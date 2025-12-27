Vagoanele cușetă ale CFR, prezentate de un site străin ca o oportunitate de turism. „Am fost de la București la Vatra Dornei. O mașină a timpului care te duce în altă eră”
Buletin de București, 27 decembrie 2025 12:20
Vagoanele cușetă ale CFR Călători, folosite pe majoritatea trenurilor de noapte pe distanță lungă, sunt prezentate de un site din Franța ca o oportunitate de turism, tocmai pentru vechimea lor. „Vagoanele sunt o adevărată mașină a timpului”. „Știați că România încă folosește câteva vagoane cușetă germane din anii 1960, vechi, dar incredibil de fermecătoare? Da, […] The post Vagoanele cușetă ale CFR, prezentate de un site străin ca o oportunitate de turism. „Am fost de la București la Vatra Dornei. O mașină a timpului care te duce în altă eră” appeared first on Buletin de București.
• • •
Alte ştiri de Buletin de București
Acum 10 minute
12:30
Vagoanele dormitor ale CFR, prezentate de un site străin ca o oportunitate de turism. „Am fost de la București la Vatra Dornei. O mașină a timpului care te duce în altă eră” # Buletin de București
Vagoanele dormitor ale CFR Călători, folosite pe majoritatea trenurilor de noapte pe distanță lungă, sunt prezentate de un site din Franța ca o oportunitate de turism, tocmai pentru vechimea lor. „Vagoanele sunt o adevărată mașină a timpului”. „Știați că România încă folosește câteva vagoane de dormit germane din anii 1960, vechi, dar incredibil de fermecătoare? […] The post Vagoanele dormitor ale CFR, prezentate de un site străin ca o oportunitate de turism. „Am fost de la București la Vatra Dornei. O mașină a timpului care te duce în altă eră” appeared first on Buletin de București.
Acum 30 minute
12:20
Vagoanele cușetă ale CFR, prezentate de un site străin ca o oportunitate de turism. „Am fost de la București la Vatra Dornei. O mașină a timpului care te duce în altă eră” # Buletin de București
Vagoanele cușetă ale CFR Călători, folosite pe majoritatea trenurilor de noapte pe distanță lungă, sunt prezentate de un site din Franța ca o oportunitate de turism, tocmai pentru vechimea lor. „Vagoanele sunt o adevărată mașină a timpului”. „Știați că România încă folosește câteva vagoane cușetă germane din anii 1960, vechi, dar incredibil de fermecătoare? Da, […] The post Vagoanele cușetă ale CFR, prezentate de un site străin ca o oportunitate de turism. „Am fost de la București la Vatra Dornei. O mașină a timpului care te duce în altă eră” appeared first on Buletin de București.
Acum o oră
12:00
Final fericit pentru „Fetița cu chibrituri”. Spectacolul se joacă la Opera Comică pentru Copii, anul viitor # Buletin de București
Începutul anului 2026 aduce, pentru cei mici, o reinterpretare a poveștii lui Hans Christian Andersen, „Fetița cu chibrituri”. Spectacolele de balet au loc pe 30 și 31 ianuarie 2026 dar și pe 1 februarie, la Opera Comică pentru Copii. Povestea protagonistei din „Fetița cu chibrituri” are, de aceasta dată, un final fericit. În această versiune, […] The post Final fericit pentru „Fetița cu chibrituri”. Spectacolul se joacă la Opera Comică pentru Copii, anul viitor appeared first on Buletin de București.
Acum 2 ore
11:30
Un cod galben de vânt este anunțat, pentru Capitală. Fenomenele meteo extreme sunt anunțate pentru perioada 28 decembrie, ora 02:00 – 29 decembrie, ora 10:00. De asemenea, meteorologii anunță și un cod portocaliu, în aceeași perioadă. În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini în general de peste 1700 m, vântul va sufla tare cu rafale de […] The post METEO | Cod galben de vânt, în Capitală appeared first on Buletin de București.
