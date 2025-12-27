Vreme rea în toată țara. Ministerul Mediului a convocat comitetul pentru situații de urgență
Digi24.ro, 27 decembrie 2025 15:20
Ministrul Mediului a convocat sâmbătă Comitetul ministerial pentru situații de urgență, ca urmare a avertizărilor meteorologice de vreme rea. Meteorologii au emis o alertă de vânt puternic valabilă pentru toate județele, cu avertizări de cod Portocaliu și Galben.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 15 minute
15:30
Dronele și rachetele rusești bombardează Ucraina înaintea întâlnirii dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump # Digi24.ro
Rusia a atacat Kievul și alte regiuni ale Ucrainei cu rachete și drone sâmbătă dimineață, înaintea a ceea ce președintele Volodimir Zelenski a numit o întâlnire crucială cu președintele american Donald Trump, care va avea loc duminică la Mar-a-Lago, în Florida, pentru a ajunge la un acord care să pună capăt unui război care durează de aproape patru ani, scrie Reuters. Polonia a ridicat avioanele de vânătoare, în timp ce Ucraina a anunțat că cel puțin un om a murit și alți 28 au fost răniți în urma atacurilor ruse.
Acum 30 minute
15:20
Ploile torențiale și inundațiile au devastat sudul Californiei: zeci de case îngropate în noroi și drumuri blocate # Digi24.ro
Ploile torenţiale abundente care au produs viituri şi alunecări de teren în sudul Californiei s-au oprit vineri, după trei zile, locuitorii din staţiunea montană Wrightwood, grav afectată, începând să sape noroiul şi să evalueze pagubele.
15:20
Vreme rea în toată țara. Ministerul Mediului a convocat comitetul pentru situații de urgență # Digi24.ro
Ministrul Mediului a convocat sâmbătă Comitetul ministerial pentru situații de urgență, ca urmare a avertizărilor meteorologice de vreme rea. Meteorologii au emis o alertă de vânt puternic valabilă pentru toate județele, cu avertizări de cod Portocaliu și Galben.
Acum o oră
15:00
Vlad Filat, dat în urmărire internațională. Fostul premier al Republicii Moldova este condamnat la doi ani de închisoare în Franța # Digi24.ro
Biroul Central Internaţional INTERPOL Paris a emis un mandat de arestare internaţional pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, condamnat recent în Franţa la 2 ani de închisoare. Solicitarea a fost iniţiată la data de 26 decembrie. Informaţia a fost confirmată de Inspectoratul General al Poliţiei pentru publicația moldovenească Ziarul de Gardă, scrie News.ro.
Acum 2 ore
14:40
„Poți deveni radicalizat stând pe canapea.” Cum se infiltrează extrema dreaptă în cultura cotidiană (The Guardian) # Digi24.ro
Mesajele extremiste sunt acum integrate în muzică și videoclipuri YouTube, iar un expert afirmă: „Poți deveni radicalizat stând pe canapea”, scrie Ashifa Kassam, corespondent pentru afaceri comunitare europene al The Gaurdian, într-un articol care analizează cum mesajele extremei drepte ajung la o parte a publicului fără ca acesta să le caute în mod activ.
14:40
Autorul crimei de la Turnul Măgurele a fost arestat preventiv. Bărbatul și-a recunoscut fapta în fața anchetatorilor # Digi24.ro
Bărbatul care și-a ucis bunicul în noaptea de Crăciun a fost arestat preventiv timp de 30 de zile, după ce judecătorii din Teleorman au admis propunerea procurorilor. Bărbatul de 32 de ani și-a recunoscut fapta în timpul audierilor.
14:10
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev # Digi24.ro
Fondatorul și liderul Corpului Voluntarilor Ruși (RVC), o unitate paramilitară de extremă dreapta care luptă alături de armata Kievului, a fost ucis în luptă pe frontul din Ucraina, a anunțat sâmbătă grupul, potrivit The Moscow Times.
14:10
Atac informatic la Complextul Energetic Oltenia. Incidentul a avut loc în noaptea de 26 decembrie și a afectat infrastructura IT de business a societății. Unele documente și fișiere au fost criptate în urma atacului, în timp ce multe aplicații informatice au devenit temporar indisponibile. De asemenea, activitatea companiei a fost parțial afectată, fără a fi pusă în pericol funcționarea Sistemului Energetic Național.
