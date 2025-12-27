Care este relația lui Nicușor Dan cu cei doi copii ai săi. Mirabela Grădinaru: „Totul este natural”
Digi24.ro, 27 decembrie 2025 22:20
Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a declarat la Digi24 că ea și președintele au „același tip de parenting” și atunci „totul este natural”. „Conversațiile cu Nicușor sunt mereu despre copii și durează doar câteva secunde, dar întotdeauna îmi răspunde”, a spus ea. Grădinaru a explicat că cei mici înțeleg responsabilitățile tatălui lor și că respectă aceleași reguli ca ceilalți copii de la școală.
• • •
Acum 30 minute
22:20
Acum o oră
21:50
Mirabela Grădinaru povestește cum l-a cunoscut pe Nicușor Dan și ce a atras-o la el: „Mi s-a părut fascinant” # Digi24.ro
Mirabela Grădinaru, prima doamnă a României, a vorbit în cadrul interviului difuzat de Digi24 pe 27 decembrie, despre momentul în care l-a cunoscut pe președintele Nicușor Dan. „M-a atras felul lui de a fi, de a privi și de a se raporta la oameni”, și-a amintit partenera de viață a liderului de la Cotroceni.
Acum 2 ore
21:30
Tragedii pe munte, de Crăciun. Un turist a murit în Piatra Craiului, iar doi tineri au fost răniți grav după un accident cu ATV-ul # Digi24.ro
Salvamontiştii din Zărneşti, judeţul Braşov, au intervenit, sâmbătă, în urma unui apel de urgenţă care anunţa că un bărbat în vârstă de 55 de ani, aflat pe traseul de urcare de la Fântâna lui Botorog spre Poiana Zănoaga, din Masivul Piatra Craiului, se află în stop cardio-respirator. În pofida eforturilor depuse de salvatorii montani, inclusiv de un medic transportat cu un elicopter foarte aproape de locul respectiv, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Tot sâmbătă, salvamontiştii din Gorj au acordat primul ajutor unor tineri răniţi grav după ce s-au răsturnat cu un ATV, în Masivul Parâng.
21:30
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie” # Digi24.ro
Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a spus la Digi24 că mâncarea preferată a președintelui este fasolea cu ciolan. Ea a recunoscut însă că nu reușește să obțină gustul mâncării din copilărie de care-și aduce acesta aminte.
21:20
Ministrul Apărării spune că în Armata Română mai sunt „lucruri de eficientizat”: „Nu înseamnă să scazi salarii, să scazi pensii” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a exclus, într-o intervenție la Digi24, posibila scădere de salarii sau pensii în rândul militarilor. Acesta a subliniat, însă, că în Armata Română „mai sunt lucruri de eficientizat”.
21:00
Ce ar face România în situația în care se ajunge la un acord de pace în Ucraina. Răspunsul noului ministru al Apărării # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat sâmbătă, la Digi24, că „România nu trimite trupe atâta timp cât se desfășoară conflictul în Ucraina”. Despre ce va face țara noastră după un eventual armistițiu de pace, el a spus că „vom vedea cum va arăta ipotetica finalizare a discuțiilor despre pace, după care președintele României, CSAT și Ministerul Apărării vor lua decizii”.
21:00
Volodimir Zelenski a ajuns în Canada. Se întâlnește cu premierul Mark Carney, apoi discută cu liderii europeni # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit sâmbătă la Halifax, în Canada, pentru a se întâlni cu premierul Mark Carney, o escală înainte de întâlnirea sa prevăzută pentru duminică, în Florida, cu omologul său american Donald Trump, transmit AFP şi DPA.
21:00
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicusor Dan, este azi la Digi24. Este invitata Ionelei Năstase și a lui Adi Hădean la emisiunea „La cină”, de la ora 21.00.
