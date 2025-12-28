Dezvăluiri cutremurătoare despre violatorul de băieți care lucra la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr”. „Intra peste elevi la dușuri”
Gândul, 28 decembrie 2025 05:10
Unii dintre foștii elevi ai Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, detalii uluitoare legate de comportamentul comisarului șef Ion Laurențiu Iordan. Derapajele sale ar fi fost tolerate, ani la rând, de către conducerea instituției. Comisarul șef Ion Laurențiu Iordan a fost arestat preventiv, duminică, de magistrații Judecătoriei Ploiești, […]
Cabanierii de pe Valea Prahovei, afectați de lipsa turiștilor chiar în perioada sărbătorilor de iarnă. Gestul disperat al unui antreprenor din Predeal # Gândul
Creșterea costului vieții, măsurile de austeritate și schimbările în comportamentul consumatorilor au început să afecteze puternic turismul din România. Astfel, anul acesta, tot mai puțini turiști au ales să își petreacă sărbătorile de iarnă în stațiunile de pe Valea Prahovei. În acest context, Doru Nicolae, proprietarul unei cabane din Predeal, a ajuns în situația disperată […]
Sârbii nu prea mai vor să adere la Uniunea Europeană, după ce în urmă cu 15 ani sprijinul era de 70%. Ce arată rezultatele celui mai recent sondaj # Gândul
Sprijinul populaţiei Serbiei pentru aderarea ţării la Uniunea Europeană este în scădere, la patru ani de la deschiderea negocierilor de aderare. Acum, doar puţin peste o treime dintre sârbi mai susţin intrarea ţării lor în blocul comunitar, conform rezultatelor celui mai recent sondaj, prezentat sâmbătă de Tanjug și citat de Agerpres. Sondajul, realizat de portalul […]
Macron pășește cu stângul în 2026: doar 25% dintre francezi îl mai susțin. Ce cote de încredere au Jordan Bardella și Marine Le Pen # Gândul
Potrivit unui sondaj realizat în Franța de agenția Toluna/Harris Interactive, cota de aprobare a președintelui Emmanuel Macron a scăzut la 25% în luna decembrie și a egalat minimul istoric înregistrat anterior în octombrie. În prezent, doar 25% dintre francezi mai au o opinie favorabilă despre președintele lor, o scădere de 4 puncte procentuale față de […]
Ce a făcut-o pe Mirabela Grădinaru să plângă într-o emisiune TV: „Care a fost cel mai dur moment din viața dumneavoastră?” # Gândul
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a vorbit – la o emisiune de la Digi 24 – despre cel mai frumos moment din viața sa, dar și despre cel mai trist. Cât privește cele mai fericite clipe… „Bineînțeles când s-au născut copiii, dar când Aheea a ridicat mâna după o jucărie a […]
Cu un președinte olimpic la matematică, România nu prinde TOP 35 mondial la această disciplină. Ungaria și Polonia sunt în clasament # Gândul
România nu intră în topul celor mai bune 35 de state din lume la matematică, deși țara noastră este condusă de un olimpic la această materie. Cu toate acestea, țări din Europa Centrală și de Est, precum Ungaria și Polonia, sunt prezente în acest clasament. Singapore este lider mondial în ceea ce privește performanțele la […]
„Armata altfel”. Marea Britanie propune tinerilor sub 25 de ani un program de un an pentru a experimenta serviciul militar # Gândul
Ministerul Apărării din Marea Britanie a anunțat lansarea unui program de instruire militară voluntară și plătită, sub forma unui „an sabatic”, destinat tinerilor sub 25 de ani. Primele recrutări vor avea loc la începutul anului 2026 pentru un grup pilot de aproximativ 150 de persoane, unde tinerilor li se va oferi un an de experiență […]
„Mă gândeam să renunț la visul de a fi profesor”. Care a fost primul job al Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan # Gândul
