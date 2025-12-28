Avertismentul DRDP Craiova pentru șoferi, pe timpul viscolului: „Nu vă deplasați pe sectoarele de drum afectate”
Libertatea, 28 decembrie 2025 05:20
Traficul pe DN 67C, între Novaci şi Rânca, este afectat de viscol, iar vizibilitatea este redusă semnificativ. Potrivit Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova, fenomenul meteorologic duce la acumularea zăpezii pe carosabil. Informaţia a fost comunicată sâmbătă dimineaţă de DRDP Craiova, relatează News.ro. Reprezentanţii SDN Târgu Jiu intervin cu lame şi autofreze de mare […]
Acum 2 ore
05:20
Misterul vagonului plin cu muniție din lacul Curiacul. Legenda unui sabotaj în 1944, alimentată de descoperiri recente lângă Câmpina: „Nu ne-au mai lăsat să facem lucrări adânci” # Libertatea
Curiacul, un lac de mici dimensiuni, fără însemnătate turistică, situat la marginea orașului Câmpina, păstrează la adâncimi mici relicve periculoase ale celui de-Al Doilea Război Mondial. Informația a fost certificată în vara anului 2014, când autoritățile locale au decis curățarea lacului și amenajarea unui parc pe malul apei. Proiectilul de antiaeriană Când a început procedura […]
05:20
Explozii puternice la Kiev, alerte aeriene, zone fără lumină și căldură, înainte de întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump # Libertatea
Mai multe serii de explozii puternice au zguduit capitala Kiev, în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar autoritățile au avertizat că sunt atacuri cu rachete rusești în țară, chiar în ziua în care președintele Volodimir Zelenski pleacă să se vadă cu Donald Trump, informează AFP. O femeie, ucisă de atacul rusesc din Kiev Atacul rușilor […]
05:20
Am ales să păstrez (pentru sonoritatea lui expresivă și evocatoare) primul titlu al acestui film prezentat anul acesta la festivalul de la Cannes și care de câteva zile rulează și pe marile ecrane din România. Este unul dintre acele filme care se cer văzute în cinematograf. Un film reconfortant de curat, căruia montajul îi conferă […]
05:20
5 știri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. Justiția sub presiune: ce au trădat gesturile judecătorilor # Libertatea
5 știri by Libertatea – Comunicarea nonverbală, rubrica de știri găzduită de Antonio Momoc, formator, trainer și cercetător în comunicare și media, analizează limbajul nonverbal pe care îl afișează protagoniștii celor mai virale momente din ultima perioadă. Curtea de Apel București a convocat o conferință după documentarul Recorder. În loc de transparență, judecătorii au transmis […]
05:20
Carambol masiv cu peste 50 de mașini și camioane, pe o autostradă înghețată din Japonia: un mort și 26 de răniți, dintre care 5 în stare critică # Libertatea
Un accident rutier de amploare, produs pe fondul ninsorii, a ucis o persoană și a rănit alte 26 pe autostrada Kan-Etsu din Japonia, implicând peste 50 de vehicule, chiar la începutul sezonului de sărbători. Carambolul masiv a avut loc vineri seară, în zona localității Minakami, relatează Associated Press. Accident în lanț pe o autostradă din […]
05:20
Cum a intrat Răzvan Oprea în pielea personajului Beni din „Groapa” și ce l-a rugat un fan să facă pentru el la școală: „A prins foarte bine” # Libertatea
Anul 2025 a readus în fața publicului serialul „Groapa”, despre care multă lume a crezut că nu va mai avea și al doilea sezon, deoarece primul sezon a fost filmat în urmă cu aproximativ doi ani. Iată însă că după o pauză destul de lungă, „Groapa” a revenit pe VOYO cu sezonul 2, iar publicul […]
05:20
Momentul în care este prins unul dintre cei mai căutați zece fugari din Spania. Trăia ascuns într-un depozit # Libertatea
Jose Maria Pavon Pereira, unul dintre cei mai căutați zece fugari din Spania, a fost arestat de Poliția Națională. Individul, condamnat definitiv la 41 de ani pentru dublu omor, se ascundea într-un depozit. Jose Maria Pavon Pereira, capturat: a ucis doi bărbați și i-a aruncat într-o fântână Jose Maria Pavon Pereira, unul dintre cei mai […]
05:20
