Trump se proclamă &#34;decidentul păcii&#34; în Ucraina: „Zelenski nu are nimic până nu aprob eu”

Newsweek.ro, 27 decembrie 2025 08:20

Președintele american Donald Trump afirmă că deține controlul decisiv asupra oricărui acord de pace ...

Acum 10 minute
08:50
Impozitele pe locuințe explodează din 2026. Cine sunt românii care vor plăti chiar și de trei ori mai mult Newsweek.ro
Impozitele pe locuințe vor crește semnificativ din 2026, după o decizie a Guvernului care elimină re...
Acum 30 minute
08:40
Accident grav în Târgu Mureş. Șase răniţi, unul în stare critică, după ce două autoturisme s-au izbit violent Newsweek.ro
Un accident rutier produs sâmbătă dimineață în municipiul Târgu Mureş s-a soldat cu șase persoane ră...
Acum o oră
08:20
08:10
Rusia acuză Ucraina că încearcă să „torpileze” planul american de pace pentru încheierea războiului Newsweek.ro
Rusia acuză Ucraina că încearcă să blocheze negocierile privind planul american de pace pentru înche...
Acum 2 ore
07:50
Bătălia micului dejun. Ce este mai bun pentru glicemie – ouăle amestecate sau fulgii de ovăz dimineața? Newsweek.ro
Bătălia micului dejun: ouăle amestecate sau fulgii de ovăz? Ouăle oferă proteine care stabilizează g...
07:40
Întâlnire decisivă Trump-Zelenski la Mar-a-Lago. Putin transmite că vrea pace doar în termenii Rusiei Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat că se va întâlni duminică, 28 decembrie, în F...
07:20
Horoscop 28 decembrie. Luna în Berbec aduce schimbări majore Balanțelor. Taurii au parte de provocări Newsweek.ro
Horoscop 28 decembrie. Luna în Berbec aduce schimbări majore Balanțelor. Taurii au parte de provocăr...
07:10
Care pensionari primesc la pensie între 2.400 și 8.200 lei pentru care nu au contribuit? Nu sunt magistrați Newsweek.ro
Nu doar magistrații au pensii speciale în România. Mai există alte 5 categorii de pensionari special...
Acum 12 ore
22:10
Păr gras? Probabil că greșești modul în care te speli pe cap - Află cum să te clătești corect Newsweek.ro
Unele tipuri de păr se îngrașă repede, dar acest lucru se poate datora și unei greșeli în modul în c...
21:50
Cum să scapi rapid de mirosurile urâte din locuință. Vezi ce greșeală faci zilnic în casă Newsweek.ro
Intrarea într-o casă cu un parfum plăcut e reconfortantă, dar un miros neplăcut persistă chiar și cu...
21:20
Întâlnirile după vârsta de 50 de ani. Cum să îți oferi o nouă șansă la dragoste Newsweek.ro
Întâlnirile după vârsta de 50 de ani pot fi o oportunitate minunată de a redescoperi romantismul și ...
21:00
Furtună extremă pe Valea Prahovei. Un copac a căzut peste o mașină. Traficul în zonă, blocat Newsweek.ro
O furtună s-a abătut, vineri seară, asupra localităţilor de pe Valea Prahovei, în staţiunea Sinaia r...
21:00
VIDEO 70 de indivizi arestați la Sankt Petersburg. Se rugau pentru armata Ucrainei și sănătatea lui Zelenski Newsweek.ro
La Sankt Petersburg, 70 de membri ai unei „secte” - potrivit presei ruse - au fost reținuți de auto...
20:40
Nicușor Dan, întâlniri cu români celebri la Paris: „Au făcut cunoscut numele României în lume” Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit la Paris cu Virginia Ruzici, fosta jucătoare profes...
20:20
METEO Cod roșu de vânt puternic în două județe. Până când e valabilă avertizarea? Newsweek.ro
Cod roşu de vânt puternic în zonele montane din judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara
20:00
Israel amenință Iran cu un nou război. Trump îl cheamă pe Netanyahu la Mar-a-Lago să salveze pacea în Gaza Newsweek.ro
La șase luni după lansarea unui război de 12 zile cu Iranul din cauza programului său nuclear, ofici...
Acum 24 ore
19:50
Ministrul Economiei, despre companiile de stat: „Nu sunt la vânătoare de vrăjitoare” Unde se fac angajări? Newsweek.ro
Ministrul Economiei a comentat despre situaţia de la companiile de stat: „Voi uza de toate prerogati...