Mirabela Grădinaru a vorbit despre primul ei loc de muncă și despre perioada dificilă din punct de vedere financiar din timpul facultății. Aceasta a povestit că a început să lucreze în anul doi de facultate la un call center pentru a se putea întreține. „Primul job a fost în anul doi de facultate. Am avut […]
Oana Țoiu, după atacurile Rusiei asupra Kievului: „În timp ce liderii SUA, UE și ai Ucrainei lucrează pentru pace, Moscova răspunde prin a ucide” # Gândul
În contextul recentelor atacuri lansate de Rusia asupra Kievului, ministrul de Externe, Oana Țoiu, a transmis, sâmbătă, printr-o postare pe rețelele de socializare că România „își exprimă solidaritatea față de Ucraina”. „Ne exprimăm solidaritatea față de Ucraina, în condițiile în care se confruntă cu atacuri rusești asupra infrastructurii energetice, școlilor și zonelor rezidențiale. Au fost […]
„Mi-aduc aminte foarte bine seara în care ne-am întâlnit”. Cum s-au cunoscut Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. A cucerit-o părul lui creț # Gândul
Mirabela Grădinaru a povestit că l-a cunoscut pe Nicușor Dan într-un club și a fost cucerită de părul său creț și de felul în care se comporta. Mirabela Grădinaru a povestit public cum l-a întâlnit pe Nicușor Dan. Aceasta a spus că trebuia să plece din București spre Vaslui și avea deja bilet de tren […]
Întrebată dacă a fost cerută în căsătorie de președintele Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru a răspuns direct: „Nu încă”. Partenera președintelui Nicușor Dan a fost invitată în cadrul emisiunii „La cină” de la Digi 24 și a fost întrebată dacă președintele a cerut-o în căsătorie. Mirabela Grădinaru a oferit un răspuns scurt și ferm: „Nu încă”. […]
Angajatul unui restaurant KFC, despăgubit cu o sumă fabuloasă după ce șeful său l-a jignit și l-a obligat să muncească ore suplimentare # Gândul
Un angajat al unui restaurant KFC din sud-estul Londrei a primit o despăgubire de aproape 80.000 de euro după ce managerul său l-a numit „sclav” și l-a forțat să muncească ore suplimentare. Madhesh Ravichandran, originar din statul indian Tamil Nadu, a început să lucreze în filiala KFC din West Wickham în ianuarie 2023, dar la […]
Cu o zi înainte de întâlnirea Trump – Zelenski, Putin susține că interesul Rusiei pentru retragerea trupelor lui Zelenski este „zero” # Gândul
„Partea rusă a vorbit încă de la început despre necesitatea retragerii trupelor ucrainene din sud-est. Nu s-ar fi luat nicio măsură, dacă Rusia ar fi fost ascultată”, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul unei vizite la unul dintre punctele de comandă ale Grupului Întrunit de Forțe. El a menționat că și în Occident […]
Bucuria unor câștigători la Loto s-a transformat într-o mare dezamăgire, după o eroare la tragerea de Crăciun # Gândul
Într-un sat din nordul Spaniei, bucuria adusă de câștigarea marelui premiu al loteriei de Crăciun „El Gordo”, s-a transformat rapid într-o mare dezamăgire. Loteria de Crăciun a Spaniei, considerată cea mai veche din lume și cea mai mare tombolă datorită sumei implicate, a oferit anul acesta un total fără precedent de 2,77 miliarde de euro […]
Doi pacienți cu arsuri au fost transportați de la Bacău la un spital din Bruxelles, cu o aeronavă Spartan a Forțelor Aeriene Române # Gândul
O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române a efectuat, sâmbătă, o misiune umanitară de urgență, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU). Aeronava, configurată pentru transport medical, a decolat din Baza 90 Transport Aerian Otopeni, pentru evacuarea a doi pacienți cu arsuri către un spital din Bruxelles, Belgia. Potrivit informațiilor oficiale, aeronava a efectuat […]
Președintele Iranului acuză că SUA, Israelul și Europa desfășoară un „război total” împotriva Teheranului # Gândul
