Dan Dungaciu: „Anul 2025 a lansat liniile puternice ale lui Trump, iar 2026 va clarifica politica”
Gândul, 28 decembrie 2025 08:40
În emisiunea Marius Tucă Show din 24 decembrie 2025, analistul politic Dan Dungaciu a oferit o interpretare coerentă a politicii externe a administrației Trump, subliniind că anul 2025 permite o descifrare clară a strategiilor conturate încă din 2020. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu descrie acțiunile lui Trump ca pe o „revoluție” […]
Nicușor Dan s-a întâlnit la Londra cu celebrul român, care a dezvoltat centrul financiar Canary Warf # Gândul
Nicușor Dan s-a întâlnit la Londra, în cadrul vizitei de acum două săptămâni din Marea Britanie, cu Sir George Iacobescu, inginer constructor român care a dezvoltat celebrul centru financiar Canary Wharf. George Iacobescu, profesie inginer constructor, este cel care a dezvoltat celebrul centru financiar londonez, proiectul Canary Wharf, a menționat președintele. „A fost o veritabilă […]
Valentin Stan: Trump anunță că în câțiva ani anumite state europene ar putea să aibă cetățeni majoritari non-europeni # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre avertismentul lui Trump în legătură cu migranții. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Tu știi ce a descoperit micuțul Trump? Deci spune el acolo că te apără, […]
09:00
A fost zi de foc pentru salvamontiștii din întreaga țară solicitați sa intervină la un număr mare de evenimente montane. Astfel, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 40 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel: 8 apeluri pentru Salvamont Gorj, 7 apeluri pentru Salvamont Lupeni, […]
Delegația ucraineană a sosit în Statele Unite, pentru întâlnirea dintre Zelenski și Trump pe tema pacii din Ucraina # Gândul
Delegația ucraineană a sosit în Statele Unite — în doar câteva ore vor începe negocierile dintre Zelenski și Trump în Florida. Întâlnirea a fost mutată mai devreme și va începe la ora 20:00, ora Kievului.
Care este zodia care renaște în anul 2026. Specialiștii în astrologie spun că, pentru acest semn zodiacal, anul 2025 a fost unul epuizant, dar totul se va schimba pentru el în Noul An. Iată despre ce zodie este vorba. Viața nu a fost deloc ușoară pentru Berbeci în 2025, chiar încă de la începutul anului. […]
Dan Dungaciu: „Zelenski observă că presiunile care se pun pe Rusia sunt din ce în ce mai mici” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 24 decembrie 2025, analistul politic Dan Dungaciu a discutat despre evoluțiile din Ucraina, subliniind semnale contradictorii venite dinspre Kiev. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Potrivit lui Dungaciu, povestea „deșirării” conflictului începe de la Kiev, unde Rada Supremă votează pachete de legi care ar permite alegeri chiar în […]
Temperaturi negative în toată țara, de Revelion. Unde va ninge în noaptea dintre ani, potrivit ANM # Gândul
Meteorologii ANM au dat un mesaj pe Facebook prin care au anunțat prognoza meteo pentru noaptea de Revelion. Astfel, în noaptea dintre ani, vor fi temperaturi minime negative în toată ţara, iar la munte, la peste 2000 m altitudine, vor fi minime de până la -19 grade Celsius și posibilitatea de ninsori. „În urma analizei […]
Dan Dungaciu: „Zelenski speră că anumiți oameni din SUA ar putea pune presiune pe Trump să-l convingă să acționeze împotrivă lui Putin” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show de pe 24 decembrie 2025, analistul politic Dan Dungaciu a oferit o perspectivă incisivă asupra situației din Ucraina, subliniind rolul decisiv al operațiunilor militare în contextul iernii aspre și al infrastructurii energetice distruse. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a atras atenția asupra faptului că diplomația a […]
