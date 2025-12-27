Orașul din România în care poți cumpăra un apartament cu 3 camere cu doar 16.500 de euro. Are 88 de metri pătrați
Cancan.ro, 27 decembrie 2025 19:50
În ciuda prețurilor extrem de ridicate de pe piața imobiliară din România există un oraș în care poți cumpăra un apartament cu 3 camere cu doar 16.500 de euro. Locuința are 88 de metri pătrați, […]
• • •
Acum 10 minute
20:10
Este timpul să faceți o pauză binemeritată și să vă amuzați puțin alături de noi! Echipa CANCAN.ro vă aduce un nou banc haios, menit să vă binedispună pentru câteva momente și să vă pună câte […]
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:40
Răsfăț la înălțime! Piero Ferrari i-a făcut cadou, cu ocazia aniversării de 9 ani de relație, soției sale românce, Romina Gingașu, un avion privat # Cancan.ro
Piero Ferrari, fiul legendarului Enzo Ferrari și unul dintre cei mai discreți moștenitori ai unei averi impresionante, a ales să marcheze 9 ani de relație cu soția sa româncă, Romina Gingașu, printr-un gest care socheaza: […]
19:20
L-a iertat sau nu pe Marius, după ce a înșelat-o cu Oana Monea la Insula Iubirii? Cu cine și-a petrecut Maria Avram, de fapt, Crăciunul # Cancan.ro
După ce au fost la un pas să divorțeze, dar și după o serie de certuri și împăcări, Maria și Marius Avram au decis să își mai acorde o șansă la fericire. Fostul concurent de […]
Acum 2 ore
18:40
Ramona Olaru, atac la Alex Bodi după ce a făcut destăinuiri despre trecutul ei! Vedeta Antenei 1 pune tunurile pe el: „Trebuie legal. Ne vedem la București” # Cancan.ro
Sinceritatea Ramonei Olaru a declanșat în Alex Bodi o dorință (naturală) de exprimare, dorință despre care mulți cred că s-a transformat într-un gest menit să capteze atenția. Prezentatoarea de la Neața cu Răzvan și Dani […]
Acum 4 ore
17:50
Epidemia care amenință România! Spitalele sunt arhipline la final de 2025: peste 120 de cazuri în doar 24 de ore # Cancan.ro
Odată cu debutul sezonului rece, România a intrat în alertă medicală! „Super-gripa” a umplut spitalele cu pacienți bolnavi, iar vârful epidemiologic se anunță abia peste două săptămâni. În ultimele 24 de ore au fost peste […]
17:40
Ce interdicție a avut Mirabela Grădinaru în prima lună de președinție a lui Nicușor Dan. Fiica celor doi a pătimit cel mai mult # Cancan.ro
Mirabela Grădinaru a făcut mărturisiri neștiute de români. Partenera de viață a lui Nicușor Dan a spus cum i s-a schimbat viața de când acesta a devenit președintele României. Toate detaliile în articol. Mirabela Grădinaru […]
17:20
Câte ore pe zi muncește Luca Zvaleni, câștigătorul „Chefi la cuțite” sezonul 16, în restaurantul Le Louis XV din Monaco: „Nu știu dacă e legal” # Cancan.ro
Luca Zvaleni este câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite. Tânărul lucrează în restaurantul cu trei stele Michelin al lui chef Alain Ducasse din Monaco, unul dintre bucătarii cu cele mai multe stele Michelin din carieră. […]
17:00
Azteca știe cum să-și răsfețe iubita „la nivel mare”. Moș Crăciun a primit instrucțiuni clare: cadouri „puternice” pentru Dana # Cancan.ro
De Crăciun, Azteca și iubita lui, Dana au ales să facă un remix interesant! Nu vorbim aici despre vreo piesă, ci despre modul în care au ales să petreacă sărbătorile. Trapperul a vrut să împace […]
17:00
O vilă din Toscana se vinde la preț de penthouse în București. Are piscină, livadă și vie # Cancan.ro
Dacă vrei să știi cât costă o vilă în Toscana, trebuie să citești acest articol! Un domeniu din inima Toscanei a fost pus la vânzare la un preț neașteptat, comparabil cu cel al unui penthouse […]
16:30
Cântăreața care urlă de durere după moartea lui Ion Drăgan. Mesajul crunt de adio: „Ai fost jumătatea mea mai bună” # Cancan.ro
Ion Drăgan a lăsat multă durere în urmă. Celebrul interpret de muzică populară s-a stins pe data de 25 decembrie 2025 și a șocat pe toată lumea care a avut ocazia să îl cunoască. O […]
16:20
Test de inteligență | Câți de 9 sunt în această imagine, de fapt? Doar 1 dintre 1.000 de oameni răspunde corect # Cancan.ro