Statele Unite, Israelul şi Europa desfăşoară un „război total” contra Iranului, a declarat preşedintele iranian Masoud Pezeshkian într-un interviu publicat sâmbătă, la peste şase luni după loviturile israeliano-americane contra teritoriului iranian, relatează AFP. „În opinia mea, suntem în război total contra Statelor Unite, Israelului şi Europei, ele vor să ne pună ţara la pământ”, a […]
Polonia investește 2 miliarde de euro în sisteme anti-drone la granița estică, pe fondul amenințărilor Rusiei # Gândul
Varșovia intenționează să finalizeze un nou set de fortificații destinat combaterii dronelor de-a lungul granițelor sale estice în următorii doi ani, a declarat un înalt oficial al apărării polonez, anunță The Guardian. Pe lângă „zidul anti-drone”, Polonia construiește și fortificații terestre de-a lungul granițelor cu Belarus și exclava rusă Kaliningrad în eventualitatea unui atac convențional […]
DIICOT declanșează urmărirea penală in rem după perchezițiile la TINMAR, iar DNA intră pe fir în scandalul „ANRE vs. băieții deștepți din Energie”, după ce instanța a anulat o amendă de 100 milioane lei # Gândul
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) – „arbitrul pieței de energie din România” – se află în centrul unor acuzații grave, iar „desfășurătorul” implică, acum, și Direcția Națională Anticorupție (DNA). „Băieții deștepți” din Energie sunt, din nou, în centrul atenției, iar precedentul creat este unul extrem de periculos. Mai mult, DIICOT a declanșat […]
Presa maghiară face recensământul investițiilor care au plecat din România în 2025, dar rămân pe picioare în țara vecină. „Operează fără probleme în Ungaria” # Gândul
Presa centrală maghiară dedică un amplu spațiu investitorilor străini care părăsesc România, dar care, spre comparație, rămân stabili în țara vecină. Astfel, presa din Ungaria relatează plecarea iminentă a companiei elvețiene Calida și a filialei gigantului suedez Lindab, investiții europene despre care aceasta apreciază că în Ungaria merg foarte bine. Reamintim că, doar în ultimii […]
Este viscol în stațiunile de pe Valea Prahovei, unde vântul bate cu rafale de peste 120 km/h. Mai mulți copaci și stâlpi au fost doborâți # Gândul
Viscolul produce mari probleme și pagube materiale în stațiunile de pe Valea Prahovei, unde rafalele de vânt depășesc 120 de kilometri. Meteorologii spun că și în următoarele zile vom avea parte de fenomene extreme și chiar au emis un cod portocaliu de vreme rea, care intră în vigoare în această noapte. Mai mulți copaci și […]
Toni Neacșu, în ajunul deciziei CCR pe legea pensiilor magistraților. „Haos legislativ”. Avocatul explică în ce condiții ar intra în vigoare proiectul care l-ar putea costa scaunul pe Bolojan # Gândul
După luni întregi de scandal și atacuri de o parte și de alta, pe prima scenă politică a țării, mâine 28 decembrie, CCR va da verdictul într-o speță extrem de importantă: legea pensiilor magistraților. Este vorba de legea pentru care guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea ân Parlament și care vizează reducerea privilegiilor acestei categorii profesionale. Context […]
Doi copii din Vaslui, un băiat de 12 ani și sora sa, de 14 ani, sunt căutați în acumularea Tăcuta după ce gheaţa pe care traversau s-a rupt # Gândul
Echipele de intervenție de la Detașamentul Vaslui caută, sâmbătă seară, doi copii, un minor cu vârsta de 12 ani şi sora sa în vârstă de 14 ani care s-ar fi înecat în acumularea Tăcuta, după ce gheața pe care o traversau s-a rupt. Copiii ar fi făcut parte dintr-un grup de colindători. Potrivit Inspectoratului pentru […]
Un băiețel de 12 ani a devenit erou, după gestul făcut când mama sa a leșinat la volan. „A salvat viețile noastre și ale altora” # Gândul