10:40
Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Unde întrerupe curentul electric Rețele Electrice Muntenia în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026. Întreruperile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în condiții bune. Unde se întrerupe […] The post Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
Acum 4 ore
09:40
Când se va deschide toată autostrada A7, care leagă Bucureștiul de Moldova. Estimări și termene # Buletin de București
Circa 200 de kilometri din drumul de mare viteză care leagă Bucureștiul de Moldova au fost deja deschiși traficului, de la Adjud până la intersecția cu A3, la Dumbrava. Cel mai recent tronson deschis este Adjud-Focșani, dat în circulație pe 23 decembrie 2025. Dar când se va deschide toată autostrada A7? Asociația Construim România, organizație care […] The post Când se va deschide toată autostrada A7, care leagă Bucureștiul de Moldova. Estimări și termene appeared first on Buletin de București.
08:50
Retrospectiva 2025 | Anul în care mijloacele STB s-au ciocnit între ele. O femeie a murit în cel mai grav incident care a implicat societatea # Buletin de București
2025 a fost anul în care mai multe mijloace STB s-au ciocnit între ele. Patru accidente în care tramvaie sau ciocnit cu autobuze au avut loc anul acesta. De asemenea, societatea de transport în comun a trebuit să retragă în depou mai multe tramvaie noi, din cauza incidentelor rutiere. Ultima ciocnire dintre un tramvai și […] The post Retrospectiva 2025 | Anul în care mijloacele STB s-au ciocnit între ele. O femeie a murit în cel mai grav incident care a implicat societatea appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
15:50
Un concert extraordinar, cu muzică din filme celebre, va avea loc la la Ateneul Român, pe 31 ianuarie 2026. Evenimentul începe la ora 17:00 iar accesul publicului se face de la ora 16:30. Concertul „Muzică de Film” aduce, pe scena Ateneului Român, o selecție de coloane sonore din cele mai memorabile povești ale cinematografiei mondiale. Orchestra New […] The post Muzică din filme celebre, la Ateneul Român appeared first on Buletin de București.
15:10
Trei târguri de Crăciun se închid duminică. Care este programul ultimelor seri # Buletin de București
Trei târguri de Crăciun din Capitală se închid duminică, potrivit unui comunicat al Primăriei Municipiului București (PMB). Este vorba despre târgurile organizate în Piața Constituției, Universitate, și cel de la Opera Națională. Tot în acest weekend, își va încheia activitatea și târgul de Crăciun din Sectorul 6. În ultimele trei zile vor urca pe scenă […] The post Trei târguri de Crăciun se închid duminică. Care este programul ultimelor seri appeared first on Buletin de București.
15:00
Lansarea trenurilor Intercity private de la Iași la București, amânată din cauza procedurilor de autorizare și testare # Buletin de București
Trenurile Intercity private de la Iași la București, nu vor intra în circulație anul acesta, așa cum a fost anunțat inițial. Debutul serviciilor depinde de finalizarea procedurilor de autorizare și testare, necesare pentru punerea în circulație, conform Ziarul de Iași. În ultimele luni, amânarea a dus la apariția mai multor speculații în mediul online, inclusiv […] The post Lansarea trenurilor Intercity private de la Iași la București, amânată din cauza procedurilor de autorizare și testare appeared first on Buletin de București.
15:00
Se toarnă fundația viitoarei clinici de psihiatrie pediatrică de la Spitalul Obregia # Buletin de București
A început construcția viitoarei clinici de psihiatrie pediatrică de la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București. Primăria Capitalei a anunțat vineri, 26 decembrie, că se toarnă fundația pentru noua unitate medială. Proiectul este realizat în parteneriat cu Fundația Metropolis, iar valoarea estimată a acestuia este de 16,5 milioane de euro. Suma […] The post Se toarnă fundația viitoarei clinici de psihiatrie pediatrică de la Spitalul Obregia appeared first on Buletin de București.
