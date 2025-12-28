Jake Paul, KO din nou după umilința cu Joshua: logodnica boxerului s-a izbit de parapet în calificări la Olimpiadă
Sport.ro, 28 decembrie 2025 09:50
Încă o lovitură încasată de Jake Paul.
Retras de doi ani și jumătate, Ștefan Radu (39 de ani), fostul fundaș de la Dinamo și Lazio, este o prezență constantă la meciurile echipei biancoceleste.
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat o ”revoluție” la echipa sa în această perioadă de mercato, nemulțumit fiind de rezultatele campioanei din prima parte a sezonului.
Mutarea surpriză pregătită de Cristi Chivu la Inter: negocieri avansate pentru puștiul-minune de la Verona # Sport.ro
Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu, își conturează strategia pentru sezoanele viitoare și a deschis deja negocierile, în finalul acestui an, cu impresarul lui Giovane de la Hellas Verona.
FCSB a anunțat deja despărțirea de un jucător, prin intermediul managerului general Mihai Stoica.
MM Stoica a ales cel mai bun 11 din Superliga: 4 nume de la Dinamo și Rapid în echipa ideală # Sport.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a alcătuit sâmbătă seară echipa ideală din Superliga, excluzând jucătorii campioanei.
Denis Drăguș (26 de ani) ar putea fi protagonistul unei mutări neașteptate pe piața transferurilor la finalul acestui an, în contextul în care aventura sa la Eyupspor nu a fost un succes.
Internaționalul nostru a ajuns să evolueze tot mai puțin, la Pisa. Chiar și așa, a fost pe teren în ultima partidă a zilei, în Serie A.
Amelia del Castillo, femeia care a scris istorie în lumea fotbalului, a decedat la 82 de ani.
Real Madrid și-a făcut planul! Cu banii pentru Vinicius vrea să cumpere un star al PSG-ului # Sport.ro
Real Madrid are un plan valabil în cazul în care Vinicius nu își va prelungi contractul. Îl vinde și cu banii obținuți încearcă să îl cumpere pe Vitinha de la PSG.
Războinicul luptă până la ultima picătură de sânge. Andru Nenciu scrie despre românul dătător de speranțe # Sport.ro
Și-a creat o fundație solidă de fotbal la Timișoara. Sorin Vlaicu, fostul mare mijlocaș al lui Poli, l-a învățat Abecedarul sportului pe care-l iubește.
Ianis Stoica, meci nebun în Portugalia: final spectaculos de an pentru fostul jucător al FCSB-ului # Sport.ro
La 23 de ani, românul poate avea satisfacția că, treptat, și-a câștigat locul în echipa celor de la Estrela Amadora, în prima ligă portugheză.
Rareș Ilie, decisiv contra liderului! Nota primită de decarul român după remiza cu Frosinone # Sport.ro
Rareș Ilie a fost omul providențial pentru Empoli în duelul de sâmbătă după-amiază contra liderului din Serie B, Frosinone.
Veste uriașă pentru Interul lui Chivu! Lider absolut la încasări în Serie A și un profit colosal # Sport.ro
Inter Milano, pregătită de Cristi Chivu, a confirmat supremația în fotbalul italian nu doar prin prestațiile sportive, ci și prin rezultatele financiare spectaculoase publicate la final de 2025.
Baba Alhassan, dezastruos pe fază defensivă la Cupa Africii! A fost schimbat primul și a primit cea mai mică notă # Sport.ro
Prestație foarte modestă a lui Baba Alhassan, în Uganda - Tanzania 1-1, cel mai recent meci al său la Cupa Africii pe Națiuni.
Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, dar el a ales să plece! Ruptură definitivă la FCSB: „E jucător liber!” # Sport.ro
FCSB, despărțire neașteptată la final de an.
Sezonul nunților la națională: cinci tricolori și-au cerut iubitele în căsătorie de sărbători # Sport.ro
Indiferent dacă vor obține sau nu biletele pentru Cupa Mondială, fotbaliștii echipei naționale și-au asigurat un program încărcat pentru vara viitoare, transformând luna decembrie într-un veritabil festival al cererilor în căsătorie.