19:40
Escrocheria „lotusbail” de pe WhatsApp s-a extins amețitor. A colectat mesaje, contacte și fișiere Newsweek.ro
Peste 56.000 de utilizatori au fost infectați de malware-ul „lotusbail” de pe WhatsApp, spun special...
19:20
Japonia, buget de apărare record. 58.000.000.000$ pe 2026 pentru un posibil război cu China Newsweek.ro
Cabinetul Japoniei a aprobat un proiect record de buget pentru apărare de 58 de miliarde de dolari p...
19:10
VIDEO 26 Decembrie 1991, colapsul URSS. Putin: „Cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului XX” Newsweek.ro
La 26 decembrie 1991, Sovietul Suprem al URSS a votat pentru autodizolvare. Aceasta a însemnat, prac...
19:00
METEO Alertă de vânt puternic în 6 județe. Rafale cu viteze de 140 km/oră Newsweek.ro
Meteorologii au emis o alertă cod portocaliu de vânt puternic de până la 140 de km/oră în zonele îna...
18:40
Scriitorul Radu F. Alexandru a murit la 86 de ani. „Lasă în urmă o prodigioasă creaţie dramaturgică” Newsweek.ro
Scriitorul Radu F. Alexandru a murit, vineri, la vârsta de 82 de ani, după o lungă suferință, a anun...
18:30
Ciprian Ciucu: Bucureştiul are nevoie de spitale noi, sigure. Deja se construiesc două. Care sunt acestea? Newsweek.ro
Ciprian Ciucu a spus că Bucureştiul are nevoie de spitale noi, sigure, cu echipamente de ultimă gene...
18:10
Cum să identifici cafeaua contrafăcută? Semnele care o dau de gol. La ce să fii atent? Newsweek.ro
Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi din întreaga lume. Însă unii comercianți încearcă...
18:00
A slăbit 45 de kilograme și nu s-a mai îngrășat deloc: „Așa îmi mențin greutatea în timpul sărbătorilor” Newsweek.ro
Perioada sărbătorilor de iarnă este o mare provocare pentru cei care țin dietă. Se chinuie să slăbea...
17:20
Accident grav pe Drumul expres, în județul Olt. 10 mașini implicate. A fost activat Planul Roșu de Intervenție Newsweek.ro
Un accident grav s-a produs acum scurt timp pe Drumul expres Craiova - Pitești. 10 mașini sunt impli...
17:20
Semnificația vâscului. Motivul pentru care nu este bine să îl pui în casă de sărbători Newsweek.ro
Semnificația vâscului. Vâscul aduce energii pozitive și protecție, dar este o plantă toxică, iar con...
17:10
Horoscop ianuarie 2026 Trei zodii au cea mai bună lună. Totul se așază, Jupiter le sprijină în sfârșit total Newsweek.ro
Ianuarie 2026 vine cu vești excelente pentru trei zodii care simt, în sfârșit, că lucrurile se leagă...
16:50
Un cuplu de păsări takahe, despre care se credea că este steril, a dat naștere unui pui surpriză Newsweek.ro
O pereche de păsări takahe din Noua Zeelandă, considerată sterilă, a uimit angajații unui eco-sanctu...
16:30
Planul de pace al Ucrainei în 20 de puncte este gata 90%. Zelenski: Sarcina noastră este să-l ducem la 100% Newsweek.ro
Zelenski a lăudat munca echipelor de negociere și a declarat că mai multe proiecte de documente chei...
16:30
Adrian Ahrițculesei, pornește în Antarctica pentru a cuceri Mount Vinson, cel mai înalt vârf al continentului Newsweek.ro
Adrian Ahrițculesei, alpinistul din Petroșani cunoscut pentru ascensiunea pe Everest și cei mai înal...
16:20
Economia rusă în depresie: industria trece prin cea mai gravă criză de la anii 1990, vânzările scad masiv Newsweek.ro
Industria rusă se confruntă cu cea mai severă criză din ultimele decenii, afectată de sancțiuni, cre...
16:00
Munții Carpați sub avertisment: straturi periculoase de zăpadă și risc de avalanșe pentru turiști Newsweek.ro
Salvamontiştii avertizează asupra pericolului de avalanșe în Munții Carpați, după ce ninsorile au de...