Acum 4 ore
20:40
Radu Miruță vrea ca România să cheltuiască 2,7% din PIB pentru Apărare în 2026: „Armata are nevoie de investiții” # Digi24.ro
Radu Miruță, noul ministru al Apărării, a declarat în direct la Digi24 că a propus ca în bugetul pe anul 2026 cheltuielile Armatei să ajungă la aproximativ 2,7% din Produsul Intern Brut (PIB). „De văzut cât de mult încape în buget”, a adăugat Radu Miruță.
20:30
Peste 220 de locuințe din Sectorul 3 al Capitalei au rămas fără gaze naturale, din cauza unei defecţiuni # Digi24.ro
Peste 220 de locuințe din Sectorul 3 al Capitalei au rămas fără gaze naturale, sâmbătă seară, după ce Distrigaz Sud Reţele a întrerupt furnizarea acestei utilităţi din cauza unei defecţiuni la instalaţia de utilizare ce alimentează blocul, informează Biroul de Presă al societăţii de gaze.
20:10
Sprijinul populației pentru intrarea Serbiei în UE scade. Câți sârbi ar vota pentru aderare dacă ar avea loc un referendum # Digi24.ro
Sprijinul populaţiei Serbiei pentru aderarea ţării la Uniunea Europeană este în scădere, doar puţin peste o treime dintre sârbi susţinând intrarea ţării lor în blocul comunitar, indică un sondaj recent prezentat sâmbătă de Tanjug, citat de Agerpres.
20:00
Ministrul britanic al apărării anunță o campanie pentru a recruta tineri în armată: „Este o nouă eră în apărare” # Digi24.ro
Forţele armate britanice vor lansa în luna martie un program ce le va permite persoanelor cu vârste sub 25 de ani să urmeze o pregătire remunerată timp de un an în rândurile lor, a anunţat sâmbătă Ministerul Apărării britanic, citat de Reuters şi AFP.
19:10
Un cutremur cu magnitudinea 7.0 s-a produs sâmbătă seară în mare, la aproximativ 32 de kilometri oraşul taiwanez de coastă Yilan (nord-est), conform unui anunţ al Administraţiei meteorologie taiwaneze, transmit agenţiile internaţionale de presă.
19:00
Anchetă în Italia, după ce milioane de euro strânse pentru civilii din Palestina ar fi ajuns la gruparea teroristă Hamas # Digi24.ro
Nouă persoane au fost arestate în Italia, fiind acuzate că ar fi strâns aproximativ 7 milioane de euro în ultimii doi ani pentru gruparea teroristă Hamas, relatează BBC.
19:00
Intervenţie de urgență în Vaslui: doi copii sunt dați dispăruți după ce s-ar fi înecat. Ei erau într-un grup de colindători # Digi24.ro
Echipele de intervenţie de la Detaşamentul Vaslui caută, sâmbătă seară, doi doi copii cu vârste de 12 şi 13 ani, dintr-un grup de colindători, care s-ar fi înecat în acumularea Tăcuta, după ce gheaţa pe care o traversau s-a rupt, informează ISU Vaslui.
Acum 6 ore
18:20
Oana Țoiu: „În timp ce liderii SUA, UE și ai Ucrainei lucrează pentru a obține pacea, Moscova răspunde prin a ucide și teroriza” # Digi24.ro
Ministra de Externe Oana Țoiu a subliniat că România „își exprimă solidaritatea față de Ucraina”, pe fondurilor ultimelor atacuri lansate de Rusia asupra capitalei Kiev.
18:00
Zborurile de pe aeroportul din Hanovra au fost perturbate din cauza unor drone neidentificate # Digi24.ro
Spaţiul aerian deasupra aeroportului din oraşul Hanovra, din nordul Germaniei, a fost închis din cauza prezenţei în zonă a unor drone neidentificate, a anunţat sâmbătă un purtător de cuvânt al aeroportului.
