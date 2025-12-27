Modificare Gmail: Schimbă-ți adresa de e-mail fără a crea un cont nou

12:00

Un șofer român a fost urmărit de poliție timp de o oră pe autostrăzile din Germania și Austria, după ce a ignorat semnalele agenților. Oprirea a avut loc lângă Linz, unde bărbatul, suspectat de influența alcoolului sau drogurilor, a devenit agresiv. Autoritățile au colectat probe de sânge pentru investigare. Un șofer român de 44 de … Articolul Șofer român urmărit pe autostrăzi din două țări, prins după 100 km de fugă apare prima dată în Main News.