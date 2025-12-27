54 de milioane de euro câștigați la loteria spaniolă de Crăciun, bilet din mall
MainNews.ro, 28 decembrie 2025 01:20
Un locuitor din Arrasate a câștigat un premiu de 54 milioane de euro la EuroMillions, în a doua zi de Crăciun, cu un bilet cumpărat dintr-un mall. Vestea a adus bucurie în comunitate, iar agenția care a validat biletul a mai avut câteva câștiguri mari în trecut. Detalii despre câștigător rămân necunoscute. Un locuitor din …
Acum 5 minute
01:50
Mihai Stoica a anunțat prima plecare de la FCSB: Malcom Edjouma devine liber de contract începând cu 1 ianuarie. Jucătorul a refuzat să semneze prelungirea contractului și a decis să negocieze noi termeni cu clubul. FCSB nu a așteptat răspunsul său, punând capăt colaborării cu mijlocașul. Mihai Stoica a anunțat prima plecare de la FCSB, …
01:50
Polonia va construi fortificații anti-drone la granița estică, cu un buget de 2 miliarde de euro, în urma incursiunilor rusești. Proiectul, programat să fie finalizat în 24 de luni, va include mitraliere, tunuri și rachete. Acesta va spori securitatea Europei în contextul conflictului din Ucraina. Polonia va construi fortificații anti-drone la frontiera estică în următorii …
Acum o oră
01:20
Acum 2 ore
00:50
Mirabela Grădinaru a povestit cu lacrimi despre cele mai emoționante momente din viața ei. Ea a dezvăluit cum și-a pierdut tatăl în comă și cum emoțiile au însoțit primele realizări ale fiicei sale, Aheea. Descoperă amintirile pline de iubire și durere în interviul disponibil pe Digi 24. Mirabela Grădinaru a discutat emoțiile intense legate de …
00:40
Adi Petre, semifinalist la Europeanul de tineret, se va confrunta cu Gabi Tamaș în competiția Survivor, începând cu 9 ianuarie. Această provocare marcantă în lumea reality-show-urilor promite dueluri intense și o experiență captivantă pentru fanii ambelor personalități. Rămâi aproape pentru actualizări! Adrian Petre se va confrunta cu Gabi Tamaș la Survivor Competiția debută pe 9 …
00:30
Avocatul Toni Neacșu analizează posibilitatea intrării în vigoare a proiectului privind pensiile magistraților, contingentă de mai multe condiții. Legea poate fi aplicabilă de la 1 ianuarie 2026, dar necesită publicarea în Monitorul Oficial până pe 29 decembrie 2025, iar deciziile CCR trebuie să fie favorabile. Avocatul Toni Neacșu analizează posibila intrare în vigoare a legii …
00:20
Denis Kapustin, liderul Corpului Voluntarilor Ruși, a fost ucis în urma unui atac cu dronă în Zaporojie, Ucraina. Fost naționalist rus, Kapustin a militat pentru eliberarea Rusiei de regimul Putin. A fondat Corpul pentru a distruge sistemul politic actual. Detalii despre viața și activitatea sa sunt esențiale pentru înțelegerea conflictului. Denis Kapustin, comandantul Corpului Voluntarilor …
Acum 4 ore
23:50
Filtrul CCR în 2025 aduce schimbări semnificative în reforma pensiilor speciale ale magistraților. Deciziile recente, incluzând anularea alegerilor prezidențiale și secretizarea declarațiilor de avere, amplifică controversele. CCR va analiza din nou condițiile de pensionare ale magistraților, impactând astfel guvernarea și integritatea publică. Anul 2025 aduce noi membri și conducere la CCR, influențând deciziile privind pensiile …
23:40
Louis Munteanu a reacționat la criticile primite după ce a purtat tricoul FCSB-ului, subliniind importanța prieteniei cu Mihai Popescu, accidentatul echipei. Munteanu a câștigat titlul alături de echipa lui Hagi și își apără alegerea de a susține o altă echipă în momentul său de vulnerabilitate. Louis Munteanu a purtat tricoul FCSB-ului generând reacții în mediul …
23:40
