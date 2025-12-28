Tragedie de proporții în țara vecină: jucătorul a murit la 25 de ani, chiar pe teren
Gazeta Sporturilor, 28 decembrie 2025 07:50
O tragedie uriașă a avut loc în Bulgaria, unde fotbalistul Angel Petrov, în vârstă de 25 de ani, a decedat pe teren.Petrov a decedat pe teren în timpul unui turneu caritabil de minifotbal, care se desfășura în Sala Sporturilor „Festivalna” din Vidin.Petrov juca pentru echipa Drenovec, iar momentan cauza decesului rămâne necunoscută, potrivit sportal.blic.rs. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
08:30
Cum arată o zi din viața lui Istvan Kovacs și ritualul de dimineață pe care îl respectă cu sfințenie # Gazeta Sporturilor
Istvan Kovacs (41 de ani), arbitrul numărul unu al României, a povestit la finalul anului 2025 cum arată viața lui dincolo de arbitraj, cum se pregătește într-o zi fără meci și cum reușește să se împartă între viața de familie și cea profesională. Prima parte a zilei este cea mai importantă, în care este și cel mai activ. „Sare” peste micul-dejun și începe ziua direct cu antrenament. Pregătirea fizică, spune „centralul” din Carei, este baza pentru el. ...
Acum 30 minute
08:10
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a fost întrebat la conferința de presă de sâmbătă, premergătoare duelului cu Atalanta, din etapa #17, programat duminică, de la ora 21:45, despre perioada de transferuri din această iarnă și a fost vizibil deranjat. Jurnaliștii italieni au vrut să afle strategia lui Cristi Chivu pentru următoarea perioadă și de ce anume are nevoie pentru a întări echipa. ...
Acum o oră
07:50
Tragedie de proporții în țara vecină: jucătorul a murit la 25 de ani, chiar pe teren # Gazeta Sporturilor
O tragedie uriașă a avut loc în Bulgaria, unde fotbalistul Angel Petrov, în vârstă de 25 de ani, a decedat pe teren.Petrov a decedat pe teren în timpul unui turneu caritabil de minifotbal, care se desfășura în Sala Sporturilor „Festivalna” din Vidin.Petrov juca pentru echipa Drenovec, iar momentan cauza decesului rămâne necunoscută, potrivit sportal.blic.rs. ...
Acum 12 ore
23:10
Baba Alhassan a schimbat naționala și a avut o prestație de coșmar la Cupa Africii » Schimbat 6 minute mai târziu # Gazeta Sporturilor
Prestație de uitat pentru Baba Alhassan (25 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, la Cupa Africii pe Națiuni. Deși s-a născut în Ghana, țara de origine a tatălui său, Baba este eligibil și pentru Uganda, țara de origine a mamei lui. Iar acum a ales să reprezinte această națională.Uganda a remizat sâmbătă cu Tanzania, scor 1-1, în etapa a doua a Cupei Africii pe Națiuni, grupa C. ...
23:10
Fostul atacant anunță apariția noului club, într-un oraș mare al României: „Se va numi FC Metropolitan. Aici s-a scris istorie” # Gazeta Sporturilor
Mugurel „Pele” Buga, ajuns la 48 de ani, prezent la Turneul Legendelor de la Brașov, și-a reamintit cu drag golurile din urmă cu două decenii în Cupa UEFA, marcate în meciuri memorabile cu Rennes, Hamburg sau Hertha Berlin. Fostul atacant a trasat o paralelă și către Rapidul din prezent, subliniind nevoia stringentă de înregimentare a unui atacant veritabil, precum și a unui mijlocaș de calitate pentru giuleșteni. ...
22:40
Răsturnare! A decis să plece acum de la FCSB: „E jucător liber, ne-am strâns mâinile” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit că Malcom Edjouma (29 de ani) nu va mai continua la FCSB și devine jucător liber de contract pe 30 decembrie 2025.Recent, patronul Gigi Becali (67 de ani) s-a declarat încântat de evoluția mijlocașului francez în „remontada” cu Feyenoord din Europa League, scor 4-3, și a promis că Edjouma va continua la FCSB până la finalul acestei stagiuni. în semn de recunoștință. ...
