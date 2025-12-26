CCR a programat ședința în care este așteptată o decizie cu privire la modificarea regulilor de pensionare a magistraților
Rador, 26 decembrie 2025 18:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (26 decembrie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – Curtea Constituțională a programat pentru sfârșitul acestei săptămâni ședința în care este așteptată o decizie cu privire la modificarea regulilor de pensionare a magistraților. Instanța Supremă a sesizat din nou CCR, așa cum a făcut și în toamnă, la momentul promovării primului […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 30 minute
18:50
CCR a programat ședința în care este așteptată o decizie cu privire la modificarea regulilor de pensionare a magistraților # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (26 decembrie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – Curtea Constituțională a programat pentru sfârșitul acestei săptămâni ședința în care este așteptată o decizie cu privire la modificarea regulilor de pensionare a magistraților. Instanța Supremă a sesizat din nou CCR, așa cum a făcut și în toamnă, la momentul promovării primului […]
18:50
Politicieni şi oameni de afaceri au recurs la căi extraordinare de atac în justiţie şi au ieşit mai rapid din închisoare # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (26 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – Politicieni şi oameni de afaceri au recurs în acest an la căi extraordinare de atac în justiţie şi au ieşit mai rapid din închisoare sau dosarele lor au fost închise prin prescripţie. Reporterul RRA Diana Surdu are câteva exemple. Reporter: Fostul ministru […]
18:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, confirmă întâlnirea cu omologul american, Donald Trump, pentru a discuta planul de pace # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (26 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat vineri că se va întâlni duminică în Florida cu omologul său american, Donald Trump, pentru a discuta despre planul de pace care să pună capăt războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei. În urmă cu două zile, […]
Acum 2 ore
17:50
Executivul comunitar a prelungit regimul de călătorie fără vize în Spațiul Schengen pentru cetățenii Republicii Moldova # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (26 decembrie) – Cetățenii Republicii Moldova vor putea călători în continuare fără vize în statele europene care fac parte din Spațiul Schengen. Comisia Europeană a adoptat recent al optulea raport privind mecanismul Uniunii de suspendare a regimului de vize. După cum transmite Radio Chișinău, executivul comunitar a recomandat, între altele, autorităților de […]
17:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (26 decembrie) – Venezuela a eliberat 99 de persoane încarcerate după protestele electorale de anul trecut, a anunțat joi autoritatea penitenciară, dar grupurile pentru drepturile omului au declarat că consideră că cifra este mai mică, în ciuda presiunii crescânde exercitate de Washington asupra președintelui Nicolas Maduro. Statele Unite au acumulat o prezență […]
17:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (26 decembrie) – Israelul a recunoscut Somalilandul, o regiune separatistă a Somaliei, ca „stat independent și suveran”, a declarat vineri premierul israelian Benjamin Netanyahu, Israelul devenind astfel prima țară care a făcut acest lucru. (REUTERS – 26 decembrie)/mbaciu/ilapadat
17:10
Siria – Bilanțiul provizoriu al unei explozii produse la o moschee din orașul Homs se ridică la șase morți și 21 de răniți # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (26 decembrie) – În centrul Siriei, șase persoane au murit şi alte 21 sunt rănite după explozia produsă vineri în timpul rugăciunilor la o moschee din cartierul alawit al oraşului Homs, arată un nou bilanţ provizoriu. Responsabilii locali vorbesc despre un atentat, fiind deschisă o anchetă pentru a afla dacă a fost […]
Acum 4 ore
16:30
Sunt ultimele zile în care mai pot fi vizitate o parte din târgurile de Crăciun organizate în București # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (26 decembrie) – Sunt ultimele zile în care mai pot fi vizitate o parte din târgurile de Crăciun organizate în București. Primăria generală a capitalei amintește că doar până la finalul acestei săptămâni mai sunt deschise cele din Piața Constituției, cel de la Universitate, din fața Operei Naționale și cel din Parcul […]