Un turist de 55 de ani a murit în Piatra Craiului după un stop cardio-respirator, iar doi tineri au suferit răni grave într-un accident cu ATV-ul în Masivul Parâng. Salvamontiștii din Zărnești și Gorj au intervenit rapid, dar condițiile meteo dificile ridică riscuri pe traseele montane. Un turist de 55 de ani a decedat în …
23:30
Peste 20% din videoclipurile recomandate noilor utilizatori YouTube sunt generate de inteligența artificială, dar sunt de calitate slabă. Analiza a relevat că aceste canale adună miliarde de vizualizări, generând venituri imense. Descoperă impactul AI slop asupra conținutului online și provocările creatorilor. Peste 20% din videoclipurile recomandate noilor utilizatori YouTube sunt generate de AI Aceste videoclipuri, …
23:20
Zelenski stabilește liniile roșii înainte de întâlnirea cu Trump, Putin revendică succese # MainNews.ro
Zelenski subliniază cele două „linii roșii" ale Ucrainei: recunoașterea teritoriilor și securitatea centralei nucleare din Zaporojie, înainte de întrevederea cu Trump. În același timp, Putin se afișează în uniformă militară, revendicând succese pe front și amenințând cu continuarea războiului, amplificând tensiunile geopolitice. Zelenski a stabilit două „linii roșii" pentru Ucraina: teritoriul și centrala nucleară din …
23:20
Oana Țoiu, Ministrul Afacerilor Externe, a condamnat atacurile Rusiei asupra Kievului, calificându-le drept o campanie de teroare împotriva civililor. Ea a reafirmat solidaritatea cu Ucraina și a denunțat crimele comise împotriva femeilor, copiilor și familiilor, subliniind necesitatea păcii în regiune. Oana Țoiu, Ministrul Afacerilor Externe, exprimă solidaritate cu Ucraina în fața atacurilor rusești asupra Kievului …
22:50
Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, povestește despre provocările întâmpinate în București ca studentă, inclusiv despre lipsa sprijinului financiar din partea părinților. Ea a lucrat part-time într-un call-center pentru a face față cheltuielilor. Descoperă cum a renunțat la visul de a deveni profesoară pentru a rămâne în Capitală. Mirabela Grădinaru a venit la București pentru …
22:40
Peste 20% dintre videoclipurile recomandate noilor utilizatori YouTube sunt generate cu ajutorul inteligenței artificiale, conform unui studiu al companiei Kapwing. Aceste canale au acumulat 63 de miliarde de vizionări, 221 de milioane de abonați și generează anual 117 milioane de dolari. Descoperă cum AI redefinește conținutul online. 20% din videoclipurile recomandate noilor utilizatori YouTube sunt …
22:40
Baba Alhassan de la FCSB a avut o prestație dezamăgitoare la meciul Uganda – Tanzania, la Cupa Africii pe Națiuni 2025. A comis un penalty decisiv, iar echipa sa a câștigat doar un punct, terminând meciul 1-1. Alhassan a primit cea mai mică notă de 5.8, evidențiind o evoluție sub așteptări. Uganada și Tanzania au …
22:40
UE solicită respectarea suveranității Somaliei după recunoașterea Somalilandului de Israel # MainNews.ro
Uniunea Europeană a cerut respectarea suveranității Somaliei după recunoașterea oficială a Somalilandului de către Israel. Purtătorul de cuvânt al UE a subliniat importanța unității și integrității teritoriale a Somaliei, esențiale pentru stabilitatea în Cornul Africii. Autoritățile din Mogadishu și alte state au condamnat decizia Israelului. UE solicită respectarea suveranității Somaliei după recunoașterea Somalilandului de către …
22:20
Ministrul Apărării Radu Miruță a declarat că România trebuie să investească mai mult în apărare, subliniind că avansările în grad nu ar trebui să fie automate, ci meritate. El a insistat că nu este rațional să se reducă bugetele armatei în contextul actual, având o frontieră de 600 km cu Ucraina. Ministrul Apărării Radu Miruță …
22:20
Un bărbat, David Purchase, a cântat timp de 42 de ore fără oprire, stabilind un nou record mondial pentru cel mai lung maraton de colinde de Crăciun. Evenimentul a avut loc în Gloucester, unde Purchase a interpretat 38 de melodii, aducând comunitatea împreună. El speră să primească titlul oficial de la Guinness World Records. David …