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență captivant. Câți de 9 sunt în această imagine, de fapt? Doar 1 dintre 1.000 de oameni răspunde corect. Teste de inteligență cu imagini care vă cer […]
Acum 6 ore
15:50
Apare un nou tip de concediu plătit pentru angajații din România. Cine o să poată beneficia de el # Cancan.ro
Angajații din România ar putea beneficia, în perioada următoare, de un nou tip de concediu plătit dedicat refacerii profesionale, în contextul creșterii numărului de cazuri de epuizare la locul de muncă. Un proiect legislativ aflat […]
15:40
Cum a reacționat Bianca Drăgușanu după ce Alina Pușcău a fost ‘demascată’ pe TikTok: „Nu e o mare vedetă în SUA, nu știe nimeni despre ea” # Cancan.ro
Alina Pușcău a stârnit valuri cu cele mai recente declarații. Românii, uimiți de ceea ce a spus modelul, au făcut mici căutări pentru a afla adevărul din spate. Așa i-au dat jos ”masca” și au […]
15:20
Problemele de sănătate l-au pus la pământ de sărbători. George Tănase: “Mă zvârcoleam singur în pat” # Cancan.ro
George Tănase vorbește în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre Crăciunul în care a fost singur, cadourile pe care nu le postează pe social media și cum reușește să transforme sărbătorile în momente de pace și bucurie […]
15:00
Numărul românilor care pleacă în alte țări cu speranța unui trai mai bun pentru ei sau pentru a reuși să își întrețină familiile este într-o continuă creștere. Mulți sunt cei care își împărtășesc experiențele și […]
14:50
Județul din România în care au fost găsite 19 persoane decedate în cele 2 zile de Crăciun. Nu s-a mai putut face nimic pentru ei # Cancan.ro
Serviciul Județean de Ambulanță Constanța a prezentat o analiză detaliată a activității din perioada sărbătorilor de Crăciun, evidențiind volumul ridicat de intervenții înregistrate în cele două zile de 25 și 26 decembrie. Conform datelor furnizate […]
14:20
Maria Sole Agnelli a murit la 100 de ani! A fost o figură cheie în dinastia FIAT și sora avocatului Gianni Agnelli # Cancan.ro
Maria Sole Agnelli, sora avocatului Gianni Agnelli și a Susannei Agnelli, a murit ieri, 26 decembrie 2025, la vârsta de 100 de ani. De-a lungul vieții, femeia a fost o prezență puternică în mai multe […]
Acum 8 ore
14:10
Doliu pentru o fostă gimnastă de top a României! Bunicul ei a murit în a doua zi de Crăciun # Cancan.ro
Andreea Răducan traversează în aceste zile un moment extrem de dificil, după ce bunicul ei, o figură esențială în viața de familie, a murit chiar în ziua de Crăciun. Fosta campioană a primit vestea cu […]
14:00
Pentru Mihai Ghiță, 2025 a fost un an plin de provocări și momente dificile, dar și de lecții despre viață și responsabilitate. Actorul dezvăluie pentru CANCAN.RO cum a reușit să treacă peste oboseală și singurătate, […]
13:50
Cod portocaliu de viscol în România! Zonele în care iarna își dezlănțuie urgia: vânt puternic, ger, polei și troiene călătoare în următoarele ore # Cancan.ro
Vești importante pentru români! Sfârșitul de an vine cu un cod portocaliu de viscol în anumite zone ale țării. ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele zile. Toate detaliile în articol. Ultimele zile din 2025 […]
13:20
Relaxarea de sărbători continuă și echipa CANCAN.ro vă aduce un nou banc savuros în această zi. De data asta, vă prezentăm discuția prin mesaje a unui cuplu de îndrăgostiți care, sperăm noi, au rămas împreună […]
13:20
Și-a cerut iubita de soție, de Crăciun! Fotbalistul român și-a făcut, în sfârșit, curaj iar artista a spus marele „Da!” # Cancan.ro
Horațiu Moldovan, în vârstă de 27 de ani și aflat în prezent sub formă de împrumut de la Atletico Madrid la Real Oviedo, a făcut pasul cel mare în viața personală. Portarul român și-a cerut […]
12:50
Adriana Bahmuțeanu a râs cu un ochi și a plâns cu altul de Crăciun. Ce a pățit bruneta: „Timpul va rezolva și acest lucru” # Cancan.ro
Toate vedetele și-au ținut prietenii virtuali la curent cu atmosfera din casele de Crăciun, cadourile pe care le-au primit și fericirea pe care au simțit-o. Printre ele s-a numărat și Adriana Bahmuțeanu, doar că nu a […]
