CCR a programat ședința în care este așteptată o decizie cu privire la modificarea regulilor de pensionare a magistraților

11:10

Papa Leon al XIV-lea i-a scris unei fetiţe din Bucureşti, Isabela, care i-a transmis un desen despre rugăciunea ei pentru copiii afectaţi de război. „Sanctitatea Sa apreciază mult desenul realizat cu atâta grijă și sensibilitate”, scrie papa Leon al XIV-lea. „Rugăciunile tale sunt un dar prețios, iar acest lucru Îl bucură mult pe Isus, care […]