Formația din Riad traversează un sezon de vis, în care starul ei portughez, inepuizabil, face furori.
„Chiar îl cred!” Reacția lui MM Stoica după ce Louis Munteanu a apărut în tricoul FCSB: „Nu pare genul” # Sport.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comentat imaginile virale în care Louis Munteanu apare îmbrăcat în tricoul campioanei României.
Yohan Roche de la Petrolul, omul meciului la CAN în Benin - Botswana 1-0! Nota primită după ce a marcat golul victoriei # Sport.ro
Yohan Roche de la Petrolul a fost erou în Benin - Botswana 1-0. În etapa trecută și-a îngropat naționala la Cupa Africii pe Națiuni.
Meci de foc pentru Cosmin Contra în Qatar! Antrenorul român atacă podiumul: „Gata de luptă!” # Sport.ro
Cosmin Contra, antrenorul celor de la Al-Arabi, a prefațat duelul extrem de cu Al-Rayyan, programat în etapa a 11-a a primei ligi din Qatar.
CSM dă lovitura finalului de an: una dintre cele mai titrate handbaliste ale lumii vine în România! # Sport.ro
Formația finanțată de Primăria Capitalei continuă să facă o risipă înfiorătoare de bani publici.
Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Tavi Popescu chiar de ziua lui: „Dacă înțelege, bine, dacă nu, la revedere” # Sport.ro
Gigi Becali refuză să renunțe la visul de a obține o sumă colosală de pe urma lui Octavian Popescu.
Coman, potop de înjurături sub ochii arabilor: reacția comentatorului la faza care l-a scos din sărite pe Florinel # Sport.ro
Fotbalistul de 27 de ani a trăit o după-amiază de coșmar, la Doha.
În Premier League, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO, se dă o luptă spectaculoasă pentru supremație. Iar astăzi, ocupanta primului loc s-a schimbat de la un meci la altul!
Louis Munteanu, desființat de jurnaliștii din țara în care a fost dorit: „Neprofesionist, semne de întrebare despre caracterul său” # Sport.ro
Louis Munteanu continuă să aibă de suferit, după ce a purtat tricoul celor de la FCSB.
Alertă la Dinamo! Doi titulari doriți de FCSB și Rapid pot semna începând cu săptămâna viitoare # Sport.ro
Dinamo tremură pentru doi piloni ai echipei.
George Ganea (26 de ani) a reacționat sâmbătă, la scurt timp după despărțirea oficială de Ujpest.
Tragedie în fotbal! Antrenorul și copiii săi și-au pierdut viața în naufragiul din Indonezia # Sport.ro
Naufragiul din Indonezia a produs o tragedie și în lumea fotbalului.
Surpriză! Francezii pun pe masă 4 milioane € pentru Louis Munteanu! O echipă de tradiție îl vrea insistent # Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, a devenit ținta principală a unui club din Franța pentru perioada de mercato din această iarnă.
La 80 de ani, „Il Luce“ rămâne un colos al fotbalului mondial, însă rezultatele sale actuale nu-l mai propulsează în clasamentele de final de an.
Fostul mare internațional Adrian Ilie a analizat prestațiile roș-albaștrilor din actuala stagiune și a numit cel mai eficient jucător din lotul campioanei.
Liverpool a tremurat din temelii contra „lanternei” Wolves! Rezultatele zilei din Premier League, redat exclusiv pe VOYO # Sport.ro
Cum s-au terminat meciurile de sâmbătă, de la ora 17:00, din Premier League, transmise în exclusivitate de către VOYO.
Spectacol marca CR7! Cristiano Ronaldo, gol ireal cu călcâiul. Cifre uluitoare la 40 de ani # Sport.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a strălucit din nou, sâmbătă seară, în partida dintre Al-Nassr și Al Okhdood, unde a reușit o „dublă”.
Coman, martor la o catastrofă: nota sa într-un dezastru fotbalistic pentru liderul din Qatar # Sport.ro
Fostul star al FCSB-ului a revenit pe teren, în prima ligă din Qatar, într-un meci în care Al-Gharafa a fost strivită, pur și simplu.