Ieri
12:30
S-au pus în vânzare biletele pentru Campionatul Mondial de Hockey U20. Meciurile se joacă pe Berceni Arena # Buletin de București
Campionatul Mondial de Hockey pe Gheață U20, la masculin, Divizia II, grupa A, se joacă la începutul anului 2026, pe Berceni Arena. Biletele au fost puse în vânzare pe site-ul arenei. Patinoarul Berceni Arena găzduieşte, în perioada 4 – 10 ianuarie, Campionatul Mondial de Hockey U20. Alături de echipa naţională de hockey U20 a României, […] The post S-au pus în vânzare biletele pentru Campionatul Mondial de Hockey U20. Meciurile se joacă pe Berceni Arena appeared first on Buletin de București.
11:10
Meteorologii anunță vreme rece, în weekend, la București. Ninsoarea se oprește dar temperatura maximă nu trece de 5…6 grade. Vineri, 26 decembrie, vremea rece mai ales noaptea. Temperatura maximă va fi de 2…3 grade, iar cea minimă de -5…-3 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări seara și la începutul nopții. Vântul va sufla slab […] The post METEO | Vreme rece, la București, în weekend appeared first on Buletin de București.
25 decembrie 2025
20:00
Primăria Capitalei va pierde trei milioane de lei dacă noul Plan de Mobilitate Urbană Durabilă nu va fi aprobat până la finalul anului # Buletin de București
Primăria Capitalei ar urma să piardă trei milioane de lei, plus TVA, dacă noul Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) nu va fi adoptat de Consiliul General al Municipiului București până la finalul anului 2025, a declarat edilul Ciprian Ciucu. Există riscul de a pierde trei milioane de lei, plus TVA, dacă nu votăm PMUD-ul […] The post Primăria Capitalei va pierde trei milioane de lei dacă noul Plan de Mobilitate Urbană Durabilă nu va fi aprobat până la finalul anului appeared first on Buletin de București.
14:30
Stațiile de încărcare de pe autostrada A7 nu funcționează încă. În schimb, cad deja panourile antiorbire # Buletin de București
Stațiile de încărcare de pe autostrada A7, prevăzute în proiect în mai multe puncte pe traseul de 320 de kilometri a drumului de mare viteză dintre București și Moldova nu funcționează încă pe tronsoanele date deja în circulație. Proiectul autostrăzii prevede 150 de stații de încărcare pentru mașini electrice, de la Ploiești la Pașcani. Soluția […] The post Stațiile de încărcare de pe autostrada A7 nu funcționează încă. În schimb, cad deja panourile antiorbire appeared first on Buletin de București.
13:20
Parcul Natural București lansează Fondul pentru urgențe ecologice. Donațiile vor fi dublate până la finalul lunii februarie # Buletin de București
Parcul Natural București a lansat Fondul de Reziliență, un mecanism de sprijin financiar destinat intervențiilor rapide pentru urgențe ecologice sau de obstacole din punct de vedere administrativ. Inițiativa are ca scop protejarea biodiversității din oraș, inclusiv a faunei sălbatice și a spațiilor verzi, care rămân în continuare zone necesare pentru calitatea aerului și pentru echilibrul […] The post Parcul Natural București lansează Fondul pentru urgențe ecologice. Donațiile vor fi dublate până la finalul lunii februarie appeared first on Buletin de București.
13:10
Consiliul Local al Sectorului 4 a adoptat noi tarife pentru gunoi și pentru colectarea deșeurilor reciclabile, care vor intra în vigoare din martie 2026. „Se aprobă tarifele aferente serviciului public de salubrizare-activitatea de sortare a deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă, colectate separat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București (…), în […] The post Sector 4 | Noi tarife pentru gunoi și deșeuri reciclabile, din martie 2026 appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Primăria Capitalei a anunțat programul de sărbători al spitalelor pe care le gestionează, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB). Este vorba despre 19 unități medicale, dintre care majoritatea au camere de gardă deschise non-stop, unde pacienții pot fi consultați și internați, la nevoie. În zilele libere legale 25 -26 decembrie, 1-2 ianuarie, nu […] The post Programul spitalelor ASSMB de sărbători appeared first on Buletin de București.