Argintul depășește pragul de 75 de dolari pentru prima dată, iar aurul și platina ating noi recorduri istorice # Libertatea
Prețul argintului a depășit pentru prima dată pragul de 75 de dolari pe uncie, vineri, în timp ce aurul și platina au stabilit noi recorduri istorice. Aceste creșteri sunt atribuite așteptărilor legate de reducerea dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA și tensiunilor geopolitice, relatează Reuters. Evoluția pieței metalelor prețioase Argintul spot a avansat cu […]
05:20
Rusia aproape și-a dublat exporturile de GPL în Asia Centrală și Afganistan în 2025, depășind un milion de tone # Libertatea
Rusia aproape şi-a dublat exporturile de gaze petroliere lichefiate (GPL) către fostele republici sovietice din Asia Centrală şi Afganistan în perioada ianuarie-noiembrie. Conform News.ro, volumul a ajuns la 1,016 milioane de tone metrice. Creşterea exporturilor vine pe fondul sancţiunilor impuse de Uniunea Europeană. Din decembrie 2024, UE a restricţionat importurile de GPL din Rusia, ca […]
05:20
Zelenski, maraton diplomatic înainte de întâlnirea cu Donald Trump: șase convorbiri cu lideri europeni și NATO # Libertatea
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a desfăşurat şase convorbiri telefonice distincte înainte de întâlnirea sa cu preşedintele Statelor Unite, Donald Trump. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale de la Kiev, aceste discuţii au vizat coordonarea diplomatică şi informarea partenerilor internaţionali despre progresele în dialogul cu partea americană, relatează News.ro. Discuţii cu liderii internaţionali Zelenski a discutat cu preşedintele Finlandei, […]
05:20
Donald Trump îl avertizează pe Volodimir Zelenski că pacea nu e garantată până „nu își dă acordul” # Libertatea
Președintele american Donald Trump îl va întâlni duminică pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta noi propuneri menite să pună capăt conflictului cu Rusia. Conform AFP, Trump a declarat vineri că „șeful statului ucrainean nu are nimic până când nu îmi dau acordul”. „Așadar, vom vedea ce are. Cred că va merge bine cu […]
05:20
Gest disperat al unui cabanier din Predeal: „Plătiți cât vă permiteți. E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun” # Libertatea
Un cabanier din Predeal a ajuns în situația disperată de a-și oferi camerele de Crăciun la un tarif negociabil, invitând clienții să plătească „cât își permit”. Chiar și așa, în loc să atragă turiști, anunțul său a generat o dezbatere intensă pe un grup de Facebook despre prețuri, turism și dificultățile financiare din industrie. Creșterea […]
05:20
Imagini cu Adela Popescu și Radu Vâlcan în Thailanda. Cum au fost surprinși cei doi pe plajă # Libertatea
Adela Popescu și Radu Vâlcan, împreună cu cei trei băieți ai lor, se află în această perioadă în Thailanda, destinația preferată a celor doi soți. Vedeta de la Pro TV a postat pe contul de socializare imagini de pe plajă, locul în care se va relaxa până la începutul anului viitor. În ultima perioadă, Adela […]
05:20
Avertismentul DRDP Craiova pentru șoferi, pe timpul viscolului: „Nu vă deplasați pe sectoarele de drum afectate” # Libertatea
05:20
Incendiu la un bloc de locuințe din Giurgiu, după ce o candelă s-a răsturnat. Zeci de persoane au fost evacuate # Libertatea
Un incendiu izbucnit într-un apartament dintr-un bloc situat pe Bulevardul Mihai Viteazu, în municipiul Giurgiu, a dus la evacuarea mai multor persoane, conform informațiilor furnizate de Agerpres. Evenimentul a avut loc în seara de 26 decembrie 2025. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Giurgiu a intervenit prompt la fața locului. „ISU Giurgiu a fost solicitat […]
05:20
Șofer român urmărit de poliție pe autostrăzi din două țări: au reușit să-l prindă abia după o oră și peste 100 de kilometri de fugă # Libertatea
Un șofer român în vârstă de 44 de ani a fost oprit de poliție lângă Linz, după o urmărire de peste o oră și mai mult de 100 de kilometri, desfășurată pe teritoriul Germaniei și Austriei. Bărbatul este suspectat că se afla sub influența alcoolului sau a drogurilor, potrivit Kurier. Fuga românului a început la […]
05:20
