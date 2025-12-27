Nicușor Dan, întâmpinat cu bucurie în satul bunicilor de Crăciun
MainNews.ro, 27 decembrie 2025 11:40
Nicușor Dan a petrecut seara de Crăciun în satul bunicilor săi, Ileni, alături de familie și localnici. Întâmpinat cu pâine, sare și colinde, președintele a interacționat cu comunitatea într-o atmosferă caldă și familiară, evidențiind legătura sa cu locurile natale și bucurând localnicii. Nicușor Dan a petrecut seara de Crăciun în satul bunicilor săi, Ileni Președintele
Un șofer român a fost urmărit de poliție timp de o oră pe autostrăzile din Germania și Austria, după ce a ignorat semnalele agenților. Oprirea a avut loc lângă Linz, unde bărbatul, suspectat de influența alcoolului sau drogurilor, a devenit agresiv. Autoritățile au colectat probe de sânge pentru investigare. Un șofer român de 44 de
Tatăl lui Carlos Alcaraz a reacționat după despărțirea de antrenorul Juan Carlos Ferrero, păstrând tăcerea asupra cauzelor. A subliniat că fiecare are dreptul la opinie, în contextul speculațiilor din presă. Impactul acestei colaborări a fost semnificativ, contribuind la succesul sportivului, câștigător a 24 de titluri importante. Tatăl lui Carlos Alcaraz a comentat despre despărțirea de
China intenționează să introducă reglementări stricte privind utilizarea inteligenței artificiale, vizând serviciile care simulează personalitatea umană și interacțiunile emoționale. Conținutul periculos, care amenință securitatea națională sau promovează violența, va fi interzis, iar furnizorii vor avea obligații de responsabilitate. China propune reguli stricte pentru utilizarea serviciilor de inteligență artificială Reglementările vizează AI care simulează personalitatea umană
Volodimir Zelenski își consolidează sprijinul internațional înainte de întâlnirea cu Donald Trump. În discuțiile cu lideri precum Alexander Stubb, Mette Frederiksen și Friedrich Merz, a subliniat importanța colaborării pentru apărarea Ucrainei și a evidențiat progresele în negocierile cu Statele Unite. Urmărește detalii despre întâlnirile cheie. Volodimir Zelenski își întărește sprijinul internațional înainte de întâlnirea cu
Creșterea costului vieții a afectat grav turismul din România. Cabana din Predeal nu a avut oaspeți de Crăciun, iar proprietarul a cerut clienților să plătească cât își permit. Hotelurile de pe Valea Prahovei au fost goale, iar dispariția voucherelor de vacanță a dus la o scădere semnificativă a vânzărilor. Creșterea costului vieții și măsurile de
Alexandru Maxim, mijlocașul român de 35 de ani, a sărbătorit 200 de apariții în SuperLigul turc, devenind al doilea român care atinge această bornă. Cu 53 de goluri și 39 de assist-uri, el continuă să impresioneze la Gaziantep, consolidându-și statutul în campionatul turc. Alexandru Maxim a ajuns la 200 de apariții în SuperLig, marcând un
Forțele ucrainene au distrus două sisteme rusești Grad în Donețk, utilizând drone Vampire. Atacul a fost efectuat de unitatea „Birds of Magyar", demonstrând eficiența UAV-urilor în operațiunile militare. Sistemele Grad, folosite frecvent de armata rusă, au fost vizibile înainte de distrugere. Forțele ucrainene au distrus două sisteme rusești Grad în regiunea Donețk Atacul a fost
Donald Trump îl avertizează pe Volodimir Zelenski că pacea nu este garantată fără acordul său în negocierile cu Rusia. Întâlnirea dintre Trump și Putin va avea loc la Mar-a-Lago, iar discuțiile recente sugerează o înghețare a frontului fără soluții pentru revendicările teritoriale ale Rusiei. Rezultatele rămân incerte. Donald Trump avertizează că pacea nu este garantată
Argintul a depășit pentru prima dată 75 de dolari pe uncie, cu un avans de 4,5%, marcând o creștere anuală de 161%. De asemenea, aurul și platinumul au înregistrat câștiguri semnificative, în timp ce reducerile la aur în India au dus la scăderea cumpărăturilor. Investițiile și politica monetară relaxată susțin aceste evoluții. Argintul a depășit
Florin Niță, portar român, își continuă cariera de fotbalist la 38 de ani, refuzând să se retragă sau să revină în Superliga. După despărțirea de Damac, antrenamentele cu Costică Dumitru l-au menținut în formă. Niță caută oportunități, dorind să își aleagă cu atenție următoarea echipă. Florin Niță a rămas fără angajament după despărțirea de Damac
