Tragedie de proporții în țara vecină: jucătorul a murit la 25 de ani, chiar pe teren

12:10

Atacantul român Daniel Popa (30 de ani), liber de contract de la începutul lunii septembrie, după despărțirea de turcii de la Genclerbirligi, poartă în această perioadă negocieri cu mai multe echipe, atât din Superliga, cât și din străinătate. Fostul atacant al celor de la FCSB în perioada 2024-2025, Popa s-a antrenat în toamnă alături de divizionara secundă Chindia Târgoviște, cu care încă poartă negocieri, dar momentan părțile nu au ajuns la o înțelegere. ...