Zac Howells, un băiețel de 12 ani, și-a salvat atât viața lui, cât și pe a mamei sale, Nicola Crump, în timp ce se îndreptau, sâmbăta trecută, spre un târg de Crăciun, din Ebbw Vale, în sudul Țării Galilor, către aerodromul Wellesbourne din Warwickshire. Copilul a reușit să preia controlul mașinii mamei sale și, astfel, […]
Anul 2026 vine cu schimbări majore pentru șoferi. Cum vor funcționa radarele inteligente și cum se aplică amenzile # Gândul
Anul 2026 vine cu schimbări majore pentru șoferii din România. Tot mai multe radare inteligente sunt plănuite a fi puse în funcțiune de Poliția Română. Astfel de dispozitive vor fi achiziționate atât de Compania de Drumuri, cât și de primării. Iată cum vor funcționa radarele inteligente și cum se aplică amenzile. Prin intermediul acestor radare […]
Taiwanul a fost lovit de un cutremur major cu magnitudinea de 7, la doar câteva zile după unul similar, de 6,1 # Gândul
Taiwanul și insulele din sud-vestul Japoniei au fost lovite de un cutremur cu magnitudinea de 7,0, raportat inițial de autoritățile taiwaneze. Acest eveniment are loc la doar câteva zile după un alt seism semnificativ, de 6,1 grade, care a lovit sud-estul insulei pe 24 decembrie. Între timp, agențiile guvernamentale japoneze au raportat cutremurul ca fiind […]
Donald Trump cere publicarea numelor democraților din dosarele Epstein. „Publicați-le numele și faceți-i de râs” # Gândul
Președintele Donald Trump a cerut recent Departamentului de Justiție (DOJ) să publice numele tuturor democraților care au avut legături cu Jeffrey Epstein, cu scopul declarat de a-i „pune într-o situație stânjenitoare”. Această solicitare vine în contextul unei desecretizări masive din ultimele zile a documentelor din arhiva Epstein și a anunțului DOJ că au fost găsite […]
Mii de bucureșteni au rămas fără apă caldă și căldură după o avarie la CET Sud. Ce sectoare sunt afectate # Gândul
Mii de bucureșteni au rămas fără apă caldă și căldură sâmbătă, 27 decembrie, din cauza unei avarii apărute la CET Sud. Cele mai afectate blocuri sunt din Sectoarele 2 și 3, dar problemele se înregistrează și în unele zone din Sectoarele 4 și 5. Potrivit Termoenergetica, avaria s-a proddus la două Cazane de Apă Fierbinte […]
Comoara istorică de sub copac. Ce s-a descoperit după ce un câine a săpat o groapă în pământ, în Franța # Gândul
Un câine a săpat o groapă la baza unui copac și a făcut o descoperire uimitoare, în Franța. Totul se întâmpla în anul 1940, în toamnă, când Marcel Ravidat, un tânăr de doar 18 ani, a mers să exploreze pădurea din Montignac, alături de câinele lui, Robot. Săpând o groapă la baza unui copac, patrupedul […]
Test de perspicacitate | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe în jumătate de minut # Gândul
În momentele următoare, Gândul îți oferă un nou test de perspicacitate. Cele două imagini de mai sus par identice, dar nu sunt. Trebuie să găsiți trei diferențe… în jumătate de minut! Aceste puzzle-urile de tip „Găsește diferențele!” sunt o modalitate distractivă și relaxantă de a te ajuta să treacă mai ușor timpul liber. La început, […]
Mașini mistuite de flăcări la un showroom Renault, în apropiere de Kiev, după un bombardament rusesc cu drone # Gândul
Un incendiu puternic a izbucnit sambătă la un showroom Renault în apropiere de Kiev, în urma unui atac rusesc cu drone, relateavă presa din Ucraina. Incendiul a fost provocat de o dronă „Geran-2” care transporta o încărcătură termobarică. Aceasta a căzut peste clădirea showroom-ului. Rusia a atacat în timpul nopții Kievul și alte părți ale […]
Singura zodie binecuvântată de rune în 2026. Mihai Voropchievici: „Este un an greu pentru multe zodii” # Gândul
