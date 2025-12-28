Top 5 antrenori români. Surpriza uriașă de pe primul loc al clasamentului făcut de Ladislau Boloni
Fanatik, 28 decembrie 2025 11:20
Ladislau Boloni s-a pronunțat cu privire la cei mai buni antrenori din istoria fotbalului românesc. Fostul mare internațional a surprins prin alegerea sa.
Mihai Stoica nu s-a ferit de cuvinte și a recunoscut care a fost jucătorul aflat în capul listei de achiziții a celor de la FCSB pentru această perioadă de mercato.
10:40
Ilie Dumitrescu vede partea plină a paharului la final de 2025: „Demult nu am mai avut două echipe calificate în cupele europene”. Meciul pe care îl regretă cel mai mult # Fanatik
Ilie Dumitrescu a analizat anul 2025 din punct de vedere al fotbalului românesc. Fostul mare internațional a numit și cea mai mare dezamăgire a anului.
Ilie Năstase a fost refuzat la “Bătălia sexelor!” Meciul anului din tenisul Mondial are loc azi la Dubai # Fanatik
Fostul mare tenismen român a avut șansa de a se confrunta cu o jucătoare de tenis, în cel mai inedit duel din “sportul alb”, care programează azi un nou episod
10:00
Louis Munteanu, la FCSB?! MM Stoica s-a întâlnit cu Olăroiu și a rostit numele unui alt atacant: „Asta mi-a spus” # Fanatik
Mihai Stoica a vorbit despre transferul lui Louis Munteanu, asta după ce atacantul de la CFR Cluj a fost surprins cu tricoul formației bucureștene pe el.
09:40
“Bă, tu să taci din gură!”. Florin Bratu, scandal uriaș cu Florin Prunea: ”Am luat amendă 10.000 de euro! M-au ars” # Fanatik
Florin Bratu a rememorat celebrul scandal din 2010, când a intrat într-un conflict cu Florin Prunea, aflat la acel moment în conducerea clubului „roș-alb”. Despre ce e vorba?
Ştefan Ştiucă, poveste de film! Cum s-a schimbat după ce a fost arestat pentru trafic de droguri: „Familia m-a susținut necondiţionat” # Fanatik
Ștefan Știucă a vorbit despre o perioadă extrem de dificilă prin care a trecut, după ce a fost arestat. Crainicul lui Dinamo a subliniat importanța familiei în viața sa.
Fotbalistul român care a dat lovitura în cazino: “Chintă royală maximă în prima seară! A băgat banii cash în geantă” # Fanatik
O sută de mii de euro într-o seară! Cât a câștigat un fost fotbalist român la cazino. Despre cine e vorba. Giovanni Becali a povestit tot
Avertisment din Italia pentru Mircea Lucescu înaintea meciului decisiv cu Turcia. Cine e fotbalistul care a ridicat comentatorii italieni de pe scaune # Fanatik
Un fotbalist, de doar 20 de ani, al naționalei pe care o va înfrunta România a marcat un gol maradonian, plecând cu mingea la picior din propria jumătate
De ce a ales Sporting Lisabona în dauna echipei naționale. Secretul care a stat în spatele negocierilor cu portughezii # Fanatik
Era pe val cu echipa națională, dar a ales să plece în Portugalia. Secretul din spatele deciziei lui Ladislau Boloni de a merge la Sporting Lisabona.
Larisa Iordache, momente dificile în perioada sărbătorilor de iarnă. Drama care a marcat-o pe marea gimnastă # Fanatik
Pentru Larisa Iordache, sărbătorile de iarnă vor fi destul de dificile. Fosta mare gimnastă a trecut prin momente dureroase, care au marcat-o total.
La câteva luni de la despărțirea de Stefanos Tsitsipas, Paula Badosa rupe tăcerea. Sportiva recunoaște că a avut un an dificil: ”Mi-au marcat inima” # Fanatik
Paula Badosa și Stefanos Tsitsipas s-au despărțit anul acesta. Separarea celor doi i-a surprins pe fanii cuplului, cu atât mai mult în contextul în care motivele nu sunt clare.