14:10
Vulcanul Etna prezintă noi semne de activitate: furtuni de lavă, probabile. Nivelul de alertă a fost temporar mărit pe insula Sicilia # Digi24.ro
Muntele Etna de pe insula Sicilia a prezentat vineri noi semne de activitate, prin aruncarea unor materiale incandescente şi a unor mică cantități de cenușă din craterul său de nord-est, a anunţat Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV) din Italia. Agenţia regională de protecţie civilă a mărit temporar nivelul de alertă pentru a indica o probabilitate ridicată de apariţie a fântânilor de lavă.
13:50
Prințesa Diana, etichetată drept „prădătoare” de către oficiali în timpul războiului mediatic cu Charles. Noi documente despre Lady Di # Digi24.ro
Diana, prințesa de Wales, a fost descrisă de oficiali drept „de departe cel mai prădător și mai abil” actor în războiul mediatic pe care l-a purtat împotriva soțului său în anii 1990, potrivit unor documente ale guvernului irlandez recent publicate, scrie The Times. Evaluarea apare într-un raport scris de diplomați pentru Republica Irlanda acum 30 de ani, care a fost făcut public de Arhivele Naționale ale țării.
13:50
FBI închide sediul istoric din Washington. Anunțul directorului Kash Patel despre unde vor lucra agenții # Digi24.ro
Biroul Federal de Investigaţii a finalizat, vineri, închiderea definitivă a sediului său istoric din centrul oraşului Washington, în timp ce majoritatea personalului său va fi mutat într-o altă clădire din capitala SUA, iar o parte din angajaţi vor fi trimişi pe teren, a anunțat directorul FBI, Kash Patel.
Acum 4 ore
13:30
Nicușor Dan, întâlnire la Londra cu fiul lui Ion Rațiu: „Un reper de implicare civică pentru România” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a publicat, pe pagina sa de Facebook, mai multe fotografii de la întâlnirea cu Nicolae Raţiu, fiul lui Ion Raţiu. Șeful statului a spus despre acesta că este „un reper de implicare civică în susţinerea parcursului democratic al României”.
13:30
După excesele culinare din zilele de sărbătoare, medicii recomandă un regim alimentar mai ușor în perioada rămasă până la Revelion, pentru a ajuta sistemul digestiv să se refacă. Mesele lejere, porțiile mai mici și hidratarea corectă pot preveni disconfortul și oferi organismului energia necesară pentru finalul de an, spun specialiștii. De asemenea, util ar fi și un post cu apă.
13:20
Nigeria sugerează că vor exista noi atacuri armate în cadrul unor operaţiuni „comune” cu SUA # Digi24.ro
Nigeria sugerează că alte atacuri împotriva unor grupări jihadiste urmează să aibă loc, după cele din ziua de Crăciun, ale forţelor americane, în nordul ţării, în care toate ţintele vizate „au fost decimate”, anunţa Donald Trump vineri, relatează AFP.
13:10
Șeful armatei elvețiene, despre neutralitate și protecție: „Este inexact din punct de vedere istoric”. Avertismentul lui Thomas Suessli # Digi24.ro
Elveţia nu se poate apăra împotriva unui atac pe scară largă şi trebuie să îşi sporească cheltuielile militare, având în vedere riscurile în creştere din partea Rusiei, a declarat şeful forţelor armate ale ţării alpine, Thomas Suessli, informează sâmbătă Reuters.
13:10
Giurgiu: Un român a fost prins pe DN5 în timp ce transporta migranți. Tânărul, arestat pentru 30 de zile # Digi24.ro
Un cetăţean român, prins când transporta cu un autoturism trei egipteni şi un sirian, a fost arestat preventiv pentru trafic de migranţi, a transmis Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.
13:00
Vânt cu rafale de 110-130 km/h în Sinaia: zeci de arbori, stâlpi căzuți și echipe de intervenție mobilizate # Digi24.ro
Mai mulţi arbori şi stâlpi au fost doborâţi de vânt în Sinaia, care se află, începând de vineri seara, sub incidenţa unui cod portocaliu de vânt valabil până luni, la ora 10.00. Vântul a înregistrat rafale de 110-130 km/h, a transmis primăria orașului.