Cum arată camera din Shanghai unde s-au cazat Dana Rogoz și soțul ei. Crăciun inedit în China. „Vom sta câteva zile, apoi vom merge într-o zonă rurală” # Libertatea
Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, au ales ca anul acesta să petreacă sărbătorile de iarnă departe de România, împreună cu cei doi copii ai lor. Destinația aleasă este China, iar actrița a publicat deja câteva imagini din camera în are s-au cazat, în Shanghai. Actrița a postat mai multe clipuri video, în care […]
05:20
George Tănase, protagonist într-o comedie care pune cuplurile față în față cu propriile prejudecăți: „Respectul, încrederea și iubirea. Acesta este trepiedul unei relații” # Libertatea
„În Pielea Mea”, lungmetrajul de debut al regizorului Paul Decu, explorează micile certuri care intervin în cuplu, în urma unor comparații inutile între bărbați și femei. „Rezultatul muncii, al perseverenței și norocului” Într-o discuție cu Libertatea, comediantul și youtuberul George Tănase, unul dintre actorii principali din film, vorbește atât despre experiența lucrului la acest proiect […]
05:20
Perry Bamonte a murit. Chitaristul și claviaturistul trupei rock The Cure avea 65 de ani # Libertatea
Muzicianul Perry Bamonte, chitarist și claviaturist de lungă durată al trupei The Cure, a murit la vârsta de 65 de ani. Decesul său, survenit după ce s-a îmbolnăvit în perioada Crăciunului, a fost anunțat de formație pe site-ul oficial. Anunţul a fost făcut de trupă Într-un comunicat publicat pe site-ul lor, trupa l-a descris pe […]
05:20
Vremea în București în perioada 27-29 decembrie 2025. Prognoza meteo ANM arată vânt, ceață și minime sub 0 grade Celsius # Libertatea
Vremea în București va fi una rece în următoarele trei zile, cu minime negative, ceață și vânt, Capitala fiind sub atenționarea meteo ANM de vreme rea, anunță, sâmbătă, Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice de vânt pe parcursul zilelor de duminică și luni (28 și 29 […]
05:20
Pentru Raluka, spectacolele din noaptea dintre ani sunt un stil de viață: „Parcă simt că nu sunt un întreg” # Libertatea
De cinci ani, Raluka face echipă cu Pavel Bartoș și sunt gazdele Protevelionului. Chiar dacă cei doi ajung în casele telespectatorilor în noaptea dintre ani, nu mai este pentru nimeni un secret că emisiunea este filmată în avans. Nici nu ar fi acceptat altfel, căci artista nu concepe ca de Revelion să nu fie pe […]
05:20
Ce se întâmplă cu Alice Peneacă de când a devenit mamă. „Viața mea s-a schimbat total. Îmi doream foarte mult treaba asta” # Libertatea
Alice Peneacă, în vârstă de 34 de ani, și Dragoș Caliminte trăiesc de mai mult timp o frumoasă poveste de dragoste. Anul trecut au devenit părinții unei fetițe, iar vedeta a fost cerută în căsătorie de partenerul ei. Acum la final de an, manechinul a acordat un interviu, în care a vorbit despre viața de […]
05:20
Cozonaci mai scumpi decât ajutoarele de încălzire, făcuți la Oradea: asta le-a făcut Ilie Bolojan cadou de Crăciun miniștrilor # Libertatea
Premierul Ilie Bolojan a oferit miniștrilor din Guvern, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, cozonaci Babka produși de compania orădeană Piața9, conform informațiilor publicate de Gandul. În același timp, cetățenii obișnuiți au primit „cadoul” majorării impozitelor, decizie anunțată recent de Guvern. Cozonac de 59 lei, cadoul de Crăciun al lui Bolojan pentru miniștri În Ajunul Crăciunului, […]
05:20
Apă gratuită în metrou, aeroport, gări, spitale. Toate instituțiile publice, obligate să asigure apă potabilă prin dozatoare, potrivit unui nou proiect # Libertatea
Accesul gratuit la apă potabilă în spațiile publice din România ar putea deveni obligatoriu pentru instituțiile și autoritățile publice, unitățile de învățământ, spitalele și operatorii economici care gestionează stații de metrou, gări, autogări și aeroporturi, potrivit unui proiect analizat de publicația Profit.ro. Această măsură vizează facilitarea accesului la apă pentru publicul larg, călători, pacienți și […]
05:20
Un bărbat din Timiș, beat și fără permis, s-a urcat la volanul unui tractor neînmatriculat și a lovit patru mașini parcate # Libertatea