11:10
Aproape 80 pacienți pe zi cu gripă la Institutul „Matei Balș” din Capitală | News.ro # Buletin de București
În 24 de ore, aproximativ 200 de copii și adulți ajung la camera de gardă a Institutului de Boli Infecţioase „Matei Balş” din Capitală. Dintre aceștia, jumătate se prezintă cu infecții respiratorii acute, în special cu gripă, a declarat managerul spitalului, doctorul Adrian Marinescu, pentru News.ro. 70-80 pacienți cu gripă pe zi, la „Matei Balș” […] The post Aproape 80 pacienți pe zi cu gripă la Institutul „Matei Balș” din Capitală | News.ro appeared first on Buletin de București.
11:00
Un alt concert anulat la West Side Christmas Market, din cauza vremii. Sorin Zlat Trio nu mai urcă pe scenă de Crăciun # Buletin de București
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, un alt concert a fost anulat la West Side Christmas Market. Este vorba despre concertul Sorin Zlat Trio, programat pentru astăzi, 25 decembrie. Acesta nu este singurul concert anulat din cadrul târgului de Crăciun din parcul Drumul Taberei. În Ajunul Crăciunului, ar fi trebuit să susțină un concert formația Moonlight […] The post Un alt concert anulat la West Side Christmas Market, din cauza vremii. Sorin Zlat Trio nu mai urcă pe scenă de Crăciun appeared first on Buletin de București.
11:00
Sala Luceafărul, din Capitală, găzduiește, anul viitor, muzicalul „Frozen, regatul înghețat”. Evenimentul are loc pe 4 martie 2026, de la ora 18:30. După reprezentațiile de succes de până acum, spectacolul revine la București, cu o surpriză. Alături de echipa de cântăreți și actori, pe scenă va performa și echipa de dansatori de la Dance Word. […] The post „Frozen, regatul înghetat”, la Sala Luceafărul, anul viitor appeared first on Buletin de București.
11:00
În perioada sărbătorilor, programul de lucru pentru serviciile de taxe și impozite din Sectorul 1 va fi modificat până pe 5 ianuarie. Mai exact, va fi un program special între 29 decembrie 2026 și 5 ianuarie 2026. Program special de sărbători la serviciile de taxe și impozite, în Sectorul 1 Între 29 – 31 decembrie […] The post Sector 1 | Program special la serviciile de taxe și impozite, de sărbători appeared first on Buletin de București.
10:00
METEO | Prima zăpadă în București, din această iarnă. Cum este vremea de Crăciun # Buletin de București
Ajunul Crăciunului a adus primii fulgi de nea din această iarnă, în București: stratul de zăpadă poate ajunge la 5-8 centimetri. Capitala rămâne sub cod galben de ninsori viscolite, vânt și polei, până în seara de 25 decembrie, ora 20:00, alături de jumătatea sudică a țării. Cod galben de ninsori viscolite Codul galben de ninsori, […] The post METEO | Prima zăpadă în București, din această iarnă. Cum este vremea de Crăciun appeared first on Buletin de București.
24 decembrie 2025
18:20
Reconstruirea Stadionului Dinamo începe din 19 ianuarie. Cum va arăta noua arenă # Buletin de București
Reconstruirea Stadionului Dinamo ar urma să înceapă din 19 ianuarie 2026, anunță Compania Națională de Investiții, după ce a emis ordinul pentru începerea lucrărilor. Din 19 ianuarie 2026, șantierul va prinde viață, iar fiecare zi de lucru va însemna un pas mai aproape de o arenă modernă, demnă de performanță, de suporteri și de tradiția […] The post Reconstruirea Stadionului Dinamo începe din 19 ianuarie. Cum va arăta noua arenă appeared first on Buletin de București.
16:10
(P) Pachete de Sărbători de la ING: ING Go, ING More și ING Extra, cu beneficii în plus față de contul curent # Buletin de București
ING Bank România anunță că a modificat portofoliul de produse pentru persoane fizice și a înlocuit conturile curente clasice cu trei pachete de servicii distincte. Noua structură, activă din 17 decembrie 2025, impune costuri lunare fixe pentru două dintre cele trei opțiuni. Un element al noilor pachete plătite de la ING îl reprezintă includerea unor […] The post (P) Pachete de Sărbători de la ING: ING Go, ING More și ING Extra, cu beneficii în plus față de contul curent appeared first on Buletin de București.