22:20
MM Stoica nu a rămas indiferent după ce Louis Munteanu a apărut purtând tricoul FCSB-ului: „Nu pare genul căruia să-i pese” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a reacționat după imaginile virale care au apărut în public cu Louis Munteanu (23 de ani), atacantul de la CFR Cluj, purtând tricoul campioanei en-titre din Superliga. ...
22:10
Mihai Stoica a alcătuit cel mai bun prim „11” din Superliga, fără jucători de la FCSB » 4 de la Dinamo și Rapid: „Sunt surprins de cât a putut să crească acest jucător” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, a alcătuit cel mai bun prim „11” din Superliga, fără să includă fotbaliști din tabăra campioanei României. Acesta a inclus în „dream team-ul” lui patru jucători de la rivalele Dinamo și Rapid.MM a ales și câteva nume surprinzătoare, însă și-a explicat decizia pentru fiecare. ...
21:50
Pep Guardiola, „cucerit” de starul lui Manchester City: „Uneori țip la el, alteori îmi vine să-l îmbrățișez” # Gazeta Sporturilor
Rayan Cherki a fost marele protagonist al victoriei lui Manchester City pe terenul lui Nottingham Forest, 2-1, în etapa de „Boxing Day”, și a primit laude consistente din partea lui Pep Guardiola. Internaționalul francez a fost implicat în ambele goluri marcate de „cetățeni”, oferind o pasă decisivă lui Tijjani Reijnders și marcând golul victoriei. ...
21:20
Elena Voicu (35 de ani), fosta portăriță de la Rapid, se pregătește să devină mamă anul viitor.Elena Voicu și-a încheiat cariera anul trecut, la Rapid. Anterior, aceasta a evoluat la Măgura Cisnădie, în perioada 2018-2021, perioadă în care a cucerit o medalie de bronz în Liga Națională, cea mai bună clasare a echipei în primul eșalon. ...
21:10
Fostă speranță, rătăcită în anonimat, a revenit în forță în 2025: „A contat și că m-am căsătorit. Visul meu e naționala, am doar 27 de ani, nu 35!” # Gazeta Sporturilor
Unul dintre jucătorii pentru care 2025 a însemnat un an de excepție este și Valentin Costache (27 ani), căpitanul celor de la UTA, care se numără printre golgheterii Superligii.A fost o promisiune a fotbalului românesc. Dar, cumva, a rătăcit drumul și în ultimii ani a intrat într-un con de umbră, lăsând mereu senzația unui fotbalist cu potențial, dar care se irosește. ...
21:10
„Vă bag ****-n gură, țăranilor!” » Haos pe transmisiunea TV la meciul românilor, antrenorul a cedat nervos! # Gazeta Sporturilor
U-BT Cluj Napoca a învins-o vineri pe Studentski Centar (Muntenegru), scor 96-85, în Liga Adriatică. Ardelenii își continuă forma excelentă și au ajuns la trei victorii consecutive în această competiție. Partida a fost marcată de un time-out extrem de tensionat al lui Petar Mijović, tehnicianul oaspeților.Acesta a fost extrem de nemulțumit de arbitraj și a lansat o serie de injurii la adresa arbitrilor. ...
20:40
E ca vinul! Cristiano Ronaldo, gol cu câlcâiul și o nouă bornă bifată, la penultimul meci din 2025 # Gazeta Sporturilor
Al Nassr Riyadh, formația starului Cristiano Ronaldo (40 de ani), a învins-o pe Al Okhdood, scor 3-0, în etapa 11 din campionatul Arabiei Saudite. Starul portughez a marcat o „dublă” și continuă cursa pentru a atinge 1.000 de goluri în carieră. A ajuns la 956.Cea de-a doua reușită a fost o adevărată bijuterie, cu câlcâiul, din interiorul careului. ...