Cercetători americani estimează că Rusia desfășoară rachete hipersonice Oreșnik în Belarus, amplasamentul având capacitatea de a lovi Europa. Această mișcare evidențiază dependența Kremlinului de armele nucleare. Analiza imaginilor din satelit sugerează un proiect de construcție grăbit destul de suspect. Moscova ar putea desfășura rachete balistice hipersonice cu capacitate nucleară în Belarus, conform cercetătorilor americani. Evaluările
Curtea Constituțională a României va decide pe 28 decembrie asupra legii pensiilor magistraților. ÎCCJ contestă actul normativ, invocând încălcarea principiilor constituționale și a standardelor europene. Legea prevede modificări importante în privința vârstei de pensionare și a plafonării pensiilor. CCR va decide duminică, 28 decembrie, asupra legii pensiilor magistraților ÎCCJ a contestat legea, susținând că aceasta
Un accident rutier grav a avut loc pe autostrada Kan-Etsu din Japonia, provocând moartea unei femei de 77 de ani și rănind 26 de persoane, dintre care cinci se află în stare gravă. Peste 50 de vehicule au fost implicate în coliziune, cauzată de condiții meteorologice nefavorabile și zăpadă pe carosabil. Accident rutier devastator pe
Explozii puternice au zguduit Kievul în urma unui atac masiv cu rachete rusești, generând alerte aeriene în întreaga Ucraină. Primarul Vitali Klitschko a cerut locuitorilor să rămână în adăposturi. Acest incident are loc înainte de întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump, amplificând tensiunea regională. Ucraina a fost plasată sub alertă de raid aerian după
Bilanțul anual parlamentar relevă cei mai tăcuți și cei mai vorbăreți membri din Parlament. Dintre cei 463 de parlamentari, 52 nu au avut intervenții în plen, discursul lor limitându-se la depunerea jurământului. Pe de altă parte, unii parlamentari au vorbit de peste 300 de ori. Detaliile acestei activități parlamentare sunt revelatoare. 52 de parlamentari nu
Kassandra, fiica lui Iosif Rotariu, a trecut prin peste 50 de operații după ce a fost maltratată de bunică. Înfiată de fostul fotbalist, acum studiază la o universitate din Strasbourg. Ambiția și determinarea ei impresionantă sunt un exemplu de inspirație pentru tineri, în ciuda provocărilor de sănătate. Kassandra, fiica înfiată a lui Iosif Rotariu, a
Lacul Curiacul din Câmpina a devenit subiect de mister după descoperirea muniției de război în 2014. Excavările au scos la iveală proiectile de antiaeriană și mitralieră, iar lucrările au fost suspendate. Legendele locale sugerează că lacul adăpostește un vagon plin cu muniție germana, rămânând un enigmat și istoric neelucidat.
Află cât câștigă conducerea și personalul asimilat din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Salariile brute lunare depășesc 60.000 de lei pentru funcțiile de conducere, iar personalul asimilat primește între 14.000 și 39.000 de lei. Detalii despre indemnizații, sporuri și veniturile diverselor funcții. Salariile brute lunare la CSM pentru funcțiile de conducere depășesc 60.000 de lei,
Șeful companiei Fibrebond din SUA a devenit un adevărat Moș Crăciun, oferind bonusuri de sute de milioane de dolari angajaților săi după vânzarea firmei. Graham Walker a impus ca 15% din încasări să fie distribuite angajaților, generând emoții puternice și o creștere a puterii de cumpărare în orașul Minden. Un CEO din Louisiana a oferit
Atacuri masive ale Rusiei asupra Ucrainei, cu rachete hipersonice și balistice, au zguduit Kievul înainte de întâlnirea Zelenski-Trump. Explozii puternice au fost raportate, în contextul discuțiilor pentru un plan de pace. Detalii despre controlul teritorial și securitate sunt esențiale în negocieri. Kievul a fost atacat cu rachete hipersonice, balistice și de croazieră în noaptea de
Cristi Borcea a intrat pe un nou drum în căutarea tinereții, subliniat de numeroase intervenții estetice care l-au transformat. Fostul conducător al lui Dinamo investește mii de euro lunar în tratamente faciale, inclusiv botox și liftinguri, pentru a arăta mai tânăr. O privire captivantă asupra metamorfosei sale. Cristi Borcea, fost conducător al lui Dinamo, a
Întârzierile în plata programelor pentru satele românești afectează 46% dintre români, lăsând medicii veterinari fără salarii. Aceștia se confruntă cu dificultăți financiare, fiind nevoiți să trimită angajați în șomaj. Situația amenință sănătatea animalelor și siguranța alimentației publice.
