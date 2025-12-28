Nu mai avem titular în Serie A: decembrie negru pentru Marius Marin! » Gazzetta dello Sport: „A avut un singur alibi”
Gazeta Sporturilor, 28 decembrie 2025 11:50
Marius Marin încheie anul în Serie A pe poziție retrogradabilă (19), după ce Pisa a fost învinsă acasă de Juventus (1-2). Mijlocașul român a intrat în minutul 79 la trupa toscană și a primit nota 5,5 în La Gazzetta dello Sport, a doua cea mai mică de la gazde. Veste proastă din Italia pentru selecționerul Mircea Lucescu. ...
• • •
Acum 5 minute
12:30
Frank Lampard scrie istorie în Anglia » Bornă impresionantă atinsă de legenda lui Chelsea # Gazeta Sporturilor
Coventry s-a impus la limită pe teren propriu în fața celor de la Swansea, scor 1-0, într-un duel din cadrul rundei cu numărul #23 din EFL Championship, al doilea eșalon al fotbalului englez. Grație acestui succes, Frank Lampard (47 de ani) a stabilit o bornă impresionantă în fotbalul din insulă. ...
Acum 15 minute
12:20
Adrian Mutu a ales antrenorul anului, dar nu este Chivu: „Încă nu a realizat nimic” # Gazeta Sporturilor
La finalul anului, Adrian Mutu, fostul internațional român, a vorbit despre cei mai buni antrenori ai acestui an. „Briliantul” este de părere că Ioan Ovidiu Sabău a fost cel mai bun antrenor din 2025. ...
Acum 30 minute
12:10
Magdalena Rusu, campioană europeană și mondială, după un 2025 cu aur și suferință: „Lucrez cu 100 de kilograme și atunci învățam din nou să merg” + cum s-a completat cu noua colegă # Gazeta Sporturilor
Magdalena Rusu (26 de ani) a încheiat un sezon 2025 cu trei medalii de aur la competițiile de vârf, o schimbare majoră, dar și multă suferință înainte de Campionatele Mondiale. O problemă la spate i-a pus în pericol participarea, „deodată m-am blocat și n-am mai putut să merg”, după ce începuse anul cu un virus devastator. ...
Acum o oră
12:00
Marius Șumudică știe unde vrea să antreneze: „Acolo mă simt ca peștele în apă!” » Cum a ratat un contract la „Real Madridul Africii” # Gazeta Sporturilor
Pe 20 mai, Marius Șumudică semna rezilierea contractului și pleca de la Rapid. A avut oferte de atunci, dar nimic nu l-a convins pe antrenorul de 54 de ani să ajungă la un alt angajament. Într-un interviu GSP, la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, Șumudică a explicat motivele pentru care a demisionat și a spus că a avut mai multe oferte în ultima perioadă.- Domnule Șumudică, cum e viața după despărțirea de Rapid?- Prima lună, o lună și jumătate, mi-a fost greu. ...
11:50
11:40
Campioana olimpică și mondială se retrage de pe rețelele de socializare: „Am clacat” # Gazeta Sporturilor
Carolina Marin (32 de ani), campioană olimpică și multiplă campioană mondială la badminton, a anunțat că se va retrage pentru o perioadă de pe rețelele de socializare. Iberica a afirmat că se află într-un moment dificil și a recunoscut că a clacat.Carolina Marin e, probabil, cea mai bună jucătoare europeană de badminton din istorie. Ea a luat aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro (2016) și are 3 titluri mondiale și o medalie de argint. ...
Acum 2 ore
11:30
Atalanta - Inter, ultimul meci pentru Cristi Chivu în 2025 » Echipe probabile + cotele bookmakerilor # Gazeta Sporturilor
Atalanta și Inter, formațiile pregătite de Raffaele Palladino și Cristi Chivu, se vor întâlni în această seară, de la ora 21:45, pe Gewiss Stadium din Bergamo, într-unul dintre cele mai tari dueluri ale rundei cu numărul #17 din Serie A.Programul complet al etapei #17 din Serie APartida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe canalele PrimaSport 1, respectiv DigiSport 1. ...
