Duminică, zi importantă pentru pensiile speciale. Judecătorii CCR decid pe legea asumată de guvernul Bolojan

Newsweek.ro, 27 decembrie 2025 20:50

Judecătorii CCR decid duminică ce se întâmplă cu pensiile magistraților. Se așteaptă pronunțarea pe ...

• • •

Acum 5 minute
21:10
Regatul Unit lansează program pentru tineri sub 25 de ani: un an de pregătire militară remunerată Newsweek.ro
Forțele armate britanice vor lansa în martie un program care oferă tinerilor sub 25 de ani oportunit...
Acum 30 minute
20:50
Duminică, zi importantă pentru pensiile speciale. Judecătorii CCR decid pe legea asumată de guvernul Bolojan Newsweek.ro
Judecătorii CCR decid duminică ce se întâmplă cu pensiile magistraților. Se așteaptă pronunțarea pe ...
Acum o oră
20:30
Ce se întâmplă cu organismul dacă mănânci lămâi în fiecare zi. Ce organe au beneficii? Newsweek.ro
Consumarea zilnică a lămâilor aduce multiple beneficii pentru sănătate, sprijinind funcția inimii, p...
20:20
Explozie de gripă severă: spitalele, sufocate de pacienţi nevaccinaţi ajunşi zilnic la urgenţe Newsweek.ro
Situația gripală devine critică: sute de pacienți ajung zilnic la urgențe, majoritatea nevaccinați, ...
Acum 2 ore
20:00
Întâlnire Trump - Zelenski. Președintele Ucrainei a ajuns în California. Dronele lui Putin au atacat Kievul Newsweek.ro
Volodimir Zelenski a ajuns în California de unde va pleca spre Florida. Președintele ucrainean va fi...
20:00
Trenul Transsiberian, cea mai lungă rută feroviară din lume, traversează 3 ţări şi 8 fusuri orare Newsweek.ro
Calea ferată Transsiberiană reprezintă cea mai lungă rută feroviară din lume, legând Rusia, Mongolia...
19:50
Cele mai bune destinații gastronomice în 2026: Boston, liderul mondial pentru iubitorii de mâncare Newsweek.ro
Topul celor mai apreciate destinaţii gastronomice din 2026 a fost publicat, iar Boston, Massachusett...
19:40
Cutremur de 7,0 în largul estului Taiwanului, resimţit în nordul insulei şi la Taipei Newsweek.ro
Un cutremur cu magnitudinea 7,0 s-a produs sâmbătă în largul coastei de est a Taiwanului, fiind resi...
19:20
Mulți oameni dorm în această poziție, dar în realitate este foarte dăunătoare. Un medic a explicat de ce Newsweek.ro
Mulţi oameni preferă să doarmă într-o anumită poziţie fără să ştie că aceasta poate afecta sănătatea...
Acum 4 ore
19:10
Grecia: aproape 400 de migranţi salvaţi de Paza de Coastă în largul insulei Gavdos, la sud de Creta Newsweek.ro
Aproape 400 de migranţi au fost salvaţi de Paza de Coastă grecească, în a doua zi de Crăciun, în lar...
18:50
5 „adevăruri dure” despre căsătorie pe care majoritatea oamenilor le învață prea târziu în viață Newsweek.ro
Căsătoria este una dintre cele mai satisfăcătoare, dar și cele mai provocatoare călătorii din viață....
18:40
Ce a făcut un bărbat în noaptea de Crăciun? „Cadourile” de groază pentru mai mulți șoferi din Alba Newsweek.ro
Un bărbat din Alba Iulia a fost reţinut, fiind acuzat de distrugere după ce a vandalizat opt autotur...
18:20
Anchetă privind finanțarea Hamas. Este vorba despre 7.000.000 €. În Italia au fost arestate 7 persoane Newsweek.ro
Şapte persoane arestate în Italia iar pentru alte două, aflate în străinătate, au fost smise madnate...
18:10
Solicitarea lui Donald Trump referitoare la dosarele Epstein. Ce a cerut Departamentului de Justiție? Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a îndemnat Departamentul de Justiție din SUA să facă publice numele oricăr...
17:50
Carambol cu 67 de mașini pe o autostradă înzăpezită din Japonia. Cel puțin 2 morți și 26 răniți Newsweek.ro
Cel puţin doi morţi şi 26 de răniţi în Japonia, într-un carambol de 67 de vehicule produs pe o autos...