Numerologul Mihai Voropchievici a realizat horoscop rune pentru Săptămâna din perioada Crăciunului, fiind vorba de o perioadă plină de provocări pentru unele zodii, care vor avea senzația că sunt urmăriți de forțe malefice. Acesta îi avertizează pe nativi să fie echilibrați și să lase în urmă trecutul, iar finalul de an trebuie să fie atent […]
Cu cât a crescut economia României din decembrie 1989 până în prezent. Ce s-a întâmplat cu PIB-ul țării # Gândul
Cu cât a crescut economia României din decembrie 1989 până în prezent? Schimbarea regimului comunist a reprezentat un punct important în sistemul economic al țării. De altfel, și aderarea la blocul comunitar a reprezentat un alt moment esențial pentru creșterea economică a României, potrivit datelor oficiale ale Băncii Mondiale și balanța financiară netă a Ministerului […]
Turneul Celor Patru Trambuline, cea mai importantă competiție din cadrul Cupei Mondiale de sărituri cu schiurile, are loc în perioada 28 decembrie – 6 ianuarie. Aflat la a 74-a ediție, turneul este gata să primească cei mai buni săritori din lume în Germania și Austria pentru un spectacol pe măsură. Eurosport 1 și HBO Max […]
Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, dat în urmărire internațională pentru spălare de bani # Gândul
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost dat în urmărire internațională de Interpol, în baza unei notificări emise de Biroul Central Interpol Paris, transmite sâmbătă Moldpres. În 8 decembrie, Tribunalul corecţional din Paris l-a condamnat pe Vlad Filat la 2 ani de închisoare într-un dosar de corupţie. Potrivit NewsMaker, instanţa a constatat că […]
Complexul Energetic Oltenia a fost ținta unul atac cibernetic de tip ransomware, produs în noaptea de 26 decembrie, care a dus la blocarea temporară a unor sisteme informatice interne. Incidentul a fost depistat în jurul orei 01:40 și a afectat aplicații esențiale pentru activitatea curentă. Reprezentanții CE Oltenia au transmis că atacul, cunoscut sub numele […]
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat sâmbătă, că, în timpul vizitei la Londra, întreprinse în urmă cu două săptămâni, s-a întâlnit și cu Nicolae Rațiu, fiul politicianului Ion Rațiu, în cadrul unei reuniuni cu membri ai comunității românești din Regatul Unit. Întâlnirea a avut loc în contextul vizitei efectuate de Nicușor Dan la Londra, unde,
Rusia trimite rachete hipersonice Oreșnik în Belarus, pentru prima dată de la finalul Războiului Rece. Scutul de la Deveselu e printre țintele vizate # Gândul
Rusia a început să desfășoare noile sale rachete balistice hipersonice Oreșnik, cu capacitate nucleară, la o bază aeriană din estul Belarusului, conform celor mai recente rapoarte. Această mutare strategică extinde semnificativ raza de acțiune a Moscovei asupra țintelor din întreaga Europă. Cercetătorii americani de la Middlebury Institute și CNA Corporation au identificat, prin imagini din […]
Taxă turistică de 2 euro pe noapte, în București. Hotelierii se revoltă și pregătesc acțiuni în instanță împotriva deciziei # Gândul
Consiliul General al Municipiului București a votat, recent, pentru a fi introdusă o taxă turistică de 2 euro pe noapte, în Capitală. Această decizie, însă, nu a fost pe gustul multor hotelieri. Reprezentanții industriei se revoltă și pregătesc acțiuni în instanță împotriva deciziei. Recent, Consiliul General al Municipiului București a votat introducere un taxe turistice […]
Ofițerul, acuzat de tentativă de viol asupra unui elev de la Școala de Poliție „Vasile Lascăr”, a fost arestat preventiv # Gândul