17:50
„Liniile roșii” trasate de Zelenski înaintea întâlnirii cu Trump: Pentru poporul ucrainean, acestea sunt clare # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, înaintea întâlnirii programate cu președintele american Donald Trump, că Ucraina nu va accepta nicio concesie teritorială și nu va recunoaște controlul Rusiei asupra centralei nucleare de la Zaporojie, relatează Kyiv Post.
17:20
Nicușor Dan, despre interviul cu Mirabela Grădinaru, difuzat de Digi24 la 21:00: „Aștept cu nerăbdare să aflu ce a spus despre mine” # Digi24.ro
17:10
Kremlinul anunță modernizarea triadei nucleare. Planul armatei ruse se întinde până în 2036 # Digi24.ro
Planul de dezvoltare a forţelor armate ruse prevede modernizarea triadei nucleare a ţării în următorii ani, a anunţat Kremlinul, potrivit unui raport analizat de președintele Vladimir Putin împreună cu alți oficiali ruși.
17:10
Schimbări importante pentru șoferi în 2026. Cum funcționează radarele inteligente care vor fi montate pe șosele # Digi24.ro
2026 vine cu modificări importante pentru șoferi. Poliția plănuiește să pună în funcțiune și mai multe radare inteligente, care pot să detecteze viteza și condusul agresiv sau mersul pe contrasens. Amenzile ajung direct acasă. Aceste camere inteligente vor fi cumpărate de Compania de Drumuri, dar și de primării.
16:50
Patru spanioli au fost dați dispăruți în urma unui naufragiu al unui vapor turistic în Indonezia. La bord se aflau 11 persoane, iar incidentul a avut loc în vecinătatea Labuan Bajo, o destinație frecventată de turiști, care vizitează Parcul Naţional Komodo, potrivit News.ro.
Acum 8 ore
16:40
Agenţia anticorupţie din Ucraina a acuzat mai mulți parlamentari de mită. A fost împiedicată să percheziţioneze sediile unor comisii # Digi24.ro
Agenţia anticorupţie a Ucrainei (NABU) a acuzat sâmbătă mai mulţi deputaţi că au acceptat mită în schimbul voturilor lor în parlament şi au încercat să percheziţioneze sedii guvernamentale din Kiev.
16:40
Mii de bucureșteni au rămas fără apă caldă și căldură, după o avarie la CET SUD. Anunțul Termoenergetica # Digi24.ro
Zeci de mii de bucureșteni au rămas fără căldură pe 27 decembrie din cauza unei avarii la CET SUD. Cele mai mari probleme sunt în Sectoarele 2 și 3. Termoenergetica a anunțat că avaria va fi remediată pe parcursul zilei, însă durează aproximativ 24 de ore până când căldura și apa caldă vor ajunge la robinete și calorifere.
16:10
Incendiu la un fast-food din Giurgiu: cinci angajați au ieșit singuri din clădire. De la ce a pornit focul # Digi24.ro
Cinci angajaţi ai unui fast-food din municipiul Giurgiu s-au autoevacuat, sâmbătă, în urma izbucnirii unui incendiu, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Giurgiu.
16:00
Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața, în timp ce alte 19 sunt rănite după ce un autobuz a căzut într-o râpă, în vestul Guatemalei, potrivit Agerpres, care citează AFP și Reuters. Printre victime se află 11 bărbați, trei femei și un minor.
15:50
Thailanda și Cambodgia au convenit asupra unui armistițiu imediat, după mai multe săptămâni de atacuri la graniță. Anunțul a fost făcut de miniștrii Apărării din cele două țări, care au anunțat și eliberarea mai multor soldați. De la izbucnirea războiului au murit peste 40 de persoane și au fost strămutați aproximativ un milion de civili.
15:50
Mașină în flăcări pe centura Bucureștiului. Traficul e blocat, sute de șoferi sunt afectați # Digi24.ro
O mașină a luat foc pe centura Capitalei, în nord-estul orașului, nu departe de cartierul Pantelimon. Traficul este blocat în zonă.