11:20
O concurentă de la „Big Brother” i-a luat ochii fostei vedete din Premier League: „I-ar fi plăcut foarte mult să participe și el” # Gazeta Sporturilor
Fostul jucător din Premier League, Andros Townsend (34 de ani), este într-o relație cu Hazel O'Sullivan, un fost model care a participat la reality show-ul Celebrity Big Brother.Cei doi s-au cunoscut la un eveniment de darts în Londra în 2013, pe când el juca încă la Tottenham. Frumoasa irlandeză era o figură cunoscută în domeniu, însoțind jucători de top pe scenă la competiții prestigioase, precum Campionatul Mondial și Premier League.FOTO. ...
11:20
Michael Schumacher a donat 10 milioane de dolari » Motivul din spatele deciziei # Gazeta Sporturilor
În urma unui tsunami devastator din 2004, milioane de oameni din Asia au rămas fără case și hrană. Michael Schumacher, la vremea respectivă pilot în Formula 1, a ajutat victimele catastrofei naturale.Conform rapoartelor media de la acea vreme, Michael a donat 10 milioane de dolari, o sumă care, la momentul respectiv, reprezenta cea mai mare contribuție individuală din partea unei persoane la eforturile de ajutorare a celor afectați. ...
11:10
Povestea incredibilă a lui „Edgar Davids de România”: „Mă punea învățătoarea să citesc de pe tablă și nu vedeam din bancă” + „Când am intrat în vestiar cu Immobile, nu mai știam nici să mă încalț” # Gazeta Sporturilor
Narcis Ilaș, 18 ani, a impresionat în acest sezon în tricoul Botoșaniului, unde Leo Grozavu l-a lansat curajos pe puștiul crescut chiar de clubul aflat acum pe locul 3 în L1. Opțiunea moldovenilor pentru regula U21 are o poveste de viață specială, pe care o împărtășește publicului Gazetei la final de an 2025. ...
11:10
Pronostic rezervat după „șocul” finalului de an în tenis: „Alcaraz va avea nevoie de luni să se liniștească. Cu greu poate câștiga un Grand Slam fără Ferrero” # Gazeta Sporturilor
Noua ediție a sezonului de tenis este aproape, iar fanii abia așteaptă să-și revadă favoriții pe teren. Însă, perioada de pregătire nu a fost lipsită de evenimente, Carlos Alcaraz (22 de ani), cel mai bun tenismen al lumii în acest moment, a decis în ultima lună a anului 2025 să pună capăt colaborării cu antrenorul său, Juan Carlos Ferrero. ...
11:10
McLaren a vândut o mașină inexistentă pentru 11,4 milioane de dolari » Cumpărătorul o va primi de-abia în 2028 # Gazeta Sporturilor
Echipa McLaren, care a câștigat titlul mondial la Formula 1 în competiția destinată constructorilor, a profitat de nivelul uriaș de popularitate și a vândut, la licitație, o mașină care încă nu există. Ba mai mult, cumpărătorul va plăti 11,4 milioane de dolari și va primi mașina de-abia în 2028. ...
10:50
Văduva lui Diogo Jota, revenire emoționantă pe Anfield » Imaginile fac înconjurul internetului # Gazeta Sporturilor
Văduva lui Diogo Jota a revenit extrem de emoționată sâmbătă seara, pe Anfield, alături de copiii ei, în timp ce Liverpool și fostul club al regretatului fotbalist, Wolves, s-au întâlnit în etapa de „Boxing Day”, din Premier League. Rute Cardoso a transmis mulțumiri sincere clubului Liverpool, după ce familia regretatului jucător a revenit pe Anfield pentru meciul dintre „Cormorani” și Wolverhampton. ...
10:50
Adrian Ilie a analizat lupta la titlu din Superligă: „A fost echipa cea mai constantă. Este una dintre favorite” # Gazeta Sporturilor
La finalul anului 2025, Universitatea Craiova este liderul Superligii, iar Adrian Ilie, fostul internațional român, a vorbit despre lupta la titlu.„Cobra” e de părere că oltenii merită poziția de lider, dar și că FCSB poate produce surpriza dacă va intra în play-off.Adrian Ilie: „Craiova a fost echipa cea mai constantă”Lupta la titlu în Superligă se anunță una extrem de echilibrată. ...