Un bărbat în vârstă de 58 de ani, din judeţul Timiş, a fost reţinut pentru mai multe infracţiuni rutiere, după ce a provocat un accident în localitatea Satchinez pe 26 decembrie 2025. Evenimentul, raportat de IPJ Timiş şi relatat de News.ro, a avut loc pe strada Crinului. Conform poliţiştilor de la Secţia 3 Rurală Sânandrei, […]
05:20
Cine este socrul lui Theo Rose. Artista a publicat primele imagini cu tatăl soțului ei, Anghel Damian # Libertatea
Theo Rose și Anghel Damian au petrecut Crăciunul în familie, iar artista a publicat pe contul de socializare imagini cu soțul ei și tatăl acestuia, Laurențiu Damian. De altfel, este pentru prima oară când vedeta postează pe Instagram fotografii cu acesta. Theo Rose a publicat primele imagini cu socrul ei Theo Rose trăiește o frumoasă […]
05:20
Muntele Etna din Italia dă noi semne de activitate vulcanică. Cenușă și bucăți incandescente au fost aruncate la zeci de metri înălțime # Libertatea
Muntele Etna, situat pe insula Sicilia din Italia, a dat semne noi de activitate vineri, aruncând materiale incandescente și cantități reduse de cenușă din craterul său de nord-est. Informația a fost oferită de Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV) din Italia, conform publicației azere News.az. Norii de cenușă și praf vulcanic au fost purtați […]
05:20
Un șofer de TIR a forțat un drum printr-un sat din Franța și a distrus două clădiri și zidul unui cimitir # Libertatea
Un șofer de TIR a provocat pagube importante sâmbătă dimineață într-un sat din departamentul Lot-et-Garonne, Franța, după ce a intrat cu vehiculul de mare tonaj în mai multe clădiri, dar și în zidul cimitirului aflat la intratea în localitate. După incident, camionagiul a fugit de la fața locului. Camion intrat în forță într-un sat din […]
05:20
19 oameni din Constanța, găsiți morți în casă. Peste 600 de solicitări la Ambulanță, în primele două zile de Crăciun # Libertatea
Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) din Constanţa a primit 608 solicitări în primele două zile ale Crăciunului, iar 438 de pacienţi au fost transportaţi la spital, au transmis, sâmbătă, reprezentanții instituției. Mai mult, în 19 cazuri, oamenii au fost găsiţi morţi la domiciliu, a adăugat aceasta, potrivit agenției de presă Agerpres. Problemele raportate de cei […]
05:20
Cum au ajuns mirodeniile din Asia să schimbe mirosul, gustul și forfota din Piața Obor: „Vrei să încerci? E picant!” # Libertatea
În Piața Obor, cea mai veche piață a Capitalei, Crăciunul miroase anul acesta a curry, coriandru și turmeric. Magazinele asiatice au schimbat peisajul halei, iar Oborul a devenit, discret, un bazar multicultural în inima Bucureștiului. Intrarea în hala mare a Pieței Obor e un șoc pentru simțuri. Mirosul intens de turmeric, coriandru și curry se […]
05:20
Cristina Joia de la „Visuri la cheie”, sport intens la 48 de ani. „Corpul ăsta cu multe cicatrici merită prețuit” # Libertatea
Cristina Joia, arhitecta de la „Visuri la cheie” impresionează cu o siluetă de invidiat, la 48 de ani. Designerul de la Visuri la Cheie a povestit recent cum a descoperit importanța sportului. Cristina și-a împărtășit pe contul de socializare, experiența personală, despre cum a învățat să aprecieze sportul. „48 ani, 3 operații pe plămân, mesh […]
05:20
Ceaiul este o băutură populară dimineața, însă consumul său pe stomacul gol poate cauza anumite probleme. Deși băuturile calde de dimineață ajută metabolismul și digestia, efectele benefice nu se aplică tuturor tipurilor de lichide calde. Cercetările arată că ceaiul, spre deosebire de apa caldă, poate provoca reacții nedorite din cauza acidității și a conținutului de […]
05:20
Ce a pățit un soț din Turcia care a dat like-uri fotografiilor altor femei. Cazul a ajuns în Instanță # Libertatea
Rețelele de socializare ajung tot mai des în centrul disputelor de cuplu, iar un caz din Turcia a atras atenția asupra modului în care interacțiunile din mediul online pot fi interpretate atunci când o căsnicie ajunge în fața instanței, relatează Daily Mail. Decizia instanței din Kayseri Cazul a fost inițial introdus în orașul Kayseri, unde […]
