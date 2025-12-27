Angajatul Şcolii de Poliţie Câmpina cercetat pentru tentativă de viol, arestat preventiv
Newsweek.ro, 27 decembrie 2025 14:50
Un angajat al Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, reţinut pentru tentativă de viol ...
Angajatul Şcolii de Poliţie Câmpina cercetat pentru tentativă de viol, arestat preventiv # Newsweek.ro
Un angajat al Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, reţinut pentru tentativă de viol ...
Fotbal: Vom vedea dacă Rodri va putea juca contra lui Nottingham Forest, spune Guardiola # Newsweek.ro
Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a declarat că Rodri Hernandez este "mult mai bine" şi...
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va purta discuţii cu aliaţi europeni în timpul unei escale...
Medicii atrag atenția că un obicei obișnuit de iarnă poate afecta grav pielea: expunerea la radiații...
Întâlnirea Trump - Zelenski din Florida. La ce oră îl primește președintele SUA pe cel ucrainean? # Newsweek.ro
Donald Trump în primește pe Volodimir Zelenski duminică. Cei doi președinți vor discuta despre garan...
Alocațiile pentru copii în ianuarie 2026: părinții și elevii vor primi banii înainte de reluarea școlii? # Newsweek.ro
Chiar dacă vacanța de iarnă continuă, părinții și elevii se întreabă deja când vor fi plătite alocaț...
Bananele cresc glicemia? Nutriționiștii explică adevărul și demontează miturile despre zahăr și diabet # Newsweek.ro
Bananele sunt adesea considerate dăunătoare pentru diabetici din cauza zahărului natural, însă nutri...
Vulcanul Etna din Sicilia prezintă noi semne de activitate; autoritățile cresc temporar nivelul de alertă # Newsweek.ro
Muntele Etna din Italia, de pe insula Sicilia, a prezentat vineri noi semne de activitate, aruncând ...
Putin anunță o armată reconfigurată după experiența din Ucraina, cu accent pe AI și arsenal nuclear # Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a prezentat planurile de modernizare a armatei, bazate pe lecțiile d...
România ar putea introduce un nou concediu plătit pentru refacere profesională. Ce obligații au angajatorii # Newsweek.ro
Un proiect legislativ prevede introducerea unui nou tip de concediu plătit pentru refacere profesion...
Motivul carambolului de pe DEx Pitești- Craiova. Explicațiile lui Titi Aur: „Efectul de turmă” # Newsweek.ro
Fostul pilot de raliuri Titi Aur a explicat de ce 12 mașini s-au lovit, vineri, în a doua zi de Crăc...
Cetățean român, arestat preventiv la Giurgiu după ce a fost prins transportând migranți ilegali # Newsweek.ro
Un cetățean român a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce polițiștii de frontieră din Gi...
Ceaiul sau cafeaua - care este mai bună pentru sănătatea oaselor la femeile peste 50 de ani? # Newsweek.ro
Un studiu realizat în Australia, pe aproape 9.700 de femei de peste 65 de ani, arată că obiceiurile ...
Rusia continuă să reînarmeze Forțele Aeriene Belaruse cu avioane de vânătoare multirol moderne # Newsweek.ro
Ministerul Apărării din Belarus a anunțat pe canalul său oficial de Telegram recepționarea unei noi ...
Cum îți fură hackerii banii din cont și datele personale. „Faci o singură greșeală și ei știu asta” # Newsweek.ro
Atacurile cibernetice sunt tot mai dese, iar escrocii găsesc în fiecare zi noi metode de a fura date...
METEO Cod Portocaliu de viscol și ninsori, în România. Vântul va atinge și 130 km/h. Care sunt zonele vizate? # Newsweek.ro
Meteorologii au extins Codul Portocaliu de viscol și ninsori în România. Fenomenele meteo severe vor...
Când nu trebuie să mergeți la Urgențe cu un copil răcit? Explicațiile medicului pediatru # Newsweek.ro
Spitalele sunt pline de pacienți, în aceste zile, iar la cele de copii timpii de așteptare sunt foar...
