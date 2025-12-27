VIDEO | Eşec pentru Pisa în duelul cu Juventus! Răzvan Marin a intrat pe final

Primasport.ro, 27 decembrie 2025 23:50

VIDEO | Eşec pentru Pisa în duelul cu Juventus! Răzvan Marin a intrat pe final

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
23:50
VIDEO | Eşec pentru Pisa în duelul cu Juventus! Răzvan Marin a intrat pe final Primasport.ro
VIDEO | Eşec pentru Pisa în duelul cu Juventus! Răzvan Marin a intrat pe final
Acum o oră
23:20
Legenda lui Inter nu a ezitat! Capitolul la care Cristi Chivu mai are de lucrat: „Asta trebuie să însemne ceva” Primasport.ro
Legenda lui Inter nu a ezitat! Capitolul la care Cristi Chivu mai are de lucrat: „Asta trebuie să însemne ceva”
Acum 2 ore
22:40
VIDEO | Răzvan Sava, rezervă în remiza dramatică dintre Udinese şi Lazio! Soarta partidei a fost decisă în ultimul minut Primasport.ro
VIDEO | Răzvan Sava, rezervă în remiza dramatică dintre Udinese şi Lazio! Soarta partidei a fost decisă în ultimul minut
22:30
Pas greşit făcut de Chelsea în Premier League! Londonezii au fost învinşi pe teren propriu de Aston Villa Primasport.ro
Pas greşit făcut de Chelsea în Premier League! Londonezii au fost învinşi pe teren propriu de Aston Villa
Acum 4 ore
22:00
Louis Munteanu la FCSB?! MM Stoica, anunţul momentului în direct la TV: „El deja a avut nişte discuţii cu Gigi. Mai avem nevoie de un backup pentru Bîrligea” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Louis Munteanu la FCSB?! MM Stoica, anunţul momentului în direct la TV: „El deja a avut nişte discuţii cu Gigi. Mai avem nevoie de un backup pentru Bîrligea” | VIDEO EXCLUSIV
21:50
MM Stoica, reacţie total surprinzătoare după ce Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul FCSB-ului: „Nu pare genul de jucător căruia să îi pese” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
MM Stoica, reacţie total surprinzătoare după ce Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul FCSB-ului: „Nu pare genul de jucător căruia să îi pese” | VIDEO EXCLUSIV
21:40
OUT de la FCSB! Răsturnare incredibilă de situaţie cu jucătorul căruia Gigi Becali i-a propus prelungirea contractului: „Ne-am strâns mâinile. E jucător liber” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
OUT de la FCSB! Răsturnare incredibilă de situaţie cu jucătorul căruia Gigi Becali i-a propus prelungirea contractului: „Ne-am strâns mâinile. E jucător liber” | VIDEO EXCLUSIV
21:20
Surpriză mare! Starul lui Bayern Munchen, aşteptat pe Bernabeu pentru a semna cu Real Madrid Primasport.ro
Surpriză mare! Starul lui Bayern Munchen, aşteptat pe Bernabeu pentru a semna cu Real Madrid
20:40
PSG a dat marea lovitură pe piaţa transferurilor! Starul de 70.000.000€ este aşteptat să semneze contractul Primasport.ro
PSG a dat marea lovitură pe piaţa transferurilor! Starul de 70.000.000€ este aşteptat să semneze contractul
Acum 6 ore
20:00
VIDEO | Imagini copleşitoare pe Anfield, în meciul Liverpool - Wolverhampton! Cele două echipe l-au omagiat pe fostul jucător, Diogo Jota Primasport.ro
VIDEO | Imagini copleşitoare pe Anfield, în meciul Liverpool - Wolverhampton! Cele două echipe l-au omagiat pe fostul jucător, Diogo Jota
20:00
Antrenorul unui club legendar din Spania s-a stins din viaţă în urma unui tragic accident Primasport.ro
Antrenorul unui club legendar din Spania s-a stins din viaţă în urma unui tragic accident
19:50
VIDEO | Imagini copleşitoare pe Anfield, în meciul Liverpool - Wolverhampton! Cele două echipe l-au omagiat pe fostul jucător, Di Primasport.ro
VIDEO | Imagini copleşitoare pe Anfield, în meciul Liverpool - Wolverhampton! Cele două echipe l-au omagiat pe fostul jucător, Di