22:20
Premierul Canadei, Mark Carney, a anunțat ajutoare economice de 2,5 miliarde de dolari pentru Ucraina, subliniind că o pace durabilă necesită o Rusie dispusă. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a evidențiat recentele atacuri rusești, reiterând dorința Ucrainei pentru pace. Premierul Canadei, Mark Carney, a subliniat că pentru pace în Ucraina este nevoie de o Rusie dispusă …
Acum 6 ore
21:40
Familia Borcea a ales să petreacă sărbătorile la munte, continuând tradiția din ultimii ani. Deși dintre cei 9 copii, doar 4 vor fi prezenți la petrecerea de Anul Nou, atmosfera promite a fi una specială. Descoperă detalii despre această escapadă de familie și cum își petrec timpul la munte. Familia Borcea s-a mutat la munte …
21:40
Rusia revendică două localități din estul Ucrainei; avertismentul lui Putin înainte de Trump-Zelenski # MainNews.ro
Rusia anunță cucerirea a două localități din estul Ucrainei, Mîrnohrad și Huleaipole, în contextul întâlnirii iminente dintre Vladimir Zelenski și Donald Trump. Putin avertizează asupra soluțiilor militare dacă negocierile nu progresează. Problemele teritoriale și centrala nucleară ZNPP rămân puncte sensibile pentru Kiev. Kremlinul anunță cucerirea localităților Mîrnohrad și Huleaipole de către forțele ruse Putin avertizează …
21:20
Un student din Elveția a fost amendat cu 100 de franci pentru că a urcat într-un tren cu două minute înainte ca biletul său să devină valid. Trenul a plecat din St. Gallen la 18:59:39, iar regulamentul cere ca biletele să fie folosite doar după ora 19:00. Reacția studentului subliniază rigiditatea reglementărilor SBB. Un student …
21:20
Kim Jong-un a confirmat sprijinul militar pentru Rusia în conflictul din Ucraina, trimițând peste 10.000 de soldați și arme avansate. În schimb, Rusia oferă tehnologie militară și resurse. Alianța dintre cele două regimuri este evidentă prin cooperarea în "împărtășirea sângelui, vieții și morții". Detalii despre intensificarea producției de rachete. Kim Jong-un afirmă că alianța ruso-nord-coreeană …
20:40
Louis Munteanu a stârnit controverse purtând tricoul FCSB, ceea ce i-a adus o amendă de 10% din salariu. Adrian Ilie consideră gestul ca fiind normal în timpul liber și subliniază importanța jocului său pentru națională. Munteanu a explicat că a fost un gest de susținere pentru prietenul său, Mihai Popescu. Louis Munteanu a purtat tricoul …
20:40
223 de apartamente din Sectorul 3 al Capitalei au rămas fără gaze din cauza unui incident la instalația comună. Distrigaz Sud Rețele a întrerupt furnizarea temporară pentru imobilul de pe strada Liviu Rebreanu 46-58. Clienții sunt rugați să contacteze un operator autorizat pentru remedierea defecțiunilor. 223 de apartamente din Sectorul 3 al Capitalei au rămas …
20:30
Vlad Filat, fost premier al Moldovei, a fost condamnat de justiția franceză la doi ani închisoare pentru corupție și spălare de bani. De asemenea, a fost inculpat și în urmărire internațională. Vila sa de lux de la poalele Alpilor, achiziționată cu fonduri obținute ilegal, a fost confiscată, evidențiind o justiție mai eficientă în Franța. Vlad …
20:20
Aeroporturile din Polonia și Germania au fost perturbate de un atac aerian major al Rusiei asupra Ucrainei, însoțit de drone suspecte. Polonia a ridicat avioane militare pentru a proteja spațiul aerian, iar în Hanovra zborurile au fost suspendate din cauza apariției dronelor neidentificate. Peste 1.000 de incidente cu drone s-au raportat în Germania. Aeroporturile din …
20:10
Accident tragic în Guatemala: un autobuz interurban a căzut într-o prăpastie adâncă de 75 de metri, provocând moartea a 15 persoane și rănirea altor 19.
