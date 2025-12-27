CSM dă lovitura finalului de an: una dintre cele mai titrate handbaliste ale lumii vine în România!
Formația finanțată de Primăria Capitalei continuă să facă o risipă înfiorătoare de bani publici.
Meci de foc pentru Cosmin Contra în Qatar! Antrenorul român atacă podiumul: „Gata de luptă!” # Sport.ro
Cosmin Contra, antrenorul celor de la Al-Arabi, a prefațat duelul extrem de cu Al-Rayyan, programat în etapa a 11-a a primei ligi din Qatar.
CSM dă lovitura finalului de an: una dintre cele mai titrate handbaliste ale lumii vine în România! # Sport.ro
Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Tavi Popescu chiar de ziua lui: „Dacă înțelege, bine, dacă nu, la revedere” # Sport.ro
Gigi Becali refuză să renunțe la visul de a obține o sumă colosală de pe urma lui Octavian Popescu.
Coman, potop de înjurături sub ochii arabilor: reacția comentatorului la faza care l-a scos din sărite pe Florinel # Sport.ro
Fotbalistul de 27 de ani a trăit o după-amiază de coșmar, la Doha.
În Premier League, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO, se dă o luptă spectaculoasă pentru supremație. Iar astăzi, ocupanta primului loc s-a schimbat de la un meci la altul!
Louis Munteanu, desființat de jurnaliștii din țara în care a fost dorit: „Neprofesionist, semne de întrebare despre caracterul său” # Sport.ro
Louis Munteanu continuă să aibă de suferit, după ce a purtat tricoul celor de la FCSB.
Alertă la Dinamo! Doi titulari doriți de FCSB și Rapid pot semna începând cu săptămâna viitoare # Sport.ro
Dinamo tremură pentru doi piloni ai echipei.
George Ganea (26 de ani) a reacționat sâmbătă, la scurt timp după despărțirea oficială de Ujpest.
Tragedie în fotbal! Antrenorul și copiii săi și-au pierdut viața în naufragiul din Indonezia # Sport.ro
Naufragiul din Indonezia a produs o tragedie și în lumea fotbalului.
Surpriză! Francezii pun pe masă 4 milioane € pentru Louis Munteanu! O echipă de tradiție îl vrea insistent # Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, a devenit ținta principală a unui club din Franța pentru perioada de mercato din această iarnă.
La 80 de ani, „Il Luce“ rămâne un colos al fotbalului mondial, însă rezultatele sale actuale nu-l mai propulsează în clasamentele de final de an.
Fostul mare internațional Adrian Ilie a analizat prestațiile roș-albaștrilor din actuala stagiune și a numit cel mai eficient jucător din lotul campioanei.
Liverpool a tremurat din temelii contra „lanternei” Wolves! Rezultatele zilei din Premier League, redat exclusiv pe VOYO # Sport.ro
Cum s-au terminat meciurile de sâmbătă, de la ora 17:00, din Premier League, transmise în exclusivitate de către VOYO.
Spectacol marca CR7! Cristiano Ronaldo, gol ireal cu călcâiul. Cifre uluitoare la 40 de ani # Sport.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a strălucit din nou, sâmbătă seară, în partida dintre Al-Nassr și Al Okhdood, unde a reușit o „dublă”.
Coman, martor la o catastrofă: nota sa într-un dezastru fotbalistic pentru liderul din Qatar # Sport.ro
Fostul star al FCSB-ului a revenit pe teren, în prima ligă din Qatar, într-un meci în care Al-Gharafa a fost strivită, pur și simplu.
Aspectul cu care Manchester City l-a impresionat pe Ciprian Marica în victoria cu Nottingham Forrest: „Trebuie remarcat” # Sport.ro
Ce a remarcat Ciprian Marica la finalul partidei Nottingham Forrest - Manchester City 1-2.
Emoție pe Anfield: copiii lui Diogo Jota, pe teren cu Van Dijk la duelul durerii dintre Liverpool și Wolves # Sport.ro
Moment emoționant sâmbătă, pe Anfield, la partida dintre Liverpool și Wolverhampton.
Fotbalul românesc continuă să fie reprezentat cu cinste, în Orientul Mijlociu, de niște oameni care fac o muncă de calitate.
Tottenham, decizie finală în cazul lui Micky van de Ven! Dezvăluirea făcută despre colegul și rivalul lui Radu Drăgușin # Sport.ro
Tottenham a luat o hotărâre importantă cu privire la viitorul lui Micky van de Ven în cadrul clubului nord-londonez.
Jucătorul FCSB-ului, în dizgrația lui Becali, din lac în puț: „rupe“ banca la Cupa Africii! # Sport.ro
Fotbalistul care și-a sacrificat vacanța de iarnă are zero minute, după primele două partide disputate de naționala țării sale, în Maroc.
Furtună în Gruia! Iuliu Mureșan anunță plecări masive din lotul lui Pancu: „Trebuie să facem curățenie” # Sport.ro
Președintele Iuliu Mureșan a anunțat sâmbătă măsuri radicale la CFR Cluj, confirmând că urmează o perioadă de restructurări masive la nivelul lotului în această iarnă.
Cristi Chivu, indiciu despre un posibil transfer la Inter Milano: „Sunt primul fan al său!” # Sport.ro
Cristi Chivu a prefațat sâmbătă duelul cu Atalanta și, deși a încercat să evite subiectul campaniei de achiziții din această iarnă, a oferit un indiciu important privind o posibilă revenire.
Radu Drăgușin, tot mai aproape de revenirea în Serie A! Este favoritul antrenorului unui gigant # Sport.ro
Revenirea lui Radu Drăgușin în Serie A prinde contur pe zi ce trece! Anunțul făcut de presa italiană.