15:30
Valori mari de trafic de marfă la două puncte de trecere a frontierei către Republica Moldova și Ucraina # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (26 decembrie) – Realizator: Mihaela Enache – Două puncte de trecere a frontierei către Republica Moldova și Ucraina sunt foarte aglomerate la această oră, pe fluxul destinat transportatorilor de marfă. Cristina Dumitrescu are detalii. Reporter: Potrivit datelor centralizate și disponibile pe aplicația „Trafic Online” a Poliției române de Frontieră, la Albița-Leușeni șoferii […]
Acum 6 ore
14:40
14:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (26 decembrie) – Realizator: Mihaela Enache – Ciprul va prelua pentru șase luni președinția Consiliului Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2026. Autoritățile de la Nicosia au stabilit ca prioritare securitatea europeană, cu accent pe Ucraina, extinderea Uniunii, migrația și competitivitatea. Transmite de la Bruxelles corespondentul RRA Bogdan Isopescu. Reporter: Pentru Cipru, […]
14:30
Majorări de taxe de la 1 ianuarie 2026, în urma adoptării pachetului 2 de măsuri de consolidare fiscală propuse de guvern # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (26 decembrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Cătălin Gomboş – Despre reforma taxelor și impozitelor locale se vorbește de cel puțin trei ani, o lege privind modificarea legislației în domeniu fiind publicată în Monitorul Oficial încă din 2022, însă aceasta a fost amânată an de an. Odată cu adoptarea pachetului 2 de măsuri […]
13:50
Două persoane se află în stare critică în urma exploziei puternice urmate de un incendiu, produsă într-un bloc din Onești, județul Bacău # Rador
Două persoane se află în stare critică în urma exploziei puternice urmate de un incendiu produsă noaptea trecută într-un bloc din Onești, județul Bacău. Ambi pacienţi, care au suferit arsuri grave pe aproape tot corpul, au fost supuși intervențiilor medicale de urgență și li s-a aplicat tratamentul specific. În prezent, cei doi sunt internați în […]
13:40
Personalitate complexă a vieții culturale autohtone, el a fost un intelectual cu o activitate bogată și diversă, care a marcat literatura, teatrul, filmul și spațiul public din România. Scriitorul, dramaturgul și scenaristul Radu F. Alexandru a încetat din viață, anunță Radio România Cultural. Personalitate complexă a vieții culturale autohtone, el a fost un intelectual cu […]
Acum 8 ore
11:20
Incendii au avut loc și în județul Boșani, unde două case din două localități au ars complet în această dimineață. Cel mai probabil focul a izbucnit din cauza coșurilor de fum neprotejate termic față de materialele combustibile, potrivit ISU Botoșani. Proprietarul uneia dintre case a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale […]
11:10
Noaptea trecută s-au înregistrat noi atacuri cu drone rusești asupra porturilor ucrainene de pe Dunăre. Primele lovituri au avut loc după miezul nopții. Locuitorii de pe malul românesc au văzut mai multe explozii, precum și riposte antiaeriene din Ucraina. Aceste imagini au fost înregistrate de locuitorii din satul Plauru, județul Tulcea. În jurul orei 1:00 […]
11:10
Papa Leon al XIV-lea i-a scris unei fetiţe din Bucureşti, Isabela, care i-a transmis un desen despre rugăciunea ei pentru copiii afectaţi de război # Rador
Papa Leon al XIV-lea i-a scris unei fetiţe din Bucureşti, Isabela, care i-a transmis un desen despre rugăciunea ei pentru copiii afectaţi de război. „Sanctitatea Sa apreciază mult desenul realizat cu atâta grijă și sensibilitate”, scrie papa Leon al XIV-lea. „Rugăciunile tale sunt un dar prețios, iar acest lucru Îl bucură mult pe Isus, care […]
Acum 12 ore
09:40
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, se așteaptă ca investițiile programate în 2026 să reducă semnificativ necesarul de energie din import # Rador
Eliminarea plafonării prețului la gazele naturale după sfârșitul lunii martie a anului viitor nu va avea un impact la fel de puternic precum cel al eliminării compensațiilor la energia electrică, a estimat ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Într-o declarație la Radio România Actualități, el a precizat că autoritățile lucrează încă din toamnă împreună cu operatorii privați […]