Primă de Crăciun de 443.000 $, pentru fiecare angajat. Unde și în ce domeniu activează compania? # Newsweek.ro
Șeful unei companii a decis să le dea angajaților o primă de Crăciun record, de 443.000 $. În total,...
Industria de armament a României, pe butuci. Ministrul Economiei: „Degeaba scrie într-o hârtie că producem” # Newsweek.ro
Industria de armament a României este pe butuci. Ministrul Economiei spune că „degeaba scrie într-o ...
Pace între Thailanda şi Cambodgia? Cele două țări au convenit asupra unui armistiţiu, după lupte sângeroase # Newsweek.ro
Thailanda şi Cambodgia au convenit asupra unui armistiţiu imediat, după săptămâni de lupte sângeroas...
Cel puțin 15 persoane au murit din aceeași cauză la bordul Tesla Model 3. NHTSA a deschis o anchetă # Newsweek.ro
Autoritatea americană pentru siguranţa traficului rutier, NHTSA, a deschis o anchetă după ce cel puț...
Peste 500.000 de români îşi sărbătoresc onomastica de Sfântul Ştefan, în cea de-a treia zi de Crăciun # Newsweek.ro
Pe 27 decembrie, de Sfântul Ștefan, peste 500.000 de români îşi sărbătoresc onomastica. Se consideră...
Impozitele pe locuințe explodează din 2026. Cine sunt românii care vor plăti chiar și de trei ori mai mult # Newsweek.ro
Impozitele pe locuințe vor crește semnificativ din 2026, după o decizie a Guvernului care elimină re...
Accident grav în Târgu Mureş. Șase răniţi, unul în stare critică, după ce două autoturisme s-au izbit violent # Newsweek.ro
Un accident rutier produs sâmbătă dimineață în municipiul Târgu Mureş s-a soldat cu șase persoane ră...
Trump se proclamă "decidentul păcii" în Ucraina: „Zelenski nu are nimic până nu aprob eu” # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump afirmă că deține controlul decisiv asupra oricărui acord de pace ...
Rusia acuză Ucraina că încearcă să „torpileze” planul american de pace pentru încheierea războiului # Newsweek.ro
Rusia acuză Ucraina că încearcă să blocheze negocierile privind planul american de pace pentru înche...
Bătălia micului dejun. Ce este mai bun pentru glicemie – ouăle amestecate sau fulgii de ovăz dimineața? # Newsweek.ro
Bătălia micului dejun: ouăle amestecate sau fulgii de ovăz? Ouăle oferă proteine care stabilizează g...
Întâlnire decisivă Trump-Zelenski la Mar-a-Lago. Putin transmite că vrea pace doar în termenii Rusiei # Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat că se va întâlni duminică, 28 decembrie, în F...
Horoscop 28 decembrie. Luna în Berbec aduce schimbări majore Balanțelor. Taurii au parte de provocări # Newsweek.ro
Horoscop 28 decembrie. Luna în Berbec aduce schimbări majore Balanțelor. Taurii au parte de provocăr...
Care pensionari primesc la pensie între 2.400 și 8.200 lei pentru care nu au contribuit? Nu sunt magistrați # Newsweek.ro
Nu doar magistrații au pensii speciale în România. Mai există alte 5 categorii de pensionari special...
Păr gras? Probabil că greșești modul în care te speli pe cap - Află cum să te clătești corect # Newsweek.ro
Unele tipuri de păr se îngrașă repede, dar acest lucru se poate datora și unei greșeli în modul în c...
Cum să scapi rapid de mirosurile urâte din locuință. Vezi ce greșeală faci zilnic în casă # Newsweek.ro
Intrarea într-o casă cu un parfum plăcut e reconfortantă, dar un miros neplăcut persistă chiar și cu...
Întâlnirile după vârsta de 50 de ani pot fi o oportunitate minunată de a redescoperi romantismul și ...