13:40
M4 Gara de Nord-Gara Progresul va fi prima magistrală de metrou din București pe care se vor monta panouri anti-suicid, a transmis conducerea Metrorex pentru Profit.ro. „Pentru viitoarele peroane ale Magistralei 4 de metrou, secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul, este prevăzut sistem de protecție cu uși la peron de tipul Half-Height PSD, cu […] The post Prima magistrală de metrou din București cu panouri anti-suicid | Profit.ro appeared first on Buletin de București.
13:20
TPBI | Linia 32 suspendată, pentru schimbarea liniei de tramvai. TPBI a luat decizia abia după ce au apărut filmări cu șina denivelată # Buletin de București
Linia 32 de tramvai, care face legătura între Piața Unirii și Rahova, va fi suspendată din 27 decembrie, pentru schimbarea liniei de tramvai. Decizia a fost luată de către Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) după ce pe rețelele de socializare au apărut imagini cu șina denivelată. Fluxul de călători […] The post TPBI | Linia 32 suspendată, pentru schimbarea liniei de tramvai. TPBI a luat decizia abia după ce au apărut filmări cu șina denivelată appeared first on Buletin de București.
12:20
Sector 6 | Primăria somează cetățenii și firmele să încheie contracte de salubritate doar cu societatea Urban. Amenzi pentru cei care refuză # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 somează cetățenii și firmele să încheie contracte de salubritate doar cu societatea Urban, singura companie abilitată să asigure colectarea și transportul deșeurilor municipale în Sectorul 6. Termenul limită pentru această obligativitate, potrivit unui comunicat al instituției publice, este 1 februarie 2026. Cei care au contracte încheiate cu alți operatori trebuie să le […] The post Sector 6 | Primăria somează cetățenii și firmele să încheie contracte de salubritate doar cu societatea Urban. Amenzi pentru cei care refuză appeared first on Buletin de București.
12:20
Linia 425 a revenit din 24 decembrie la traseul de bază, astfel că autobuzele acesteia întorc la capătul „Ordoreanu”. Traseul acestei linii s-a modificat cu aproape două luni în urmă, pe fondul lucrărilor din zonă. Ca urmare a finalizării lucrărilor edilitare efectuate în zona capătului de linie, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București […] The post Linia 425 de autobuz a revenit la traseul de bază appeared first on Buletin de București.
10:00
OFICIAL | Consiliul General a aprobat taxele și impozitele pentru 2026. Unele se dublează. Cât vom plăti pentru casă și mașină # Buletin de București
Consiliul General al Muncipiului București a aprobat în ședința de marți, 23 decembrie, taxele și impozitele mărite pentru anul 2026. În unele situații, acestea se dublează. Toate taxele și impozitele pentru anul viitor se vor mări considerabil în București. Pentru autoturismele cu norma de poluare Euro 3 sau sub, se vor tripa. Vehiculele electrice nu […] The post OFICIAL | Consiliul General a aprobat taxele și impozitele pentru 2026. Unele se dublează. Cât vom plăti pentru casă și mașină appeared first on Buletin de București.
08:50
Noua magistrală de metrou M4 | 118 clădiri vor fi dărâmate pentru traseul Gara de Nord-Progresul. Guvernul a aprobat expropieri de 141 de milioane de lei # Buletin de București
Guvernul a aprobat, în ședința de marți seara, despăgubirile care vor fi plătite pentru expropierea clădirilor proprietate privată aflate pe traseul pe care se va construi noua magistrală de metrou M4. „Executivul a aprobat amplasamentul lucrărilor de extindere a Magistralei 4 de metrou, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, precum și exproprierea imobilelor aflate […] The post Noua magistrală de metrou M4 | 118 clădiri vor fi dărâmate pentru traseul Gara de Nord-Progresul. Guvernul a aprobat expropieri de 141 de milioane de lei appeared first on Buletin de București.