Jimmy Kimmel a criticat vehement tirania în expansiune din Statele Unite, subliniind influența negativă a lui Donald Trump. Într-un mesaj de Crăciun adresat Marii Britanii, Kimmel a îndemnat la rezistență, aducând mulți americani în apărarea cauzei și subliniind că nu toți sunt de acord cu acțiunile fostului președinte. Jimmy Kimmel a criticat dur administrația lui
Louis Munteanu a stârnit controverse la CFR Cluj purtând tricoul rivalelor FCSB în timpul unui eveniment. Reacția dură a patronului Neluțu Varga a condus la o amendă de 2100 de euro, conform regulamentului clubului. Munteanu va pleca doar în stră
Donald Trump a declarat că Volodimir Zelenski nu are „nimic până nu aprob eu”, înaintea întâlnirii lor din Florida. Aceasta va include discuții despre un plan de pace în 20 de puncte între Ucraina și Rusia, cu accent pe garanțiile de securitate. Trump se vede ca un „arbitrul suprem” în negocieri. Donald Trump consideră că … Articolul Trump: Zelenski are nevoie de aprobarea mea înainte de întâlnirea din Florida apare prima dată în Main News.
Un italian de 47 de ani a murit la masa de Crăciun, sufocat cu o bucată de panettone, în timp ce sărbătorea alături de familie. Medicii nu au putut să-l salveze. Un caz similar s-a întâmplat și în România, unde un bărbat a decedat din cauza unui cozonac. Aflați cum să oferiți primul ajutor în … Articolul Italian decedat la masa de Crăciun după ce s-a înecat cu panettone apare prima dată în Main News.
Guvernul Bolojan introduce reduceri bugetare semnificative pentru politicieni, afectând subvențiile partidelor cu 10% și tăind bugetele parlamentarilor pentru cabinete. De asemenea, pensiile speciale pentru liderii locali sunt amânate, iar administrația centrală va avea cheltuieli reduse. Aceste măsuri ar putea influența puternic activitatea politică în România. Guvernul Bolojan a redus bugetele politicienilor, inclusiv subvențiile partidelor cu … Articolul Guvernul Bolojan reduce fondurile pentru partide și politicieni apare prima dată în Main News.
Se face MMA și de Crăciun! Un fost campion european de jiu-jitsu brazilian își scoate elevii la antrenament în a doua zi de Crăciun. Descoperă cum pasiunea pentru sport nu are sărbători și cum acești atleți continuă să se antreneze în perioada festivă. Alătură-te comunității MMA și inspiră-te din poveștile lor! Un fost campion european … Articolul MMA de Crăciun: Eveniment Special pe Antena Sport apare prima dată în Main News.
Autoritățile avertizează asupra amenințării mesajelor false despre colete nelivrate în perioada sărbătorilor. Atacatorii încearcă să obțină date personale prin linkuri suspecte. DNSC recomandă să verificați livrările pe site-uri oficiale, să nu accesați linkuri din mesaje nesolicitate și să activați autentificarea în doi pași. DNSC avertizează asupra mesajelor false legate de colete nelivrate în perioada sărbătorilor … Articolul Avertisment: Mesaje false cu „colete nelivrate” în preajma sărbătorilor apare prima dată în Main News.
Israelul devine prima țară care recunoaște Somaliland ca stat independent și suveran. Premierul Netanyahu a semnat o declarație mutuală cu președintele Abdirahman Mohamed Abdullahi, subliniind angajamentele de cooperare în agricultură, sănătate și tehnologie. Somaliland, autoproclamat în 1991, se distinge prin stabilitatea sa. Israelul recunoaște oficial Somaliland ca stat independent și suveran Premierul Netanyahu a semnat … Articolul Israel recunoaște Somaliland ca stat independent și suveran apare prima dată în Main News.
Aeroportul Henri Coandă – Otopeni va începe modernizarea în 2024, incluzând o autogară modernă și îmbunătățiri ale terminalului de pasageri, cu finisaje noi și capacitate dublă la grupurile sanitare. Pasagerii vor beneficia de prize pentru încărcarea dispozitivelor. Detalii despre extinderea aeroportului vor fi anunțate în curând. Aeroportul Henri Coandă – Otopeni va începe construcția unei … Articolul Modernizarea Aeroportului Henri Coandă – Proiecte noi din 2024 apare prima dată în Main News.