20:20
Ce spune Cristi Chivu despre jucătorul care vrea să plece de la Inter: „Nu, niciodată!” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a susținut conferința de presă premergătoare duelului din deplasare cu Atalanta, în etapa 17 din Serie A. Partida are loc duminică, 28 decembrie, de la 21:45.Chestionat despre situația mijlocașului Davide Frattesi (26 de ani), cel care s-a săturat de statutul de rezervă și vrea să plece de la echipă, Chivu a explicat faptul că nu-l va utiliza în flancul drept, în ciuda problemelor de lot. ...
19:40
Arsenal redevine lider în Premier League după o victorie chinuită de „Boxing Day” # Gazeta Sporturilor
Arsenal a învins-o pe teren propriu pe Brighton în etapa de „Boxing Day”, scor 2-1, și a redevenit lider, după ce mai devreme Manchester City urcase pe prima poziție din Premier League în urma victoriei din deplasare cu Nottingham Forest, scor 2-1.Martin Odegaard și autogolul semnat de Georginio Rutter au adus victoria pentru „tunari”, care și-au recăpătat avansul de două puncte față de principala urmăritoare. ...
Acum 24 ore
19:00
CSM București a prezentat-o oficial pe rusoaica Daria Dmitrieva (30 de ani), transfer anunțat în exclusivitate de către GSP.ro în urmă cu 12 zile. Jucătoarea adusă de la Ferencvaros a semnat un contract valabil pe două sezoane.Campioană olimpică și vicecampioană mondială și europeană cu Rusia, Daria Dmitrieva are 30 de ani și vine de la Ferencvaros Budapesta. ...
18:50
Al-Gharafa, echipa lui Florinel Coman (27 de ani) din Qatar, a pierdut lamentabil pe terenul celor de la Al Shahaniya, scor 0-3, în etapa 11 din campionat, în a treia zi de Crăciun. Rezultatul surprinde în contextul în care adversara se afla înaintea partidei pe ultimul loc!În schimb, Al-Gharafa era lider și nu mai pierduse în campionat de pe 28 august, în etapa 3. ...
18:20
CFR Cluj, prin vocea președintelui Iuliu Mureșan, a anunțat că a bătut palma cu un atacant care a evoluat ultima oară în Spania, în vârstă de 18 ani. Declarațiile vin în contextul imaginilor virale cu Louis Munteanu (23 de ani) de Crăciun, în tricoul FCSB-ului.Nu e liniște de Sărbători la CFR Cluj. ...
18:10
Meciul din etapa de „Boxing Day” găzduit de Liverpool, pe Anfield, contra lui Wolverhampton, celălalt club din Anglia pentru care a evoluat regretatul Diogo Jota, a oferit un moment emoționant, în care au fost implicați fiii portughezului, Dinis și Duarte.Fiii lui Diogo Jota, Dinis și Duarte, au pășit pe gazonul de pe Anfield, însoțind jucătorii la intrarea pe teren. Rute, văduva lui Diogo Jota, a urmărit evenimentul din tribună. ...
18:00
Transfer picat?! Ziariștii de peste hotare dau de pământ cu Louis Munteanu, la o zi după imaginile virale: „Imaginați-vă dacă îl luam și ne făcea faza cu tricoul” # Gazeta Sporturilor
Toate luminile reflectoarelor sunt în aceste zile pe Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj, cel care a apărut îmbrăcat în tricoul FCSB-ului în cadrul unui eveniment care a avut loc la Vaslui pe 21 decembrie. Imaginile cu vârful ardelenilor au ajuns și în presa internațională, iar jurnaliștii scoțieni nu vor să-l vadă evoluând pentru Celtic Glasgow. ...
17:50
Fernando Martin, antrenorul echipei feminine B a Valenciei, a fost găsit mort alături de trei dintre copiii săi într-un tragic naufragiu.Vacanța de familie a tehnicianului spaniol în Indonezia s-a transformat într-o tragedie de nedescris. Martin, în vârstă de 44 de ani, dat dispărut în ultimele ore, a fost găsit în cele din urmă decedat, așa cum a confirmat oficial și Valencia printr-un comunicat. ...