12:50
Ce facem cu mâncarea după Sărbători. Sfaturile unui bucătar pentru reinventarea meniului # Digi24.ro
Risipa alimentară atinge cote alarmante în perioada sărbătorilor, iar reinventarea felurilor de mâncare este cea mai potrivită soluție în cazul în care au rămas produse după masa de Crăciun. Cumpărăturile în exces îi fac pe români să arunce zilnic mii de tone la coșul de gunoi. Datele statistice arată că, în România, se aruncă zilnic 6.000 de tone de mâncare, iar această cantitate crește în unele zile cu și cu 30 sau chiar 50%. Țara noastră este printre primele locuri când pe vine vorba despre cumpăratul în exces. Un chef bucătar al unui restaurant din Capitală a explicat, pentru Digi24, ce putem face cu alimentele rămase de la masa de Crăciun. Totul poate fi refolosit, de la mezeluri, la cârnați sau chiar la friptura de porc.„Multă mâncare dacă gătim prea mult. În caz în care ne-a rămas ceva rece, mezeluri feliate, putem să facem o pizza. Din cârnați putem face niște paste cu sos roșu și busuioc. Carnea prăjită putem face o plăcinte, o tăiem mărunt și punem deasupra piure cu gălbăneș de ou și o băgam la cuptor. În cazul cozonacului putem să facem un sos de vanilie, amestecăm cu cozonac și facem o budincă de cozonac sau putem tăia bucățile de cozonac, le prăjim în unt și le facem un sos de vanilie cu scorțișoară”, recomandă bucătarul Daniel Iordan pentru Digi24.Acesta a recomandat ca alimentele pregătite pentru masa de Crăciun să fie consumate în maxim 3 zile de la prepare, însă a oferit și sfaturi pentru depozitarea acestora astfel încât să reziste mai mult.„Nu recomand să se întâmple asta (nr: să punem pe masa de Revelion preparatele de la Crăciun), putem să ținem în jur de 3 zile sarmalele. Dacă vrem să prelungim durata de viață putem să le vidăm și să le ducem la 4-5 zile, dar în principiu nu aș recomanda mai multe de 2 zile mâncarea ținută.
12:40
Avalanşă mortală pe muntele Vardousia din Grecia: echipele de salvare au găsit trupurile a patru alpinişti, printre care o femeie # Digi24.ro
Patru alpinişti au murit după ce au fost prinşi de o avalanşă în timpul unei ascensiuni pe masivul Vardousia, din regiunea Fokida, în centrul Greciei, conform unui anunţ făcut sâmbătă de serviciul elen de salvare, relatează cotidianul Kathimerini.
12:10
Zelenski, avertisment după atacul cu drone la Kiev: Rusia nu vrea să pună capăt războiului # Digi24.ro
Atacul cu drone şi rachete ruseşti care a vizat Kievul, în noaptea de vineri spre sâmbătă, arată că Rusia „nu vrea să pună capăt războiului”, a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.
12:00
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept” # Digi24.ro
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, a declarat, într-un interviu acordat pentru emisiunea „La Cină”, de la Digi24, că nu și-a schimbat nimic din obiceiurile de dinainte de alegerile prezodențiale României și astfel reușeste să păstreze normalitatea în această perioadă în care este în cdntrul atenției la fiecare ieșire publică.
11:50
Accident în Timiș: Un bărbat beat și fără permis a lovit cu tractorul patru mașini parcate # Digi24.ro
Un bărbat din judeţul Timiş s-a urcat băut la volanul unui tractor neînmatriculat și a lovit patru autoturisme parcate în localitatea Satchinez. La fața locului, polițiștii au constatat că bărbatul nu deținea permis de conducere.