Fotbalistul român care a refuzat Dinamo și a mers în Rusia a dezvăluit cum este traiul în țara lui Putin: „În România încă este această percepție” # Fanatik
Unul dintre internaționalii români a vorbit despre viața în Rusia, țara unde joacă în prezent. Ce a spus despre mentalitatea de acolo și despre cum este perceput.
27 decembrie 2025
Daniel Bîrligea, asalt total în Turcia – România: “Trebuie să urcăm peste ei! Să îi atacăm din toate poziţiile” # Fanatik
Atacantul celor de la FCSB, internaționalul român, Daniel Bîrligea, știe ce are echipa națională de făcut pentru a putea trece de Turcia în barajul de calificare la Cupa Mondială.
Giovanni Becali, despre schimbul de valută din perioada comunismului: „Mai înghițeam suta de dolari. Altfel, pușcărie!” # Fanatik
Giovanni Becali a discutat, în exclusivitate la Fanatik, despre schimbul de valută din perioada comunismului. Video exclusiv
Biletul zilei la pariuri, duminică, 28 decembrie 2025. Câștig de 353 de lei cu meciuri din Premier League # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de duminică, 28 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 353 de lei cu două meciuri din Anglia, în care Radu Drăgușin ar putea fi implicat.
Mihai Stoica, prima reacție după ce Louis Munteanu s-a pozat în tricoul FCSB: „Îi dăm prea mare importanță” # Fanatik
Mihai Stoica a reacționat în stilul caracteristic după ce l-a văzut pe Louis Munteanu purtând tricoul FCSB. Președintele C.A. al roș-albaștrilor l-a ironizat pe atacantul de la CFR Cluj
Răsturnare de situație șocantă! Malcom Edjouma a plecat de la FCSB: „Ne-am strâns mâinile. E liber” # Fanatik
Lovitură grea primită de FCSB în ultimele zile din 2025. Malcom Edjouma a decis să nu își mai prelungească contractul cu FCSB și a plecat de la campioana României
Legenda lui Inter s-a convins. Ce a spus despre echipa lui Chivu: „Trebuie să fie mai atenți și concentrați acolo!” # Fanatik
Legenda Italiei a vorbit despre Interul lui Chivu. Ce problemă a identificat la echipa antrenorului român. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Ion Marin, dueluri de cinci stele cu forţele Europei: “Eram puternici la vremea respectivă!” # Fanatik
Pe parcursul carierei sale de jucător la Dinamo, Ion Marin a înfruntat echipe uriașe în cupele europene, precum Liverpool, AC Milan, Inter sau Real Madrid.
Al Gharafa s-a răzgândit! Ce s-a întâmplat cu Florinel Coman după ce Gigi Becali l-a cerut înapoi la FCSB # Fanatik
Florinel Coman vede, în sfârșit, luminița de la capătul tunelului. Atacantul român a jucat, din nou, pentru Al Gharafa. Decizia qatarezilor a venit și după ce Gigi Becali a anunțat că îl vrea la FCSB
Andrei Rațiu conduce un top select în La Liga! „Sonic”, peste Mbappe în clasamentul finalului de an # Fanatik
Andrei Rațiu conduce un top select din campionatul spaniol. Care este capitolul la care „Sonic” se află peste Kylian Mbappe, starul de la Real Madrid.
Istvan Kovacs, program spartan! Ce nu face niciodată arbitrul în ziua meciului: „Doar cu soția” # Fanatik
Istvan Kovacs a făcut mai multe dezvăluiri despre activitatea sa în zilele de meci. Ce nu face niciodată arbitrul înaintea unei partide deosebit de importante.
Cristiano Ronaldo a atins o nouă bornă incredibilă după ce a marcat cu călcâiul. Execuția spectaculoasă a lui CR7. Video # Fanatik
Cristiano Ronaldo nu se mai oprește din marcat. La ce bornă a ajuns după golul cu călcâiul marcat sâmbătă seară în poarta celor de la Al Okhdood.
Horațiu Moldovan și-a cerut în căsătorie iubita într-un cadru de vis! Gestul făcut de milionar # Fanatik
Horațiu Moldovan a cerut-o în căsătorie pe cântăreața Aza Gabriela într-un cadru de vis. Milionarul a avut grijă ca momentul să fie unul cu adevărat deosebit.