19:20
VIDEO | Cristiano Ronaldo, gol de mare fineţe la revenirea din vacanţă! Starul portughez a înscris cu călcâiul şi se apropie de borna 1.000 Primasport.ro
VIDEO | Cristiano Ronaldo, gol de mare fineţe la revenirea din vacanţă! Starul portughez a înscris cu călcâiul şi se apropie de borna 1.000
18:40
A semnat cu Dinamo şi a fost prezentat oficial: „Bun venit şi cât mai multe realizări” Primasport.ro
A semnat cu Dinamo şi a fost prezentat oficial: „Bun venit şi cât mai multe realizări”
18:20
VIDEO | Como continuă parcursul excelent din acest sezon şi urcă pe loc european în Serie A Primasport.ro
VIDEO | Como continuă parcursul excelent din acest sezon şi urcă pe loc european în Serie A
Acum 8 ore
18:10
Dezastru pentru Fiorentina! Fostul club al lui Adrian Mutu a suferit un nou eşec în Serie A şi pare condamnat la retrogradare Primasport.ro
Dezastru pentru Fiorentina! Fostul club al lui Adrian Mutu a suferit un nou eşec în Serie A şi pare condamnat la retrogradare
17:50
Manchester City s-a impus la limită pe terenul lui Nottingham Forest, scor 2-1 Primasport.ro
Manchester City s-a impus la limită pe terenul lui Nottingham Forest, scor 2-1
17:40
Surpriză mare! Radu Drăguşin a luat decizia finală în privinţa transferului la Fiorentina Primasport.ro
Surpriză mare! Radu Drăguşin a luat decizia finală în privinţa transferului la Fiorentina
17:00
Giovanni Becali a făcut anunţul despre revenirea lui Olimpiu Moruţan în SuperLiga: „Urmează” Primasport.ro
Giovanni Becali a făcut anunţul despre revenirea lui Olimpiu Moruţan în SuperLiga: „Urmează”
16:40
Daniel Popa, revenire de senzaţie în SuperLiga! Echipa care forţează transferul fostului jucător de la FCSB Primasport.ro
Daniel Popa, revenire de senzaţie în SuperLiga! Echipa care forţează transferul fostului jucător de la FCSB
16:30
E gata! Bayern Munchen, lovitură pe piaţa transferurilor. Anunţul oficial a fost făcut de club Primasport.ro
E gata! Bayern Munchen, lovitură pe piaţa transferurilor. Anunţul oficial a fost făcut de club
16:20
E gata! CFR Cluj a rezolvat primul transfer al iernii + Ardelenii negociază cu alţi doi jucători Primasport.ro
E gata! CFR Cluj a rezolvat primul transfer al iernii + Ardelenii negociază cu alţi doi jucători
16:20
E gata! Bayern Munchen, lovitură pe piaţa transferurilor. Anunţul oficial a fost făcut e club Primasport.ro
E gata! Bayern Munchen, lovitură pe piaţa transferurilor. Anunţul oficial a fost făcut e club
Acum 12 ore
16:10
Florin Tănase aruncă bomba: ”Dacă va veni o ofertă foarte, foarte bună, atunci voi lua în calcul!” Primasport.ro
Florin Tănase aruncă bomba: ”Dacă va veni o ofertă foarte, foarte bună, atunci voi lua în calcul!”
15:50
Antrenorul secund al echipei de crichet Dhaka a decedat după ce s-a prăbuşit pe teren înaintea unui meci Primasport.ro
Antrenorul secund al echipei de crichet Dhaka a decedat după ce s-a prăbuşit pe teren înaintea unui meci
15:50
Marco Schwarz a câştigat primul său Super-G de Cupă Mondială Primasport.ro
Marco Schwarz a câştigat primul său Super-G de Cupă Mondială
15:40
Rămâne sau pleacă Florin Tănase? Fotbalistul ce va intra în ultimele şase luni de contract la începutul anului a vorbit despre viitorul său la FCSB: „Doar dacă va veni o ofertă foarte, foarte bună, atunci voi lua în calcul” Primasport.ro
Rămâne sau pleacă Florin Tănase? Fotbalistul ce va intra în ultimele şase luni de contract la începutul anului a vorbit despre viitorul său la FCSB: „Doar dacă va veni o ofertă foarte, foarte bună, atunci voi lua în calcul”
15:00
A fost anunţat ce se întâmplă cu Louis Munteanu: ”Aşteptă să plece!” Primasport.ro
A fost anunţat ce se întâmplă cu Louis Munteanu: ”Aşteptă să plece!”
