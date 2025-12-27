Discuţii între reprezentanţii ministerelor Educaţiei din Republica Moldova şi Ucraina privind integrarea refugiaților din Ucraina în sistemul educațional al Republicii Moldova
Rador, 27 decembrie 2025 19:20
Integrarea refugiaților din Ucraina în sistemul educațional al Republicii Moldova a fost discutată de către reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării (MEC) și cei ai Ministerului Educației și Științei al Ucrainei în contextul consolidării cooperării bilaterale și al identificării unor acțiuni comune pentru sprijinirea copiilor refugiați. La discuții au participat și reprezentanți ai autorităților publice centrale, […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 30 minute
19:20
Discuţii între reprezentanţii ministerelor Educaţiei din Republica Moldova şi Ucraina privind integrarea refugiaților din Ucraina în sistemul educațional al Republicii Moldova # Rador
Integrarea refugiaților din Ucraina în sistemul educațional al Republicii Moldova a fost discutată de către reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării (MEC) și cei ai Ministerului Educației și Științei al Ucrainei în contextul consolidării cooperării bilaterale și al identificării unor acțiuni comune pentru sprijinirea copiilor refugiați. La discuții au participat și reprezentanți ai autorităților publice centrale, […]
19:20
Sute de imobile din Bucureşti nu au apă caldă şi căldură, din cauza unei avarii în incinta CET Sud # Rador
În Bucureşti, sute de imobile, majoritatea din sectoarele 2,3 şi 4, nu au apă caldă şi căldură, potrivit site-ului Termoenergetica. Instituția precizează că problemele sunt cauzate de o avarie în incinta CET Sud și promite că ele vor fi soluționate până la miezul nopții./dstanesc/amirea (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 27 decembrie)
Acum o oră
19:00
Fostul premier Vlad Filat vine cu o primă reacție după ce a fost dat în căutare internațională prin Interpol # Rador
Fostul premier Vlad Filat vine cu o primă reacție după ce a fost dat în căutare internațională prin Interpol. Într-un mesaj pe Facebook, acesta a decis să facă câteva clarificări, menționând că hotărârea nu este definitivă, fiind contestată prin apel. „În contextul informațiilor apărute în spațiul public cu privire la o hotărâre pronunțată de o […]
19:00
Rusia anunță că antiaeriana sa a interceptat și doborât 111 drone ucrainene în decurs de trei ore # Rador
Ministerul rus al Apărării a transmis că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat și distrus 111 drone ucrainene în decurs de trei ore deasupra a șase regiuni rusești, inclusiv opt drone deasupra Moscovei. Primarul capitalei, Serghei Sobyanin, a declarat că un alt lot de 11 drone care se îndrepta spre oraș a fost, de […]
Acum 2 ore
18:10
Un cutremur cu magnitudinea de 7,0 s-a produs la aproximativ 32 km de orașul Yilan, situat pe coasta nord-estică a Taiwanului, sâmbătă seară, a anunțat administrația meteorologică a insulei. Seismul, care a zguduit clădiri din capitala Taipei, s-a produs la o adâncime de 73 km, se precizează în anunț. Evaluarea pagubelor este în curs de […]
Acum 4 ore
17:40
Angajatul Şcolii de agenți de poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina, cercetat pentru tentativă de viol, a fost arestat preventiv # Rador
Angajatul Şcolii de agenți de poliție ”Vasile Lascăr” din Câmpina, cercetat pentru tentativă de viol asupra unui elev al unității de învățământ, a fost arestat preventiv. Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, fusese anterior reținut pentru 24 de ore. Surse judiciare precizază că acesta era angajat ca personal de serviciu al școlii. Ancheta este […]
17:00
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a convocat un comitet ministerial pentru situații de urgență, în contextul prognozelor meteorologice # Rador
Un comitet ministerial pentru situații de urgență a fost convocat astăzi de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, în contextul prognozelor meteorologice care anunță vânt puternic, viscol și ger. Autoritățile și operatorii din turism au fost sfătuiți să se informeze despre evoluția vremii și să recomande turiștilor prudență, ținând cont că mulți oameni sunt în vacanță la […]
17:00
Atacul masiv al Rusiei de vineri noapte arată că Moscova nu dorește să înceteze războiul, declară Volodimir Zelenski # Rador
Președintele Zelenski a declarat că atacul masiv nocturn al Rusiei asupra Kievului și a altor părți din Ucraina arată că Moscova nu dorește să înceteze războiul. Atacurile cu drone și rachete au ucis cel puțin o persoană la Kiev și au rănit alte zeci. Ofensiva rusă a durat zece ore, Kievul fiind ținta principală. Mai […]