17:30
Au descoperit idila momentului: „Cea mai dorită femeie de la Madonna încoace l-a cucerit pe fotbalistul lui Milan” # Gazeta Sporturilor
Prestigiosul ziar italian Gazzetta dello Sport speculează că fotbalistul lui AC Milan, Christian Pulisic (27 de ani), și cea mai populară actriță a momentului de la Hollywood, Sydney Sweeney (28 de ani), ar forma un cuplu.Deși Gazzetta subliniază că nu există încă o confirmare oficială, se menționează că zvonurile circulă deja intens pe rețelele de socializare, stârnind un interes deosebit în Statele Unite ale Americii.FOTO. ...
17:10
Lăsați fără pistă » Atleții constănțeni nu mai au niciun stadion în oraș unde să se antreneze, iar noua arenă nu are prevăzut așa ceva! # Gazeta Sporturilor
De doi ani și jumătate, atleții constănțeni sunt nevoiți să se antreneze prin parcuri, pe plajă sau prin localități din județ.Demolarea vechii arene din strada Primăverii din Constanța nu a afectat doar fotbalul. Dispariția stadionului a însemnat și distrugerea singurei pistei de atletism din orașul de malul mării. ...
17:10
Horia Tecău: „Mă uit mai puțin la tenis acum decât înainte"+ cum vede rivalitatea Alcaraz-Sinner și retragerea Simonei Halep # Gazeta Sporturilor
Horia Tecău (40 de ani), retras în 2022, aruncă o privire asupra tenisului mondial, analizând felul în care s-a schimbat în ultimii ani și vorbește și despre momentul complicat al acestui sport în România. ...
16:50
Răzvan Raț, interviu în vila de secol XVI de la Genova: „Nu mă mai surprinde nimic la Lucescu” » Ce spune despre destinația lui Stanciu # Gazeta Sporturilor
De la preluarea clubului Genoa de către Dan Șucu, Răzvan Raț face parte din boardul „grifonilor”, fiind o piesă importantă în afacerea patronului care deține și Rapidul. Pentru prima dată de la instalarea în Italia, fostul căpitan al „tricolorilor” a primit o echipă de jurnaliști chiar în somptuosul sediu al roș-albaștrilor, o vilă de patrimoniu ridicată la mijlocul anilor 1500La Genoa, Răzvan Raț e omul care gestionează pe parte sportivă tot ce mișcă la ...
16:40
După zece luni în Rusia, Ionuț Nedelcearu a oferit primele impresii: „În România încă există această percepție” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Nedelcearu (29 de ani), fostul fundaș de la Dinamo, a semnat în februarie 2025 cu Akron. Acesta a vorbit despre viața din Rusia și despre cum s-a adaptat acolo.Fotbalistul cotat la 1,5 milioane de euro de Transfermarkt susține că s-a adaptat la frigul din Rusia și apreciază stilul de viață pe care l-a găsit în orașul Tolyatti. ...
16:20
Jack Grealish (30 de ani), jucătorul împrumutat de Manchester City la Everton, a profitat din plin de perioada liberă dinaintea sărbătorilor de iarnă și a organizat o petrecere extravagantă duminica trecută, la Londra, potrivit presei engleze. Evenimentul ar fi costat 20.000 de lire sterline (aproximativ 23.000 de euro) și s-a încheiat la ora 4 dimineața, într-un club de striptease din capitala Angliei. ...
16:00
Jucătorul din Superliga a deschis scorul pentru echipa lui la Cupa Africii! » L-a scos din echipă pe fotbalistul de la FCSB # Gazeta Sporturilor
Yohan Roche (28 de ani), fundașul central de la Petrolul Ploiești, a marcat în meciul Benin - Botswana, din etapa cu numărul doi a grupelor Cupei Africii. Deși este fundaș central de meserie, Roche a început în flancul stâng al apărării din Benin. David Kiki, apărătorul stânga de la FCSB, a început partida pe banca de rezerve. GALERIE FOTO. ...
15:30
George Ganea, a vorbit despre presiunea numelui: „Ionel Ganea este Ionel Ganea” # Gazeta Sporturilor
În urmă cu patru zile, George Ganea (26 de ani) și-a anunțat oficial despărțirea de Ujpest, formație care ocupă în prezent locul 8 în prima ligă din Ungaria. Atacantul român a vorbit deschis despre presiunea de a fi fiul unui fost fotbalist, referindu-se la tatăl său, Ionel Ganea (52 de ani).Cotat la 150. ...