Ce trebuie să mănâci după Crăciun. Greșeala alimentară pe care o fac mulți înainte de Revelion # Gândul
Iată ce trebuie să mănânci după Crăciun. Greșeala alimentară pe care o fac mulți înainte de Revelion. Organismul trebuie să refacă după excesele culinare, astfel că specialiștii vin cu sfaturi în acest sens. După excesele culinare de sărbători, medicii recomandă adoptarea unui regim alimentar ușor, pentru a ajuta sistemul digestive să se refacă înainte de […]
28 Decembrie, calendarul zilei: Denzel Washington împlinește 71 de ani, Richard Clayderman 72. Laurențiu Cazan face 68 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 28 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Denzel Washington, născut pe 28 decembrie 1954 în Mount Vernon, New York, este un actor și regizor american, considerat unul dintre cei mai respectați şi influenți din industria cinematografiei contemporane. Şi-a început […]
Cod galben de vânt în București, duminică. Intensificări ale vântului menținute până luni seară # Gândul
ANM a emis o prognoză meteorologică pentru București. Potrivit specialiștilor în vreme, intensificări ale vântului vor fi menținute până luni, 29 decembrie 2025. Conform anm, până duminică, ora 8:00, este nebulozitate, iar cu precădere în prima parte a zilei și noaptea se va semnala ceață. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va […]
Zi decisivă la finalul unui an plin de negocieri de pace: Zelenski este chemat de Trump la Mar-a-Lago pentru a discuta condițiile de pace cu Rusia # Gândul
Volodimir Zelenski se va întâlni astăzi, la ora 22:00 (ora României) cu Donald Trump la reședința de la Mar-a-Lago din Florida. Această întrevedere dintre cei doi lideri este considerată un moment critic în eforturile diplomatice de a opri războiul din Ucraina înainte de sfârșitul anului. Zelenski merge în Florida cu un plan de pace în […]
Dezvăluiri cutremurătoare despre violatorul de băieți care lucra la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr”. „Intra peste elevi la dușuri” # Gândul
Unii dintre foștii elevi ai Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, detalii uluitoare legate de comportamentul comisarului șef Ion Laurențiu Iordan. Derapajele sale ar fi fost tolerate, ani la rând, de către conducerea instituției. Comisarul șef Ion Laurențiu Iordan a fost arestat preventiv, duminică, de magistrații Judecătoriei Ploiești, […]
Cabanierii de pe Valea Prahovei, afectați de lipsa turiștilor chiar în perioada sărbătorilor de iarnă. Gestul disperat al unui antreprenor din Predeal # Gândul
Creșterea costului vieții, măsurile de austeritate și schimbările în comportamentul consumatorilor au început să afecteze puternic turismul din România. Astfel, anul acesta, tot mai puțini turiști au ales să își petreacă sărbătorile de iarnă în stațiunile de pe Valea Prahovei. În acest context, Doru Nicolae, proprietarul unei cabane din Predeal, a ajuns în situația disperată […]
27 decembrie 2025
Sârbii nu prea mai vor să adere la Uniunea Europeană, după ce în urmă cu 15 ani sprijinul era de 70%. Ce arată rezultatele celui mai recent sondaj # Gândul
Sprijinul populaţiei Serbiei pentru aderarea ţării la Uniunea Europeană este în scădere, la patru ani de la deschiderea negocierilor de aderare. Acum, doar puţin peste o treime dintre sârbi mai susţin intrarea ţării lor în blocul comunitar, conform rezultatelor celui mai recent sondaj, prezentat sâmbătă de Tanjug și citat de Agerpres. Sondajul, realizat de portalul […]
Macron pășește cu stângul în 2026: doar 25% dintre francezi îl mai susțin. Ce cote de încredere au Jordan Bardella și Marine Le Pen # Gândul