16:50
Un atac informatic denumit „Gentleman” a afectat o parte din infrastructura IT a societății Complexul Energetic Oltenia # Rador
Un atac informatic de tip răscumpărare, denumit „Gentleman”, a afectat noaptea trecută o parte din infrastructura IT a societății Complexul Energetic Oltenia. În urma atacului, unele documente și fișiere au fost criptate, iar mai multe aplicații informatice au devenit temporar indisponibile, inclusiv unele aplicații de management al documentelor, serviciul de e-mail și site-ul societății. Activitatea […]
16:00
Cel puțin 15 persoane au fost ucise și 19 rănite după ce un autobuz de pasageri a căzut într-o râpă pe autostrada Interamericană din vestul Guatemalei, au anunțat sâmbătă autoritățile locale. „Cincisprezece persoane au murit în acest accident rutier – 11 bărbați, trei femei și un minor”, a declarat reporterilor Leandro Amado, purtător de cuvânt […]
16:00
Mandat internațional de arestare emis pe numele fostului premier al Republicii Moldova, Vlad Filat # Rador
Un mandat internațional de arestare a fost emis pe numele fostului premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, după ce o instanță din Franța l-a condamnat în lipsă la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani, potrivit Radio Chişinău. După ce decizia instanței franceze a devenit […]
15:50
Amplă anchetă a autorităților italiene privind deturnări și finanțări ilicite a grupării Hamas (Euronews) # Rador
Autoritățile italiene au desfășurat o amplă operațiune, coordonată de Direcția Districtuală Antimafia din Genova, împotriva unei presupuse celule teroriste având legături cu Hamas. Poliția Națională și Guardia di Finanza au aplicat măsuri preventive împotriva a nouă suspecți, toți urmând a fi arestați preventiv, și au dispus confiscarea unor active în valoare de peste opt milioane […]
Acum 6 ore
15:40
Agenția anticorupție din Ucraina anunță că ofițerii săi sunt împiedicați să facă o razie în Parlament (TimesofIsrael) # Rador
Agenția anticorupție din Ucraina declară că serviciile de securitate îi împiedică ofițerii săi să facă razii în Parlament, în contextul în care anchetatorii anticorupție susțin că unii parlamentari au fost implicați într-o nouă anchetă privind crima organizată. „NABU și SAPO au demascat, în urma unei operațiuni sub acoperire, un grup infracțional organizat care include actuali […]
15:30
22 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore # Rador
Peste 55.000 de traversări au fost înregistrate în ultimele 24 de ore la frontiera Republicii Moldova, iar Poliția de Frontieră raportează refuzuri de intrare, cazuri de utilizare a documentelor false și recomandă rute alternative pentru evitarea aglomerației. Potrivit datelor oficiale, în intervalul de referință, prin punctele de trecere a frontierei au fost înregistrate 55.341 de […]
15:20
Volodimir Zelenski speră să găsească un compromis pentru un cadru de pace privind încetarea războiului # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că se află în drum spre SUA pentru discuții cu președintele Donald Trump programate a avea loc în Florida, unde a spus că speră să găsească un compromis pentru un cadru de pace privind încetarea războiului dus de Rusia. În mesaje audio trimise reporterilor, Zelenski a spus că […]
15:20
45 propuneri de proiect pentru investiții în Republica Moldova au fost recepționate în cadrul primului apel al Comisiei Europene # Rador
Un total de 45 propuneri de proiect pentru investiții în Republica Moldova au fost recepționate în cadrul primului apel al Comisiei Europene adresat companiilor din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Republica Moldova care își doresc să își dezvolte activitatea și să investească în această ţară. Propunerile au fost transmise de companii din Republica Moldova […]
14:30
Un cetățean român, prins de polițiștii de frontieră români și bulgari, a fost arestat preventiv pentru trafic de migranți # Rador
Un cetățean român, prins în județul Giurgiu când transporta, cu un autoturism, trei egipteni și un sirian, a fost arestat preventiv pentru trafic de migranți. Polițiștii de frontieră români și bulgari l-au oprit pe șoferul de 21 de ani în timpul unui control efectuat pe Drumul Național 5, în apropierea frontierei. Cei patru străini nu […]
14:30
Colindatul cu măști, obicei de iarnă vechi, este practicat și acum în câteva comunități din nordul județului Tulcea # Rador
Realizator: Mira Gomboş – În Dobrogea s-au păstrat forme ale obiceiurilor de iarnă vechi de mii de ani, iar un exemplu este colindatul cu măști, practicat și acum în câteva comunități din nordul județului Tulcea. Masca nu este un simplu obiect de recuzită, ci un instrument prin care se încearcă simbolic îndepărtarea răului pentru a […]