Aspectul cu care Manchester City l-a impresionat pe Ciprian Marica în victoria cu Nottingham Forrest: „Trebuie remarcat” # Sport.ro
Ce a remarcat Ciprian Marica la finalul partidei Nottingham Forrest - Manchester City 1-2.
Emoție pe Anfield: copiii lui Diogo Jota, pe teren cu Van Dijk la duelul durerii dintre Liverpool și Wolves # Sport.ro
Moment emoționant sâmbătă, pe Anfield, la partida dintre Liverpool și Wolverhampton.
Fotbalul românesc continuă să fie reprezentat cu cinste, în Orientul Mijlociu, de niște oameni care fac o muncă de calitate.
Tottenham, decizie finală în cazul lui Micky van de Ven! Dezvăluirea făcută despre colegul și rivalul lui Radu Drăgușin # Sport.ro
Tottenham a luat o hotărâre importantă cu privire la viitorul lui Micky van de Ven în cadrul clubului nord-londonez.
Jucătorul FCSB-ului, în dizgrația lui Becali, din lac în puț: „rupe“ banca la Cupa Africii! # Sport.ro
Fotbalistul care și-a sacrificat vacanța de iarnă are zero minute, după primele două partide disputate de naționala țării sale, în Maroc.
Furtună în Gruia! Iuliu Mureșan anunță plecări masive din lotul lui Pancu: „Trebuie să facem curățenie” # Sport.ro
Președintele Iuliu Mureșan a anunțat sâmbătă măsuri radicale la CFR Cluj, confirmând că urmează o perioadă de restructurări masive la nivelul lotului în această iarnă.
Cristi Chivu, indiciu despre un posibil transfer la Inter Milano: „Sunt primul fan al său!” # Sport.ro
Cristi Chivu a prefațat sâmbătă duelul cu Atalanta și, deși a încercat să evite subiectul campaniei de achiziții din această iarnă, a oferit un indiciu important privind o posibilă revenire.
Radu Drăgușin, tot mai aproape de revenirea în Serie A! Este favoritul antrenorului unui gigant # Sport.ro
Revenirea lui Radu Drăgușin în Serie A prinde contur pe zi ce trece! Anunțul făcut de presa italiană.
Giovanni Becali, anunț despre viitorul lui Moruțan! Ce se întâmplă cu mijlocașul care nu s-a impus la Salonic # Sport.ro
Giovanni Becali a oferit sâmbătă primele detalii despre posibila revenire a lui Olimpiu Moruțan în Superliga.
Un scenariu românesc a fost demontat, astăzi, în Qatar.
Dinamo a rezolvat deja prima ”mutare” pentru a doua parte a sezonului.
15:30
REPORTAJ | O zi din viața campionului european, Rareș Toader. Secretul din spatele succesului, dezvăluit pentru Sport.ro: „În spatele unei forțe extraordinare stă o minte echilibrată” # Sport.ro
Rareș Toader, campionul european la aruncarea greutății, și antrenoarea sa, Nicoleta Grasu, au acordat un interviu în exclusivitate pentru Sport.ro. Cum decurge o zi din viața atletului care a adus României primul triumf după 52 de ani.
Louis Munteanu (23 de ani) a fost în centrul unui scandal în ultimele zile după ce a apărut îmbrăcat în tricoul celor de la FCSB.
14:30
Ionuț Nedelcearu dezvăluie cum este privit ca român în Rusia: ”În România există această percepție” # Sport.ro
Ionuț Nedelcearu (29 de ani), fundaș cu 27 de selecții la naționala de seniori și lansat în fotbalul mare de Dinamo, a oferit un interviu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.
Louis Munteanu, prima reacție după ce a apărut în tricoul lui FCSB: "A fost un gest din prietenie" # Sport.ro
Louis Munteanu a venit cu o explicație după ce imaginile în care este îmbrăcat cu tricoul lui FCSB au stârnit o controversă.
