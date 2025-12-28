Donald Trump îl avertizează pe Volodimir Zelenski că pacea nu e garantată până „nu își dă acordul”

05:20

Când vine vorba de cadourile de Crăciun, nu toate sunt primite cu încântare. De la pulovere nepotrivite până la ornamente neatractive sau parfumuri care nu sunt pe placul nostru, mulți ne-am confruntat cu această situație. Întrebarea care se pune este ce putem face cu aceste cadouri, fără a ofensa pe cineva? Conform BBC, există mai […]