Giovanni Becali, anunț despre viitorul lui Moruțan! Ce se întâmplă cu mijlocașul care nu s-a impus la Salonic # Sport.ro
Giovanni Becali a oferit sâmbătă primele detalii despre posibila revenire a lui Olimpiu Moruțan în Superliga.
Un scenariu românesc a fost demontat, astăzi, în Qatar.
Dinamo a rezolvat deja prima ”mutare” pentru a doua parte a sezonului.
REPORTAJ | O zi din viața campionului european, Rareș Toader. Secretul din spatele succesului, dezvăluit pentru Sport.ro: „În spatele unei forțe extraordinare stă o minte echilibrată” # Sport.ro
Rareș Toader, campionul european la aruncarea greutății, și antrenoarea sa, Nicoleta Grasu, au acordat un interviu în exclusivitate pentru Sport.ro. Cum decurge o zi din viața atletului care a adus României primul triumf după 52 de ani.
Louis Munteanu (23 de ani) a fost în centrul unui scandal în ultimele zile după ce a apărut îmbrăcat în tricoul celor de la FCSB.
Ionuț Nedelcearu dezvăluie cum este privit ca român în Rusia: ”În România există această percepție” # Sport.ro
Ionuț Nedelcearu (29 de ani), fundaș cu 27 de selecții la naționala de seniori și lansat în fotbalul mare de Dinamo, a oferit un interviu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.
Louis Munteanu, prima reacție după ce a apărut în tricoul lui FCSB: "A fost un gest din prietenie" # Sport.ro
Louis Munteanu a venit cu o explicație după ce imaginile în care este îmbrăcat cu tricoul lui FCSB au stârnit o controversă.
Louis Munteanu, făcut praf în Scoția: "Extrem de neprofesionist, așa ceva nu se tolerează! Imaginați-vă dacă era la Celtic și îmbrăca tricoul lui Rangers!" # Sport.ro
Louis Munteanu a stârnit o adevărată controversă după ce a apărut în câteva imagini îmbrăcat în tricoul lui FCSB.
George Pușcaș (29 de ani) este ”asaltat” cu oferte în această perioadă.
Chivu, obligat să rămână lider! Ce a spus înainte de Atalanta - Inter, ultimul meci din 2025 # Sport.ro
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, a prefațat partida cu Atalanta, programată duminică, de la ora 21:45, în runda a 17-a din Serie A.
Clubul Real Madrid intenţionează să solicite despăgubiri de milioane de euro în cazul Negreira, relatează cotidianul AS.
Arne Slot elogiază noul star de la Liverpool: "A muncit foarte mult. Uneori a trebuit să-l conving" # Sport.ro
În absența lui Alexander Isak, operat după accidentarea suferită la picior, Liverpool este așteptată ca în următoarele luni să mizeze în atac pe Hugo Ekitike.
Chelsea - Aston Villa, ora 19:30, LIVE pe VOYO. Capul de afiș al rundei din Premier League # Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
Liverpool pregătește o nouă campanie spectaculoasă de transferuri în iarnă.
Pițurcă, dezamăgit după ce a văzut cine a câștigat premiul pentru fotbalistul anului în România: "Asta spune multe" # Sport.ro
Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al naționalei, nu a putut oferi un răspuns la întrebarea legată de cel mai bun fotbalist român al anului.
Etapa a 18-a din Premier League, analizată pe VOYO.
„Atunci o sun pe mama” Ștefan Grasu explică la Poveștile Sport.ro cum îl ajută Nicoleta Grasu în cariera de baschetbalist # Sport.ro
Ștefan Grasu, dezvăluiri emoționante, la Poveștile Sport.ro, despre ajutorul pe care i-l oferă mama sa, Nicoleta Grasu.
Dennis Politic (25 de ani) a fost transferat cu surle și trâmbițe la FCSB, după ce Gigi Becali l-a dorit insistent.
E-MIL prezintă știrile zilei | Louis Munteanu a dat de belea la CFR Cluj, iar FCSB poate rămâne fără Florin Tănase # Sport.ro
E-MIL prezintă Pastila de Sport de sâmbătă, 27 decembrie 2025. E-MIL e un proiect Sport.ro.
Plecat de la Universitatea Craiova, Alisson Safira a devenit golgheter și a schimbat din nou echipa # Sport.ro
Alisson Safira (30 de ani), atacantul brazilian care a jucat la Universitatea Craiova în prima parte a anului 2025, a schimbat din nou echipa.
Liverpool și Wolves se înfruntă în runda a 18-a din Premier League, sâmbătă, de la ora 17:00, în direct pe VOYO.
Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a avut o ”mențiune specială” pentru un jucător din echipa sa.
După ce și-a încheiat socotelile cu turcii de la Gençlerbirliği, acolo unde a ajuns de la FCSB, Daniel Popa (30 de ani) este gata să revină în România.
Inter Milano este lider în Serie A, iar echipa lui Cristi Chivu va reveni duminică pe teren pentru meciul cu Atalanta.
Nottingham Forest - Manchester City, ora 14:30, LIVE pe VOYO. ”Cetățenii” continuă cursa pentru titlu # Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
Gigi Becali este dispus să le mai ofere o șansă unor jucători de la FCSB care au dezamăgit în prima parte a acestui sezon.
Stadionul Camp Nou a fost redeschis recent, dar la o capacitate redusă, pentru că lucrările de modernizare continuă. Barcelona s-a întors deja acolo, unde dispută meciurile de pe teren propriu.