Pep Guardiola laudă disciplina jucătorilor săi de la Manchester City în perioada sărbătorilor, subliniind standardele ridicate ale clubului. Tehnicianul a anunțat că aceștia vor fi evaluați la revenirea din pauză pentru a se asigura că sunt pregătiți pentru meciul cu Nottingham Forest. Guardiola menționează cât de important este acest standard. Pep Guardiola laudă disciplina jucătorilor … Articolul Pep Guardiola își afirmă standardele la Manchester City în fața jucătorilor apare prima dată în Main News.
Un nou record mondial a fost stabilit pentru viteza vehiculelor de levitație magnetică, atingând 700 km/h în doar 2 secunde. Această inovație, rezultat al unei decade de cercetare în China, deschide noi orizonturi pentru transportul maglev și lansările spațiale, marcând o avansare tehnologică remarcabilă. Un nou record mondial a fost stabilit pentru viteza unui sistem … Articolul Un nou record mondial a fost stabilit cu succes în 2023 apare prima dată în Main News.
Egipt a învins Africa de Sud 1-0, grație unui penalty controversat dat de arbitru, după o intervenție VAR. Selecționerul Hugo Broos a criticat decizia, menționând că Mohamed Salah a fost surprins de penalty. Sud-africanii contestați și o altă fază în care mingea a lovit mâna unui jucător în careu. Egipt a câștigat meciul cu Africa … Articolul Scandalul selecționerului Ngezana după 0-1 cu Egipt: „Salah mi-a spus” apare prima dată în Main News.
Află programul magazinelor Penny de Anul Nou 2026. Pe 31 decembrie, magazinele se deschid la 07:00 și se închid la 18:00. Pe 1 ianuarie sunt închise, iar pe 2 ianuarie sunt deschise între orele 09:00 și 16:00. Detalii complete și posibile variații de program găsești pe site-ul oficial Penny. Magazinele Penny au program normal până … Articolul Program Penny de Anul Nou 2026: Orar magazine pe 31 decembrie și 1-2 ianuarie apare prima dată în Main News.
Bărbatul înarmat cu un cuțit a rănit trei femei în metroul din Paris, la stațiile République, Arts et Métiers și Opéra. Victimele au suferit răni ușoare. Suspectul, cunoscut de poliție, a fost reținut în urma unei anchete. Incidentul nu este considerat terorist, ci rezultatul problemelor psihologice ale agresorului. Bărbatul a înjunghiat trei femei în stațiile … Articolul Trei femei înjunghiate: soarta suspectului în acest caz dramatic apare prima dată în Main News.
Sportivii români își amintesc cu nostalgie de copilărie, împărtășind cele mai amuzante întâmplări de la masa de Crăciun. Între cârnați și cozonac, poveștile lor surprind esența anilor tinereții, plini de aventuri și nevinovăție. Descoperă cum aceste amintiri influențează performanțele lor din prezent. Sportivii români au povestit amintiri din copilărie la masa de Crăciun Între povești … Articolul Amintirile din copilărie ale sportivilor în Jurnalul Antena Sport apare prima dată în Main News.
Află programul magazinelor Profi de Anul Nou 2026 pe 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie. Pe 31 decembrie, magazinele sunt deschise între 7.00 și 19.00, iar pe 1 ianuarie sunt închise. Pe 2 ianuarie, programul este de la 10.00 la 18.00. Detalii suplimentare găsești pe site-ul oficial Profi. Profi va avea un program special de … Articolul Program Profi Anul Nou 2026: Ore deschidere 31 dec, 1 și 2 ian apare prima dată în Main News.
Rusia a început instalarea rachetelor hipersonice Oreșnik într-o fostă bază aeriană din Belarus, conform unor imagini satelit. Această acțiune, parte din strategia lui Putin, vizează extinderea influenței ruse în Europa și coincide cu expirația tratatului New START. Consecințele geopolitice sunt semnificative. Rusia instalează rachete hipersonice Oreșnik într-o fostă bază aeriană din Belarus Concluziile cercetătorilor coincid … Articolul Rusia instalează rachete hipersonice într-o bază aeriană din Belarus apare prima dată în Main News.
O familia din North Wales vinde casa lor de 325.000 de lire sterline printr-o tombola, biletele costând doar 6 lire. După un an de vânzare tradițională eșuată, Jennie și John Bailey au ales această metodă unică. Scopul este de a strânge bani și a oferi unui norocos câștigător șansa de a avea o nouă locuință. … Articolul Biletele încep de la 6 euro – ofertele care nu trebuie ratate! apare prima dată în Main News.