09:30
Medicii insistă ca în perioada sărbătorilor, ambulanța să fie solicitată numai în situații cu adevărat grave # Rador
Medicii insistă ca în această perioadă a sărbătorilor, ambulanța să fie solicitată numai în situații cu adevărat grave. Afecțiunile cauzate doar de consumul excesiv de mâncare, dulciuri și băutură nu sunt considerate urgențe, iar pentru a le evita, doctorii recomandă cumpătare şi porţii reduse de mâncare şi alcool. În plus, ei insistă pentru consumul de […]
09:10
Este a doua zi de Crăciun, o continuare a tradiţiei şi bucuriei şi tradiţiilor specifice sărbătorii naşterii Domnului. Astăzi creştinii prăznuiesc soborul Maicii Domnului, care se referă la chemarea tuturor oamenilor la slujbă pentru a se închina în cinstea Fecioarei Maria imediat după naşterea lui Iisus Hristos. În mesajul transmis ieri, patriarhul BOR, Daniel, le-a […]
07:10
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere. O zi mai grea decât pare 26 decembrie este, la prima vedere, o zi „de după”. După Ajun, după Crăciun, după emoție, după lumină. În realitate, din punct de vedere istoric și simbolic, este una dintre cele mai dure și mai încărcate zile din calendar. Dacă 24 decembrie este noaptea așteptării, […]
Acum 24 ore
01:30
În a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, Biserica prăznuieşte, alături de Soborul sau Adunarea Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, şi pe Sfântul Cuvios Nicodim cel Sfinţit de la Tismana, unul dintre marii întemeietori de aşezăminte monahale şi duhovnici ai Ţării Româneşti din secolul al XIV-lea. Sfântul Nicodim de la Tismana s-a născut în […]
25 decembrie 2025
22:20
Emmanuel Macron este pe deplin implicat în asigurarea eliberării din detenţie din Rusia a cercetătorului francez Laurent Vinatier # Rador
Cabinetul preşedintelui francez Emmanuel Macron a anunţat că acesta este pe deplin implicat în asigurarea eliberării din detenţie din Rusia a cercetătorului francez Laurent Vinatier. Dl Vinatier a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru că nu s-a declarat „agent străin”. El lucra în Rusia pentru o organizaţie neguvernamentală elvețiană de mediere a conflictelor, […]
21:20
MAE al Rusiei face apel la SUA să opună rezistenţă „torpilării” negocierilor privind Ucraina # Rador
Partea rusă face apel la omologii săi americani să combată activ încercările țărilor din Europa de Vest de a torpila și deraia progresele realizate în procesul de negocieri privind Ucraina, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, în timpul unei conferințe de presă. Diplomatul rus a subliniat că negocierile dintre […]
20:40
Negociatorii din Ucraina și SUA au discutat despre moduri de a face pacea tot mai posibilă, a spus Volodimir Zelenski # Rador
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că a discutat timp de aproximativ o oră cu trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele liderului de la Casa Albă, Jared Kushner, despre modalităţi de a pune capăt războiului. „A fost o conversație foarte bună: am discutat multe detalii, idei bune. Există […]
20:20
Papa Leon a profitat de ziua de Crăciun pentru a face un apel la pace şi a denunţa războiul, referindu-se în special la conflictul dintre Rusia şi Ucraina şi la situaţia din Gaza. În mesajul său Urbi et Orbi, rosit în Piaţa Sf Petru, Suveranul Pontif le-a cerut autorităţilor de la Moscova şi Kiev să […]
19:40
19:10
Localităţi din mai multe judeţe situate în sudul ţării au rămas astăzi fără energie electrică, din cauza condiţiilor meteo care au produs avarii la reţeaua de alimentare. În Olt, spre exemplu, din cauza viscolului şi a ninsorilor abundente, aproape 400 de posturi de transformare sunt nealimentate, există deranjamente în 550 de gospodării, iar compania de […]
Ieri
18:10
Regele Charles al Marii Britanii a subliniat în mesajul său de Crăciun importanţa unităţii în diversitate # Rador
În mesajul său anual de Crăciun, Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a subliniat importanța unității în diversitate, în contextul în care războaiele și tensiunile pun comunitățile din întreaga lume sub presiune. „Datorită marii diversități a comunităților noastre, putem găsi puterea de a ne asigura că binele triumfă asupra răului”, a declarat Charles, în […]