07:10
Proiectul privind noile taxe și impozite pentru 2026 provoacă nemulțumiri: bucureștenii cer modificarea impozitării mașinilor poluante # Buletin de București
Proiectul privind noile taxe și impozite pentru 2026, aflat în dezbatere publică, a provocat reacții negative printre bucureșteni, care cer mai ales rediscutarea impozitării pentru mașini, în special cele poluante. Pe platforma Primăriei Capitalei au reacționat mai multe persoane. Anul viitor, va crește considerabil valoarea impozabilă pe metru pătrat, cu până la 80%. În cazul […] The post Proiectul privind noile taxe și impozite pentru 2026 provoacă nemulțumiri: bucureștenii cer modificarea impozitării mașinilor poluante appeared first on Buletin de București.
06:10
Sector 5 | Locuitorii afectați de explozia din Rahova vor fi rebranșați la gaze și lumină pe banii Primăriei # Buletin de București
Primăria Sectorului 5 a anunțat că va deconta costurile de rebranșare la curent și gaze naturale pentru locuitorii afectați de explozia de la blocul din Rahova, care a avut loc pe 17 octombrie. Măsura de sprijin a fost aprobată în ședința Consiliului Local Sector 5. Sumele necesare pentru rebranșarea la rețelele de energie electrică și […] The post Sector 5 | Locuitorii afectați de explozia din Rahova vor fi rebranșați la gaze și lumină pe banii Primăriei appeared first on Buletin de București.
05:10
Aeroportul Otopeni va fi luminat cu energie solară. Investiție de peste 280 de milioane de lei într-o centrală fotovoltaică # Buletin de București
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că investește într-o centrală fotovoltaică pentru consumul propriu al Aeroportului Internațional „Henri Coandă” Otopeni. Potrivit unui comunicat, compania a demarat implementarea unui proiect de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru consumul propriu al Aeroportului Otopeni, iar investiția face parte din programul de modernizare a infrastructurii aeroportuare. […] The post Aeroportul Otopeni va fi luminat cu energie solară. Investiție de peste 280 de milioane de lei într-o centrală fotovoltaică appeared first on Buletin de București.
04:10
EDITORIAL | Lecția de istorie: infrastructură printre ruine la Roma vs. șantierul orb de la Planșeul Unirii # Buletin de București
Două capitale europene, două șantiere majore de infrastructură subterană și două abordări diametral opuse asupra trecutului pe care îl calcă în picioare sau îl pun în vitrină. În timp ce Roma inaugurează stații de metrou care funcționează simultan ca muzee de sine stătătoare, la București, sub presiunea „firmelor de casă” și a betoanelor, istoria riscă […] The post EDITORIAL | Lecția de istorie: infrastructură printre ruine la Roma vs. șantierul orb de la Planșeul Unirii appeared first on Buletin de București.
23 decembrie 2025
20:40
Concertul Moonlight Breakfast, de la West Side Christmas Market, programat în Ajunul Crăciunului, anulat din cauza vremii # Buletin de București
Concertul Moonlight Breakfast, care ar fi trebuit să aibă loc pe 24 decembrie, la West Side Christmas Market, se anulează din cauza condițiilor meteo. Între 24 decembrie, ora 12.00 și 25 decembrie, ora 20.00, se anunță cod galben de ninsoare în București și în alte zone din România. În intervalul menționat, vor fi intensificări ale […] The post Concertul Moonlight Breakfast, de la West Side Christmas Market, programat în Ajunul Crăciunului, anulat din cauza vremii appeared first on Buletin de București.
20:00
Primăria Sectorului 6 a anunțat programul serelor din Drumul Taberei de Crăciun și de Anul Nou: acestea vor fi deschise cu orar scurt pe 24 și 31 decembrie și închise pe 25 decembrie și 1 ianuarie. Începând cu 1 octombrie 2025 și până la finalul lunii martie 2026, serele exotice au trecut la programul de […] The post Programul serelor din Drumul Taberei de Crăciun și Anul nou appeared first on Buletin de București.