Descoperă povestea canotorilor campioni olimpici care, prin dedicație și antrenamente intense, își obțin medaliile de aur. Află cum sportul le oferă nu doar succes, ci și o soluție eficientă pentru a scăpa de kilogramele în plus. Citește mai multe în articolul nostru Jurnal Antena Sport. Canotorii campioni olimpici se antrenează intens pentru medalii de aur … Articolul Campionii la modă în Jurnal Antena Sport: tot ce trebuie să știi apare prima dată în Main News.
Magazinele Kaufland vor avea un program special de Anul Nou 2026. Pe 31 decembrie, acestea vor fi deschise între 7.00 și 18.00, în timp ce pe 1 ianuarie vor fi închise. Pe 2 ianuarie, magazinele vor funcționa între 9.00 și 18.00, cu excepții pentru anumite locații. Verifică detaliile complete pe kaufland.ro. Magazinele Kaufland vor avea … Articolul Program Kaufland 2026: Orar 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie magazin apare prima dată în Main News.
Iuri Sadovenko, fost bodyguard al lui Serghei Șoigu și viceministru rus al apărării, a murit de inimă la 56 de ani în ziua de Crăciun. Sadovenko a avut o carieră militară marcată de implicarea în invazia Ucrainei, fiind pe listele de sancțiuni britanice și americane. Moartea sa survine într-un context tensionat în Rusia. Iuri Sadovenko, … Articolul Fost bodyguard al lui Șoigu, decedat „de inimă” la 56 de ani, de Crăciun apare prima dată în Main News.
Un preot din satul Ventosa de la Cuesta, Spania, a pus la vânzare porțile bisericii de secol XVI pe o platformă online pentru 390 de euro. Acest demers a stârnit reacții intense, generând discuții despre protecția patrimoniului local și acțiunile autorităților în această privință. Porțile au fost eliminate din anunț. Un preot din Ventosa de … Articolul Preot spaniol vinde porțile bisericii pe platforma de obiecte uzate apare prima dată în Main News.
Louis Munteanu, atacantul de 23 de ani al CFR Cluj, a avut un sezon dificil după ce a ratat un transfer în străinătate. Marius Niculae a subliniat impactul situației asupra jucătorului, care aștepta o mutare în campionatul european. Analysează impactul așteptărilor neîmplinite asupra performanței sale. Louis Munteanu a avut un sezon dificil la CFR Cluj, … Articolul Problemele lui Louis Munteanu: Impactul emoțional și viitorul său în fotbal apare prima dată în Main News.
Afla programul Carrefour de Anul Nou 2026: pe 31 decembrie, magazinele sunt deschise între 7.00 și 18.00, pe 1 ianuarie sunt închise, iar pe 2 ianuarie revin la program normal. Detalii despre hipermarketuri, Carrefour Market, Express și Supeco, disponibile pe site-ul oficial și aplicația mobilă. Program special Carrefour de Anul Nou 2026 în toate magazinele … Articolul Orar Carrefour Anul Nou 2026: Deschidere 31 dec., 1 și 2 ian. apare prima dată în Main News.
O influenceriță din SUA, McCarty-Wroten, a fost implicată într-un accident mortal în timp ce transmitea live pe TikTok. Lucas, pietonul lovit, se întorcea acasă de la serviciu când a fost ucis. Autoritățile au confirmat că șoferița a utilizat un dispozitiv electronic în momentul impactului. O influenceriță din SUA a lovit mortal un pieton în timp … Articolul Influenceriță acuzată că a omorât un pieton în timp ce era live pe TikTok apare prima dată în Main News.
Isabelle Marciniak, tânăra campioană națională de juniori la gimnastică ritmică din Brazilia, a murit la vârsta de 18 ani din cauza Limfomului Hodgkin. Considerată o „bijuterie” a gimnasticii braziliene, Isabelle a lăsat o amprentă semnificativă în comunitatea sportivă. Condoleanțe familiei și prietenilor. Isabelle Marciniak, campioană națională de juniori la gimnastică ritmică în Brazilia, a murit … Articolul Tragedie în gimnastica ritmică: o campioană a murit la 18 ani apare prima dată în Main News.
Programul magazinelor La Doi Pași în perioada Revelionului 2026 va fi diferit. Între 27-30 decembrie, magazinele sunt deschise între 07:00-22:00. Pe 31 decembrie, programul va fi 07:00-16:00/18:00, iar pe 1 ianuarie vor fi închise. Pe 2 ianuarie, magazinele vor funcționa între 09:00/10:00-16:00/18:00. Detalii pe site. Magazinele La Doi Pași au program modificat între 31 decembrie … Articolul Program magazine La Doi Pași pe 31 decembrie și 1, 2 ianuarie 2026 apare prima dată în Main News.