Potrivit unui sondaj realizat în Franța de agenția Toluna/Harris Interactive, cota de aprobare a președintelui Emmanuel Macron a scăzut la 25% în luna decembrie și a egalat minimul istoric înregistrat anterior în octombrie. În prezent, doar 25% dintre francezi mai au o opinie favorabilă despre președintele lor, o scădere de 4 puncte procentuale față de […]
Ce a făcut-o pe Mirabela Grădinaru să plângă într-o emisiune TV: „Care a fost cel mai dur moment din viața dumneavoastră?” # Gândul
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a vorbit – la o emisiune de la Digi 24 – despre cel mai frumos moment din viața sa, dar și despre cel mai trist. Cât privește cele mai fericite clipe… „Bineînțeles când s-au născut copiii, dar când Aheea a ridicat mâna după o jucărie a […]
Cu un președinte olimpic la matematică, România nu prinde TOP 35 mondial la această disciplină. Ungaria și Polonia sunt în clasament # Gândul
România nu intră în topul celor mai bune 35 de state din lume la matematică, deși țara noastră este condusă de un olimpic la această materie. Cu toate acestea, țări din Europa Centrală și de Est, precum Ungaria și Polonia, sunt prezente în acest clasament. Singapore este lider mondial în ceea ce privește performanțele la […]
„Armata altfel”. Marea Britanie propune tinerilor sub 25 de ani un program de un an pentru a experimenta serviciul militar # Gândul
Ministerul Apărării din Marea Britanie a anunțat lansarea unui program de instruire militară voluntară și plătită, sub forma unui „an sabatic”, destinat tinerilor sub 25 de ani. Primele recrutări vor avea loc la începutul anului 2026 pentru un grup pilot de aproximativ 150 de persoane, unde tinerilor li se va oferi un an de experiență […]
„Mă gândeam să renunț la visul de a fi profesor”. Care a fost primul job al Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan # Gândul
Mirabela Grădinaru a vorbit despre primul ei loc de muncă și despre perioada dificilă din punct de vedere financiar din timpul facultății. Aceasta a povestit că a început să lucreze în anul doi de facultate la un call center pentru a se putea întreține. „Primul job a fost în anul doi de facultate. Am avut […]
Oana Țoiu, după atacurile Rusiei asupra Kievului: „În timp ce liderii SUA, UE și ai Ucrainei lucrează pentru pace, Moscova răspunde prin a ucide” # Gândul
În contextul recentelor atacuri lansate de Rusia asupra Kievului, ministrul de Externe, Oana Țoiu, a transmis, sâmbătă, printr-o postare pe rețelele de socializare că România „își exprimă solidaritatea față de Ucraina”. „Ne exprimăm solidaritatea față de Ucraina, în condițiile în care se confruntă cu atacuri rusești asupra infrastructurii energetice, școlilor și zonelor rezidențiale. Au fost […]
„Mi-aduc aminte foarte bine seara în care ne-am întâlnit”. Cum s-au cunoscut Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. A cucerit-o părul lui creț # Gândul
Mirabela Grădinaru a povestit că l-a cunoscut pe Nicușor Dan într-un club și a fost cucerită de părul său creț și de felul în care se comporta. Mirabela Grădinaru a povestit public cum l-a întâlnit pe Nicușor Dan. Aceasta a spus că trebuia să plece din București spre Vaslui și avea deja bilet de tren […]
Întrebată dacă a fost cerută în căsătorie de președintele Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru a răspuns direct: „Nu încă”. Partenera președintelui Nicușor Dan a fost invitată în cadrul emisiunii „La cină” de la Digi 24 și a fost întrebată dacă președintele a cerut-o în căsătorie. Mirabela Grădinaru a oferit un răspuns scurt și ferm: „Nu încă”. […]
Angajatul unui restaurant KFC, despăgubit cu o sumă fabuloasă după ce șeful său l-a jignit și l-a obligat să muncească ore suplimentare # Gândul