15:50
„Se pot decide multe înainte de Anul Nou”: Zelenski are în vedere o întâlnire cu Trump, pe 28 decembrie Newsweek.ro
Trump și Zelenski s-ar putea întâlni, pe 28 decembrie, la Mar-a-Lago, „dacă totul merge conform plan...
15:50
Aproape 11.800 de români beneficiau de pensii de serviciu în noiembrie 2025, cele mai mari la magistrați Newsweek.ro
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a ajuns la 11.788 de persoane în noiembrie 2025, potriv...
15:30
China sancționează 20 de companii americane și 10 directori pentru vânzarea de arme către Taiwan Newsweek.ro
China a anunțat sancțiuni împotriva a 20 de companii americane din domeniul apărării și a zece direc...
15:20
Explozie într-o moschee din Homs: cel puțin trei morți și cinci răniți, potrivit unui bilanț provizoriu Newsweek.ro
O explozie produsă într-o moschee din sectorul minorității alawite, la Homs, în centrul Siriei, s-a ...
15:00
Schimbări importante la pensie în 2026. Cum vor putea pensionarii să-și retragă banii din Pilonul II? Newsweek.ro
Începând cu 2026, pensionarii care doresc să-și retragă sumele acumulate în Pilonul II trebuie să re...
14:10
Elvețienii nu renunță ușor la bani cash, chiar dacă folosesc plăți digitale Newsweek.ro
Elvețienii sunt atașați de bancnote și monede. Reacțiile devin puternice atunci când plata în mod tr...
13:50
O insectă terifiantă a ajuns în Europa: ar putea distruge întregul continent. Cât de aproape este de România Newsweek.ro
Ospecie invazivă cu o răspândire periculoasă și rapidă a apărut în Europa: furnica roșie de foc....
13:30
Tristețea de Crăciun: cum să reducem presiunea socială și să ne bucurăm de timp împreună cu cei dragi Newsweek.ro
Yolanda Creţescu, psihoterapeut a explicat pentru News.ro de ce unii dintre noi ajungem să ne simţim...
13:20
Aventură europeană în sălbăticie: șase luni ca paznic al naturii cu 30.000 €. Ce aptitudini trebuie să ai? Newsweek.ro
Scottish Wildlife Trust (SWT), organizaţie dedicată conservării naturii, a lansat un anunţ de angaja...
13:10
Miracol de Crăciun: o pisică dispărută de cinci ani, reunită cu familia sa. S-au trezit cu ea la ușă Newsweek.ro
O pisică neagră a fost reunită cu familia sa chiar înainte de Crăciun, la cinci ani după ce dispărus...
12:50
Cât de mult contribuie banii la fericire? Ce spun studiile despre satisfacția în viață Newsweek.ro
Cei care trăiesc în siguranță materială nu trebuie să-și facă griji pentru anumite lucruri. Dar cât ...
12:50
Bulgaria, în topul celor mai ieftine stațiuni de schi din Europa: Borovets și Bansko, în primele cinci Newsweek.ro
Bulgaria a anunțat că are printre cele mai ieftine prețuri în stațiunile de schi din actualul sezon ...
12:40
Vreme severă în România: vânt puternic și ninsori viscolite, cod galben și portocaliu din 28 decembrie Newsweek.ro
Meteorologii anunţă vânt şi precipitaţii începând de vineri, iar din noaptea de 28 decembrie, cea ma...
12:20
Cum să setezi corect termostatul dacă pleci în vacanța de sărbători. Temperatura minimă recomandată în casă Newsweek.ro
Vacanțele de sărbători înseamnă relaxare, dar și o bună ocazie de a reduce costurile la încălzire. S...
11:50
VIDEO 100 de canari, bani și o mașină au ars într-un incendiu care a mistuit o vilă Newsweek.ro
Flăcările au distrus acoperișul unei locuințe, bunurile de la mansardă, 100 de canari, o sumă de ban...
11:40
Un ingredient din ciocolată ar putea încetini îmbătrânirea. Cât de des ar trebui să o consumăm? Newsweek.ro
Conform studiului, un nivel ridicat de teobromină în sânge este asociat cu un proces biologic mai le...
11:40
Oportunitățile pentru șomerii din Germania sunt mai mici ca niciodată. Ce pot face românii fără loc de muncă? Newsweek.ro
Piața muncii nu se redresează. Potrivit directorului BA (Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de ...