10:50
După debutul în Bundesliga și în European League, portarul de 18 ani al României speră să joace la Campionatul European: „Cel mai bun an al carierei” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Haidu (18 ani), portarul lui Flensburg Handewitt, a fost inclus în lotul lui George Buricea pentru pregătirile Campionatului European de handbal masculin (15 ianuarie – 1 februarie 2026). El a prefațat turneul din Danemarca, Norvegia și Suedia și a vorbit despre anul 2025, care i-a adus debutul în Bundesliga, European League și la națională. ...
10:40
Știm a doua echipă calificată în optimile de finală la CAN 2025! Starul de 75 de milioane a marcat în victoria de sâmbătă # Gazeta Sporturilor
Nigeria s-a impus în fața selecționatei din Tunisia, scor 3-2, și s-a calificat matematic în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni, ediția 2025. Partida a făcut parte din etapa cu numărul #2 din faza grupelor.Programul complet al etapei #2 de la CAN 2025Prima echipă care a reușit să obțină biletele pentru fazele eliminatorii ale turneului final din Maroc a fost Egiptul lui Salah și Marmoush, dar se pare că nici Osimhen și Lookman nu s-au lăsat mai prejos. ...
10:40
Alt pericol pentru barajul de la Istanbul? » A dat două goluri într-o săptămână și deja a debutat cu Montella! # Gazeta Sporturilor
Semih Kilicsoy (20 de ani), atacantul lui Cagliari, nu fusese niciodată titular în acest sezon din Serie A, dar când a prins echipa de start a marcat în ambele jocuri. Sarzii vor să-l cumpere în vară de la Beșiktaș, de la care l-au împrumutat.Vincenzo Montella îl are în vizor pentru lotul cu care echipa națională a Turciei va înfrunta România în semifinala play-off-ului de calificare la Campionatul Mondial 2026. ...
Acum 4 ore
10:30
Propunere surprinzătoare din Superliga pentru FCSB: „E un fundaș central foarte bun” # Gazeta Sporturilor
Dorel Mutică (52 de ani), fost fotbalist la echipe precum FCSB și Rapid, consideră că Diego Zivulic (33 de ani), fundașul central al Oțelului Galați, s-ar potrivit de minune cerințelor lui Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei en-titre din Superliga.FCSB și-a asigurat deja serviciile unui nou fundaș central în această iarnă. Portughezul Andre Duarte (28 de ani), fost jucător la FCU Craiova, a semnat deja cu echipa patronată de Gigi Becali. ...
10:30
„Unul mușca din gratii! Ziceau că ne omoară” » Dezvăluiri după o partidă cu cântec din România: „Au dedus că noi le-am dat meciul” # Gazeta Sporturilor
Adrian Pitu (50 de ani) a povestit ce-a trăit după un meci cu cântec din fotbalul românesc. Confruntarea Universitatea Craiova - Dinamo 1-3, jucată pe 19 noiembrie 2000 în fața a 27.000 de spectatori. Un meci în care mijlocașul trebuia să fie titular, dar peste noapte echipa s-a schimbat și-a fost doar rezervă.Sezonul 2000-2001 cu Florin Marin pe banca Universității Craiova. „A făcut echipă Gigi Nețoiu cu Nicu Gheară. Ajunsesem pe primul loc și ne băteam la campionat. ...
10:10
„Acesta a fost cel mai prost transfer din istoria lui United, era neprofesionist” » Legenda lui Manchester își distruge fostul coleg # Gazeta Sporturilor
Paul Scholes (51 de ani), o legendă a lui Manchester United, a făcut o declarație controversată, caracterizându-l pe fostul său coechipier, Mark Bosnich (53 de ani), drept cel mai slab transfer din istoria clubului.Cu o carieră ce s-a întins pe două decenii pe „Old Trafford”, Paul Scholes a fost un pilon al succeselor lui Manchester United, cucerind, printre altele, 11 titluri de Premier League și două Ligi ale Campionilor. ...