13:50
Sărbătorile au devenit, mai ales în acest an, o perioadă critică pentru securitatea digitală, deoarece volumul uriaș de tranzacții online și mesajele de felicitare sunt folosite ca paravan pentru atacuri cibernetice. Directoratul Național de Securitate Cibernetică ne avertizează că hoții sunt ocupați în această perioadă festivă să ne exploateze neatenția și să obțină date personale […]
Acum 8 ore
13:30
Ministerul rus al Apărării a anunțat că a lansat un atac masiv asupra Ucrainei. Un atac masiv a fost lansat de Rusia, folosind rachete, inclusiv rachete aerobalistice hipersonice Kinjal, drone împotriva instalațiilor de infrastructură energetică ‘utilizate în interesul Forțelor Armate Ucrainene’ și al întreprinderilor din complexul industriei de apărare ucrainene, potrivit unui comunicat al Ministerului […]
13:00
Potrivit unui proiect de lege, toate blocurile de trei sau patru etaje construite înainte de 1990 ar urma să fie dotate cu lifturi # Rador
Toate blocurile de trei sau patru etaje construite înainte de 1990 ar urma să fie dotate cu lifturi, prevede un proiect de lege depus recent la Parlament. Potrivit inițiatorului, senatorul PSD Robert Cazanciuc, beneficiarii acestui program, denumit „Lift pentru viață”, vor fi 3,8 milioane de români, între care și locatarii cu probleme speciale, vârstnici, persoane […]
12:30
Meteorologii au actualizat avertizările de vânt puternic și de viscol și au emis un nou cod portocaliu. Intră în vigoare la noapte la ora 2:00 și este valabil până luni dimineață în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania, regiuni unde vântul va sufla tare cu rafale de 70-90 de km pe […]
12:30
Volodimir Zelenski a afirmat că Rusia a atacat Ucraina cu aproape 500 de drone și 40 de rachete peste noapte # Rador
Rusia a atacat Ucraina peste noapte cu aproape 500 de drone și 40 de rachete, vizând infrastructura energetică și civilă, a declarat sâmbătă președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. „Dacă Rusia transformă chiar și perioada Crăciunului și a Anului Nou într‑un timp al locuințelor distruse și apartamentelor arse, al centralelor electrice ruinate, atunci această activitate bolnavă nu […]
Acum 12 ore
11:40
Noua platformă informatică a sistemului prin care CNAS gestionează serviciile medicale este parțial funcțională # Rador
Noua platformă informatică a sistemului prin care Casa Națională de Asigurări de Sănătate gestionează serviciile medicale este parțial funcțională. Deocamdată, ea nu este accesibilă publicului larg, deoarece transferul de date, într-un volum foarte mare, nu s-a încheiat. Ministrul de resort Alexandru Rogobete a explicat la Digi24 că sistemul, care va deveni complet operațional după jumătatea […]
11:00
Peste 2.600 de clădiri rezidențiale, 187 de creșe și 138 de școli din Kiev au rămas fără căldură după un atac rusesc desfășurat în cursul nopții, a anunțat sâmbătă administrația orașului. Temperatura în capitală se situa în jurul valorii de 0 grade Celsius în dimineața zilei de sâmbătă. Autoritățile din regiunea Kiev, care înconjoară capitala, […]
10:10
Primarul capitalei ucrainene a raportat opt victime, în urma bombardamentelor ruseşti de la Kiev # Rador
Primarul capitalei ucrainene a raportat victime, în urma bombardamentelor ruseşti de la Kiev. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că opt răniți s-au înregistrat la Kiev. Primarul orașului Kiev a actualizat numărul victimelor bombardamentelor rusești: acum sunt opt, dintre care cinci au fost spitalizaţi, a anunţat el. Iniţial, Kliciko a raportat cinci victime. Kliciko a […]
10:00
Primarul orașului Kiev, Vitali Kliciko, a relatat pe Telegram că s-au produs explozii în capitala Ucrainei, iar forțele de apărare aeriană intervin. El le-a recomandat locuitorilor oraşului Kiev să rămână în adăposturi. Un corespondent al AFP aflat în oraș a confirmat, de asemenea, exploziile produse la Kiev. Forțele Aeriene Ucrainene au raportat că au detectat […]
09:40
Judecătorii CCR sunt așteptați să anunțe duminică o decizie cu privire la sesizarea ÎCCJ, care a contestat și al doilea proiect privind reforma sistemului de pensionare a magistraților # Rador
Judecătorii Curții Constituționale sunt așteptați să anunțe mâine o decizie cu privire la sesizarea Înaltei Curți de Casaţie și Justiție, care a contestat și al doilea proiect privind reforma sistemului de pensionare a magistraților. Legea prevede creșterea în următorii 15 ani a vârstei de pensionare a judecătorilor și procurorilor la cea standard, de 65 de […]
09:20
Șefa Comisiei Europene va participa la o convorbire cu Volodimir Zelenski, Donald Trump și lideri europeni # Rador