Furtună extremă pe Valea Prahovei. Un copac a căzut peste o mașină. Traficul în zonă, blocat # Newsweek.ro
O furtună s-a abătut, vineri seară, asupra localităţilor de pe Valea Prahovei, în staţiunea Sinaia r...
VIDEO 70 de indivizi arestați la Sankt Petersburg. Se rugau pentru armata Ucrainei și sănătatea lui Zelenski # Newsweek.ro
La Sankt Petersburg, 70 de membri ai unei „secte” - potrivit presei ruse - au fost reținuți de auto...
Nicușor Dan, întâlniri cu români celebri la Paris: „Au făcut cunoscut numele României în lume” # Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit la Paris cu Virginia Ruzici, fosta jucătoare profes...
Cod roşu de vânt puternic în zonele montane din judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara
Israel amenință Iran cu un nou război. Trump îl cheamă pe Netanyahu la Mar-a-Lago să salveze pacea în Gaza # Newsweek.ro
La șase luni după lansarea unui război de 12 zile cu Iranul din cauza programului său nuclear, ofici...
Ministrul Economiei, despre companiile de stat: „Nu sunt la vânătoare de vrăjitoare” Unde se fac angajări? # Newsweek.ro
Ministrul Economiei a comentat despre situaţia de la companiile de stat: „Voi uza de toate prerogati...
Escrocheria „lotusbail” de pe WhatsApp s-a extins amețitor. A colectat mesaje, contacte și fișiere # Newsweek.ro
Peste 56.000 de utilizatori au fost infectați de malware-ul „lotusbail” de pe WhatsApp, spun special...
Japonia, buget de apărare record. 58.000.000.000$ pe 2026 pentru un posibil război cu China # Newsweek.ro
Cabinetul Japoniei a aprobat un proiect record de buget pentru apărare de 58 de miliarde de dolari p...
VIDEO 26 Decembrie 1991, colapsul URSS. Putin: „Cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului XX” # Newsweek.ro
La 26 decembrie 1991, Sovietul Suprem al URSS a votat pentru autodizolvare. Aceasta a însemnat, prac...
Meteorologii au emis o alertă cod portocaliu de vânt puternic de până la 140 de km/oră în zonele îna...
Scriitorul Radu F. Alexandru a murit la 86 de ani. „Lasă în urmă o prodigioasă creaţie dramaturgică” # Newsweek.ro
Scriitorul Radu F. Alexandru a murit, vineri, la vârsta de 82 de ani, după o lungă suferință, a anun...
Ciprian Ciucu: Bucureştiul are nevoie de spitale noi, sigure. Deja se construiesc două. Care sunt acestea? # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu a spus că Bucureştiul are nevoie de spitale noi, sigure, cu echipamente de ultimă gene...
Cum să identifici cafeaua contrafăcută? Semnele care o dau de gol. La ce să fii atent? # Newsweek.ro
Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi din întreaga lume. Însă unii comercianți încearcă...
A slăbit 45 de kilograme și nu s-a mai îngrășat deloc: „Așa îmi mențin greutatea în timpul sărbătorilor” # Newsweek.ro
Perioada sărbătorilor de iarnă este o mare provocare pentru cei care țin dietă. Se chinuie să slăbea...
Accident grav pe Drumul expres, în județul Olt. 10 mașini implicate. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # Newsweek.ro
Un accident grav s-a produs acum scurt timp pe Drumul expres Craiova - Pitești. 10 mașini sunt impli...
Semnificația vâscului. Motivul pentru care nu este bine să îl pui în casă de sărbători # Newsweek.ro
Semnificația vâscului. Vâscul aduce energii pozitive și protecție, dar este o plantă toxică, iar con...
Horoscop ianuarie 2026 Trei zodii au cea mai bună lună. Totul se așază, Jupiter le sprijină în sfârșit total # Newsweek.ro
Ianuarie 2026 vine cu vești excelente pentru trei zodii care simt, în sfârșit, că lucrurile se leagă...