16:40
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere. O zi care a depășit religia 25 decembrie este una dintre puținele date din istoria umanității care a depășit semnificația religioasă inițială și s-a transformat într-un reper global al culturii, memoriei și identității. Pentru creștini, este ziua Nașterii lui Iisus Hristos. Pentru istorie, este o dată în care s-au suprapus evenimente […]
15:00
Armata ucraineană a lovit cu rachete Storm Shadow rafinăria de petrol Novoşahtinsk din regiunea Rostov din Rusia, provocând multiple explozii, a declarat joi Statul Major General. Statul Major General al armatei ucrainene a declarat pe aplicația Telegram că rafinăria Novoşahtinsk era unul dintre cei mai mari furnizori de produse petroliere din sudul Rusiei și este […]
13:40
Patriarhul Daniel a oficiat Sfânta Liturghie a Nașterii Domnului la Catedrala Patriarhală din București # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (25 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – De Crăciun, credincioșii au participat la Liturghie, la care au ascultat relatarea evanghelică a Nașterii Domnului. La Catedrala Patriarhală din capitală, slujba a fost oficiată de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, care a vorbit despre credință, despre faptele bune și viața […]
13:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 decembrie) – Avioane de luptă poloneze au interceptat un avion rusesc de recunoaștere deasupra Mării Baltice, care zbura în apropierea spațiului aerian al Poloniei, a anunțat joi armata țării membre NATO. Țările de pe flancul estic al NATO se află în stare de alertă sporită în privința unor posibile încălcări ale […]
12:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (25 decembrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Eliminarea plafonării prețului la gazele naturale după sfârșitul lunii martie a anului viitor nu va avea un impact la fel de puternic precum cel al eliminării compensațiilor la energia electrică – estimează ministrul energiei, Bogdan Ivan. El a explicat la Radio România Actualități că autoritățile […]
12:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 decembrie) – Președintele Nicușor Dan le transmite românilor Crăciun binecuvântat. În aceste zile speciale să ne regăsim liniștea sufletească, puterea de a fi mai buni, mai înțelepți și mai înțelegători pentru ca împreună să ne recăpătăm forța unei națiuni conștiente de identitatea sa și hotărâte să își construiască viitorul cu încredere […]
11:40
10:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 decembrie) – După 17 ani de exil, Tariq Rahman, liderul celui mai mare partid din Bangladesh, a revenit în țară, fiind întâmpinat cu entuziasm. El este președinte interimar al BNP, fiul fostului prim-ministru Khaleda Zia și este considerat un candidat important pentru funcția de prim-ministru la alegerile programate în februarie. BNP […]
10:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 decembrie) – Poliția Rutieră a instalat un filtru pe Drumul Național 67C – Transalpina, la ieșirea din Novaci spre Rânca. Nu se mai permite urcarea spre stațiune decât cu autovehicule cu tracțiune integrală sau dacă sunt echipate cu lanțuri antiderapante. În zonele montane din Carpații Meridionali ninge viscolit, fapt ce îngreunează […]
08:40
SUA ar avea nevoie de câteva săptămâni suplimentare pentru a face publice toate documentele legate de Jeffrey Epstein # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 decembrie) – Departamentul Justiției din Statele Unite a transmis că ar putea avea nevoie de câteva săptămâni suplimentare pentru a face publice toate documentele legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein. Anunțul vine după descoperirea a peste un milion de documente potențial relevante. Este posibil ca unele dintre aceste fișiere să fie […]
08:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (25 decembrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Traficul este deschis pe toate drumurile din țară, în pofida ninsorii viscolite și a codului galben sub care se află 19 județe și capitala. Se circulă în condiții de iarnă, iar polițiștii le reamintesc șoferilor ca înainte de porni la drum să se informeze cu […]
08:10