17:40
VIDEO Scobitul în nas are o legătură surprinzătoare cu Alzheimerul. Descoperirea bizară a oamenilor de știință Newsweek.ro
Scobitul în nas nu este doar un gest neplăcut pentru cei din jur. Cercetătorii au descoperit o legăt...
17:20
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, anunț emoționat de Crăciun: „E Raiul pe Pământ” Newsweek.ro
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a făcut un anunț emoționat în a doua zi de Căr...
Acum 6 ore
17:00
8 lucruri de care trebuie să scapi din casă după Crăciun. Anul Nou nu trebuie să le mai prindă la tine Newsweek.ro
Noul an aduce un nou început, iar curățarea casei este o modalitate excelentă de a te reseta. Este m...
16:50
Val de concedieri, în România, în 2026. Care sunt domeniile unde mii de oameni rămân fără locuri de muncă? Newsweek.ro
România va fi lovită de un val de concedieri, în anul 2026. Mii de oameni rămân fără locuri de muncă...
16:40
Cât timp se pot păstra sarmalele în frigider și cum se congelează corect. Verifică mirosul și gustul acestora Newsweek.ro
Sarmalele se păstrează în frigider până la 3-4 zile, în recipiente bine închise. Pentru congelare, a...
16:20
La ce sume a înghețat Guvernul pensiile contributive, pensiile de invaliditate și de urmaș? Neschimbate 2 ani Newsweek.ro
Guvernul a menținut neschimbate timp de doi ani pensiile contributive, precum și pensiile de invalid...
16:10
Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. A fost atacată infrastructura IT de business Newsweek.ro
Un atac informatic de tip ransomware, denumit „Gentlemen” a afectat, în noaptea de 26 decembrie, inf...
15:50
Resursele totale de cereale şi produse din cereale au scăzut anul trecut cu 6,384 milioane tone Newsweek.ro
Resursele totale de cereale şi produse din cereale (în echivalent cereale boabe) au fost mai mici cu...
15:30
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, dat în urmărire internaţională de Interpol. Care e motivul? Newsweek.ro
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, dat în urmărire internaţională de Interpol
15:30
Criză de combustibili. Rusia extinde până în 28 februuarie interdicţia privind exporturile de benzină Newsweek.ro
Guvernul rus a anunţat sâmbătă extinderea până în 28 februarie 2026 a interdicţiei temporare privind...
15:20
Austriacul Marco Schwarz a câştigat slalomul super-uriaş de la Livigno, din cadrul Cupei Mondiale Newsweek.ro
Austriacul Marco Schwarz a câştigat surprinzător sâmbătă proba masculină de slalom super-uriaş de la...
Acum 8 ore
15:10
Agenţia anticorupţie a Ucrainei acuză parlamentari de luare de mită și face percheziții Newsweek.ro
Agenţia anticorupţie a Ucrainei (NABU) a acuzat sâmbătă mai mulţi deputaţi că au acceptat mită în sc...
14:50
Angajatul Şcolii de Poliţie Câmpina cercetat pentru tentativă de viol, arestat preventiv Newsweek.ro
Un angajat al Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, reţinut pentru tentativă de viol ...
14:40
Fotbal: Vom vedea dacă Rodri va putea juca contra lui Nottingham Forest, spune Guardiola Newsweek.ro
Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a declarat că Rodri Hernandez este "mult mai bine" şi...
14:20
Zelenski anunţă că va discuta cu aliaţi europeni înainte de întâlnirea cu Trump Newsweek.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va purta discuţii cu aliaţi europeni în timpul unei escale...
14:10
Obiceiul de iarnă care îți distruge pielea: medicii avertizează asupra radiațiilor UV Newsweek.ro
Medicii atrag atenția că un obicei obișnuit de iarnă poate afecta grav pielea: expunerea la radiații...
14:10
Întâlnirea Trump - Zelenski din Florida. La ce oră îl primește președintele SUA pe cel ucrainean? Newsweek.ro
Donald Trump în primește pe Volodimir Zelenski duminică. Cei doi președinți vor discuta despre garan...
13:50
Alocațiile pentru copii în ianuarie 2026: părinții și elevii vor primi banii înainte de reluarea școlii? Newsweek.ro
Chiar dacă vacanța de iarnă continuă, părinții și elevii se întreabă deja când vor fi plătite alocaț...