Starul din Premier League și-a răsfățat prietenii de Crăciun cu o petrecere de 20.000 de lire sterline. Totul s-a încheiat la 4 dimineața într-un club de striptease # Fanatik
Extravagantul jucător al celor de la Everton, Jack Grealish, a dat o petrecere cu ocazia Crăciunului, iar finalul l-a găsit pe acesta într-un club de striptease.
Cum a câştigat Dumitru Dragomir o turmă de oi la poker: “Am mai câştigat un măgar şi un câine!” # Fanatik
Poveste fabuloasă spusă de Dumitru Dragomir la emisiunea „Profețiile lui DON Mitică”, realizată de Horia Ivanovici. Cum a câștigat 80 de oi, un măgar și un câine la o partidă de poker
Adrian Mutu, întâlnire de gradul 0 în a treia zi de Crăciun! „Coșmarul” FCSB a făcut poză cu „Briliantul” # Fanatik
Adrian Mutu a avut parte de o întâlnire surprinzătoare în a treia zi de Crăciun. „Briliantul” a făcut o poză cu atacantul de „coșmar” din istoria FCSB.
Cine este fotbalistul considerat mai bun decât marele Franz Beckenbauer. Românul care l-a întrecut pe fostul mare jucător german.
Tânărul jucător al Universităţii Craiova care şi-a îndeplinit visul de a lucra cu Mirel Rădoi: „Când eram mic aveam tricoul lui şi el m-a adus aici!” # Fanatik
David Matei (19 ani) a lăsat o impresie excepțională în ultimul meci al Craiovei din 2025, când a reușit o „dublă” în victoria cu Csikszereda, scor 5-0. La final de an, puștiul a ținut să-i mulțumească lui Mirel Rădoi
Jucătorul plecat de la FCSB în vară nu o duce bine, iar antrenorul de la noua echipă nu l-a mai folosit în ultimele 6 meciuri din campionat, chiar dacă este sănătos.
Sorana Cîrstea s-a întâlnit cu directorul unui important turneu WTA în „raiul milionarilor”: ”Ne vedem la anul” # Fanatik
Sorana Cîrstea a avut parte de o întâlnire importantă la final de an. Marea sportivă a fost surprinsă în compania directorului unui turneu WTA important.
Clubul din La Liga, anunț cumplit în perioada sărbătorilor: „Antrenorul și trei dintre copiii săi au murit într-un tragic accident” # Fanatik
O grupare din La Liga a făcut un anunț devastator după Crăciun. Un tehnician care activa în cadrul clubului și trei dintre copiii săi au murit în urma unui accident naval.
Ce probleme a avut cu Poliția prefectul de Olt, reținut după ce ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov. Cum s-a terminat totul # Fanatik
Cosmin Floreanu, prefectul de Olt reținut pentru că ar fi tras ilegal cu arme într-un poligon militar și plasat apoi sub control judiciar, s-a judecat cu IPJ Olt.
Dorina Florea, drumul de la… musafir la televiziune! De la Galați la Rapid și Barcelona, de la CM SUA 1994 la Nadia Comăneci și Simona Halep # Fanatik
Pe Dorina Florea o vedem la pupitrul „Telejurnalului” TVR 2 în fiecare weekend. Aflați cum a ajuns acolo, cum a făcut drumul de la Galați la Rapid și Barcelona, de la CM SUA 1994 la Nadia Comăneci și la Simona Halep.
Clubul din Premier League, gest fabulos după tragedia din ziua de Crăciun! „Va rămâne mereu în memoria tuturor” # Fanatik
Un club din Premier League va face un gest impresionant după ce legenda clubului a decedat chiar în ziua de Crăciun. Planul a fost anunțat de patronul grupării.
Golul care i-ar putea schimba cariera! Jucătorul din SuperLiga a dat lovitura la Cupa Africii. Video # Fanatik
Unul dintre fotbaliștii care joacă în SuperLiga a marcat la Cupa Africii. Reușita care îi poate aduce un transfer important în această iarnă.