19:50
Record negativ pe o autostradă din România | Accident pe Focșani-Adjud, la două ore de la inaugurare # Buletin de București
Un accident între trei autovehicule s-a produs pe tronsonul Focșani-Adjud, la două ore de la inaugurarea. Au fost implicate un autoturism, o autoutilitară și un TIR. Patru persoane au fost rănite și transportate la spital, scrie News.ro. Accident pe Focșani-Adjud, la două ore de la inaugurare Tronsonul Focșani-Adjud din Autostrada Moldovei (A7) a fost inaugurat […] The post Record negativ pe o autostradă din România | Accident pe Focșani-Adjud, la două ore de la inaugurare appeared first on Buletin de București.
19:50
Sector 1 | Continuă și în 2026 campania de screening pentru mai multe boli, la Complexul Multifuncțional Caraiman # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a anunțat că va continua și în 2026 campania de screening pentru depistarea cancerului de sân prin mamografie digitală și marker CA15-3, evaluarea osteoporozei prin consult și osteodensitometrie, verificarea sănătății parodontale și screeningul afecțiunilor tiroidiene (TSH, Free T4 și Anti-TPO), potrivit unui comunicat de presă al administrației locale. Măsura vine ca urmare […] The post Sector 1 | Continuă și în 2026 campania de screening pentru mai multe boli, la Complexul Multifuncțional Caraiman appeared first on Buletin de București.
17:20
Accident pe A7, la două ore de la inaugurarea noului tronson, Focșani-Adjud: au fost implicate un autoturism, o autoutilitară și un TIR. Patru persoane au fost rănite și transportate la spital, scrie News.ro. Accident pe A7, la două ore de la inaugurare Tronsonul Focșani-Adjud din Autostrada Moldovei (A7) a fost inaugurat marți, 23 decembrie, de […] The post „Record negativ” | Accident pe A7, la două ore de la inaugurare appeared first on Buletin de București.
15:40
Propunerile societății civile pentru reforma Justiției: clarificarea regimului prescripţiei şi protecţie pentru avertizorii de integritate # Buletin de București
Reprezentanţii Comunității Declic și ai Funky Citizens, publisherul Buletin de Bucureşti, au participat, marți, 23 decembrie, la prima reuniune a grupului de lucru constituit de Guvern, pentru reforma Justiției. Cu acest prilej, petiția modificarea Legilor Justiției., semnată de peste 220.000 cetățeni, a fost înmânată direct premierului Bolojan. Printre propunerile societății civile, pentru asigurarea independenței magistraților, […] The post Propunerile societății civile pentru reforma Justiției: clarificarea regimului prescripţiei şi protecţie pentru avertizorii de integritate appeared first on Buletin de București.
14:30
Cresc timpii de așteptare în stațiile STB. Autobuzele nu mai circulă pe linia de tramvai # Buletin de București
Autobuzele nu mai circulă pe liniile de tramvai, începând cu 24 decembrie, ci pe carosabil, și vor opri în stațiile de la bordură, se arată într-un comunicat al Societății de Transport București (STB). Măsura este temporară, în contextul avertizării de cod galben de ninsoare, și are drept scop prevenirea accidentelor. Interdicția pentru autobuze și programul […] The post Cresc timpii de așteptare în stațiile STB. Autobuzele nu mai circulă pe linia de tramvai appeared first on Buletin de București.
12:10
Cum circulă tramvaiele, autobuzele și troilebuzele de sărbători. Programul STB de Crăciun și Anul nou # Buletin de București
Programul STB de Crăciun și Anul nou se desfășoară după un orar special, redus, potrivit unui comunicat de presă. Tramvaiele, troleibuzele și autobuzele Societății de Transport București vor circula după cum urmează: Programul STB de Crăciun și Anul nou pentru liniile metropolitane nu vor suferi modificări. „Programele de funcționare, modificările de trasee sau de stații, […] The post Cum circulă tramvaiele, autobuzele și troilebuzele de sărbători. Programul STB de Crăciun și Anul nou appeared first on Buletin de București.