12:40
Ce a pățit o româncă după ce fost chemată de o conațională ca să fie badantă în Italia. Când a ajuns în aeroport nu i-a venit să creadă # Cancan.ro
O postare apărută într-o comunitate online dedicată îngrijitoarelor românce din Italia a generat numeroase reacții, după ce a fost relatată o situație considerată de autoare drept una șocantă. În mesaj este descris cazul unei femei […]
Acum 12 ore
12:10
Sezonul rece aduce anual dificultăți pentru conducătorii auto, iar una dintre cele mai întâlnite situații neplăcute este formarea gheții pe parbriz și pe geamurile laterale. Fenomenul poate provoca întârzieri semnificative dimineața și poate afecta vizibilitatea […]
12:10
Sărbătorile de iarnă sunt momentul perfect în care gospodinele să își etaleze preparatele delicioase și să își bucure familia cu delicatese. Una dintre vedetele mesei de Crăciun este toba de porc, nelipsită din meniul românilor. […]
11:40
Cele 4 zodii care vor renaște ca din cenușă în 2026! Universul este de partea lor și aduce abundență # Cancan.ro
Anul 2026 vine cu schimbări radicale pentru toate zodiile, dar patru dintre acestea vor ieși în evidență penru modul în care vor renaște ca din cenușă. Se anunță oportunități de neratat, obstacole distruse definitiv și dorințe împlinite. […]
11:30
Cine sunt tinerii care au murit în accidentul din Bistriţa. De ce a plecat Diana de acasă în pijamale și de unde se întorcea Alex # Cancan.ro
Două familii din Bistrița-Năsăud trăiesc o dramă cumplită după un accident rutier produs în dimineața de Crăciun, în urma căruia doi tineri de 21 de ani au murit. Băiatul se întorcea de la o petrecere […]
11:10
Mesajul postat de sora artistului Ion Drăgan, cu o zi înainte de înmormântarea acestuia: „Ne-ai distrus pe toți” # Cancan.ro
Ion Drăgan s-a stins din viață pe data de 25 decembrie 2025 și a lăsat în urmă multă durere și întrebări fără răspuns. Toți cei care l-au cunoscut personal, dar și fanii, sunt îndurerați de această […]
11:00
Prizele din locuințe ajung frecvent să fie suprasolicitate, mai ales atunci când televizoarele și computerele sunt lăsate conectate permanent la rețea. Deși pare un detaliu minor, menținerea acestor dispozitive în priză contribuie la un consum […]
10:40
Mesaje și urări de Sfântul Ștefan. Cui trebuie să spui azi „La mulți ani!” Idei de SMS-uri pentru rude și prieteni # Cancan.ro
Credicionșii ortodocși îl sărbătoresc astăzi, 27 decembrie, pe Sfântul Ștefan. Peste jumătate de milion de români îi poartă numele acestuia – Ștefan, Ștefania, Fănel, Fănică, și altele. Dacă și tu ai pe cineva care poartă numele Sfântului, […]
10:30
Imaginile durerii: zeci de coroane de flori au fost aduse la priveghiul artistului Ion Drăgan! Este doliu masiv în comuna Bălești, după Crăciun # Cancan.ro
Coroanele funerare și luminile candelelor au înlocuit atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă în comuna Bălești, unde familia, prietenii și admiratorii se pregătesc să îl conducă pe ultimul drum pe Ion Drăgan. Comunitatea locală trăiește momente […]
09:50
La sfârşit de săptămână, CANCAN.RO a pregătit un test de perspicacitate pentru adevăratele genii. Acest puzzle provocator îți pune la încercare atenția, cerându‑ți să descoperi singurul papagal fără pereche din imagine. Haosul vizual intens îți testează […]
09:40
Crăciunul s-a terminat, iar televiziunile se pregătesc pentru transmiterea programelor speciale de Revelion. Însă până atunci, în grilele se pot regăsi emisiunile obişnuite fiecărui post TV. CANCAN.RO prezintă lista completă a conţinutului care poate fi […]
09:30
„Gardianul secretelor” din Apărarea Rusiei a murit subit de Crăciun! A fost cea mai discretă figură din anturajul lui Vladimir Putin # Cancan.ro
Moartea neașteptată a colonelului general Iuri Sadovenko, fost adjunct al ministrului rus al Apărării și una dintre cele mai puțin vizibile personalități din structurile de putere de la Kremlin, readuce în prim plan seria de […]
09:20
Ce mâncau regii Europei de Crăciun? De la festinuri medievale la meniuri regale cu tradiție # Cancan.ro