10:00
Bătăi și conflicte în NBA, la două zile după Crăciun! Vedeta Giannis Antetokounmpo a încălcat regula nescrisă a baschetului: „Nu sunt pictor, dar...” # Gazeta Sporturilor
La doar două zile după Crăciun, „spiritul Sărbătorilor” a dispărut în NBA, iar tensiunea și presiunea rezultatelor și-au făcut din nou apariția. Prin urmare, în două meciuri, New Orleans Pelicans vs. Phoenix Suns și Chicago Bulls vs. Milwaukee Bucks, au avut loc încăierări, una din ele fiind provocată de un conflict între superstarul Giannis Antetokounmpo și Nikola Vucevic. ...
10:00
Crystal Palace - Tottenham, derby londonez în etapa #18 din Premier League » Ce se întâmplă cu Drăgușin + echipele probabile # Gazeta Sporturilor
Crystal Palace și Tottenham, formațiile pregătite de Oliver Glasner și Thomas Frank, se vor întâlni în această seară, de la ora 18:30, pe Selhurst Park, în epilogul rundei cu numărul #18 din Premier League. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct, contracost, prin intermediul platformei VOYO. ...
10:00
Ian Rush, legendă a clubului Liverpool, a dezvăluit că a trăit momente de groază după ce s-a prăbușit acasă, în Chester, în urma unei infecții severe cu gripă. În urma acestui incident, acesta a fost spitalizat, iar starea i s-a îmbunătățit.Fostul atacant galez, în vârstă de 64 de ani, a mărturisit că a crezut la un moment dat că nu va supraviețui, descriind experiența ca un șoc de realitate care l-a făcut să-și reconsidere viața. ...
09:40
Rebelul lui Cristi Chivu are ofertă din Turcia » Cu banii pe el, Inter ar aduce înlocuitor pentru Denzel Dumfries # Gazeta Sporturilor
Davide Frattesi (26 de ani), mijlocașul lui Inter, vrea să plece din cauza statutului său de rezervă la echipa pregătită de Cristi Chivu. Nerazzurri nu vor să-l lase să se transfere la rivala Juventus și ar prefera să-l vândă în Turcia, Fenerbahce fiind gata să plătească 40 de milioane de euro pentru internaționalul italian.La conferința de presă dinaintea partidei de diseară cu Atalanta (ora 21:45, livetext pe GSP. ...
09:40
Pus să aleagă un singur fotbalist din Superliga, MM Stoica n-a stat pe gânduri: „Mi-a plăcut foarte mult!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a ținut să-l remarce în mod special pe Lindon Emerllahu (23 de ani), fostul mijlocaș al lui CFR Cluj. Vicecampioana României l-a vândut în ziua de Crăciun la Polissya Zhytomyr, locul 3 din campionatul Ucrainei, pentru 1,5 milioane de euro. ...
09:00
Ce s-a ales de puștii români de la Juventus U19 la un an după interviul din Gazeta Sporturilor » Unde au ajuns campionii de la Lecce Primavera 2022-2023! # Gazeta Sporturilor
Niciunul dintre cei patru români născuți în Italia care în decembrie 2024 își spuneau povestea în Gazeta Sporturilor nu au reușit să se impună la o echipă de primă ligă: Lorenzo Biliboc s-a transferat în Superliga, fiind numai rezervă la CFR Cluj, în timp ce Daniel Florea joacă la Zilina B.Nici ceilalți doi, portari, nu și-au găsit norocul. ...
Acum 6 ore
08:30
Cum arată o zi din viața lui Istvan Kovacs și ritualul de dimineață pe care îl respectă cu sfințenie # Gazeta Sporturilor
Istvan Kovacs (41 de ani), arbitrul numărul unu al României, a povestit la finalul anului 2025 cum arată viața lui dincolo de arbitraj, cum se pregătește într-o zi fără meci și cum reușește să se împartă între viața de familie și cea profesională. Prima parte a zilei este cea mai importantă, în care este și cel mai activ. „Sare” peste micul-dejun și începe ziua direct cu antrenament. Pregătirea fizică, spune „centralul” din Carei, este baza pentru el. ...