05:20
Autoritățile din SUA au început colectarea de date biometrice de la cetățenii străini care intră și ies din America # Libertatea
Autoritățile din Statele Unite au început, de la 12 decembrie 2025, să fotografieze toți cetățenii străini și să colecteze date biometrice de la unii dintre aceștia la intrarea și ieșirea din țară, indiferent dacă se deplasează pe calea aerului, terestră sau maritimă, potrivit publicației americane ABC4 News. Schimbările sunt parte a noilor reglementări adoptate de […]
05:20
Cum să scapi de cadourile de Crăciun care nu îți plac, fără să ofensezi pe nimeni. Sfaturi de la specialiști # Libertatea
Când vine vorba de cadourile de Crăciun, nu toate sunt primite cu încântare. De la pulovere nepotrivite până la ornamente neatractive sau parfumuri care nu sunt pe placul nostru, mulți ne-am confruntat cu această situație. Întrebarea care se pune este ce putem face cu aceste cadouri, fără a ofensa pe cineva? Conform BBC, există mai […]
05:20
Soacra e lovită și ucisă de o mașină pe stradă, nora face infarct și moare când o vede. Crăciun tragic pentru o familie din Italia # Libertatea
Două femei din aceeași familie, soacră și noră, au murit vineri seară, 26 decembrie, la Pistoia, în Italia, la doar câteva minute distanță. Liliana Podesta, în vârstă de 87 de ani, a fost lovită mortal de o mașină, iar nora ei, martoră la tragedie, și-a pierdut viața la scurt timp după aceea, în urma unui stop […]
05:20
Schimbare majoră la Gmail: utilizatorii își pot modifica adresa de e-mail fără cont nou # Libertatea
Google a demarat implementarea unei noi funcţii care permite utilizatorilor să îşi modifice adresa de e-mail @gmail.com, păstrând în acelaşi timp datele şi serviciile asociate contului. Potrivit CNBC, această inovaţie le va oferi utilizatorilor mai multă flexibilitate în gestionarea conturilor lor. Conform unei actualizări publicate pe pagina de asistenţă a conturilor Google, utilizatorii au acum […]
05:20
Donald Trump dă vina pe fostele administrații pentru mușamalizarea cazului Epstein: „Democraţii sunt cei care au colaborat cu el” # Libertatea
Președintele american Donald Trump a cerut Departamentului de Justiție să dezvăluie documente despre Jeffrey Epstein, insistând că democrații care au colaborat cu acesta ar trebui să fie „acoperiți de rușine”, relatează News.ro. Donald Trump a cerut Departamentului de Justiție să publice documente despre Jeffrey Epstein Solicitarea sa vine după ce dezvăluirile recente, publicate marți, au […]
05:20
Vlad Filat a fost dat în urmărire internațională. Prima reacție a fostului premier din Republica Moldova # Libertatea
Vlad Filat a fost dat în urmărire internaţională de Interpol, în baza unei notificări emise de Biroul Central Interpol Paris. Într-o primă reacție publică pe rețelele de socializare, fostul premier al Republicii Moldova a transmis că nu se eschivează de la procedurile legale și că hotărârea instanței din Franța, invocată în spațiul public, nu este […]
05:20
Unde va petrece Catrinel Sandu și familia ei Revelionul. „Anul acesta vom avea invitate 40 de persoane” # Libertatea
Catrinel Sandu și soțul ei, Steve, trăiesc de mai mulți ani în Florida. Au o familie numeroasă și o căsnicie așa cum și-au dorit. Anul acesta de Crăciun, vedeta și partenerul ei au avut toți copiii alături, cele două fete ale ei, dar și cei doi băieți ai soțului ei american, medicul stomatolog Steve Schroeter. „Sărbătorile au […]
05:20
„A salvat viețile noastre și ale altora”. Un băiețel de 12 ani a preluat controlul mașinii după ce mama sa a leșinat la volan # Libertatea
Un băiat de 12 ani a reușit să preia controlul mașinii mamei sale și să salveze „nenumărate vieți”, după ce femeia a leșinat la volan în timp ce mergea cu 100 km/h, informează publicația Metro. Zac Howells și-a salvat atât viața lui, cât și pe a mamei sale, Nicola Crump, în timp ce se îndreptau, […]
05:20
Un român a furat direct din fabrica Ducati piese de la motocicletele pregătite pentru noul sezon de MotoGP # Libertatea