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (25 decembrie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – De la Moș Crăciun pe schiuri, până la slujbe la Betleem și Vatican, lumea creștină sărbătorește Nașterea lui Iisus Hristos, aleasă pentru această dată în secolul al IV-lea. Chiar și adepți ai altor religii au adoptat din obiceiuri, mai ales în căsătoriile […]
08:00
Oficiali ucraineni: cei doi polițiști ruși uciși în explozia din Moscova au fost vizați pentru rolul lor în războiul din Ucraina # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 decembrie) – Oficiali ai serviciilor de informații militare ucrainene au declarat pentru BBC că cei doi polițiști ruși uciși miercuri într-o explozie la Moscova au fost vizați deoarece ar fi participat la războiul din Ucraina. Potrivit oficialului, există dovezi că polițiștii ar fi torturat prizonieri de război ucraineni. (BBC SERVICIUL MONDIAL […]
07:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 decembrie) – Papa Leon al XIV-lea a oficiat aseară prima sa Liturghie de Crăciun, în Bazilica Sfântul Petru din Vatican – ne-a transmis corespondenta RRA Elena Postelnicu. Suveranul Pontif, primul prelat american care a fost ales pentru a ocupa scaunul Sfântului Petru, a făcut deja mai multe declarații în care a […]
07:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (25 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Creștinii sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului, zi denumită popular Crăciun. În cursul dimineții, credincioșii participă la liturghie, iar, potrivit tradiției, copiii umblă cu Steaua, vestind nașterea lui Iisus Hristos. În mesajul său de Crăciun, Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române îndeamnă la acte […]
07:40
Șeful DSU, Raed Arafat, a convocat o videoconferință cu prefecții, în contextul înrăutățirii vremii # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (25 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Șeful DSU, Raed Arafat, a convocat aseară o videoconferință cu prefecții, cărora le-a recomandat și măsuri rapide pentru persoanele fără adăpost. Raed Arafat: Mai ales pe partea de circulație, pe partea de siguranță, informarea populației și mai ales în zonele în care […]
07:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (25 decembrie) – Realizator: Octavian Begu – Crăciunul începe cu ninsori în sudul țării, inclusiv în capitală, dar precipitațiile vor fi slabe cantitativ, iar stratul de zăpadă nu va rezista prea mult, cel puțin în sudul țării. Mihaela Iuteș de la Administrația Națională de Meteorologie are mai multă informații despre cum va […]
07:40
Vor fi zăpezi, vânt puternic și temperaturi cu maxime negative în jumătate din țară de Crăciun # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (25 decembrie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Crăciun ca pe vremuri, cu zăpadă, vânt puternic și temperaturi cu maxime negative în jumătate din țară. În Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului, până la ora 20:00, este în vigoare o avertizare cod galben. A nins viscolit mai toată noaptea și […]
07:10
Introducere: Într-o lume din ce în ce mai grăbită, mai fragmentată și mai temătoare, întrebările despre sens, sprijin și speranță revin în mintea multora. Vom explora în cele ce urmează atât dimensiunea spirituală, cât și cea umană a vieții religioase contemporane. Despre rolul credinței în viața de zi cu zi, despre sărbătoarea Nașterii Domnului, crizele […]
03:10
Gigantul industrial ucrainean Metinvest, controlat de miliardarul Rinat Ahmetov, a făcut o mișcare strategică spre Balcani. Grupul a finalizat achiziția fabricii ArcelorMittal Tubular Products Iași din România, la doar câteva ore de granița cu Bulgaria. Tranzacția marchează prima prezență de producție a Metinvest în România și deschide un nou capitol în expansiunea companiei în regiune. […]
02:10
PORTRET: Fericitul Vladimir Ghika – prinţ, preot şi martir, mărturisitor exemplar al Evangheliei # Rador
Joi, 25 decembrie, în calendarele romano-catolic şi greco-catolic este menţionată sărbătoarea Fericitului Vladimir Ghika, preot-martir, care marchează, în acest an, împlinirea a 151 de ani de la naşterea sa. Prinţ, preot, scriitor şi martir pentru credinţă, el fost mereu gata să pună în practică idealuri caritabile fără precedent în România, le-a adus la Bucureşti pe […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.