15:50
Trump cere Departamentului de Justiție să dezvăluie numele democraților din dosarele Epstein. „Faceți-i de rușine” # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a îndemnat Departamentul de Justiție din SUA să facă publice numele oricărui democrat menționat în dosarele legate de Jeffrey Epstein și a adăugat că agenția ar trebui „să îi facă de rușine”, scrie USA Today.
15:30
Dronele și rachetele rusești bombardează Ucraina înaintea întâlnirii dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump # Digi24.ro
Rusia a atacat Kievul și alte regiuni ale Ucrainei cu rachete și drone sâmbătă dimineață, înaintea a ceea ce președintele Volodimir Zelenski a numit o întâlnire crucială cu președintele american Donald Trump, care va avea loc duminică la Mar-a-Lago, în Florida, pentru a ajunge la un acord care să pună capăt unui război care durează de aproape patru ani, scrie Reuters. Polonia a ridicat avioanele de vânătoare, în timp ce Ucraina a anunțat că cel puțin un om a murit și alți 28 au fost răniți în urma atacurilor ruse.
15:20
Ploile torențiale și inundațiile au devastat sudul Californiei: zeci de case îngropate în noroi și drumuri blocate # Digi24.ro
Ploile torenţiale abundente care au produs viituri şi alunecări de teren în sudul Californiei s-au oprit vineri, după trei zile, locuitorii din staţiunea montană Wrightwood, grav afectată, începând să sape noroiul şi să evalueze pagubele.
15:20
Vreme rea în toată țara. Ministerul Mediului a convocat comitetul pentru situații de urgență # Digi24.ro
Ministrul Mediului a convocat sâmbătă Comitetul ministerial pentru situații de urgență, ca urmare a avertizărilor meteorologice de vreme rea. Meteorologii au emis o alertă de vânt puternic valabilă pentru toate județele, cu avertizări de cod Portocaliu și Galben.
15:00
Vlad Filat, dat în urmărire internațională. Fostul premier al Republicii Moldova este condamnat la doi ani de închisoare în Franța # Digi24.ro
Biroul Central Internaţional INTERPOL Paris a emis un mandat de arestare internaţional pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, condamnat recent în Franţa la 2 ani de închisoare. Solicitarea a fost iniţiată la data de 26 decembrie. Informaţia a fost confirmată de Inspectoratul General al Poliţiei pentru publicația moldovenească Ziarul de Gardă, scrie News.ro.
Acum 12 ore
14:40
„Poți deveni radicalizat stând pe canapea.” Cum se infiltrează extrema dreaptă în cultura cotidiană (The Guardian) # Digi24.ro
Mesajele extremiste sunt acum integrate în muzică și videoclipuri YouTube, iar un expert afirmă: „Poți deveni radicalizat stând pe canapea”, scrie Ashifa Kassam, corespondent pentru afaceri comunitare europene al The Gaurdian, într-un articol care analizează cum mesajele extremei drepte ajung la o parte a publicului fără ca acesta să le caute în mod activ.
14:40
Autorul crimei de la Turnul Măgurele a fost arestat preventiv. Bărbatul și-a recunoscut fapta în fața anchetatorilor # Digi24.ro
Bărbatul care și-a ucis bunicul în noaptea de Crăciun a fost arestat preventiv timp de 30 de zile, după ce judecătorii din Teleorman au admis propunerea procurorilor. Bărbatul de 32 de ani și-a recunoscut fapta în timpul audierilor.
14:10
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev # Digi24.ro
Fondatorul și liderul Corpului Voluntarilor Ruși (RVC), o unitate paramilitară de extremă dreapta care luptă alături de armata Kievului, a fost ucis în luptă pe frontul din Ucraina, a anunțat sâmbătă grupul, potrivit The Moscow Times.