Acum 6 ore
11:20
Titi Aur, despre carambolul de pe DEx Pitești - Craiova: „Efectul de turmă”. Regula pentru menține distanța OK față de mașina din față # Digi24.ro
Fostul pilot de raliuri Titi Aur, expert în conducerea defensivă, a explicat sâmbătă, la Digi24, că, cel mai probabil, cauza carambolului de vineri de pe Drumul Expres Pitești - Craiova, unde au fost implicate 12 mașini și 32 de persoane, este ceea ce se numește „efectul de turmă”, despre care, din păcate, nu se învață la școala de șoferi. „Suntem tentați să ne luăm unul după altul, în sensul că mergem cu viteză din ce în ce mai mare și din ce în ce mai aproape unul de celălalt, pentru că avem senzația că se poate”, a explicat Aur, care a subliniat că există o regulă simplă pentru a menține distanța sigură față de mașina din față: jumătate din viteza de deplasare, în metri. De exemplu, dacă viteza de deplasare este 120 de kilometri pe oră, distanța minimă este de 60 de metri.
11:10
Kremlinul anunță modernizarea triadei nucleare. Planul armatei ruse se întinde până în 2036 # Digi24.ro
Planul de dezvoltare a forţelor armate ruse prevede modernizarea triadei nucleare a ţării în următorii ani, a anunţat Kremlinul, potrivit unui raport analizat de președintele Vladimir Putin împreună cu alți oficiali ruși.
11:00
ANM a actualizat prognoroza meteo. Cod galben și portocaliu de vânt puternic și ninsori în mai multe regiuni # Digi24.ro
Meteorologii au emis noi atenționări meteo de intensificări ale vântului, ninsoare, ghețuș, polei și viscol pentru următoarele două zile. Sâmbătă va fi cod Galben de vânt în Moldova, Dobrogea, nordul Munteniei dar și în vestul Olteniei. În timp ce ziua ce duminică va fi cod Portocaliu de intensificări ale vântului și ninsoare viscolită în cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania și în nordul și în centrul Carpaților Oriental
10:50
Salvamontiștii avertizează: vânt extrem și risc major pe munte. Turiștii sunt sfătuiți să evite traseele montane # Digi24.ro
Zonele montane din Prahova se află sub avertizări meteo severe, iar salvamontiștii trag un semnal de alarmă privind pericolele la care se expun turiștii care ignoră recomandările autorităților. Daniel Banu, reprezentant al Salvamont Prahova, a declarat, sâmbătă la Digi24, că rafalele de vânt ating valori extreme în zona montană înaltă.
10:10
Chitaristul și clăparul trupei The Cure, Perry Bamonte, a murit la vârsta de 65 de ani, a anunțat fromația muzicală pe site-ul său.
10:00
Guvernul nigerian anunță că atacurile SUA de Crăciun au vizat două tabere care aveau legături cu ISIS # Digi24.ro
Atacurile aeriene efectuate de SUA în Nigeria au lovit două tabere având legătură cu gruparea Stat Islamic (ISIS) în pădurea Bauni din statul Sokoto şi au vizat luptători străini care se infiltrau din Sahel, a declarat guvernul nigerian, relatează sâmbătă Reuters.
09:50
Thailanda și Cambodgia au convenit asupra unui armistițiu imediat, după mai multe săptămâni de atacuri la graniță. Anunțul a fost făcut de miniștrii Apărării din cele două țări, care au anunțat și eliberarea mai multor soldați. De la izbucnirea războiului au murit peste 40 de persoane și au fost strămutați aproximativ un milion de civili.
Acum 8 ore
09:30
Scene de groază în Japonia: accident în lanț cu mașini în flăcări. Un mort și 26 de răniți # Digi24.ro
Scene de groază pe o autostradă din Japonia, unde peste 50 de mașini au fost implicate într-un carambol uriaș. O persoană a murit și alte 20 au fost rănite.
09:20
Dronele și rachetele rusești bombardează Ucraina înaintea întâlnirii dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump # Digi24.ro
Rusia a atacat Kievul și alte regiuni ale Ucrainei cu rachete și drone sâmbătă dimineață, înaintea a ceea ce președintele Volodimir Zelenski a numit o întâlnire crucială cu președintele american Donald Trump, care va avea loc duminică la Mar-a-Lago, în Florida, pentru a ajunge la un acord care să pună capăt unui război care durează de aproape patru ani, scrie Reuters.