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va participa sâmbătă la o convorbire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele american Donald Trump și alți lideri europeni, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei pentru Reuters. /aspanily/csimion REUTERS – 27 decembrie
09:00
Pe 27 decembrie, creştinii ortodocşi şi greco-catolici îl sărbătoresc pe Sfântul Ştefan, primul martir creştin # Rador
Creştinii ortodocşi şi greco-catolici îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ştefan, primul martir creştin. El a fost contemporan cu apostolii lui Iisus Hristos şi a fost unul dintre cei şapte diaconi aleşi să slujească în prima comunitate creştină de la Ierusalim. Ştefan a fost acuzat de blasfemie de clericii evrei şi a fost omorât cu pietre. […]
08:50
Se circulă la această oră pe un carosabil umed cu vizibilitate scăzută pe mai multe șosele naționale importante. Care sunt acestea, aflăm de la inspectorul principal de Poliție, Mihai Sitaru, de la Centrul Infotrafic. Mihai Sitaru: Pe tronsoane din autostrăzile A0, A1 București-Pitești, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Buzău, dar și pe mai multe drumuri din […]
08:40
Protecția civilă din Sicilia a modificat nivelul de alertă după erupția vulcanului Etna din cauza probabilității mari de apariție a fântânilor de lavă # Rador
Protecția civilă din Sicilia a modificat nivelul de alertă după erupția vulcanului Etna din cauza probabilității mari de apariție a fântânilor de lavă. Potrivit corespondentei RRA în Italia, pentru moment nu există un pericol pentru localnici, dar turiştii sunt îndemnați la prudență, dacă vor să urce pe munte, Reporter: Elena Postelnicu – Etna a revenit […]
Acum 24 ore
01:40
În fiecare an, la 27 decembrie, în cea de-a treia zi a Marelui Praznic al Naşterii Domnului, este sărbătorit Sfântul Apostol, Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, primul martir creştin. Ştefan, care era de neam ales şi provenea din seminţia lui Avraam, a fost unul dintre cei şapte diaconi aleşi de Sfinţii Apostoli, din motive pastoral-misionare, […]
26 decembrie 2025
23:10
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a discutat vineri cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, despre cele mai recente evoluții ale negocierilor de pace în curs, menite să pună capăt războiului purtat de Rusia în Ucraina, a anunțat biroul lui Carney, într-un comunicat. „Prim-ministrul a reafirmat angajamentul Canadei față de Ucraina pe parcursul acestor negocieri și a subliniat […]
20:40
Ieri
19:40
Primăriile au termen până la finalul anului să stabilească valoarea impozitelor și taxelor locale în 2026 # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (26 decembrie) – Primăriile au termen până la finalul anului să stabilească valoarea impozitelor și taxelor locale în 2026, altfel riscă sancțiuni prin pierderea unor fonduri, conform unei ordonanțe de urgență adoptate de guvern săptămâna trecută. Din 2027, impozitarea ar urma să se facă pe baza valorii de piață, conform reformei asumate […]
19:40
Un cinematograf celebru din Kabul, în Afganistan, a fost demolat pentru a se construi un centru comercial # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (26 decembrie) – De-a lungul deceniilor, cinematograful Ariana din centrul orașului Kabul, capitala Afganistanului, a rezistat revoluției și războiului, ieșind din ele zdrobit și lovit, dar încă în picioare pentru a distra afganii cu filme de la Bollywood și filme de acțiune americane. Acum, nu mai există. Pe 16 decembrie, echipele de […]
18:50
CCR a programat ședința în care este așteptată o decizie cu privire la modificarea regulilor de pensionare a magistraților # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (26 decembrie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – Curtea Constituțională a programat pentru sfârșitul acestei săptămâni ședința în care este așteptată o decizie cu privire la modificarea regulilor de pensionare a magistraților. Instanța Supremă a sesizat din nou CCR, așa cum a făcut și în toamnă, la momentul promovării primului […]
18:50
Politicieni şi oameni de afaceri au recurs la căi extraordinare de atac în justiţie şi au ieşit mai rapid din închisoare # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (26 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – Politicieni şi oameni de afaceri au recurs în acest an la căi extraordinare de atac în justiţie şi au ieşit mai rapid din închisoare sau dosarele lor au fost închise prin prescripţie. Reporterul RRA Diana Surdu are câteva exemple. Reporter: Fostul ministru […]
18:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, confirmă întâlnirea cu omologul american, Donald Trump, pentru a discuta planul de pace # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (26 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat vineri că se va întâlni duminică în Florida cu omologul său american, Donald Trump, pentru a discuta despre planul de pace care să pună capăt războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei. În urmă cu două zile, […]
17:50
Executivul comunitar a prelungit regimul de călătorie fără vize în Spațiul Schengen pentru cetățenii Republicii Moldova # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (26 decembrie) – Cetățenii Republicii Moldova vor putea călători în continuare fără vize în statele europene care fac parte din Spațiul Schengen. Comisia Europeană a adoptat recent al optulea raport privind mecanismul Uniunii de suspendare a regimului de vize. După cum transmite Radio Chișinău, executivul comunitar a recomandat, între altele, autorităților de […]
17:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (26 decembrie) – Venezuela a eliberat 99 de persoane încarcerate după protestele electorale de anul trecut, a anunțat joi autoritatea penitenciară, dar grupurile pentru drepturile omului au declarat că consideră că cifra este mai mică, în ciuda presiunii crescânde exercitate de Washington asupra președintelui Nicolas Maduro. Statele Unite au acumulat o prezență […]
17:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (26 decembrie) – Israelul a recunoscut Somalilandul, o regiune separatistă a Somaliei, ca „stat independent și suveran”, a declarat vineri premierul israelian Benjamin Netanyahu, Israelul devenind astfel prima țară care a făcut acest lucru. (REUTERS – 26 decembrie)/mbaciu/ilapadat
17:10
Siria – Bilanțiul provizoriu al unei explozii produse la o moschee din orașul Homs se ridică la șase morți și 21 de răniți # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (26 decembrie) – În centrul Siriei, șase persoane au murit şi alte 21 sunt rănite după explozia produsă vineri în timpul rugăciunilor la o moschee din cartierul alawit al oraşului Homs, arată un nou bilanţ provizoriu. Responsabilii locali vorbesc despre un atentat, fiind deschisă o anchetă pentru a afla dacă a fost […]
16:30
Sunt ultimele zile în care mai pot fi vizitate o parte din târgurile de Crăciun organizate în București # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (26 decembrie) – Sunt ultimele zile în care mai pot fi vizitate o parte din târgurile de Crăciun organizate în București. Primăria generală a capitalei amintește că doar până la finalul acestei săptămâni mai sunt deschise cele din Piața Constituției, cel de la Universitate, din fața Operei Naționale și cel din Parcul […]
15:30
Valori mari de trafic de marfă la două puncte de trecere a frontierei către Republica Moldova și Ucraina # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (26 decembrie) – Realizator: Mihaela Enache – Două puncte de trecere a frontierei către Republica Moldova și Ucraina sunt foarte aglomerate la această oră, pe fluxul destinat transportatorilor de marfă. Cristina Dumitrescu are detalii. Reporter: Potrivit datelor centralizate și disponibile pe aplicația „Trafic Online” a Poliției române de Frontieră, la Albița-Leușeni șoferii […]
14:40
14:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (26 decembrie) – Realizator: Mihaela Enache – Ciprul va prelua pentru șase luni președinția Consiliului Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2026. Autoritățile de la Nicosia au stabilit ca prioritare securitatea europeană, cu accent pe Ucraina, extinderea Uniunii, migrația și competitivitatea. Transmite de la Bruxelles corespondentul RRA Bogdan Isopescu. Reporter: Pentru Cipru, […]
14:30
Majorări de taxe de la 1 ianuarie 2026, în urma adoptării pachetului 2 de măsuri de consolidare fiscală propuse de guvern # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (26 decembrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Cătălin Gomboş – Despre reforma taxelor și impozitelor locale se vorbește de cel puțin trei ani, o lege privind modificarea legislației în domeniu fiind publicată în Monitorul Oficial încă din 2022, însă aceasta a fost amânată an de an. Odată cu adoptarea pachetului 2 de măsuri […]
13:50
Două persoane se află în stare critică în urma exploziei puternice urmate de un incendiu, produsă într-un bloc din Onești, județul Bacău # Rador
Două persoane se află în stare critică în urma exploziei puternice urmate de un incendiu produsă noaptea trecută într-un bloc din Onești, județul Bacău. Ambi pacienţi, care au suferit arsuri grave pe aproape tot corpul, au fost supuși intervențiilor medicale de urgență și li s-a aplicat tratamentul specific. În prezent, cei doi sunt internați în […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.