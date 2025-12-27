Ce facem cu mâncarea după Sărbători. Sfaturile unui bucătar pentru reinventarea meniului

Risipa alimentară atinge cote alarmante în perioada sărbătorilor, iar reinventarea felurilor de mâncare este cea mai potrivită soluție în cazul în care au rămas produse după masa de Crăciun. Cumpărăturile în exces îi fac pe români să arunce zilnic mii de tone la coșul de gunoi. Datele statistice arată că, în România, se aruncă zilnic 6.000 de tone de mâncare, iar această cantitate crește în unele zile cu și cu 30 sau chiar 50%. Țara noastră este printre primele locuri când pe vine vorba despre cumpăratul în exces. Un chef bucătar al unui restaurant din Capitală a explicat, pentru Digi24, ce putem face cu alimentele rămase de la masa de Crăciun. Totul poate fi refolosit, de la mezeluri, la cârnați sau chiar la friptura de porc.„Multă mâncare dacă gătim prea mult. În caz în care ne-a rămas ceva rece, mezeluri feliate, putem să facem o pizza. Din cârnați putem face niște paste cu sos roșu și busuioc. Carnea prăjită putem face o plăcinte, o tăiem mărunt și punem deasupra piure cu gălbăneș de ou și o băgam la cuptor. În cazul cozonacului putem să facem un sos de vanilie, amestecăm cu cozonac și facem o budincă de cozonac sau putem tăia bucățile de cozonac, le prăjim în unt și le facem un sos de vanilie cu scorțișoară”, recomandă bucătarul Daniel Iordan pentru Digi24.Acesta a recomandat ca alimentele pregătite pentru masa de Crăciun să fie consumate în maxim 3 zile de la prepare, însă a oferit și sfaturi pentru depozitarea acestora astfel încât să reziste mai mult.„Nu recomand să se întâmple asta (nr: să punem pe masa de Revelion preparatele de la Crăciun), putem să ținem în jur de 3 zile sarmalele. Dacă vrem să prelungim durata de viață putem să le vidăm și să le ducem la 4-5 zile, dar în principiu nu aș recomanda mai multe de 2 zile mâncarea ținută.