08:10
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a fost întrebat la conferința de presă de sâmbătă, premergătoare duelului cu Atalanta, din etapa #17, programat duminică, de la ora 21:45, despre perioada de transferuri din această iarnă și a fost vizibil deranjat. Jurnaliștii italieni au vrut să afle strategia lui Cristi Chivu pentru următoarea perioadă și de ce anume are nevoie pentru a întări echipa. ...
07:50
Tragedie de proporții în țara vecină: jucătorul a murit la 25 de ani, chiar pe teren # Gazeta Sporturilor
O tragedie uriașă a avut loc în Bulgaria, unde fotbalistul Angel Petrov, în vârstă de 25 de ani, a decedat pe teren.Petrov a decedat pe teren în timpul unui turneu caritabil de minifotbal, care se desfășura în Sala Sporturilor „Festivalna” din Vidin.Petrov juca pentru echipa Drenovec, iar momentan cauza decesului rămâne necunoscută, potrivit sportal.blic.rs. ...
Acum 24 ore
23:10
Baba Alhassan a schimbat naționala și a avut o prestație de coșmar la Cupa Africii » Schimbat 6 minute mai târziu # Gazeta Sporturilor
Prestație de uitat pentru Baba Alhassan (25 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, la Cupa Africii pe Națiuni. Deși s-a născut în Ghana, țara de origine a tatălui său, Baba este eligibil și pentru Uganda, țara de origine a mamei lui. Iar acum a ales să reprezinte această națională.Uganda a remizat sâmbătă cu Tanzania, scor 1-1, în etapa a doua a Cupei Africii pe Națiuni, grupa C. ...
23:10
Fostul atacant anunță apariția noului club, într-un oraș mare al României: „Se va numi FC Metropolitan. Aici s-a scris istorie” # Gazeta Sporturilor
Mugurel „Pele” Buga, ajuns la 48 de ani, prezent la Turneul Legendelor de la Brașov, și-a reamintit cu drag golurile din urmă cu două decenii în Cupa UEFA, marcate în meciuri memorabile cu Rennes, Hamburg sau Hertha Berlin. Fostul atacant a trasat o paralelă și către Rapidul din prezent, subliniind nevoia stringentă de înregimentare a unui atacant veritabil, precum și a unui mijlocaș de calitate pentru giuleșteni. ...
22:40
Răsturnare! A decis să plece acum de la FCSB: „E jucător liber, ne-am strâns mâinile” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit că Malcom Edjouma (29 de ani) nu va mai continua la FCSB și devine jucător liber de contract pe 30 decembrie 2025.Recent, patronul Gigi Becali (67 de ani) s-a declarat încântat de evoluția mijlocașului francez în „remontada” cu Feyenoord din Europa League, scor 4-3, și a promis că Edjouma va continua la FCSB până la finalul acestei stagiuni. în semn de recunoștință. ...
22:20
MM Stoica nu a rămas indiferent după ce Louis Munteanu a apărut purtând tricoul FCSB-ului: „Nu pare genul căruia să-i pese” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a reacționat după imaginile virale care au apărut în public cu Louis Munteanu (23 de ani), atacantul de la CFR Cluj, purtând tricoul campioanei en-titre din Superliga. ...
22:10
Mihai Stoica a alcătuit cel mai bun prim „11” din Superliga, fără jucători de la FCSB » 4 de la Dinamo și Rapid: „Sunt surprins de cât a putut să crească acest jucător” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, a alcătuit cel mai bun prim „11” din Superliga, fără să includă fotbaliști din tabăra campioanei României. Acesta a inclus în „dream team-ul” lui patru jucători de la rivalele Dinamo și Rapid.MM a ales și câteva nume surprinzătoare, însă și-a explicat decizia pentru fiecare. ...
21:50
Pep Guardiola, „cucerit” de starul lui Manchester City: „Uneori țip la el, alteori îmi vine să-l îmbrățișez” # Gazeta Sporturilor
Rayan Cherki a fost marele protagonist al victoriei lui Manchester City pe terenul lui Nottingham Forest, 2-1, în etapa de „Boxing Day”, și a primit laude consistente din partea lui Pep Guardiola. Internaționalul francez a fost implicat în ambele goluri marcate de „cetățeni”, oferind o pasă decisivă lui Tijjani Reijnders și marcând golul victoriei. ...