De Crăciun, mesele festive adună familii din toată lumea în jurul bucatelor preferate, iar casele regale europene nu fac excepție. Doar că, în cazul lor, tradiția se împletește cu istoria, iar farfuriile spun povești vechi […]
09:10
Doliu în showbiz! Un cântăreț renumit a murit în a doua zi de Crăciun, la vârsta de 65 de ani # Cancan.ro
Chitaristul Perry Bamonte, cunoscut pentru contribuția sa esențială la identitatea muzicală a trupei The Cure, a încetat din viață în perioada Crăciunului, la vârsta de 65 de ani. Informația a fost confirmată de reprezentanții formației, […]
09:00
Motivul real pentru care Brooklyn Beckham și-a blocat părinții pe Instagram. O persoană apropiată a dezvăluit totul # Cancan.ro
Problemele din familia fostului fotbalist David Beckham țin prima pagină a tuturor tabloidelor în ultimele săptămâni, iar acum apar noi detalii despre neînțelegerile tot mai mari dintre David și soția sa, Victoria, pe de o […]
08:50
Amendă pentru Louis Munteanu de la CFR Cluj! Gestul din vacanța de Crăciun i-a înfuriat la maximum pe patroni # Cancan.ro
Louis Munteanu, atacantul de 23 de ani al clubului CFR Cluj, se află în centrul unei controverse după ce, în timpul vacanței de Crăciun, a apărut într-o fotografie purtând tricoul formației rivale FCSB. Conducerea clubului […]
08:40
Este o tradiție la Mănăstirea Sucevița ca în a treia zi de Crăciun să se gătească borș cu găluște de brânză, după ce în prima zi se mănâncă ciorbă cu paste de casă dreasă cu […]
08:30
Care sunt orașele din România în care ninge de Revelion și de Anul Nou. Meteorologii Accuweather anunță iarnă grea # Cancan.ro
Finalul de an aduce o vreme neobișnuit de blândă în multe zone ale țării, însă orașele de la munte vor avea parte de un cu totul alt tablou. Deși începutul lunii decembrie vine cu temperaturi […]
08:20
Este sâmbătă și echipa CANCAN.ro vrea să vă binedispună cu o glumă bună. Bancul de astăzi este cu personajele preferate ale românilor: Bulă și Ștrulă! Nu vă mai ținem de vorbă și vă prezentăm anecdota […]
08:10
Runa zilei, Nauthiz inversată, aduce un mesaj puternic despre autocontrol, tentații și luptele interioare pe care le purtăm atunci când dorințele ne întunecă rațiunea. Este o zi în care emoțiile pot deveni mai puternice decât […]
08:00
Pentru Lora, Crăciunul este azi armonie și liniște, însă, cu ani în urmă, a trăit, cu zâmbetul pe buze, cele mai negre sărbători. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista vorbește despre ultimul Crăciun alături de mama […]
07:50
Calendar ortodox 27 decembrie 2025: Sfântul Mucenic Ștefan. Rugăciunea pe care e musai să o spui pentru ajutor și mângâiere # Cancan.ro
În fiecare zi, CANCAN.RO îți aduce cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, pilda cu tâlc care îți așază gândurile și rugăciunea zilei care te însoțește în drumul tău. Un ritual scurt, dar profund, menit să aducă […]
07:40
Cartea de Tarot a zilei de 27 decembrie 2025 este 9 de Săbii, care vorbește despre frământări interioare, neliniști și gânduri care ne pot tulbura somnul. Este un semn că mintea are nevoie de liniște, […]
07:30
Sâmbătă, 27 decembrie 2025, Banca Națională a României (BNR) va actualiza cursul valutar pentru principalele valute, începând cu ora 13:00. Până atunci, cursul de referință rămâne cel din ziua anterioară. Banca Națională a României (BNR) […]
07:20
Victimele lui Jeffrey Epstein cer ca Prințul Andrew să fie urmărit penal. Mai multe informații secrete urmează să iasă la iveală # Cancan.ro
Victimele lui Jeffrey Epstein au cerut joi ca Prințul William să fie urmărit penal înainte de publicarea unor noi documente din acest dosar. Marina Lacerda, care avea 14 ani când a fost abuzată de Epstein, […]
07:20
Jake Paul, spectacol total după bătaia de 140 de milioane de lire! Arme de aur, munți de bani și lux obscen în avionul lui privat # Cancan.ro
Jake Paul nu pare deloc afectat că Anthony Joshua l-a trimis la podea și la chirurg, ba chiar se laudă că trăiește „visul american”, potrivit The Telegraph. La câteva ore după ce a suferit o […]