09:10
O minge de foc a fost surprinsă noaptea trecută deasupra Muntelui Fuji, cel mai înalt vârf din arhipelagul japonez. Astronomii susțin că cel mai probabil în imagini a fost surprins un meteorit.
09:10
Trump respinge recunoașterea de către SUA a unui stat independent oficializat de Israel: „Chiar știe cineva ce este Somalilandul?” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, într-un interviu acordat publicaţiei New York Post, că se opune recunoaşterii de către Statele Unite a Somalilandului, republica autoproclamată care s-a separat de Somalia şi pe care Israelul, un aliat al Washingtonului, a recunoscut-o oficial mai devreme în aceeaşi zi.
08:50
Kim Jong Un: Coreea de Nord și Rusia au „împărțit sângele, viața și moartea” în războiul din Ucraina # Digi24.ro
Coreea de Nord şi Rusia au împărţit „sângele, viaţa şi moartea” în războiul din Ucraina, a subliniat vineri liderul nord-coreean Kim Jong Un în urările sale de Anul Nou adresate preşedintelui rus Vladimir Putin.
08:40
Vreme severă în România: Cod galben în 23 de județe și Cod portocaliu de viscol la munte, cu rafale de până la 140 km/h # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un Cod galben de intensificări ale vântului pentru 23 de judeţe. De asemenea, un Cod portocaliu este valabil de sâmbătă noapte, ora 2:00 până pe 29 decembrie, ora 10:00, fiind intensificări puternice ale vântului, viscol și vizibilitate foarte redusă în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură.
08:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 27 decembrie.
08:00
Zelenski, discuții cu liderii nord-europeni și șeful NATO, înaintea vizitei în SUA: Ucraina nu va fi un obstacol în calea păcii # Digi24.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, înaintea întâlnirii cu preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şase convorbiri telefonice separate: cu preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, prim-ministrul Canadei, Mark Carney, prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a-i informa în legătură cu eforturile diplomatice şi cu cele mai recente detalii ale discuţiilor cu partea americană, anunţă Administraţia Prezidenţială de la Kiev. De asemenea, le-a mulţumit pentru sprijinul acordat Ucrainei.
07:50
Șase răniți, dintre care unul grav, la Târgu Mureș, într-un accident rutier produs noaptea trecută # Digi24.ro
Şase persoane au fost rănite, una fiind în stare gravă, în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme, produs sâmbătă noaptea, în municipiul Târgu Mureş.
Acum 12 ore
07:40
Google a început implementarea unei funcţii mult aşteptate care le permite utilizatorilor să îşi schimbe adresa de e-mail @gmail.com, păstrând în acelaşi timp toate datele şi serviciile asociate contului, transmite CNBC.
07:10
Specialist în economie Adrian Codîrlașu: „Din păcate, puterea de cumpărare va continua să scadă în 2026” # Digi24.ro
România este singurul stat european pentru care se estimează un declin al veniturilor reale și în 2026. Este vorba despre 0,9% scădere, potrivit unui studiu privind trendurile salariale, iar despre această situație, nu tocmai bună pentru români, Digi 24 a discutat cu specialistul în economie Adrian Codîrlașu, președintele CFA România. În opinia acestuia, din păcate, puterea de cumpărare va continua să scadă, chiar dacă se va îmbunătăți situația, în sensul că pierderea de putere de cumpărare va fi mai mică.
07:10
Donald Trump, cel mai mediatizat lider în presa franceză în 2025. E prima oară când președintele SUA îl depășește pe Emmanuel Macron # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a fost personalitatea despre care presa franceză a vorbit cel mai mult în 2025, o poziţie deţinută de obicei de şeful statului francez, potrivit unui studiu.
07:10
Atitudinile antieuropene ale SUA se concentrează pe percepția unei slăbiciuni militare și declinul populației de pe bătrânul continent # Digi24.ro
Noua strategie de securitate națională a SUA marchează o cotitură istorică semnificativă. Aceasta mută accentul de la suprapopularea globală la îngrijorările legate de declinul populației în lumea occidentală. Împreună cu criticile reînnoite la adresa slăbiciunilor militare ale Europei, strategia actualizează narațiunile antieuropene de lungă durată, scrie Roman Birke, profesor asistent de istorie europeană modernă la Universitatea din Dublin, în The Conversation.
