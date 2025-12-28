Gigi Becali îi face portretul lui Nicușor Dan: „Habar n-are”

20:40

223 de apartamente din Sectorul 3 al Capitalei au rămas fără gaze din cauza unui incident la instalația comună. Distrigaz Sud Rețele a întrerupt furnizarea temporară pentru imobilul de pe strada Liviu Rebreanu 46-58. Clienții sunt rugați să contacteze un operator autorizat pentru remedierea defecțiunilor. 223 de apartamente din Sectorul 3 al Capitalei au rămas … Articolul 223 de apartamente din Sectorul 3 rămân fără gaze din cauza unei avarii apare prima dată în Main News.