14:10
Atac informatic la Complextul Energetic Oltenia. Incidentul a avut loc în noaptea de 26 decembrie și a afectat infrastructura IT de business a societății. Unele documente și fișiere au fost criptate în urma atacului, în timp ce multe aplicații informatice au devenit temporar indisponibile. De asemenea, activitatea companiei a fost parțial afectată, fără a fi pusă în pericol funcționarea Sistemului Energetic Național.
14:10
Vulcanul Etna prezintă noi semne de activitate: furtuni de lavă, probabile. Nivelul de alertă a fost temporar mărit pe insula Sicilia # Digi24.ro
Muntele Etna de pe insula Sicilia a prezentat vineri noi semne de activitate, prin aruncarea unor materiale incandescente şi a unor mică cantități de cenușă din craterul său de nord-est, a anunţat Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV) din Italia. Agenţia regională de protecţie civilă a mărit temporar nivelul de alertă pentru a indica o probabilitate ridicată de apariţie a fântânilor de lavă.
13:50
Prințesa Diana, etichetată drept „prădătoare” de către oficiali în timpul războiului mediatic cu Charles. Noi documente despre Lady Di # Digi24.ro
Diana, prințesa de Wales, a fost descrisă de oficiali drept „de departe cel mai prădător și mai abil” actor în războiul mediatic pe care l-a purtat împotriva soțului său în anii 1990, potrivit unor documente ale guvernului irlandez recent publicate, scrie The Times. Evaluarea apare într-un raport scris de diplomați pentru Republica Irlanda acum 30 de ani, care a fost făcut public de Arhivele Naționale ale țării.
13:50
FBI închide sediul istoric din Washington. Anunțul directorului Kash Patel despre unde vor lucra agenții # Digi24.ro
Biroul Federal de Investigaţii a finalizat, vineri, închiderea definitivă a sediului său istoric din centrul oraşului Washington, în timp ce majoritatea personalului său va fi mutat într-o altă clădire din capitala SUA, iar o parte din angajaţi vor fi trimişi pe teren, a anunțat directorul FBI, Kash Patel.
13:30
Nicușor Dan, întâlnire la Londra cu fiul lui Ion Rațiu: „Un reper de implicare civică pentru România” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a publicat, pe pagina sa de Facebook, mai multe fotografii de la întâlnirea cu Nicolae Raţiu, fiul lui Ion Raţiu. Șeful statului a spus despre acesta că este „un reper de implicare civică în susţinerea parcursului democratic al României”.
13:30
După excesele culinare din zilele de sărbătoare, medicii recomandă un regim alimentar mai ușor în perioada rămasă până la Revelion, pentru a ajuta sistemul digestiv să se refacă. Mesele lejere, porțiile mai mici și hidratarea corectă pot preveni disconfortul și oferi organismului energia necesară pentru finalul de an, spun specialiștii. De asemenea, util ar fi și un post cu apă.
13:20
Nigeria sugerează că vor exista noi atacuri armate în cadrul unor operaţiuni „comune” cu SUA # Digi24.ro
Nigeria sugerează că alte atacuri împotriva unor grupări jihadiste urmează să aibă loc, după cele din ziua de Crăciun, ale forţelor americane, în nordul ţării, în care toate ţintele vizate „au fost decimate”, anunţa Donald Trump vineri, relatează AFP.
13:10
Șeful armatei elvețiene, despre neutralitate și protecție: „Este inexact din punct de vedere istoric”. Avertismentul lui Thomas Suessli # Digi24.ro
Elveţia nu se poate apăra împotriva unui atac pe scară largă şi trebuie să îşi sporească cheltuielile militare, având în vedere riscurile în creştere din partea Rusiei, a declarat şeful forţelor armate ale ţării alpine, Thomas Suessli, informează sâmbătă Reuters.
13:10
Giurgiu: Un român a fost prins pe DN5 în timp ce transporta migranți. Tânărul, arestat pentru 30 de zile # Digi24.ro
Un cetăţean român, prins când transporta cu un autoturism trei egipteni şi un sirian, a fost arestat preventiv pentru trafic de migranţi, a transmis Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.