15:00
E gata! Dinamo confirmă transferurile Primasport.ro
E gata! Dinamo confirmă transferurile
14:40
Louis Munteanu, taxat grav de jurnaliştii scoţieni: „Celtic a evitat o lovitură. Este extrem de neprofiesionist” Primasport.ro
Louis Munteanu, taxat grav de jurnaliştii scoţieni: „Celtic a evitat o lovitură. Este extrem de neprofiesionist”
14:20
Louis Munteanu, prima reacţie după apariţia imaginilor în care purta tricoul FCSB-ului: „A fost un gest strict uman” Primasport.ro
Louis Munteanu, prima reacţie după apariţia imaginilor în care purta tricoul FCSB-ului: „A fost un gest strict uman”
14:10
Comitetul Olimpic Norvegian descurajează utilizarea măştilor de altitudine după decesul lui Sivert Guttorm Bakken Primasport.ro
Comitetul Olimpic Norvegian descurajează utilizarea măştilor de altitudine după decesul lui Sivert Guttorm Bakken
13:40
Cristi Chivu dă cărţile pe faţă după 6 luni petrecute la Inter: ”A fost greu! Nu suntem perfecţi” Primasport.ro
Cristi Chivu dă cărţile pe faţă după 6 luni petrecute la Inter: ”A fost greu! Nu suntem perfecţi”
13:10
Piţurcă, reacţie tranşantă după desemnarea fotbalistului anului în România: ”Asta spune multe despre fotbalul nostru” Primasport.ro
Piţurcă, reacţie tranşantă după desemnarea fotbalistului anului în România: ”Asta spune multe despre fotbalul nostru”
13:10
Real Madrid cere despăgubiri de milioane de euro în cazul Negreira Primasport.ro
Real Madrid cere despăgubiri de milioane de euro în cazul Negreira
13:00
Dinamo a început mutările din perioada de iarnă! Fotbalistul adus de urgenţă în lotul condus de Zeljko Kopic: „O să meargă cu noi în cantonamentul din Antalya” Primasport.ro
Dinamo a început mutările din perioada de iarnă! Fotbalistul adus de urgenţă în lotul condus de Zeljko Kopic: „O să meargă cu noi în cantonamentul din Antalya”
12:10
Jack Draper ratează Australian Open din cauza unei accidentări Primasport.ro
Jack Draper ratează Australian Open din cauza unei accidentări
11:50
Răbdarea lui Gigi Becali a ajuns la final! Doi jucători de la FCSB au primit un ultimatum de la patron: „Dăcă nu îşi revin, hai, la revedere” Primasport.ro
Răbdarea lui Gigi Becali a ajuns la final! Doi jucători de la FCSB au primit un ultimatum de la patron: „Dăcă nu îşi revin, hai, la revedere”
11:40
A fost anunţat cel mai bun jucător al FCSB-ului din Europa: ”Are assist şi gol la un meci de trei milioane de euro!” Primasport.ro
A fost anunţat cel mai bun jucător al FCSB-ului din Europa: ”Are assist şi gol la un meci de trei milioane de euro!”
11:20
Bomba iernii! Florin Tănase, plecare de ultimă oră de la FCSB? Impresarul a făcut anunţul: ”În străinătate!” Primasport.ro
Bomba iernii! Florin Tănase, plecare de ultimă oră de la FCSB? Impresarul a făcut anunţul: ”În străinătate!”
Acum 24 ore
11:10
E gata! Unde este aşteptat George Puşcaş Primasport.ro
E gata! Unde este aşteptat George Puşcaş
10:40
Veste proastă pentru Horaţiu Moldovan! Transferul internaţionalului român la Spezia a picat Primasport.ro
Veste proastă pentru Horaţiu Moldovan! Transferul internaţionalului român la Spezia a picat
10:10
Văzut ca un „salvator” la Dalian Yingbo! Cum l-au descris jurnaliştii din China pe George Puşcaş: „Are trăsături fizice excelente” Primasport.ro
Văzut ca un „salvator” la Dalian Yingbo! Cum l-au descris jurnaliştii din China pe George Puşcaş: „Are trăsături fizice excelente”
09:50
Manchester United – Newcastle 1-0! Victorie mare obţinută de ”Diavoli” Primasport.ro
Manchester United – Newcastle 1-0! Victorie mare obţinută de ”Diavoli”
09:50
Lamine Yamal a oferit unui grup de copii un moment magic de Crăciun Primasport.ro
Lamine Yamal a oferit unui grup de copii un moment magic de Crăciun
Ieri
23:30
Ionuţ Lupescu a oferit ultimele detalii despre fuziunea dintre FC Dinamo şi CS Dinamo: „Este fezabilă asocierea” Primasport.ro
Ionuţ Lupescu a oferit ultimele detalii despre fuziunea dintre FC Dinamo şi CS Dinamo: „Este fezabilă asocierea”
23:20
Baschet masculin: U BT Cluj, o nouă victorie de poveste în Liga Adriatică Primasport.ro
Baschet masculin: U BT Cluj, o nouă victorie de poveste în Liga Adriatică
23:00
Pep Guardiola nu s-a ferit să o spună: „„Am pus patru sau cinci kilograme pe mine” Primasport.ro
Pep Guardiola nu s-a ferit să o spună: „„Am pus patru sau cinci kilograme pe mine”
22:30
Mitică Dragomir a făcut predicţia sfârşitului de an în România! Fostul şef al LPF a anunţat echipa care va cuceri titlul în SuperLiga Primasport.ro
Mitică Dragomir a făcut predicţia sfârşitului de an în România! Fostul şef al LPF a anunţat echipa care va cuceri titlul în SuperLiga
22:20
Bomba iernii! Florin Tănase, OUT de la FCSB?! Vedeta lui Becali e la mare căutare şi poate prinde un transfer fabulos în această iarnă Primasport.ro
Bomba iernii! Florin Tănase, OUT de la FCSB?! Vedeta lui Becali e la mare căutare şi poate prinde un transfer fabulos în această iarnă
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.