12:10
Mall-urile din București au programul diferit de sărbători. Un singur centru comercial va rămâne deschis atât pe 25 decembrie, cât și pe 1 ianuarie. Program AFI Palace Cotroceni AFI Palace Cotroceni este singurul dintre mall-urile din București care va rămâne deschis de sărbători, atât de Crăciun, pe 25 decembrie, cât și de Anul Nou. În […] The post Ce program au mall-urile din București de sărbători appeared first on Buletin de București.
12:10
Program de sărbători la Muzeul „Grigore Antipa”, în perioada 23-28 decembrie, potrivit unei postări pe Facebook a instituției. În Ajunul Crăciunului expozițiile vor avea un program de vizitare redus, iar de Crăciun acestea sunt închise. Astfel, în perioada 23-28 decembrie programul muzeului va fi următorul: Program de sărbători la Muzeul „Grigore Antipa” și pe 24 […] The post Program de sărbători la Muzeul „Grigore Antipa”. Când poate fi vizitat appeared first on Buletin de București.
12:00
Sector 4 | Crește taxa pentru cununia civilă oficiată în afara sediului Stării Civile # Buletin de București
Taxa pentru cununia civilă oficiată în afara sediului Stării Civile Sector 4 va crește cu aproape 10% în 2026. Astfel, cuplurile care își doresc ca ceremonia să se desfășoare în alte locații vor trebui să achite aproximativ 1.650 de lei. Proiectul de hotărâre va fi supus la votul Consiliului Local în ședința de marți, 23 […] The post Sector 4 | Crește taxa pentru cununia civilă oficiată în afara sediului Stării Civile appeared first on Buletin de București.
10:30
Prima zăpadă apare în Capitală, înaine de sărbători. Este cod galben de ninsoare, în intervalul 24 decembrie, ora 12:00 – 25 decembrie, ora 20:00. În acest interval, vor fi intensificări ale vântului, ninsori viscolite, strat de zăpadă și polei în Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului. Potrivit ANM, temporar, vântul va avea intensificări, cu viteze […] The post METEO | Cod galben de ninsoare, în Capitală appeared first on Buletin de București.
10:10
S-au deschis toaletele pe A7. Sunt amplasate în Vrancea, Buzău și lângă Mizil # Buletin de București
Începând de astăzi, au fost deschise și sunt funcționale toaletele din cadrul spațiilor de servicii situate pe Autostrada A7, la următoarele poziții kilometrice:• km 28+400 – Mizil și km 58+400 – Buzău, ambele căi de circulație (Calea 1 și Calea 2)De asemenea, începând de mâine, 23.12.2025, vor fi deschise pentru utilizare și toaletele din spațiul […] The post S-au deschis toaletele pe A7. Sunt amplasate în Vrancea, Buzău și lângă Mizil appeared first on Buletin de București.
09:50
EXCLUSIV | „Umbra Moscovei” peste „Winter Wonderland”. Firma „paravan” din spatele Târgului de Crăciun al lui Negoiță a fost fondată de un suspect DIICOT # Buletin de București
Rădăcinile controversate ale organizatorului „Winter Wonderland” din Piața Alba Iulia Instituția condusă de Robert Negoiță a decis să ofere peste 2 milioane de lei, fără licitație, unui SRL cu un singur angajat pentru organizarea „Winter Wonderland”, târgul de Crăciun din Sectorul 3 mutat din acest an în Piața Alba Iulia, așa cum a arătat Buletin […] The post EXCLUSIV | „Umbra Moscovei” peste „Winter Wonderland”. Firma „paravan” din spatele Târgului de Crăciun al lui Negoiță a fost fondată de un suspect DIICOT appeared first on Buletin de București.
06:10
În perioada sărbătorilor o parte dintre instituții se închid, timp de mai multe zile. Mai exact, 25, 26 decembrie 2025, 1, 2, 6, 7 ianuarie 2026. Totuși, există și farmacii deschise de Crăciun și Anul Nou. Farmacii deschise de Crăciun și Revelion, pe sector În fiecare Sector vor există farmacii deschise nonstop, după cum urmează: Sectorul […] The post Lista completă cu farmacii deschise de Crăciun și Anul Nou appeared first on Buletin de București.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.