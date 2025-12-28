Cafeneaua BdB | Educație la final de an. Marcel Bartic, despre sistemul de învățământ: „După aproape jumătate de secol de comunism, învățământul românesc s-a trezit, după 1989, într-un soi de derivă”

19:50

Un accident între trei autovehicule s-a produs pe tronsonul Focșani-Adjud, la două ore de la inaugurarea. Au fost implicate un autoturism, o autoutilitară și un TIR. Patru persoane au fost rănite și transportate la spital, scrie News.ro. Accident pe Focșani-Adjud, la două ore de la inaugurare Tronsonul Focșani-Adjud din Autostrada Moldovei (A7) a fost inaugurat […]