13:00
Vânt cu rafale de 110-130 km/h în Sinaia: zeci de arbori, stâlpi căzuți și echipe de intervenție mobilizate # Digi24.ro
Mai mulţi arbori şi stâlpi au fost doborâţi de vânt în Sinaia, care se află, începând de vineri seara, sub incidenţa unui cod portocaliu de vânt valabil până luni, la ora 10.00. Vântul a înregistrat rafale de 110-130 km/h, a transmis primăria orașului.
12:50
Ce facem cu mâncarea după Sărbători. Sfaturile unui bucătar pentru reinventarea meniului # Digi24.ro
Risipa alimentară atinge cote alarmante în perioada sărbătorilor, iar reinventarea felurilor de mâncare este cea mai potrivită soluție în cazul în care au rămas produse după masa de Crăciun. Cumpărăturile în exces îi fac pe români să arunce zilnic mii de tone la coșul de gunoi. Datele statistice arată că, în România, se aruncă zilnic 6.000 de tone de mâncare, iar această cantitate crește în unele zile cu și cu 30 sau chiar 50%. Țara noastră este printre primele locuri când pe vine vorba despre cumpăratul în exces. Un chef bucătar al unui restaurant din Capitală a explicat, pentru Digi24, ce putem face cu alimentele rămase de la masa de Crăciun. Totul poate fi refolosit, de la mezeluri, la cârnați sau chiar la friptura de porc.„Multă mâncare dacă gătim prea mult. În caz în care ne-a rămas ceva rece, mezeluri feliate, putem să facem o pizza. Din cârnați putem face niște paste cu sos roșu și busuioc. Carnea prăjită putem face o plăcinte, o tăiem mărunt și punem deasupra piure cu gălbăneș de ou și o băgam la cuptor. În cazul cozonacului putem să facem un sos de vanilie, amestecăm cu cozonac și facem o budincă de cozonac sau putem tăia bucățile de cozonac, le prăjim în unt și le facem un sos de vanilie cu scorțișoară”, recomandă bucătarul Daniel Iordan pentru Digi24.Acesta a recomandat ca alimentele pregătite pentru masa de Crăciun să fie consumate în maxim 3 zile de la prepare, însă a oferit și sfaturi pentru depozitarea acestora astfel încât să reziste mai mult.„Nu recomand să se întâmple asta (nr: să punem pe masa de Revelion preparatele de la Crăciun), putem să ținem în jur de 3 zile sarmalele. Dacă vrem să prelungim durata de viață putem să le vidăm și să le ducem la 4-5 zile, dar în principiu nu aș recomanda mai multe de 2 zile mâncarea ținută.
12:40
Avalanşă mortală pe muntele Vardousia din Grecia: echipele de salvare au găsit trupurile a patru alpinişti, printre care o femeie # Digi24.ro
Patru alpinişti au murit după ce au fost prinşi de o avalanşă în timpul unei ascensiuni pe masivul Vardousia, din regiunea Fokida, în centrul Greciei, conform unui anunţ făcut sâmbătă de serviciul elen de salvare, relatează cotidianul Kathimerini.
12:10
Zelenski, avertisment după atacul cu drone la Kiev: Rusia nu vrea să pună capăt războiului # Digi24.ro
Atacul cu drone şi rachete ruseşti care a vizat Kievul, în noaptea de vineri spre sâmbătă, arată că Rusia „nu vrea să pună capăt războiului”, a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.
12:00
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept” # Digi24.ro
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, a declarat, într-un interviu acordat pentru emisiunea „La Cină”, de la Digi24, că nu și-a schimbat nimic din obiceiurile de dinainte de alegerile prezodențiale României și astfel reușeste să păstreze normalitatea în această perioadă în care este în cdntrul atenției la fiecare ieșire publică.