Ofițerul Ion Laurențiu Iordan a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi încercat să violeze un elev de la Scoala de Poliție „Vasile Lascăr”, din Câmpina. Victima, un tânăr în vârstă de 20 de ani, a reclamat agresiunea dirigentului, care a anunțat autoritățile. Magistrații Judecătoriei Ploiești au admis sâmbătă 27 decembrie […]
Zelenski pleacă în SUA și anunță discuții cu liderii europeni. Care sunt „liniile roșii” ale Ucrainei în negocierile de pace cu Rusia # Gândul
Președintele american Donald Trump se va întâlni duminică la Palm Beach, Florida, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Casa Albă a anunțat că întâlnirea bilaterală va avea loc după-amiază, la ora 15:00, ora locală (21:00 CET). Cei doi lideri vor discuta despre garanțiile de securitate și un acord economic ca să definitiveze planul de pace. Volodimir […]
România este sub asediul iernii în ultimul weekend din 2025. ANM anunță cod portocaliu de viscol, ger și rafale de peste 130 km/h la munte # Gândul
Ultimul weekend din 2025 aduce vreme severă în mare parte din România. ANM a emis mai multe avertizări de cod galben și portocaliu pentru ninsori, viscol, vânt puternic și ger, valabile până luni dimineață, 29 decembrie. Sâmbătă, 27 decembrie, vântul se intensifică în special în Moldova, Dobrogea, vestul Olteniei și pe litoral, cu rafale de […]
Un nou tip de concediu urmează să apară în România. Potrivit inițiative legislației depuse deja în Senat, se dorește să se creeze un cadru normativ distinct pentru prevenirea epuizării profesionale (burnout). Acest fenomen a devenit tot mai întâlnit printre angajați. Iată ce obligații vor avea angajatorii. Există în vedere crearea unui cadru normativ distinct pentru
Louis Munteanu reacționează după ce a jucat fotbal în tricoul celor de la FCSB! „Nicio clipă” # Gândul
Louis Munteanu (23 de ani), internaționalul român și atacantul lui CFR Cluj, a reacționat, după ceo fotografie care-l înfățișează în tricoul rivalei FCSB a provocat un scandal de proporții în Superliga. Totul s-a petrecut la un eveniment organizat la Vaslui, acolo unde starul celor de la CFR Cluj a îmbrăcat tricoul rivalei din campionatul intern. […]
Corupție la nivel înalt în Ucraina. „DNA”-ul ucrainean anunță destructurarea unei rețele de parlamentari care au pus la punct un mecanism de mituire # Gândul
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) au anunțat sâmbătă demascarea unei grupări infracționale organizate care includea deputați în funcție din Rada Supremă. Aceștia sunt acuzați că au creat un mecanism sistemic de primire a mitelor în schimbul influențării voturilor asupra unor proiecte de lege specifice. Conform comunicatelor procurorilor, aceștia au […]
Scene de groază pe o autostradă din Japonia, unde 64 de mașini au fost implicate într-un carambol uriaș. Două persoane au murit și alte 26 au fost rănite, relatează AP. Accidentul în lanț a fost provocat de două camioane care s-au ciocnit în momentul în care au accelerat după o curbă ușoară. În urma coliziunii, […]
Este posibil să iei anumite decizii dificile și îngrijorătoare. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 28 decembrie 2025. Berbec Este posibil să trebuiască să iei astăzi anumite decizii dificile și îngrijorătoare. Poate simți o nevoie urgentă de stabilitate în viața personală. Ce se ascunde de fapt în spatele acestui sentiment? Este posibil
Dan Negru, reacție tranșantă la adresa celor care au „colindat” mall-urile de Crăciun: „Mall-ul nu e un progres față de grajdul lui Iisus” # Gândul
A doua zi de Crăciun a fost, pentru mulți români, mai degrabă o prelungire a sezonului de cumpărături decât o continuare a sărbătorii religioase. Magazine deschise, mall-uri pline și trafic intens au generat reacții critice în spațiul pubic. Dan Negru a publicat pe Facebook un mesaj cu tentă critică la adresa consumerismului asociat Crăciunului modern. […]