15:10
Florin Tănase a fost întrebat dacă pleacă de la FCSB și a răspuns fără ezitare: „Doar așa” # Gazeta Sporturilor
Florin Tănase (30 de ani), mijlocașul ofensiv de la FCSB, a fost întrebat despre o posibilă plecare de la campioană în această iarnă. Impresarul Florin Vultarar a zis că Florin Tănase ar putea să plece de la FCSB în această iarnă. „Decarul” campioanei a pus capăt speculațiilor, spunând că nu își dorește un transfer decât în cazul în care este vorba despre unul de nerefuzat. VIDEO. ...
15:00
Mohamed Salah (33 de ani) a intrat recent în conflict cu șefii lui Liverpool și cu managerul Arne Slot, iar viitorul său este de atunci subiect de speculații. Are contract până-n 2027.Chiar dacă a fost reprimit în lot după scandal și a intrat ca titular la Liverpool împotriva lui Brighton, jucând 64 de minute, viitorul lui Mohamed Salah pe Anfield Road rămâne sub un mare semn de întrebare. ...
15:00
Prima mutare temporară confirmată la Dinamo » Zeljko Kopic primește un jucător nou pentru cantonamentul din Antalya # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele celor de la Dinamo, a anunțat că portarul Codruț Sandu (19 ani), împrumutat pentru această stagiune la Corvinul Hunedoara, revine acum la formația din „Ștefan cel Mare” și va face cantonamentul de iarnă alături de Zeljko Kopic și Dinamo. ...
14:40
Fotbalistul decisiv pentru FCSB în Liga Campionilor, „invizibil” după transfer: „Multe urme de îndoială asupra situației jucătorului” # Gazeta Sporturilor
După ce William Baeten (28 de ani), fostul fotbalist al FCSB, a semnat în vară cu Flamurtari, echipă nou-promovată în primul eșalon al Albaniei, belgianul pare să prindă din ce în ce mai puțin lotul echipei.Ajuns în luna august la formația din Vlore, aflată în prezent pe loc de retrogradare, Baeten nu a mai prins minute de șase meciuri consecutive, iar în cinci dintre acestea nu a fost nici măcar inclus în lot. ...
14:30
Faptul că Louis Munteanu a purtat deunăzi un tricou al FCSB la un turneu caritabil de sală desfășurat la Vaslui, orașul său natal, a stârnit un scandal uriaș. Era de așteptat ca gestul golgheterului din Gruia să fie comentat aprins deoarece în vremea din urmă s-a discutat intens despre transferul acestuia de la CFR la FCSB. Când cluburile păreau să fi bătut palma, operațiunea a eșuat: jucătorul i-a cerut campioanei un salariu faraonic, de 60. ...
14:20
Louis Munteanu, prima reacție după ce a purtat tricoul celor de la FCSB: „De asta am făcut gestul!” # Gazeta Sporturilor
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, a oferit o primă reacție, după ce a purtat tricoul rivalei FCSB cu ocazia unui turneu demonstrativ. În perioada sărbătorilor, Louis Munteanu a fost la Vaslui, de unde este originar, iar acolo a apărut la un eveniment fotbalistic în care a purtat tricoul rivalei FCSB. Acest lucru a provocat o reacție nervoasă a lui Ioan Varga, care l-a criticat pe Munteanu în dialogul cu GSP.ro. ...
14:10
Cedat după doar 3 luni de Universitatea Craiova, atacantul devenit golgheter a fost transferat definitiv de o echipă din prima ligă # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova s-a despărțit rapid, în luna mai a acestui an, de Alisson Safira (30 de ani), atacant adus în Bănie în februarie, sub formă de împrumut de la Santa Clara, din Portugalia. Brazilianul nu a reușit să se impună în tricoul oltenilor, pentru care a marcat un singur gol și a oferit 3 pase decisive în cele 16 meciuri disputate. ...
