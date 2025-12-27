Vagoanele cușetă ale CFR, prezentate de un site străin ca o oportunitate de turism. „Am fost de la București la Vatra Dornei. O mașină a timpului care te duce în altă eră”

Vagoanele cușetă ale CFR Călători, folosite pe majoritatea trenurilor de noapte pe distanță lungă, sunt prezentate de un site din Franța ca o oportunitate de turism, tocmai pentru vechimea lor. „Vagoanele sunt o adevărată mașină a timpului”. „Știați că România încă folosește câteva vagoane cușetă germane din anii 1960, vechi, dar incredibil de fermecătoare? Da, […] The post Vagoanele cușetă ale CFR, prezentate de un site străin ca o oportunitate de turism. „Am fost de la București la Vatra Dornei. O mașină a timpului care te duce în altă eră” appeared first on Buletin de București.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Buletin de București