Un angajat al unui restaurant KFC din sud-estul Londrei a primit o despăgubire de aproape 80.000 de euro după ce managerul său l-a numit „sclav” și l-a forțat să muncească ore suplimentare. Madhesh Ravichandran, originar din statul indian Tamil Nadu, a început să lucreze în filiala KFC din West Wickham în ianuarie 2023, dar la […]
Cu o zi înainte de întâlnirea Trump – Zelenski, Putin susține că interesul Rusiei pentru retragerea trupelor lui Zelenski este „zero” # Gândul
„Partea rusă a vorbit încă de la început despre necesitatea retragerii trupelor ucrainene din sud-est. Nu s-ar fi luat nicio măsură, dacă Rusia ar fi fost ascultată”, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul unei vizite la unul dintre punctele de comandă ale Grupului Întrunit de Forțe. El a menționat că și în Occident […]
Bucuria unor câștigători la Loto s-a transformat într-o mare dezamăgire, după o eroare la tragerea de Crăciun # Gândul
Într-un sat din nordul Spaniei, bucuria adusă de câștigarea marelui premiu al loteriei de Crăciun „El Gordo”, s-a transformat rapid într-o mare dezamăgire. Loteria de Crăciun a Spaniei, considerată cea mai veche din lume și cea mai mare tombolă datorită sumei implicate, a oferit anul acesta un total fără precedent de 2,77 miliarde de euro […]
Doi pacienți cu arsuri au fost transportați de la Bacău la un spital din Bruxelles, cu o aeronavă Spartan a Forțelor Aeriene Române # Gândul
O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române a efectuat, sâmbătă, o misiune umanitară de urgență, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU). Aeronava, configurată pentru transport medical, a decolat din Baza 90 Transport Aerian Otopeni, pentru evacuarea a doi pacienți cu arsuri către un spital din Bruxelles, Belgia. Potrivit informațiilor oficiale, aeronava a efectuat […]
Președintele Iranului acuză că SUA, Israelul și Europa desfășoară un „război total” împotriva Teheranului # Gândul
Statele Unite, Israelul şi Europa desfăşoară un „război total” contra Iranului, a declarat preşedintele iranian Masoud Pezeshkian într-un interviu publicat sâmbătă, la peste şase luni după loviturile israeliano-americane contra teritoriului iranian, relatează AFP. „În opinia mea, suntem în război total contra Statelor Unite, Israelului şi Europei, ele vor să ne pună ţara la pământ”, a […]
Polonia investește 2 miliarde de euro în sisteme anti-drone la granița estică, pe fondul amenințărilor Rusiei # Gândul
Varșovia intenționează să finalizeze un nou set de fortificații destinat combaterii dronelor de-a lungul granițelor sale estice în următorii doi ani, a declarat un înalt oficial al apărării polonez, anunță The Guardian. Pe lângă „zidul anti-drone”, Polonia construiește și fortificații terestre de-a lungul granițelor cu Belarus și exclava rusă Kaliningrad în eventualitatea unui atac convențional […]
DIICOT declanșează urmărirea penală in rem după perchezițiile la TINMAR, iar DNA intră pe fir în scandalul „ANRE vs. băieții deștepți din Energie”, după ce instanța a anulat o amendă de 100 milioane lei # Gândul
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) – „arbitrul pieței de energie din România” – se află în centrul unor acuzații grave, iar „desfășurătorul” implică, acum, și Direcția Națională Anticorupție (DNA). „Băieții deștepți” din Energie sunt, din nou, în centrul atenției, iar precedentul creat este unul extrem de periculos. Mai mult, DIICOT a declanșat […]
Presa maghiară face recensământul investițiilor care au plecat din România în 2025, dar rămân pe picioare în țara vecină. „Operează fără probleme în Ungaria” # Gândul
Presa centrală maghiară dedică un amplu spațiu investitorilor străini care părăsesc România, dar care, spre comparație, rămân stabili în țara vecină. Astfel, presa din Ungaria relatează plecarea iminentă a companiei elvețiene Calida și a filialei gigantului suedez Lindab, investiții europene despre care aceasta apreciază că în Ungaria merg foarte bine. Reamintim că, doar în ultimii […]