Un român de 37 de ani, rezident în Bologna, a furat piese de motociclete de curse. Carabinierii au descoperit bunurile în urma unei percheziții domiciliare, iar valoarea acestora se ridică la aproximativ 200.000 de euro. Motocicletele erau pregătite pentru noul sezon de MotoGP. Românul de 37 de ani ar fi fost surprins de camerele de […]
05:20
Donald Trump spune că economia rusă este într-o stare „foarte proastă” și anunță o nouă convorbire telefonică cu Vladimir Putin # Libertatea
Economia Rusiei este într-o stare „foarte proastă” după aproape patru ani de război la scară largă împotriva Ucrainei, a apreciat președintele american Donald Trump într-un interviu acordat pentru Politico înainte de întrevederea programată pentru duminică cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski. „Economia lor este într-o stare proastă, foarte proastă”, a spus liderul republican de la […]
05:20
Eroare la o loterie de Crăciun din Spania: bucuria câștigătorilor s-a transformat rapid în dezamăgire # Libertatea
În Villamanín, un sat din nordul Spaniei cu aproximativ 1000 de locuitori, bucuria adusă de câștigarea marelui premiu al loteriei de Crăciun El Gordo, s-a transformat rapid în dezamăgire, relatează cotidianul german Bild. Comitetul local al unui festivalul a vândut din greșeală mai multe bilete, fapt care a generat furie și dezamăgire. Loteria de Crăciun […]
05:20
Locuitorii Brașovului mai au ocazia astăzi și mâine să se bucure de o experiență specială oferită de Autobuzul lui Moș Crăciun, un vehicul magic care aduce veselie și momente de neuitat pe străzile orașului. Potrivit Radio Brașov Fm, această inițiativă a RATBV a transformat călătoria obișnuită într-o poveste plină de culoare și bucurie. „Sperăm că […]
05:20
Lora și-a deschis sufletul de sărbători. Ce spune despre cele mai sensibile momente din viața ei. „Ultimul Crăciun. Am simțit că va fi ultimul” # Libertatea
Lora, în vârstă de 43 de ani, a vorbit în cadrul unui interviu, despre cele mai sensibile momente din vaiaț ei. Vedeta a rememorat, cum a decurs ultimul Crăciun cu mama ei, înainte ca aceasta să se stingă din viață. „Ultimul Crăciun cu mama. Greu nu pentru ce se vedea, ci pentru ce știam eu înăuntru: […]
05:20
Telegondola și telecabina din Sinaia, blocate de vijelie. Peste 20 de copaci au fost doborâți de vânt în stațiune # Libertatea
Rafale de vânt de până la 130 km/h au provocat pagube sâmbătă în Sinaia și Bușteni. Pompierii au îndepărtat zeci de copaci căzuți de pe străzile din stațiune, iar telecabina și telegondola au fost complet blocate de vijelie. Peste 20 de copaci au fost doborâți de vijelie pe străzile din Sinaia Furtuna continuă pe Valea […]
05:20
Un angajat de la un restaurant KFC din Marea Britanie a primit aproape 80.000 de euro după ce șeful său a spus un singur cuvânt # Libertatea
Un angajat indian al unui KFC din sud-estul Londrei a primit despăgubiri de aproape 80.000 de euro după ce managerul său l-a numit „sclav” și l-a forțat să lucreze ore suplimentare, conform informațiilor prezentate în tribunal. Incidentul a avut loc la o filială din West Wickham. Madhesh Ravichandran, originar din statul indian Tamil Nadu, a […]
05:20
Viiturile și alunecările de teren au devastat numeroase locuințe din California: „Am peste un metru și jumătate de noroi în casă” # Libertatea
Ploile torențiale care s-au abătut în ultimele trei zile asupra sudului Californiei au produs viituri și alunecări de teren, printre cele mai afectate localități fiind stațiunea montană Wrightwood, unde localnicii au început să îndepărteze noroiul și să evalueze pagubele, relatează Reuters. Ploile torențiale au început de miercuri și au durat până vineri, fiind însoțite de […]
05:20
Trenurile Intercity private Iași – București nu mai pot intra în circulație în 2025: motivele amânării # Libertatea
Trenurile Intercity private de pe ruta Iași-București nu vor intra în circulație în 2025. Amânarea lansării acestor servicii este cauzată de necesitatea finalizării procedurilor de autorizare și testare. Debutul lor, anunțat inițial pentru acest an, rămâne incert. Speculațiile din mediul online sugerează că problema ar fi lipsa de personal calificat pentru tracțiuni. Cu toate acestea, […]