Rugby-ul, cel mai afectat sport la Revoluția din 1989! Sportivii de renume mondial care au fost ucişi: “L-au lăsat trei ore să zacă pe jos” # Fanatik
Rugby-ul românesc a plătit cel mai mare preț la Revoluția din 1989. Cum au fost uciși campioni ai României în haosul de după căderea regimului Ceaușescu.
Florin Tănase a spus totul! În ce condiții pleacă de la FCSB: „E a doua casă. O să iau în calcul”. Video # Fanatik
Florin Tănase, jucătorul celor de la FCSB, care este și golgheterul echipei bucureștene, a vorbit despre viitorul său și a dezvăluit locul unde s-a simțit foarte bine.
Neluțu Varga a dat startul campaniei de transferuri! Care este prima mutare a iernii la CFR Cluj și ce jucători mai vin # Fanatik
CFR Cluj se pregătește pentru a doua parte a sezonului de Superliga, iar „feroviarii” au finalizat deja o primă mutare. Nu va fi însă singura, deoarece mai mulți jucători ar urma să ajungă sub comanda lui Daniel Pancu.
Noutate în cantonamentul lui Dinamo! Fotbalistul de națională va merge alături de „câini” în Antalya: „Avem o înțelegere” # Fanatik
Dinamo va avea o noutate în cantonamentul din această iarnă. Președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu, a oferit detalii despre fotbalistul care va face parte din lotul echipei în Antalya.
Cei trei jucători de renume ai Stelei, prinși în cantonament jucând poker: „Bate-mă, omoară-mă, dar nu-i spune lui tata” # Fanatik
Cum i-a prins Mihai Stoichiță pe 3 fotbaliști ai Stelei în timp ce jucau poker. Episod fabulos petrecut chiar în cantonamentul roș-albaștrilor.
Jucătorul care l-a cucerit total pe Cristi Chivu: „Sunt cel mai mare fan al lui. Scouterii lui Inter să-l urmărească” # Fanatik
Cristi Chivu a avut doar cuvinte de laudă cu privire la un fotbalist pe care Inter l-a vândut în vara acestui an. Cine este jucătorul care i-a atras atenția antrenorului român
Louis Munteanu, prima reacție după scandalul momentului! De ce a purtat, de fapt, un tricou cu FCSB: „A fost un gest strict uman”. Foto # Fanatik
Louis Munteanu a reacționat în urma întregului scandal iscat după ce a apărut pe internet purtând tricoul celor de la FCSB. Ce mesaj a transmis jucătorul de la CFR Cluj.
Cu ce a ajuns să se ocupe Ana Maria Brânză la 4 ani de la retragerea din activitate. Marea campioană a și divorțat, iar acum deține o funcție importantă # Fanatik
Au trecut 4 ani de când Ana Maria Brânză s-a retras din activitate. Iar în ultima perioadă, marea campioană trecut prin transformări radicale, din mai multe puncte de vedere.
Clauzele nebune din fotbalul mondial! Ce doleanțe ciudate au avut Neymar, Ronaldinho sau Luis Suarez la semnarea contractelor de zeci de milioane de euro # Fanatik
Contractele din fotbalul mondial aduc salarii astronomice, dar şi interdicţii sau cerinţe care te lasă mască. Ce clauze nebune au negociat staruri precum Neymar, Ronaldinho sau Luis Suarez.
Olimpiu Moruțan, moment special trăit la Dubai! Internaționalul român a făcut pasul cel mare. Foto # Fanatik
Pauza competițională este un prilej numai bun pentru internaționalii români să meargă în vacanță, iar 3 dintre aceștia au ales să se ducă în "raiul milionarilor".
Marius Niculae, de la judo la fotbal: “Prima poză cu mingea o aveam de la 11 luni!”. Ce a păţit la primul meci oficial la Dinamo. Exclusiv # Fanatik
Marius Niculae și-a început viața de sportiv cu judo, dar fotbalul a fost marea sa pasiune! Ce s-a întâmplat la primul meci pentru Dinamo
Marea campioană care renunță la rețelele de socializare! Cum explică decizia radicală luată: ”Mi-am dat seama de asta” # Fanatik
O mare campioană anunță că vrea să facă schimbări majore în viața sa. Iar una dintre cele mai importante decizii luate este chiar renunțarea la rețelele de socializare.