Acum 8 ore
19:40
Brendan Fraser a explicat de ce a închiriat un arici după câștigarea Premiului Oscar, într-un interviu cu IndieWire. Actorul, despre noul său film „Familie de închiriat”, subliniază conexiunea umană și dilemele morale din poveștile moderne. A spus că a dorit să observe un arici mâncând un vierme de făină. Brendan Fraser a explicat de ce … Articolul Brendan Fraser și ariciul său: povestea din spatele Oscarului câștigat apare prima dată în Main News.
19:40
Oana Țoiu reafirmă sprijinul României pentru Ucraina, condamnând atacurile Rusiei asupra civilianilor. Ministrul de Externe subliniază necesitatea protejării dreptului internațional și a integrității teritoriale a Ucrainei, evidențiind impactul devastator al atacurilor asupra populației civile și infrastructurii. Oana Țoiu reafirmă sprijinul României pentru Ucraina în fața atacurilor rusești Atacurile Rusiei vizează infrastructura civilă, inclusiv unități de … Articolul Oana Țoiu susține Ucraina și denunță atacurile Rusiei asupra civililor apare prima dată în Main News.
19:20
Donald Trump a declarat că economia rusă este într-o stare dezastruoasă, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski se pregătește pentru o întâlnire cu el. Trump nu exclude o nouă discuție cu Vladimir Putin, iar Kremlinul caută să influențeze planul de pace propus de Ucraina. Donald Trump afirmă că economia Rusiei este într-o stare proastă, … Articolul Trump: Economia rusă, în colaps; pregătește discuții cu Putin apare prima dată în Main News.
19:10
Un nou scandal de corupție a izbucnit la Kiev după plecarea lui Volodimir Zelenski în SUA. NABU acuză deputați că au constituit un grup criminal organizat și au luat mită pentru voturi în Rada Supremă. Ancheta a fost obstrucționată de forțele de securitate, evidențiind gravitatea corupției în sistemul politic ucrainean. NABU a descoperit un grup … Articolul Corupție la Kiev: Deputați acuzați de mită și grup criminal organizat apare prima dată în Main News.
18:40
Fernando Martin, antrenorul echipei feminine B a Valenciei, și trei dintre copiii săi au murit într-un tragic accident naval în Indonezia. Ambarcațiunea s-a scufundat în condiții meteo severe. Clubul Valencia CF a transmis cele mai sincere condoleanțe familiei în aceste momente dificile. Accidentele maritime sunt frecvente în Indonezia. Fernando Martin, antrenorul echipei feminine B a … Articolul Tragedie pe mare: Antrenor și copii pier în vacanță departe de casă apare prima dată în Main News.
18:40
Șoferii capturați cu pistolul laser pentru depășirea vitezei pot contesta amenda dacă polițistul nu dă dovada instruirii corecte. Articolul explică cerințele pentru utilizarea pistolului, inclusiv necesitatea unui certificat de competență, plus factorii care pot influența măsurătorile vitezei. Șoferii prinși cu viteza folosind pistolul laser pot contesta amenda dacă polițistul nu are certificat de competență Utilizarea … Articolul Șoferii prinși cu pistolul laser pot scăpa de amendă dacă polițistul nu dă dovadă apare prima dată în Main News.
