâmplă doar în România: nici măcar nu e gata, dar deja au dat autostrada nouă în circulație – nu au vrut să piardă banii europeni!", semnalează presa maghiară faptul că România a deschis, luna treccută, un nou tronson din Autostrada Moldovei.
FOTO Record și căutări ciudate pe eMAG: Nevasta rea câinele, Bunica proteică, Cum să fii vagabond, Stai treaz de Crăciun, Ajutor, nu-mi înțeleg copilul adolescent, Mă duc la Galați și ce fac # Profit.ro
Românii au comandat anul acesta pe eMAG produse pentru orice nevoi, dar au continuat și să genereze unele dintre cele mai surprinzătoare căutări.
Datoria administrației publice (datoria guvernamentală) a urcat, în septembrie, până la 1.095 miliarde lei, de la 1.084 miliarde de lei, în luna precedentă.
Rusia a oferit Turciei o nouă finanțare, acum de 9 miliarde de dolari, pentru centrala nucleară Akkuyu.
Grupul german Bosch anunță că a dezvoltat o tehnologie de cockpit, bazată pe inteligență artificială, în parteneriat cu Microsoft și Nvidia.
Semnal de alarmă - Șomaj și depopulare aduse de închiderea termocentralelor pe lignit, în Grecia # Profit.ro
Regiunea elenă Ptolemaida, la un moment dat un important centru pentru producția de electricitate pe bază lignit, are astăzi probleme.
Toate contractele de salubrizare trebuie încheiate cu Urban SA, până cel târziu 1 februarie 2026 transmite Primăria Sector 6 către asociațiile de proprietari, agenții economici și cei care locuiesc la curte.
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a declarat că forma unui document scris prin care Rusia ar confirma absența intențiilor de a ataca țările NATO poate fi subiect de negocieri.
ANUNȚ Temperaturi sub cele specifice, până aproape de sfârșitul lunii ianuarie. Urmează două săptămâni cu precipitații abundente # Profit.ro
Meteorologii anunță că temperaturile se vor situa sub cele specifice, până aproape de sfârșitul lunii ianuarie.
Livrările de gaze ale Gazprom către China prin gazoductul Power of Siberia au atins în acest an 38,8 miliarde de metri cubi, o creștere de aproape 20% față de anul precedent, a declarat directorul general al companiei, Alexei Miller, citat de Reuters.
De ce pisicile sunt atrase de brazii de Crăciun?
Plantele de apartament sunt cadouri care nu se demodează niciodată. Oferă culoare, energie bună și pot transforma orice colț de casă într-un spațiu mai plăcut.
Urban.ro - Cum să te relaxezi eficient după un an de muncă. Ghid practic pentru refacerea minții și a corpului # Profit.ro
După un an de muncă intensă, termene limită, responsabilități și stres acumulat, relaxarea nu mai este un moft, ci o necesitate reală.
Dronele rusești au atacat din nou la granița României. Armata a ridicat avioane de vânătoare F-16 pentru monitorizare # Profit.ro
MApN a anunțat că două aeronave de lupta F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană, după ce Rusia a lansat grupuri de drone lansate către porturile ucrainene de la Dunăre.
Actualizările OTA (over-the-air) au transformat mașina electrică într-un dispozitiv care continuă să evolueze după ce îl conduci acasă.
O explozie urmată de un incendiu a avut loc joi seară într-un imobil situat în municipiul Onești, județul Bacău.
Președintele SUA a ordonat o lovitură „letală” împotriva teroriștilor Statului Islamic (ISIS) în Nigeria, pe care i-a acuzat că persecută creștini în această țară.
FOTO Diferențe majore la mașini între chinezi și europeni. „Fabricat în China” versus „Fabricat în Germania” INFOGRAFIC # Profit.ro
O analiză realizată în cele mai active piețe auto din Asia și Europa – China și Germania - a căutat să descopere felul în care cumpărătorii din aceste două piețe se comportă în fața automobilelor vândute de producătorii din cealaltă parte a lumii și care sunt diferențele majore dintre aceștia.
Vinul zilei: un cupaj roșu din Sicilia, care seduce cu notele de gem de prune, cafea, tutun fin, violete delicate și alune prăjite. O alegere perfectă pentru un platou cu brânzeturi rafinate # Profit.ro
Castello di Solicchiata Secondo 2012 de la crama Feudi Barone Spitaleri este un vin roșu rafinat și armonios, inspirat de amestecul istoric al vinurilor stil Bordeaux.
Nu mai dormi cu televizorul aprins! Dormitul cu televizorul pornit este un obicei larg răspândit, adoptat de multe persoane care îl percep drept o sursă de relaxare, companie sau siguranță înainte de culcare.
Asistență avansată. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Fie că ești bucureștean cu chef de evadare sau doar în trecere prin capitală, uneori ai nevoie de o gură de aer – la propriu și la figurat.
Casalux.ro - FOTO 15 idei rapide pentru o masă de sărbători aranjată ca în revistele de design # Profit.ro
Masa de sărbători este, după bradul de Crăciun, una din cele mai clare declarații de stil sezonier.
Digi extinde puternic grila de programe TV, atacându-și și la acest capitol concurenții din Spania # Profit.ro
Operatorul român de telecomunicații Digi a început în Spania o extindere substanțial a grilei sale de programe TV, pentru a-și ajunge și la acest capitol din urmă concurenții, cu o ofertă mai bogată de streaming.
FOTO Parcul Insula Lacul Morii - schimbat complet. Buget de aproape 90 milioane lei. Executantul viitoarelor lucrări a fost stabilit # Profit.ro
Asocierea formată din Ro- Verde Landscaping (lider), Garden Center Grup, Cris Garden, Geca Impex PM și Ischia a câștigat, din postura de unic ofertant, o licitație care urmărește regenerarea urbană a zonei Lacul Morii din Sectorul 6 al Capitalei.
Riscul unui război este din nou real. Declarația șocantă a șefului armatei franceze și avertismentul lui Putin pentru Europa - CNN # Profit.ro
Foști sau actuali oficiali militari și experți avertizează că singura modalitate de a preveni un război direct cu Rusia, în cazul izbucnirii unui război, este să se asigure că Europa ar câștiga.
ULTIMA ORĂ Planul-mamut Ceaușescu: Gigantul EDF cere României ajutor de stat pentru a se asocia cu Hidroelectrica DOCUMENT # Profit.ro
Gigantul energetic francez de stat EDF a pus drept condiție pentru a se asocia cu omoloaga sa românească Hidroelectrica într-o societate de tip joint-venture care să implementeze proiectul-mamut al construirii hidrocentralei cu acumulare prin pompaj (CHEAP) Tarnița-Lăpuștești, datând din epoca Ceaușescu, garantarea de către România a acordării unui ajutor de stat în faza de operare a hidrocentralei, după punerea în funcțiune a acesteia.
Mai mulți copaci doborâți de greutatea zăpezii sunt pe drumurile naționale, pe carosabil.