Este viscol în stațiunile de pe Valea Prahovei, unde vântul bate cu rafale de peste 120 km/h. Mai mulți copaci și stâlpi au fost doborâți # Gândul
Viscolul produce mari probleme și pagube materiale în stațiunile de pe Valea Prahovei, unde rafalele de vânt depășesc 120 de kilometri. Meteorologii spun că și în următoarele zile vom avea parte de fenomene extreme și chiar au emis un cod portocaliu de vreme rea, care intră în vigoare în această noapte. Mai mulți copaci și […]
Toni Neacșu, în ajunul deciziei CCR pe legea pensiilor magistraților. „Haos legislativ”. Avocatul explică în ce condiții ar intra în vigoare proiectul care l-ar putea costa scaunul pe Bolojan # Gândul
După luni întregi de scandal și atacuri de o parte și de alta, pe prima scenă politică a țării, mâine 28 decembrie, CCR va da verdictul într-o speță extrem de importantă: legea pensiilor magistraților. Este vorba de legea pentru care guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea ân Parlament și care vizează reducerea privilegiilor acestei categorii profesionale. Context […]
Doi copii din Vaslui, un băiat de 12 ani și sora sa, de 14 ani, sunt căutați în acumularea Tăcuta după ce gheaţa pe care traversau s-a rupt # Gândul
Echipele de intervenție de la Detașamentul Vaslui caută, sâmbătă seară, doi copii, un minor cu vârsta de 12 ani şi sora sa în vârstă de 14 ani care s-ar fi înecat în acumularea Tăcuta, după ce gheața pe care o traversau s-a rupt. Copiii ar fi făcut parte dintr-un grup de colindători. Potrivit Inspectoratului pentru […]
Un băiețel de 12 ani a devenit erou, după gestul făcut când mama sa a leșinat la volan. „A salvat viețile noastre și ale altora” # Gândul
Zac Howells, un băiețel de 12 ani, și-a salvat atât viața lui, cât și pe a mamei sale, Nicola Crump, în timp ce se îndreptau, sâmbăta trecută, spre un târg de Crăciun, din Ebbw Vale, în sudul Țării Galilor, către aerodromul Wellesbourne din Warwickshire. Copilul a reușit să preia controlul mașinii mamei sale și, astfel, […]
Anul 2026 vine cu schimbări majore pentru șoferi. Cum vor funcționa radarele inteligente și cum se aplică amenzile # Gândul
Anul 2026 vine cu schimbări majore pentru șoferii din România. Tot mai multe radare inteligente sunt plănuite a fi puse în funcțiune de Poliția Română. Astfel de dispozitive vor fi achiziționate atât de Compania de Drumuri, cât și de primării. Iată cum vor funcționa radarele inteligente și cum se aplică amenzile. Prin intermediul acestor radare […]
Taiwanul a fost lovit de un cutremur major cu magnitudinea de 7, la doar câteva zile după unul similar, de 6,1 # Gândul
Taiwanul și insulele din sud-vestul Japoniei au fost lovite de un cutremur cu magnitudinea de 7,0, raportat inițial de autoritățile taiwaneze. Acest eveniment are loc la doar câteva zile după un alt seism semnificativ, de 6,1 grade, care a lovit sud-estul insulei pe 24 decembrie. Între timp, agențiile guvernamentale japoneze au raportat cutremurul ca fiind […]
Donald Trump cere publicarea numelor democraților din dosarele Epstein. „Publicați-le numele și faceți-i de râs” # Gândul
Președintele Donald Trump a cerut recent Departamentului de Justiție (DOJ) să publice numele tuturor democraților care au avut legături cu Jeffrey Epstein, cu scopul declarat de a-i „pune într-o situație stânjenitoare”. Această solicitare vine în contextul unei desecretizări masive din ultimele zile a documentelor din arhiva Epstein și a anunțului DOJ că au fost găsite […]
Mii de bucureșteni au rămas fără apă caldă și căldură după o avarie la CET Sud. Ce sectoare sunt afectate # Gândul