18:20
Zelenski subliniază „liniile roșii” ale Ucrainei înainte de întâlnirea cu Trump, afirmând că nu va recunoaște legal nimic. Problemele teritoriale și centrala nucleară de la Zaporojie sunt esențiale în negocierile de pace. Garanțiile de securitate din partea SUA rămân cruciale pentru Ucraina în fața agresiunii rusești. Zelenski subliniază că problemele teritoriale și centrala nucleară Zaporojie … Articolul Zelenski stabilește „liniile roșii” înainte de întâlnirea cu Trump apare prima dată în Main News.
18:10
Ploile torențiale au devastat Wrightwood, California, provocând inundații și alunecări de teren. Zeci de case au fost afectate, cu până la un metru și jumătate de noroi. Autoritățile au emis avertizări de evacuare și drumurile sunt închise. Echipele de intervenție lucrează pentru a curăța zonele afectate și a salva victimele. Ploile torențiale și alunecările de … Articolul Noroi în casă: Soluții pentru a gestiona 1,5 metri de mizerie apare prima dată în Main News.
18:10
Alphabet, Apple și Microsoft conduc topul companiilor profitabile, fiecare având profit net de peste 100 de miliarde de dolari. Companiile americane domină clasamentul, dar și mari grupuri asiatice și europene sunt prezente. Descoperă mai multe despre cele mai profitabile companii din lume cu info graficul detaliat. Alphabet, Apple și Microsoft sunt cele mai profitabile companii … Articolul Topul companiilor extrem de profitabile la nivel mondial – Infografic apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
17:40
Drone neidentificate au blocat activitatea aeroportului din Hannover, Germania, provocând anularea mai multor zboruri. Spațiul aerian a fost închis timp de peste 14 ore, iar zboruri către Frankfurt și Paris au fost redirecționate. Aceste incidente au crescut îngrijorările legate de securitate în aeronautică. Spaţiul aerian deasupra aeroportului din Hanovra, Germania, a fost închis din cauza … Articolul Dronele neidentificate blochează activitatea unui aeroport din Germania apare prima dată în Main News.
17:40
Nicușor Dan, președintele României, s-a întâlnit la Londra cu Nicolae Rațiu, fiul politicianului Ion Rațiu, în cadrul unei reuniuni cu comunitatea românească. Întâlnirea a avut loc pe 16 decembrie și a subliniat implicarea lui Nicolae Rațiu în educația tinerilor români prin burse acordate în Marea Britanie. Nicușor Dan s-a întâlnit cu Nicolae Rațiu, fiul politicianului … Articolul Nicușor Dan și fiul lui Ion Rațiu s-au întâlnit la Londra apare prima dată în Main News.
17:30
Cristi Borcea analizează șansele echipelor Dinamo, Rapid, FCSB și Universitatea Craiova în lupta pentru titlul Ligii 1. El subliniază necesitatea investițiilor pentru Dinamo și Rapid și afirmă că FCSB nu își permite pierderi de puncte. Află detalii despre evoluția campionatului și provocările echipelor. Cristi Borcea analizează echipele Dinamo, Rapid, FCSB și Universitatea Craiova în lupta … Articolul Cristi Borcea analizează echipele din Liga 1 și comenta despre Gigi Becali apare prima dată în Main News.
17:10
Bucuria câștigătorilor de la loteria de Crăciun din Spania s-a transformat rapid în dezamăgire după o ședință tensionată. Comunitatea din Villamanín, care a câștigat aproape 35 de milioane de euro, va primi sume mai mici decât estimat inițial. Totuși, niciun câștigător nu va pleca fără bani. Loteria de Crăciun din Spania a oferit 2,77 miliarde … Articolul Câștigătorii loteriei de Crăciun din Spania: de la bucurie la dezamăgire apare prima dată în Main News.