07:10
Cum să scapi de cadourile de Crăciun care nu îți plac, fără să afle nimeni. Sfaturi de la specialiști # Digi24.ro
Cu toții am primit cel puțin un cadou de Crăciun care nu a fost pe gustul nostru - un pulover care nu se potrivește, un ornament sau un parfum care nu ne place. Nu toate cadourile sunt primite cu încântare, așa că, în loc să le ascundem în spatele unui dulap, o analiză BBC arată cum putem scăpa de ele fără a face pe nimeni să se simtă prost.
07:10
Putin va băga mâna în buzunarele contribuabililor ruşi pentru a-şi finanţa războiul din Ucraina. Măsuri economice dure # Digi24.ro
Rusia, cu o economie din ce în ce mai afectată de război, va apela la economiile contribuabililor în 2026 pentru a finanţa campania militară din Ucraina, în timp ce industria şi piaţa internă, dominate din ce în ce mai mult de China, se deteriorează, arată o analiză EFE.
07:10
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din Ucraina # Digi24.ro
Viziunea lui Vladimir Putin asupra unei „lumi multipolare” a fost piatra de temelie a politicii externe a Rusiei încă de la celebrul său discurs de la München din 2007. Afirmând că dominația SUA este în declin și că Rusia este destinată să joace un rol special în noua ordine internațională, acest concept ajută la explicarea apelurilor repetate ale lui Putin la o „nouă Yalta” și a criticilor sale regulate la adresa „Occidentului colectiv”. Însă, potrivit analistului politic Anton Barbașin, acest concept nu reușește să explice acțiunile concrete ale Rusiei pe scena mondială, în special în ceea ce privește invazia pe scară largă a Ucrainei, scrie Meduza.io.
07:10
De ce a ordonat Donald Trump atacuri armate în Nigeria și care e legătura cu persecuția creștinilor # Digi24.ro
După ce a petrecut săptămâni întregi acuzând guvernul nigerian că nu a reușit să combată persecuția creștinilor, Donald Trump a anunțat o serie de atacuri asupra țării africane în ziua de Crăciun. Atacurile, care vizează militanții Statului Islamic din nordul țării, marchează cea mai recentă intervenție militară în străinătate a lui Trump, care a promis în campania electorală din 2024 că va scoate SUA din „războaiele nesfârșite” care durează de zeci de ani, scrie The Guardian într-un articol în care încearcă să explice cum s-a ajuns la această situație și care sunt interesele SUA.
07:10
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Ștefan. Lista completă a prenumelor celebrate pe 27 decembrie # Digi24.ro
Ziua Sfântului Ștefan este o sărbătoare încărcată de semnificații spirituale și tradiționale. În această zi, românii sărbătoresc persoanele cu numele Ștefan și Ștefania, precum și derivatele acestora.
07:10
Planul lui Trump pentru un portavion contravine unor decenii de strategie navală și schimbări tehnologice în SUA. Experții l-au descris drept un „proiect de prestigiu”, un „magnet pentru bombe” și au spus c
07:10
Un an de la tragedia Jeju Air: raportul privind ce s-a întâmplat de fapt întârzie, familiile victimelor nu mai au încredere în anchetă # Digi24.ro
Ancheta sud-coreeană privind prăbușirea avionului Jeju Air, care a provocat moartea a 179 de persoane, nu va respecta termenul de un an pentru publicarea raportului privind progresul anchetei, au declarat doi oficiali, în timp ce rudele victimelor, frustrate, continuă să ceară răspunsuri cu privire la ceea ce s-a întâmplat pe 29 decembrie 2024, scrie Reuters.
07:10
Sfântul Ștefan 2025. Părintele explică obiceiurile interzise în a treia zi de Crăciun: „Sunt purtătoare de necazuri” # Digi24.ro
Data de 27 decembrie este dedicată praznicului Sfântului Ștefan, primul martir creștin. După festivitățile și vizitele din ziua de Crăciun, această zi rămâne un prilej pentru odihnă și petrecerea timpului alături de familie, menținând armonia și legăturile comunitare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.