14:10
„Marele trădător al Ucrainei”, salvat și vindecat de un român: „M-a plătit extraordinar! Credeam că n-o să mai meargă” # Gazeta Sporturilor
Victor Hexan, fostul maseur al lui Șahtior Donetsk și al echipei naționale a României, cunoscut pentru legăturile sale puternice cu Mircea Lucescu și apreciat de Chivu, Pancu ori Sabău datorită metodelor sale eficiente de recuperare, a povestit, într-un interviu de amploare acordat Gazetei anul acesta, cum a ajuns să lucreze la Șahtiorul lui Rinat Ahmetov, chiar în perioada în care clubul intrase pe mâinile lui „Il Luce”. ...
14:10
Echipele de start în Nottingham - Manchester City » Duel cu mize uriașe pe City Ground # Gazeta Sporturilor
Nottingham Forest și Manchester City se întâlnesc sâmbătă, de la ora 14:30, pe City Ground, într-un meci contând pentru etapa a 18-a din Premier League. Partida va putea fi urmărită livetext pe GSP.ro și va fi transmisă în direct pe Voyo.Manchester City a câștigat 4 dintre ultimele 5 confruntări directe, în timp ce Nottingham s-a impus o singură dată, pe 8 martie, scor 1-0, chiar pe City Ground. ...
13:40
Fostul golgheter din Superliga știe ce se întâmplă cu Louis Munteanu: „Eu vorbesc des cu el, la asta se aștepta” # Gazeta Sporturilor
Marius Niculae, fostul atacant care a fost golgheterul României în sezonul 2000-2001, a explicat ce se întâmplă cu Louis Munteanu (23 de ani), vârful de atac de la CFR Cluj. După ce anul trecut a fost golgheterul Superligii, cu 22 de goluri, Louis Munteanu nu a păstrat același ritm și în actualul sezon. ...
13:40
Alt moment-cheie pentru naționala României, înaintea barajului cu Turcia » Ungaria, Kosovo și Bosnia, printre posibilele adversare # Gazeta Sporturilor
Echipa națională de fotbal a României își va afla la mijlocul lunii februarie adversarele din viitoarea ediție din Liga Națiunilor, competiție care va debuta în toamna lui 2026. „Tricolorii” au câștigat grupa anul trecut și au promovat din Liga C în Liga B.Momentul de foc al anului 2026 este reprezentat de barajul cu Turcia, din semifinalele barajului pentru Campionatul Mondial de vara viitoare, programat la Istanbul, pe 26 martie. ...
13:30
De ce venea fostul arbitru Alexandru Tudor în redacția GSP? „Lua un băț și te ținea două ore” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Oprișan a fost la podcastul GSP „2 la 1”. Cu anecdote captivante despre personaje diverse din lumea sportului.Două istorisiri sunt despre fostul arbitru Alexandru Tudor.VIDEO | Cătălin Oprișan, la podcastul GSP „2 la 1”: „Sandu Tudor umbla cu un video în portbagaj...” „Sandu Tudor, pe stadionul Voința, în ’95, venea la Cupa Presei și spunea: «Domnule jucător, aveți cartonașul galben». ...
13:30
Brazilianul Vinicius este pe făraș la Real Madrid, din cauza tensiunilor cu antrenorul Xabi Alonso și a evoluțiilor modeste din ultima vreme.Altădată un favorit al suporterilor Realului, Vinicius jr a ieșit de atâtea ori „în decor” în ultima jumătate de an încât aceștia l-au scos de la inimă. ...
13:00
Fostul fotbalist francez rupe tăcerea despre anii petrecuți la Barcelona: „Mă simțeam foarte singur” # Gazeta Sporturilor
Samuel Umtiti, fost fundaș al Barcelonei și al naționalei Franței, a vorbit deschis despre luptele nevăzute din spatele carierei sale. Retras din activitate la începutul acestui sezon, din cauza unor probleme persistente la genunchi, francezul a rememorat perioada dificilă trăită în Catalunia și impactul psihologic al accidentărilor. ...