21:20
Elena Voicu (35 de ani), fosta portăriță de la Rapid, se pregătește să devină mamă anul viitor.Elena Voicu și-a încheiat cariera anul trecut, la Rapid. Anterior, aceasta a evoluat la Măgura Cisnădie, în perioada 2018-2021, perioadă în care a cucerit o medalie de bronz în Liga Națională, cea mai bună clasare a echipei în primul eșalon. ...
21:10
Fostă speranță, rătăcită în anonimat, a revenit în forță în 2025: „A contat și că m-am căsătorit. Visul meu e naționala, am doar 27 de ani, nu 35!” # Gazeta Sporturilor
Unul dintre jucătorii pentru care 2025 a însemnat un an de excepție este și Valentin Costache (27 ani), căpitanul celor de la UTA, care se numără printre golgheterii Superligii.A fost o promisiune a fotbalului românesc. Dar, cumva, a rătăcit drumul și în ultimii ani a intrat într-un con de umbră, lăsând mereu senzația unui fotbalist cu potențial, dar care se irosește. ...
21:10
„Vă bag ****-n gură, țăranilor!” » Haos pe transmisiunea TV la meciul românilor, antrenorul a cedat nervos! # Gazeta Sporturilor
U-BT Cluj Napoca a învins-o vineri pe Studentski Centar (Muntenegru), scor 96-85, în Liga Adriatică. Ardelenii își continuă forma excelentă și au ajuns la trei victorii consecutive în această competiție. Partida a fost marcată de un time-out extrem de tensionat al lui Petar Mijović, tehnicianul oaspeților.Acesta a fost extrem de nemulțumit de arbitraj și a lansat o serie de injurii la adresa arbitrilor. ...
20:40
E ca vinul! Cristiano Ronaldo, gol cu câlcâiul și o nouă bornă bifată, la penultimul meci din 2025 # Gazeta Sporturilor
Al Nassr Riyadh, formația starului Cristiano Ronaldo (40 de ani), a învins-o pe Al Okhdood, scor 3-0, în etapa 11 din campionatul Arabiei Saudite. Starul portughez a marcat o „dublă” și continuă cursa pentru a atinge 1.000 de goluri în carieră. A ajuns la 956.Cea de-a doua reușită a fost o adevărată bijuterie, cu câlcâiul, din interiorul careului. ...
20:20
Ce spune Cristi Chivu despre jucătorul care vrea să plece de la Inter: „Nu, niciodată!” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a susținut conferința de presă premergătoare duelului din deplasare cu Atalanta, în etapa 17 din Serie A. Partida are loc duminică, 28 decembrie, de la 21:45.Chestionat despre situația mijlocașului Davide Frattesi (26 de ani), cel care s-a săturat de statutul de rezervă și vrea să plece de la echipă, Chivu a explicat faptul că nu-l va utiliza în flancul drept, în ciuda problemelor de lot. ...
19:40
Arsenal redevine lider în Premier League după o victorie chinuită de „Boxing Day” # Gazeta Sporturilor
Arsenal a învins-o pe teren propriu pe Brighton în etapa de „Boxing Day”, scor 2-1, și a redevenit lider, după ce mai devreme Manchester City urcase pe prima poziție din Premier League în urma victoriei din deplasare cu Nottingham Forest, scor 2-1.Martin Odegaard și autogolul semnat de Georginio Rutter au adus victoria pentru „tunari”, care și-au recăpătat avansul de două puncte față de principala urmăritoare. ...
19:00
CSM București a prezentat-o oficial pe rusoaica Daria Dmitrieva (30 de ani), transfer anunțat în exclusivitate de către GSP.ro în urmă cu 12 zile. Jucătoarea adusă de la Ferencvaros a semnat un contract valabil pe două sezoane.Campioană olimpică și vicecampioană mondială și europeană cu Rusia, Daria Dmitrieva are 30 de ani și vine de la Ferencvaros Budapesta. ...