17:10
Economia României a evoluat semnificativ din 1989, când PIB-ul era de 41,45 miliarde de dolari, până la 382,56 miliarde de dolari în 2024. Aderarea la Uniunea Europeană în 2007 a marcat o etapă crucială, cu o balanță financiară netă de 71,32 miliarde de euro rămași în țară. Descoperiți mai multe despre aceste transformări economice. PIB-ul … Articolul Evoluția PIB-ului României din 1989 până astăzi: o analiză economică apare prima dată în Main News.
16:40
Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, a fost dat în urmărire internațională de Interpol pentru spălare de bani. Condamnat la 2 ani de închisoare într-un dosar de corupție, Filat contestă decizia, susținând că este motivată politic. Detalii despre implicațiile legale și reacțiile sale găsiți în articol. Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, a … Articolul Vlad Filat, fost premier al Moldovei, urmărit internațional pentru spălare de bani apare prima dată în Main News.
16:30
Olimpiu Moruțan ia în calcul întoarcerea în România după o experiență eșuată la Aris Salonic. La 26 de ani, mijlocașul român nu a reușit să se impună în Grecia, iar speculațiile privind un transfer se intensifică. Agentul său analizează opțiuni în Turcia și în fotbalul românesc pentru perioada de transferuri din iarnă. Olimpiu Moruțan analizează … Articolul Olimpiu Moruțan își reconsideră întoarcerea în România după aventura grecească apare prima dată în Main News.
16:30
George Tănase joacă în comedia În Pielea Mea, regizată de Paul Decu, explorând micile certuri din relații. Filmul, ce debutează pe 10 februarie 2026, ilustrează cum comparațiile între bărbați și femei generează tensiuni, subliniind importanța respectului și a comunicării într-un cuplu. George Tănase joacă rolul lui Bitză în comedia „În Pielea Mea”, regizată de Paul … Articolul George Tănase în comedia despre respect, încredere și iubire în relații apare prima dată în Main News.
16:20
Google a lansat o nouă funcție care permite utilizatorilor Gmail să-și schimbe adresa de e-mail fără a crea un cont nou. Vechea adresă va rămâne activă ca alias, iar datele utilizatorului nu vor fi afectate. Această inovație oferă mai multă flexibilitate în gestionarea conturilor, simplificând procesul anterior complicat. Google permite utilizatorilor să își modifice adresa … Articolul Modificare Gmail: Schimbă-ți adresa de e-mail fără a crea un cont nou apare prima dată în Main News.
16:10
Donald Trump acuză democrații de colaborare cu Jeffrey Epstein și solicită publicarea documentelor de la Departamentul de Justiție. El susține că stânga radicală distrage atenția de la realizările Republicane, invocând o „vânătoare de vrăjitoare”. Departamentul a întârziat publicarea documentelor, invocând protecția victimelor. Donald Trump solicită publicarea documentelor despre Jeffrey Epstein, acuzând democrații de colaborație cu … Articolul Trump acuză administrațiile anterioare de mușamalizarea cazului Epstein apare prima dată în Main News.
15:30
Constantin Dima, fost internațional U19, s-a retras din fotbal la doar 26 de ani, dezvăluind experiențe dificile la Viitorul Constanța, clubul lui Gică Hagi. Din lipsă de răbdare, a plecat după o singură apariție, provocând tensiuni cu Hagi. Acum, Dima rememorează alegerile care i-au influențat cariera. Constantin Dima, fost fundaș internațional, s-a retras din fotbal … Articolul Conflicte între fostul internațional și Gică Hagi: „S-a supărat foarte tare” apare prima dată în Main News.
15:30
Piața Obor din București a evoluat datorită apariției magazinelor asiatice, aducând arome diverse de mirodenii din Nepal, India și Sri Lanka. Mirosurile de curry și turmeric se amestecă cu dulciurile locale, transformând piața în centrul vibrant al gastronomiei asiatice. Descoperă cum aceste influențe schimbă obiceiurile culinare. Hala Pieței Obor oferă un mix intens de mirosuri … Articolul Mirodeniile asiatice: Transformarea mirosului și gustului în Piața Obor apare prima dată în Main News.