Mii de bucureșteni au rămas fără apă caldă și căldură sâmbătă, 27 decembrie, din cauza unei avarii apărute la CET Sud. Cele mai afectate blocuri sunt din Sectoarele 2 și 3, dar problemele se înregistrează și în unele zone din Sectoarele 4 și 5. Potrivit Termoenergetica, avaria s-a proddus la două Cazane de Apă Fierbinte […]
Comoara istorică de sub copac. Ce s-a descoperit după ce un câine a săpat o groapă în pământ, în Franța # Gândul
Un câine a săpat o groapă la baza unui copac și a făcut o descoperire uimitoare, în Franța. Totul se întâmpla în anul 1940, în toamnă, când Marcel Ravidat, un tânăr de doar 18 ani, a mers să exploreze pădurea din Montignac, alături de câinele lui, Robot. Săpând o groapă la baza unui copac, patrupedul […]
Test de perspicacitate | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe în jumătate de minut # Gândul
În momentele următoare, Gândul îți oferă un nou test de perspicacitate. Cele două imagini de mai sus par identice, dar nu sunt. Trebuie să găsiți trei diferențe… în jumătate de minut! Aceste puzzle-urile de tip „Găsește diferențele!” sunt o modalitate distractivă și relaxantă de a te ajuta să treacă mai ușor timpul liber. La început, […]
Mașini mistuite de flăcări la un showroom Renault, în apropiere de Kiev, după un bombardament rusesc cu drone # Gândul
Un incendiu puternic a izbucnit sambătă la un showroom Renault în apropiere de Kiev, în urma unui atac rusesc cu drone, relateavă presa din Ucraina. Incendiul a fost provocat de o dronă „Geran-2” care transporta o încărcătură termobarică. Aceasta a căzut peste clădirea showroom-ului. Rusia a atacat în timpul nopții Kievul și alte părți ale […]
Singura zodie binecuvântată de rune în 2026. Mihai Voropchievici: „Este un an greu pentru multe zodii” # Gândul
Numerologul Mihai Voropchievici a realizat horoscop rune pentru Săptămâna din perioada Crăciunului, fiind vorba de o perioadă plină de provocări pentru unele zodii, care vor avea senzația că sunt urmăriți de forțe malefice. Acesta îi avertizează pe nativi să fie echilibrați și să lase în urmă trecutul, iar finalul de an trebuie să fie atent […]
Cu cât a crescut economia României din decembrie 1989 până în prezent. Ce s-a întâmplat cu PIB-ul țării # Gândul
Cu cât a crescut economia României din decembrie 1989 până în prezent? Schimbarea regimului comunist a reprezentat un punct important în sistemul economic al țării. De altfel, și aderarea la blocul comunitar a reprezentat un alt moment esențial pentru creșterea economică a României, potrivit datelor oficiale ale Băncii Mondiale și balanța financiară netă a Ministerului […]
Turneul Celor Patru Trambuline, cea mai importantă competiție din cadrul Cupei Mondiale de sărituri cu schiurile, are loc în perioada 28 decembrie – 6 ianuarie. Aflat la a 74-a ediție, turneul este gata să primească cei mai buni săritori din lume în Germania și Austria pentru un spectacol pe măsură. Eurosport 1 și HBO Max […]
Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, dat în urmărire internațională pentru spălare de bani # Gândul
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost dat în urmărire internațională de Interpol, în baza unei notificări emise de Biroul Central Interpol Paris, transmite sâmbătă Moldpres. În 8 decembrie, Tribunalul corecţional din Paris l-a condamnat pe Vlad Filat la 2 ani de închisoare într-un dosar de corupţie. Potrivit NewsMaker, instanţa a constatat că […]
Complexul Energetic Oltenia a fost ținta unul atac cibernetic de tip ransomware, produs în noaptea de 26 decembrie, care a dus la blocarea temporară a unor sisteme informatice interne. Incidentul a fost depistat în jurul orei 01:40 și a afectat aplicații esențiale pentru activitatea curentă. Reprezentanții CE Oltenia au transmis că atacul, cunoscut sub numele […]