18:50
Al-Gharafa, echipa lui Florinel Coman (27 de ani) din Qatar, a pierdut lamentabil pe terenul celor de la Al Shahaniya, scor 0-3, în etapa 11 din campionat, în a treia zi de Crăciun. Rezultatul surprinde în contextul în care adversara se afla înaintea partidei pe ultimul loc!În schimb, Al-Gharafa era lider și nu mai pierduse în campionat de pe 28 august, în etapa 3. ...
18:20
CFR Cluj, prin vocea președintelui Iuliu Mureșan, a anunțat că a bătut palma cu un atacant care a evoluat ultima oară în Spania, în vârstă de 18 ani. Declarațiile vin în contextul imaginilor virale cu Louis Munteanu (23 de ani) de Crăciun, în tricoul FCSB-ului.Nu e liniște de Sărbători la CFR Cluj. ...
18:10
Meciul din etapa de „Boxing Day” găzduit de Liverpool, pe Anfield, contra lui Wolverhampton, celălalt club din Anglia pentru care a evoluat regretatul Diogo Jota, a oferit un moment emoționant, în care au fost implicați fiii portughezului, Dinis și Duarte.Fiii lui Diogo Jota, Dinis și Duarte, au pășit pe gazonul de pe Anfield, însoțind jucătorii la intrarea pe teren. Rute, văduva lui Diogo Jota, a urmărit evenimentul din tribună. ...
18:00
Transfer picat?! Ziariștii de peste hotare dau de pământ cu Louis Munteanu, la o zi după imaginile virale: „Imaginați-vă dacă îl luam și ne făcea faza cu tricoul” # Gazeta Sporturilor
Toate luminile reflectoarelor sunt în aceste zile pe Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj, cel care a apărut îmbrăcat în tricoul FCSB-ului în cadrul unui eveniment care a avut loc la Vaslui pe 21 decembrie. Imaginile cu vârful ardelenilor au ajuns și în presa internațională, iar jurnaliștii scoțieni nu vor să-l vadă evoluând pentru Celtic Glasgow. ...
17:50
Fernando Martin, antrenorul echipei feminine B a Valenciei, a fost găsit mort alături de trei dintre copiii săi într-un tragic naufragiu.Vacanța de familie a tehnicianului spaniol în Indonezia s-a transformat într-o tragedie de nedescris. Martin, în vârstă de 44 de ani, dat dispărut în ultimele ore, a fost găsit în cele din urmă decedat, așa cum a confirmat oficial și Valencia printr-un comunicat. ...
17:30
Au descoperit idila momentului: „Cea mai dorită femeie de la Madonna încoace l-a cucerit pe fotbalistul lui Milan” # Gazeta Sporturilor
Prestigiosul ziar italian Gazzetta dello Sport speculează că fotbalistul lui AC Milan, Christian Pulisic (27 de ani), și cea mai populară actriță a momentului de la Hollywood, Sydney Sweeney (28 de ani), ar forma un cuplu.Deși Gazzetta subliniază că nu există încă o confirmare oficială, se menționează că zvonurile circulă deja intens pe rețelele de socializare, stârnind un interes deosebit în Statele Unite ale Americii.FOTO. ...
17:10
Lăsați fără pistă » Atleții constănțeni nu mai au niciun stadion în oraș unde să se antreneze, iar noua arenă nu are prevăzut așa ceva! # Gazeta Sporturilor
De doi ani și jumătate, atleții constănțeni sunt nevoiți să se antreneze prin parcuri, pe plajă sau prin localități din județ.Demolarea vechii arene din strada Primăverii din Constanța nu a afectat doar fotbalul. Dispariția stadionului a însemnat și distrugerea singurei pistei de atletism din orașul de malul mării. ...
17:10
Horia Tecău: „Mă uit mai puțin la tenis acum decât înainte"+ cum vede rivalitatea Alcaraz-Sinner și retragerea Simonei Halep # Gazeta Sporturilor
Horia Tecău (40 de ani), retras în 2022, aruncă o privire asupra tenisului mondial, analizând felul în care s-a schimbat în ultimii ani și vorbește și despre momentul complicat al acestui sport în România. ...