13:40
Bananele cresc glicemia? Nutriționiștii explică adevărul și demontează miturile despre zahăr și diabet Newsweek.ro
Bananele sunt adesea considerate dăunătoare pentru diabetici din cauza zahărului natural, însă nutri...
13:20
Vulcanul Etna din Sicilia prezintă noi semne de activitate; autoritățile cresc temporar nivelul de alertă Newsweek.ro
Muntele Etna din Italia, de pe insula Sicilia, a prezentat vineri noi semne de activitate, aruncând ...
Acum 12 ore
13:10
Putin anunță o armată reconfigurată după experiența din Ucraina, cu accent pe AI și arsenal nuclear Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a prezentat planurile de modernizare a armatei, bazate pe lecțiile d...
13:00
România ar putea introduce un nou concediu plătit pentru refacere profesională. Ce obligații au angajatorii Newsweek.ro
Un proiect legislativ prevede introducerea unui nou tip de concediu plătit pentru refacere profesion...
12:50
Motivul carambolului de pe DEx Pitești- Craiova. Explicațiile lui Titi Aur: „Efectul de turmă” Newsweek.ro
Fostul pilot de raliuri Titi Aur a explicat de ce 12 mașini s-au lovit, vineri, în a doua zi de Crăc...
12:40
Cetățean român, arestat preventiv la Giurgiu după ce a fost prins transportând migranți ilegali Newsweek.ro
Un cetățean român a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce polițiștii de frontieră din Gi...
12:20
Ceaiul sau cafeaua - care este mai bună pentru sănătatea oaselor la femeile peste 50 de ani? Newsweek.ro
Un studiu realizat în Australia, pe aproape 9.700 de femei de peste 65 de ani, arată că obiceiurile ...
12:10
Rusia continuă să reînarmeze Forțele Aeriene Belaruse cu avioane de vânătoare multirol moderne Newsweek.ro
Ministerul Apărării din Belarus a anunțat pe canalul său oficial de Telegram recepționarea unei noi ...
12:00
Cum îți fură hackerii banii din cont și datele personale. „Faci o singură greșeală și ei știu asta” Newsweek.ro
Atacurile cibernetice sunt tot mai dese, iar escrocii găsesc în fiecare zi noi metode de a fura date...
11:20
METEO Cod Portocaliu de viscol și ninsori, în România. Vântul va atinge și 130 km/h. Care sunt zonele vizate? Newsweek.ro
Meteorologii au extins Codul Portocaliu de viscol și ninsori în România. Fenomenele meteo severe vor...
11:20
Când nu trebuie să mergeți la Urgențe cu un copil răcit? Explicațiile medicului pediatru Newsweek.ro
Spitalele sunt pline de pacienți, în aceste zile, iar la cele de copii timpii de așteptare sunt foar...
11:00
Primă de Crăciun de 443.000 $, pentru fiecare angajat. Unde și în ce domeniu activează compania? Newsweek.ro
Șeful unei companii a decis să le dea angajaților o primă de Crăciun record, de 443.000 $. În total,...
10:20
Industria de armament a României, pe butuci. Ministrul Economiei: „Degeaba scrie într-o hârtie că producem” Newsweek.ro
Industria de armament a României este pe butuci. Ministrul Economiei spune că „degeaba scrie într-o ...
09:50
Pace între Thailanda şi Cambodgia? Cele două țări au convenit asupra unui armistiţiu, după lupte sângeroase Newsweek.ro
Thailanda şi Cambodgia au convenit asupra unui armistiţiu imediat, după săptămâni de lupte sângeroas...
09:30
Cel puțin 15 persoane au murit din aceeași cauză la bordul Tesla Model 3. NHTSA a deschis o anchetă Newsweek.ro
Autoritatea americană pentru siguranţa traficului rutier, NHTSA, a deschis o anchetă după ce cel puț...
09:10
Peste 500.000 de români îşi sărbătoresc onomastica de Sfântul Ştefan, în cea de-a treia zi de Crăciun Newsweek.ro
Pe 27 decembrie, de Sfântul Ștefan, peste 500.000 de români îşi sărbătoresc onomastica. Se consideră...
08:50
Impozitele pe locuințe explodează din 2026. Cine sunt românii care vor plăti chiar și de trei ori mai mult Newsweek.ro
Impozitele pe locuințe vor crește semnificativ din 2026, după o decizie a Guvernului care elimină re...