13:00
Contract-„bombă” și alte bonusuri » Cum îl ademenește AC Milan pe căpitanul Mike Maignan să nu plece # Gazeta Sporturilor
AC Milan i-a făcut o ofertă oficială de prelungire a contractului lui Mike Maignan (30 de ani) și speră să-l convingă pe portarul francez să nu plece de la club gratis, având în vedere că titularul porții „rossonerilor” și al naționalei Franței își încheie contractul pe 30 iunie. ...
12:40
„Bobo” Vieri îi lansează un avertisment lui Cristi Chivu înainte de Atalanta: „Gata cu naivitățile!” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare internațional italian Christian Vieri a vorbit despre Interul lui Cristi Chivu în Gazzetta dello Sport. Inter reia duminică seară bătălia pentru lo scudetto cu o deplasare „de foc”, la Bergamo (21:45, Digi Sport 1, Prima Sport 1). O face de pe locul 1 în Serie A, dar Atalanta, în revenire puternică după un debut mai slab de sezon, se anunță o mare provocare pentru Cristi Chivu. ...
12:40
Așa va arăta noul stadion al gigantului din Serie A! » Investiție de 1,3 miliarde de euro # Gazeta Sporturilor
Clubul italian de fotbal AS Roma a demarat oficial construcția unui nou stadion. Acesta este planificat să aibă 56.000 de locuri, iar investiția se va ridica la suma de 1,3 miliarde de euro.AS Roma, care în prezent împarte stadionul Olimpico cu rivala Lazio, a depus proiectul pentru construirea unui nou stadion.GALERIE FOTO. ...
12:30
Internaționalul român a cerut-o în căsătorie pe cântăreața Aza Gabriela: „Sufletul a știut. Inima a învățat. Iar azi spun «DA»” # Gazeta Sporturilor
Horațiu Moldovan (27 de ani), portarul împrumutat de Atletico Madrid la Real Oviedo, a cerut-o în căsătorie pe iubita sa Aza Gabriela (27 de ani), artista cu care este împreună din decembrie 2023.Anunțul a fost făcut chiar de tânără printr-o postare pe rețeaua de socializare Instagram.Horațiu Moldovan a cerut-o în căsătorie pe Aza Gabriela: „Azi spun «DA»”+1 FOTOIubita internaționalului român a postat câteva imagini, însoțite de un mesaj emoționant. ...
12:10
Diego Armando Maradona - legenda care a depășit granițele sportului » O interpretare socială, culturală și religioasă # Gazeta Sporturilor
Cartea scrisă de argentinienii Pablo Brescia și Mariano Paz - în esență doi profesori universitari de limbă spaniolă, cu interese largi în tot ceea ce se califică drept pop culture - vorbesc despre cel mai iubit fotbalist al planetei, Diego Armando Maradona, decedat în 2020, la 60 de ani, din perspectivă sociopolitică, religioasă și antropologică, stabilind vectorii complecși ai „fenomenului Maradona”. ...
12:10
Campionul României cu FCSB negociază cu două echipe din Superliga » Fără contract de 4 luni, este dorit și în Turcia # Gazeta Sporturilor
Atacantul român Daniel Popa (30 de ani), liber de contract de la începutul lunii septembrie, după despărțirea de turcii de la Genclerbirligi, poartă în această perioadă negocieri cu mai multe echipe, atât din Superliga, cât și din străinătate. Fostul atacant al celor de la FCSB în perioada 2024-2025, Popa s-a antrenat în toamnă alături de divizionara secundă Chindia Târgoviște, cu care încă poartă negocieri, dar momentan părțile nu au ajuns la o înțelegere. ...
12:10
Samuel Eto’o, declarație evazivă despre o posibilă candidatură la președinția Camerunului: „Această întrebare îmi provoacă 99% din probleme” # Gazeta Sporturilor
Samuel Eto’o (44 de ani), președintele Federației Cameruneze de Fotbal, a reacționat miercuri la zvonurile persistente privind posibilele sale ambiții politice, respingând ideea că ar urmări funcția de președinte al Camerunului.Într-un interviu acordat publicației Le Monde Afrique, fostul mare atacant a vorbit atât despre obiectivele naționalei Camerunului, cât și despre dificultățile pe care le întâmpină în exercitarea puterii la conducerea federației. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.